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Новости Война
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Китай может повлиять на Россию для прекращения войны в Украине, - МИД Канады

путін,сі

Китай может поспособствовать прекращению войны в Украине, настояв на выводе Россией войск с временно оккупированных территорий.

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на  РБК-Украина.

"Мы все активно поддерживаем разговоры о мире, однако, если Китай действительно стремится к миру, он может сказать России убираться из Украины", - заявила Жоли.

По ее словам, Канада остается решительно настроенной и дальше будет продолжать помогать Украине защищаться от российского вторжения.

"Все, что происходит на поле боя, будет иметь позже влияние за столом переговоров. Чем больше мы сможем помочь Украине защитить себя, тем лучше мы сможем обеспечить Украине прочную позицию в мирных переговорах", - подчеркнула глава МИД Канады.

Читайте также: Надо вооружать Украину, а не говорить о мире, – глава МИД Канады Жоли

Автор: 

Канада (2096) Китай (3023) россия (96018) Жоли Мелани (55)


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Топ комментарии
+9
А воно Китаю треба? У них "на підході" політична та демографічна анексія Сибіру - коли РОсія почне "сипаться" (економіку Сибіру вони вже до рук прибрали - достатньо на два тижні припинить поставки продовольства на ринки і Сибір сама попроситься до китайців)
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02.03.2023 08:40
+9
Китай спровокував війну рашки проти України (в її особі проти Заходу).
Китай - ворог для України, США, Європи.👈
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02.03.2023 08:44
+6
Може, але не хоче. Китайози навпаки підтримують росію, хоча кажуть протилежне.
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02.03.2023 08:37
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Китай може вплинути на Росію для припинення війни в Україні ?

Китай може вплинути на Росію для припинення війни в Україні, але Китай НЕ БУДЕ!
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02.03.2023 08:36 Ответить
пощастить як помагати московитам не буде
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02.03.2023 08:55 Ответить
Китай заявив що підливати в огонь не буде, що означає БУДЕ підливати для своєї вигоди!
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02.03.2023 09:00 Ответить
Може, але не хоче. Китайози навпаки підтримують росію, хоча кажуть протилежне.
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02.03.2023 08:37 Ответить
Може, але їм це не вигідно, бо тоді доведеться притримати свої амбіції щодо Тайваню
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02.03.2023 08:38 Ответить
А воно Китаю треба? У них "на підході" політична та демографічна анексія Сибіру - коли РОсія почне "сипаться" (економіку Сибіру вони вже до рук прибрали - достатньо на два тижні припинить поставки продовольства на ринки і Сибір сама попроситься до китайців)
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02.03.2023 08:40 Ответить
Та можна й не припиняти. Місцеві жінки вже давно руських Ваньок послали й китайцями прибарахлились. Ніяк не натішаться - непитущі, роботящі, жінок не б'ють, гроші всі в сім'ю..вже й китайчат там наштампували))) А китайці радіють безкрайнім сибірським просторам))
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02.03.2023 08:54 Ответить
Анекдот є старенький:
Великобританія Зустрілися два євреї-мажордоми Один другого питає:
- Чого такий зажурений?
- Моя Сара спить з лордом!
- Ну то й що? Так і ти ж спиш з дружиною лорда!
- Але є маленький нюанс: я йому роблю "лордів" а він мені - "євреїв"!
Тут - та сама ситуація - китайці роблять російським жінкам не "рассєян", а "китайців"!
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02.03.2023 09:59 Ответить
То і я про те)
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02.03.2023 11:22 Ответить
Китай спровокував війну рашки проти України (в її особі проти Заходу).
Китай - ворог для України, США, Європи.👈
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02.03.2023 08:44 Ответить
Ага, щас кєтай так і припинить.... Ця війна інспірована кєтаєм, і кєтай головний диригент цієї війни. рашка працює кєтайською "торпедою". Треба усвідомлювати, що ця війна - війна кєтаю проти цивілізованого світу за світове панування. А УКРАНА - перешкода для кєтайців і кацапів на шляху до завоювання Європи.
Ну і рашка воює, щоб нас зжерти, а ми, щоб нас не зжерли.
кєтай, припинить цю війну, лише коли буде втрачати більше, ніж цивілізований світ, а поки демакратичні, вільні країни втрачають більше ніж кєтай, хитрожопа мавпа сци-бзди-піздцю війну ніколи не припинить.
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02.03.2023 08:47 Ответить
"Геополітик"! У тебе випадково, прізвище, не "Бісмарк"?
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02.03.2023 10:00 Ответить
але ж так хотіли ,щоб війна швидко закінчилась
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02.03.2023 08:52 Ответить
китай буде воювати з америкою до останнього московита
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02.03.2023 08:56 Ответить
Вплине чи не плине це інше питання, ось те, що дійсно може і не впливає це вже серйозна претензія і те, що її висувають це добре. Звичайно, вибір за Китаєм, а ось про наслідки за це йому чудово відомі і саме тому він досі так і не наважився надати зброю росії. Причини не допомагати як були, так і залишилися і до них відтепер додається втрата довіри до російської армії, ще й Захід висуває претенції , за яким серйозні наслідки не заставлять себе чекати.
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02.03.2023 09:19 Ответить
https://youtu.be/_NxKMo7TLWI ...
Танкісти ЗСУ на полігоні у Британії 💪✊🇺🇦🇺🇦🇺🇦🔱❤️🖤🔱💙💛🔱👍👍💯
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02.03.2023 09:38 Ответить
Саме до піднебесної їздив рашиський чорт напередодні вторгнення, тобто отримати благословення Китаю на війну ,зараз путінська маріонетка теж поїхало в Китай для постачання зброї росії і фінансової підтримки . Саме Китай міг вплинути на росію завершити цю війну адже на цю країну припадає більше тритину російського експорту але він цього свідомо не робить ,більше того запропонував за рашиським сценарієм так званий "мирний план ".
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02.03.2023 09:39 Ответить
З 1 березня Китай заявив про могилізацію резервістів.,це рішення КПК та товарістча Сі..
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02.03.2023 09:42 Ответить
Саме цікаве те, що у китайській армії майже 100 тисяч жінок...
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02.03.2023 09:45 Ответить
Китай - велика держава

