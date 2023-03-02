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Новости Агрессия России против Украины
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Выход РФ из договора СНВ-3 не помешает США поддерживать Украину. Путину об этом сказали, - Госдепартамент

прайс,нед

Вашингтон продолжит поддерживать Украину, несмотря на ядерный шантаж России и ее выход из договора СНВ-3, о чем было четко сказано российскому диктатору Владимиру Путину.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.Новости, об этом на брифинге заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

По его словам, прекращение России участия в договоре СНВ не помешает США продолжать поддерживать Украину. И добавил, что США работают над сохранением договора и призывают Москву возобновить его соблюдение.

"Если мы увидим, что Россия делает шаги, требующие каких-либо изменений в нашей собственной ядерной позиции или подходе, мы внесем эти коррективы при необходимости", - сказал Прайс.

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Спикер Госдепа подчеркнул, что Вашингтон готов к взаимодействию с РФ по контролю над ядерными вооружениями.

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" Назло бабушке сниму шапку и отморожу уши!"
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02.03.2023 08:27 Ответить
путлер бикує як щур в куті.... ця потвора намагається як сталін стьогати ватників батагом щоб раби як барани слухняно стояли в стойлі і не мичали на царька.... потвора карликова зганьбила рашистів до рівня фашистів
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02.03.2023 08:37 Ответить
путлер блефует, тяжело потерять все наворованное за десятилетия. Боится трибунала, холодного лета 23 и вся его команда мародеров ищет отходы. Начав войну против Украины, подписал себе приговор и з великого царя росии превратился в больного тирана и мародера, выход один- срочно вывести войска со всей територии Украины и исчезнуть навсегда
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02.03.2023 08:48 Ответить
Думаю скорше зникне в хаосі внуртиусобних воїн під час хаосу від розпаду недоімперії, бабла хватає.
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02.03.2023 08:58 Ответить
 
 