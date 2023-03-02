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Новости Агрессия России против Украины Война
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РФ может попытаться сдержать контрнаступление ВСУ на юге Украины путем эскалации угроз для ЗАЭС, - ISW

заес,аес,запорізька

Россия, возможно, пытается еще больше ограничить присутствие Международного агентства по атомной энергии на Запорожской атомной электростанции, чтобы заставить де-факто признать свое право собственности на станцию. Также, вероятно, оккупанты могут использовать растущие угрозы вокруг ЗАЭС для сдерживания будущего наступления украинской армии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом говорится в отчете Института изучения войны.

В ISW напомнили хронологию последних событий, связанных с проблемами присутствия миссии МАГАТЭ на ЗАЭС:

  • МАГАТЭ объявило 10 февраля, что отложило запланированную ротацию персонала своей миссии на ЗАЭС из соображений безопасности.
  • Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил 9 февраля, что ситуация остается нестабильной, а 28 февраля – что вблизи ЗАЭС произошло 20 детонаций, из-за чего ненадолго была отключена резервная линия электропередач на ЗАЭС.
  • Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила 22 февраля, что Департамент ООН по вопросам охраны и безопасности отложил ротацию персонала МАГАТЭ на неопределенный срок без надлежащих на то причин, утверждая, что Россия обязуется обеспечить безопасный проезд персонала МАГАТЭ на ЗАЭС.
  • Оккупационный чиновник Запорожской области Владимир Рогов заявил 1 марта, что западные спецслужбы сорвали плановую ротацию миссии МАГАТЭ, чтобы обвинить Россию в создании препятствий для МАГАТЭ.

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"Российские и оккупационные власти, вероятно, намерены использовать персонал МАГАТЭ, который, возможно, оказался в ловушке, или уменьшенное присутствие МАГАТЭ на станции, чтобы заставить международное сообщество признать российское право собственности на станцию.

Российская и оккупационная власть может также пытаться сдержать возможное будущее украинское контрнаступление на юге Украины путем эскалации угроз для ЗАЭС", – резюмируют аналитики института.

Автор: 

россия (96018) ВСУ (6666) Запорожская АЭС (712) ISW (493)


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Топ комментарии
+4
Эта пластинка уже запилена до полного шипения.
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02.03.2023 07:15
+2
Може, а може і не може ISW.
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02.03.2023 07:06
+2
"російська та окупаційна влада хоче примусити міжнародну спільноту визнати російське право власності на станцію"
- террораша официально хочет узаконить право на террор?
- кацапы совсем края потеряли
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02.03.2023 07:08
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Навіщо Московії шантажувати Україну ядерною зброєю якщо в їх руках ЗАС?
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02.03.2023 07:04 Ответить
Може, а може і не може ISW.
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02.03.2023 07:06 Ответить
"російська та окупаційна влада хоче примусити міжнародну спільноту визнати російське право власності на станцію"
- террораша официально хочет узаконить право на террор?
- кацапы совсем края потеряли
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02.03.2023 07:08 Ответить
Вонючая русьге мразь *********,может только шантажировать,рюсьге ********* на поле боя *** сосет и дохнет как шлюха ******,но зато с безоружными женщинами и детьми они хэрои.и дИды рюсьге ******** были, и матеря их ***** сторублевые и ******** их с рождения гнилье мрази
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02.03.2023 07:14 Ответить
Эта пластинка уже запилена до полного шипения.
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02.03.2023 07:15 Ответить
ЕСЛИ РФ ДЕЛАЕТ ЯДЕРНЫЙ ТЕРРОР !!! ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И США ДОЛЖНЫ ОТВЕТИТЬ !!!
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02.03.2023 07:34 Ответить
У відповідь на кацапський ядерний терор - ЗСУ зобов'язані атакувати Курську АЕС ( або якусь іншу )👈
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02.03.2023 07:40 Ответить
НАМ ПОКА ХВАТИТ ПОЛНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ ВОЙСК РФ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ В Т.Ч. КРЫМУ И В НАШЕЙ АКВАТОРИИ ЧЕРНОГО МОРЯ !!!
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02.03.2023 07:43 Ответить
Чонгар, ЗАС, Маріуполь найбільші досягнення Зелі. Тепер цікаво від кого раніше він отримає нагороду.
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02.03.2023 07:42 Ответить
Ніяка загроза їх не зупинила, коли вони штурмували ЗАЕС в минулому році, розстрілюючи з танків атомну електростанцію. Як вони захоплювали, так і ми її відіб'ємо і хай нам висловлюють тоді занепокоєння та глибоку стурбованість як і у ті часи, коли накачували ЗАЕС військами, коли ми там будемо добивати рашистів,
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02.03.2023 07:53 Ответить
 
 