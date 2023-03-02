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Новости Агрессия России против Украины Война
11 022 15

Ночью оккупанты обстреляли Запорожье: двое погибших, разрушен 5-этажный дом, под завалами находятся люди. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ночью россияне атаковали Запорожье. В результате прилета в одном из районов города разрушен многоэтажный жилой дом.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Рашистские твари практически полностью разрушили один 5-этажный дом. Люди находятся под завалами.

По предварительной информации, погибли 2 человека. Приносим искренние соболезнования родным и близким.

Все соответствующие службы работают", – говорится в сообщении.

Отмечается, что уже развернуты пункты помощи ГСЧС, Национальной полиции, городского совета и социальной защиты, коммунальными автобусами осуществляется эвакуация пострадавших людей.

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Полная информация о последствиях атаки еще устанавливается.

В ГСЧС сообщили, что в результате ракетного удара произошло разрушение с 5 по 1 этаж пятиэтажного жилого дома в пределах одного подъезда.

"По состоянию на 04:30 спасены 8 человек, которые для осмотра госпитализированы и 20 человек эвакуированы. Из-под завалов деблокирован один погибший человек", - сообщили в ГСЧС.

Всего к поисково-спасательным работам от ГСЧС привлечены 90 человек, в том числе 3 психолога, и 24 ед. техники.

Ночью оккупанты обстреляли Запорожье: двое погибших, разрушен 5-этажный дом, под завалами находятся люди 01
Ночью оккупанты обстреляли Запорожье: двое погибших, разрушен 5-этажный дом, под завалами находятся люди 02
Ночью оккупанты обстреляли Запорожье: двое погибших, разрушен 5-этажный дом, под завалами находятся люди 03
Ночью оккупанты обстреляли Запорожье: двое погибших, разрушен 5-этажный дом, под завалами находятся люди 04
Ночью оккупанты обстреляли Запорожье: двое погибших, разрушен 5-этажный дом, под завалами находятся люди 05

Автор: 

Запорожье (2674) обстрел (27652)


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Топ комментарии
+16
Сукі
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02.03.2023 06:41
+15
Кацапи , горітимите в аду всі своі злодіяння проти народу України 😠
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02.03.2023 07:05
+11
рабсеяне, одними трупами чмобиков не отделаетесь.
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02.03.2023 06:51
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Сукі
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02.03.2023 06:41 Ответить
Було досить гучно, усі москалі пі@араси
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02.03.2023 06:49 Ответить
рабсеяне, одними трупами чмобиков не отделаетесь.
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02.03.2023 06:51 Ответить
Ну і як після такого з ними про щось розмовляти?
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02.03.2023 07:04 Ответить
Кацапи , горітимите в аду всі своі злодіяння проти народу України 😠
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02.03.2023 07:05 Ответить
Кацапи це найогидніші ,наймерзеніші істоти і чого ви добились, що всі вас ненавидять і проклинають.
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02.03.2023 07:09 Ответить
C-300 - udar zverhu (balistychna traektoriya) i ci rakety ne tochni, bo ne pryzna4eni dlya zemlya-zemlya
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02.03.2023 07:14 Ответить
ih vykorystannya po nazemnym cilyam - vje viys'kovyi zlo4yn
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02.03.2023 07:18 Ответить
РОССИЯНИ ЕСЛИ ВЫ ВСЕ ТАКИЕ НЕЛЮДИ ОТ ВАС НИЧЕГО НЕ ОСТАНЕТСЯ !!!
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02.03.2023 07:30 Ответить
.......ТЕПЕР ЦІКАВО ЯК ДОСТАНЕ КУРТЄВ НАГРАБЛЕНІ НА ГУМАНІТАРЦІ ДОЛЛАРИ З ДІВАНА ПІВ МІЛЬЙОНА І РОЗДАСТЬ ПОСТРАЖДАЛИМ НА КУПІВЛЮ ЖИТЛА.....
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02.03.2023 08:16 Ответить
в новостях росийского радио "ВЕСТИ" фм передали , что это сделала РАКЕТА пво Украины (((( передайте привет АРЕСТОВИЧУ , этой с....ке надо давно ХЛЕБАЛО вывернуть еще за Днепр !!! теперь ВСЕ дома в Украине будут разрушаться ракетами ПВО Украины !!! ну не маразм ???((( дом разрушен под НОЛЬ обломком ракеты (((( где этого ГАДА найти , и поставил на КОЛЕНИ у того дома в ДНЕПРЕ !!! ЛЮДИ , НАКАЖИТЕ ЕГО , эту МРАЗЬ !!! у него руки в крови как у тех что на МОСКОВИИ !!!
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02.03.2023 09:25 Ответить
арЕстович как и кива с чаплыгой против Украины и их еще море !!!! агенты росии наступают и раскрываются как ВОЛНА за ВОЛНОЙ !! один "спалился" тот кто был вроде за Украину , смотришь ЯВНО играет на росию !!! СБУ у вас на СТОЛЕТИЯ работы !!! на СТОЛЕТИЯ !!!((((
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02.03.2023 09:32 Ответить
*************** ******** горите в аду...........................................................
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02.03.2023 09:54 Ответить
кацапня козломорда
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02.03.2023 09:57 Ответить
 
 