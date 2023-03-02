Китай может повлиять на Россию для прекращения войны в Украине, - МИД Канады
Китай может поспособствовать прекращению войны в Украине, настояв на выводе Россией войск с временно оккупированных территорий.
Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Мы все активно поддерживаем разговоры о мире, однако, если Китай действительно стремится к миру, он может сказать России убираться из Украины", - заявила Жоли.
По ее словам, Канада остается решительно настроенной и дальше будет продолжать помогать Украине защищаться от российского вторжения.
"Все, что происходит на поле боя, будет иметь позже влияние за столом переговоров. Чем больше мы сможем помочь Украине защитить себя, тем лучше мы сможем обеспечить Украине прочную позицию в мирных переговорах", - подчеркнула глава МИД Канады.
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Китай може вплинути на Росію для припинення війни в Україні, але Китай НЕ БУДЕ!
Великобританія Зустрілися два євреї-мажордоми Один другого питає:
- Чого такий зажурений?
- Моя Сара спить з лордом!
- Ну то й що? Так і ти ж спиш з дружиною лорда!
- Але є маленький нюанс: я йому роблю "лордів" а він мені - "євреїв"!
Тут - та сама ситуація - китайці роблять російським жінкам не "рассєян", а "китайців"!
Китай - ворог для України, США, Європи.👈
Ну і рашка воює, щоб нас зжерти, а ми, щоб нас не зжерли.
кєтай, припинить цю війну, лише коли буде втрачати більше, ніж цивілізований світ, а поки демакратичні, вільні країни втрачають більше ніж кєтай, хитрожопа мавпа сци-бзди-піздцю війну ніколи не припинить.
Танкісти ЗСУ на полігоні у Британії 💪✊🇺🇦🇺🇦🇺🇦🔱❤️🖤🔱💙💛🔱👍👍💯
Китай ПРОВОКУВАВ ? Це ми так бачимо, а вони мають свій резон у пропозиціях дурням!
Вихід : думай і не провокуйся !
А між Китаєм і США боротьба за першість у єкономічних змаганнях ;усе інше то політика ... а політика - діло ( на мою думку) справа хитрощів і дезінформації
Зараз ота частина раші вже під впливом Китая... а далі?
Далі буде...
Їзраільский
б'є по яй.цях конкретно недОпалка з білокам'яного сарая :
Сообщается, что путин часто вспоминает о Всероссийской императрице Екатерине II, которая во время своего правления, 300 лет назад, якобы завоевала Крым и Украину назвала Малороссией. Однако в общей истории двух государств существовал великий князь киевский Юрий Долгорукий, который погребен в украинской столице, а именно в Киево-Печерской лавре. Этот князь является основателем москвы.
«А это не 300 лет назад, это XII век. Итак, киевские русичи основали Москву. То есть, по логике Путина, Украина должна забрать Москву, не так ли? Железная логика», - заметил Недзельский.
Орки поставляють до них ресурси за бесцінок і ще й за юані, раша віддає заводи китайському бізнесу...
Раша слабіє і втрачає будь який вплив в Азії і Африці, куди натомість заходить Китай...
Єдине що змусить їх переглянути цю підтримку, це повернення штатами митних обмежень які деми зняли при приході до влади, якщо їм стане не вигідна ця війна вони швидко припинять всю підтримку...
Але нажаль більшість спонсорів демів мають багато виробництва в підбесній... і ніяких санкцій щодо них не буде... Та і їх заводи там також мають доступ до тих дешевих ресурсів з раші і отримують профіт на війні...
та тільки сам собі думаю : Нах вона нам треба...зі своїм і... анутим людом ?
Свого клопоту після Перемоги буде " мама-не-горюй!"