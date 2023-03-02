Выход РФ из договора СНВ-3 не помешает США поддерживать Украину. Путину об этом сказали, - Госдепартамент

Вашингтон продолжит поддерживать Украину, несмотря на ядерный шантаж России и ее выход из договора СНВ-3, о чем было четко сказано российскому диктатору Владимиру Путину.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.Новости, об этом на брифинге заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

По его словам, прекращение России участия в договоре СНВ не помешает США продолжать поддерживать Украину. И добавил, что США работают над сохранением договора и призывают Москву возобновить его соблюдение.

"Если мы увидим, что Россия делает шаги, требующие каких-либо изменений в нашей собственной ядерной позиции или подходе, мы внесем эти коррективы при необходимости", - сказал Прайс.

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Спикер Госдепа подчеркнул, что Вашингтон готов к взаимодействию с РФ по контролю над ядерными вооружениями.