Китай ПРОВОКУВАВ ? Це ми так бачимо, а вони мають свій резон у пропозиціях дурням!

Вихід : думай і не провокуйся !

А між Китаєм і США боротьба за першість у єкономічних змаганнях ;усе інше то політика ... а політика - діло ( на мою думку) справа хитрощів і дезінформації

Зараз ота частина раші вже під впливом Китая... а далі?

Далі буде...
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02.03.2023 10:01 Ответить
тут от шо цікаво :

Їзраільский

б'є по яй.цях конкретно недОпалка з білокам'яного сарая :

Сообщается, что путин часто вспоминает о Всероссийской императрице Екатерине II, которая во время своего правления, 300 лет назад, якобы завоевала Крым и Украину назвала Малороссией. Однако в общей истории двух государств существовал великий князь киевский Юрий Долгорукий, который погребен в украинской столице, а именно в Киево-Печерской лавре. Этот князь является основателем москвы.

«А это не 300 лет назад, это XII век. Итак, киевские русичи основали Москву. То есть, по логике Путина, Украина должна забрать Москву, не так ли? Железная логика», - заметил Недзельский.
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02.03.2023 10:04 Ответить
Китаю вигідна ця війна, він заробляє на ній міліарди, чому йому впливати на разі....

Орки поставляють до них ресурси за бесцінок і ще й за юані, раша віддає заводи китайському бізнесу...

Раша слабіє і втрачає будь який вплив в Азії і Африці, куди натомість заходить Китай...

Єдине що змусить їх переглянути цю підтримку, це повернення штатами митних обмежень які деми зняли при приході до влади, якщо їм стане не вигідна ця війна вони швидко припинять всю підтримку...

Але нажаль більшість спонсорів демів мають багато виробництва в підбесній... і ніяких санкцій щодо них не буде... Та і їх заводи там також мають доступ до тих дешевих ресурсів з раші і отримують профіт на війні...
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02.03.2023 10:06 Ответить
ще раз : «По логике путина, Украина должна забрать москву»:

та тільки сам собі думаю : Нах вона нам треба...зі своїм і... анутим людом ?

Свого клопоту після Перемоги буде " мама-не-горюй!"



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02.03.2023 10:09 Ответить
 
 