Общие боевые потери РФ с начала войны - около 150605 (+715 за сутки) человек, 3397 танков, 2398 артсистем, 6658 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 2 марта 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 150 605 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.03.23 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 150 605 (+715) человек ликвидировано,
- танков - 3397 (+2) ед,
- боевых бронированных машин - 6658 (+20) ед,
- артиллерийских систем - 2398 (+5) ед,
- РСЗО - 480 (+1) ед,
- средств ПВО - 247 (+0) ед,
- самолетов - 300 (+0) ед,
- вертолетов - 288 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2058 (+3),
- крылатых ракет – 873 (+0),
- кораблей /катеров - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5264 (+7) ед,
- специальной техники – 230 (+0).
Топ комментарии
+55 Mykola Trofimenko #544375
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+42 Прощай немытая раССея
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+24 AbOriginal_UA
показать весь комментарий02.03.2023 09:02 Ссылка
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ps з ювілеєм дохлих кацапів, шановні українці. і, звісно, слава ЗСУ!
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
два рази така муйня вже проканувала...
Не треба задаватися питанням "коли кацапи схаменуться". Зрозумійте: Україні, вперше за декілька сотень років, випала можливість спокійно, послідовно та майже у будь-який спосіб, що спаде на думку, фізично знищувати кацапську наволоч, причому за схвалення та підтримки всього вільного світу (партнери реально нас зараз озброюють, навчають, платять мільйонам українців допомоги, ЗП та пенсії).
Чим ви, власне, невдоволені?
Слава ЗСУ!
Уже 150 тысяч и ни гу-гу.
Ну, вы поняли, что они не остановятся, пока мы их не остановим и не выбьем с наших территорий !
https://www.youtube.com/watch?v=NezX3nYYXps
так и хочется их спросить - что с @блом свиноцабаки...?
за даними нашого ГШ на 1.02.23 було 3209 танків 6382 ббм
на 2.03 за даними нашого ГШ 3397 і 6658
отже рахуємо 3397-3209 = 188
6658-6382=276
ГШ ЗС РФ/ГШ ЗСУ
124/188 неспівпадіння 30% в більшу сторону
3 11/276 неспівпадіння 10% в меншу сторону
Сонячно, радісно -150 тисч кацапської наволочі подохло!
А українським воїнам Слава і хай береже їх Всесвіт!
Вон в Золкіна один вдруге попав у полон, так мама його з надією в голосі питає "Можит ищьо раз пойдьош, деньги нужна?"!