Ночью оккупанты обстреляли Запорожье: двое погибших, разрушен 5-этажный дом, под завалами находятся люди. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Ночью россияне атаковали Запорожье. В результате прилета в одном из районов города разрушен многоэтажный жилой дом.
Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Рашистские твари практически полностью разрушили один 5-этажный дом. Люди находятся под завалами.
По предварительной информации, погибли 2 человека. Приносим искренние соболезнования родным и близким.
Все соответствующие службы работают", – говорится в сообщении.
Отмечается, что уже развернуты пункты помощи ГСЧС, Национальной полиции, городского совета и социальной защиты, коммунальными автобусами осуществляется эвакуация пострадавших людей.
Полная информация о последствиях атаки еще устанавливается.
В ГСЧС сообщили, что в результате ракетного удара произошло разрушение с 5 по 1 этаж пятиэтажного жилого дома в пределах одного подъезда.
"По состоянию на 04:30 спасены 8 человек, которые для осмотра госпитализированы и 20 человек эвакуированы. Из-под завалов деблокирован один погибший человек", - сообщили в ГСЧС.
Всего к поисково-спасательным работам от ГСЧС привлечены 90 человек, в том числе 3 психолога, и 24 ед. техники.
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