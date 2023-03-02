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За прошедшие сутки россияне убили 1 гражданского в Донецкой области, 5 человек получили ранения, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

За прошедшие сутки, 1 марта, российские оккупанты убили 1 мирного жителя Донецкой области.

Об этом в телеграме сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"За 1 марта россияне убили 1 жителя Донецкой области - в Бахмуте.

Еще 5 человек в области получили ранения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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За прошедшие сутки россияне убили 1 гражданского в Донецкой области, 5 человек получили ранения, - ОВА 01

жертвы (2090) Донецкая область (9910) Кириленко Павел (638)


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