Китай может повлиять на Россию для прекращения войны в Украине, - МИД Канады

Китай может поспособствовать прекращению войны в Украине, настояв на выводе Россией войск с временно оккупированных территорий.

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы все активно поддерживаем разговоры о мире, однако, если Китай действительно стремится к миру, он может сказать России убираться из Украины", - заявила Жоли.

По ее словам, Канада остается решительно настроенной и дальше будет продолжать помогать Украине защищаться от российского вторжения.

"Все, что происходит на поле боя, будет иметь позже влияние за столом переговоров. Чем больше мы сможем помочь Украине защитить себя, тем лучше мы сможем обеспечить Украине прочную позицию в мирных переговорах", - подчеркнула глава МИД Канады.

Читайте также: Надо вооружать Украину, а не говорить о мире, – глава МИД Канады Жоли