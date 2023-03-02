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Новости Агрессия России против Украины
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 150605 (+715 за сутки) человек, 3397 танков, 2398 артсистем, 6658 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 2 марта 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 150 605 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.03.23 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 150 605 (+715) человек ликвидировано,
  • танков - 3397 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин - 6658 (+20) ед,
  • артиллерийских систем - 2398 (+5) ед,
  • РСЗО - 480 (+1) ед,
  • средств ПВО - 247 (+0) ед,
  • самолетов - 300 (+0) ед,
  • вертолетов - 288 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2058 (+3),
  • крылатых ракет – 873 (+0),
  • кораблей /катеров - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5264 (+7) ед,
  • специальной техники – 230 (+0).

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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 150605 (+715 за сутки) человек, 3397 танков, 2398 артсистем, 6658 бронированных машин 01

Генштаб ВС (6421) ликвидация (3657) уничтожение (7156) техника (1746) потери (4418)


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Топ комментарии
+55
150к! З ювілеєм, підори
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02.03.2023 08:42
+42
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02.03.2023 08:45
+24
В начале войны многие "эксперты" называли цифру погибших орков, после которой рассия астановится: 10, 20, 30...тысяч.
Уже 150 тысяч и ни гу-гу.
Ну, вы поняли, что они не остановятся, пока мы их не остановим и не выбьем с наших территорий !
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02.03.2023 09:02
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150к! З ювілеєм, підори
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02.03.2023 08:42 Ответить
"Бросок мангуста"на концерт кабздона в гундяївський рай!!
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02.03.2023 09:01 Ответить
Ага! "Бросок мангуста" Прямо на українську борону! А там же повно "стирчаків" загострених!
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02.03.2023 11:20 Ответить
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02.03.2023 08:45 Ответить
шо то за кацапсячий хєр і навіщо він тут?
ps з ювілеєм дохлих кацапів, шановні українці. і, звісно, слава ЗСУ!
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02.03.2023 08:48 Ответить
ви досі не знаєте, які руzzкіє хороші? це стосується їх всіх, незалежно від того, що ллється з їх смердючих пащей.
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02.03.2023 08:57 Ответить
хорошіє рускіє? так?Російські опозиціонери та бізнесмени, які публічно критикують Володимира Путіна, звертаються до керівництва Великої Британії та ЄС із проханням викреслити їх із санкційних списків.Про це йдеться у матеріалі https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-03-01/kremlin-critics-seek-sanctions-relief-for-anti-war-tycoons?leadSource=uverify%20wall Bloomberg , Джерело:
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02.03.2023 09:00 Ответить
Цей ,,хороший,, свинорус уже зняв кілька відео в стилі кацапської пропаганди про фашиствующих укропов, це черговий доказ того, що хороший кацап дохлий кацап.
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02.03.2023 09:19 Ответить
https://m.youtube.com/watch?v=D59wF6K8FlU Ось, будь ласка.
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02.03.2023 10:20 Ответить
перестаньте врешті дивитися та слухати кацапів. невже рік повномасштабної війни вас нічому не навчив? невже ви досі ще вірите, що серед руzzкіх справді є люди?
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02.03.2023 11:14 Ответить
20 бмп!!! 🇺🇦!
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02.03.2023 08:48 Ответить
150 к..дохлих кацапів ...приємно..але тої наволочі, ще досить багато на нашій землі.Цікаво ,чи настане та межа,коли скажуть все,треба забиратись з України....думаю що ні.
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02.03.2023 08:49 Ответить
Настане, так завжди було. Всіх піздюлєй не відгребеш.
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02.03.2023 08:52 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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02.03.2023 09:05 Ответить
а чого їм забиратися? як попадуть в складне становище завжди проканає договорнячок що дасть їм змогу вивести свої війська і почати знову.

два рази така муйня вже проканувала...
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02.03.2023 08:54 Ответить
так.от найгірше це договорняк...як дві чеченські.
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02.03.2023 08:58 Ответить
Ваша русофобія - недостатня.

Не треба задаватися питанням "коли кацапи схаменуться". Зрозумійте: Україні, вперше за декілька сотень років, випала можливість спокійно, послідовно та майже у будь-який спосіб, що спаде на думку, фізично знищувати кацапську наволоч, причому за схвалення та підтримки всього вільного світу (партнери реально нас зараз озброюють, навчають, платять мільйонам українців допомоги, ЗП та пенсії).

Чим ви, власне, невдоволені?
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02.03.2023 15:56 Ответить
Оце дійсно початок Української Весни!
Слава ЗСУ!
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02.03.2023 08:50 Ответить
35 одениць техніки більше 700 чумардосів )) ББМ сьогодні в фаворі, але і арта радує. Слава ЗСУ!
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02.03.2023 08:51 Ответить
А ще невідомо скільки сотень тисяч "вкорочених" і "самоварів".
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02.03.2023 08:57 Ответить
В начале войны многие "эксперты" называли цифру погибших орков, после которой рассия астановится: 10, 20, 30...тысяч.
Уже 150 тысяч и ни гу-гу.
Ну, вы поняли, что они не остановятся, пока мы их не остановим и не выбьем с наших территорий !
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02.03.2023 09:02 Ответить
как цифирь глаз радует... 159 тысяч... даешь новый рекорд в 200 тысяч кацапов... и главное - ХРАНИ И СОХРАНЯЙ ГОСПОДЬ УКРАИНСКИХ ВОИНОВ!
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02.03.2023 09:05 Ответить
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02.03.2023 09:11 Ответить
Ви про цих?
https://www.youtube.com/watch?v=NezX3nYYXps
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02.03.2023 22:44 Ответить
свинорылые ведь читают Цензор...!
так и хочется их спросить - что с @блом свиноцабаки...?
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02.03.2023 09:19 Ответить
Не читають! "Цензор" в Росії заборонений Читають лише "пригожинські" А їм "служебная инструкция" думать не дозволяє
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02.03.2023 11:23 Ответить
под VPN читают - даже не пригожинские...\обычные свиноцабаки...\
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02.03.2023 11:52 Ответить
Мені на них "плювать" Єдиний "аргумент", коли вони здатні "пораскинуть мозгами" - куля в голову! Звичайне поранення на них не впливає - бо там в голові "в три шари насрано"!
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02.03.2023 12:00 Ответить
Полтораста пдрста
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02.03.2023 09:22 Ответить
Дуже просто: коли "пламенные бальшевики" почали "шкандибать" з правописом - вони поміняли його і спростили - щоб неграмотність їхня "в очі не лізла" Тут зроблять те саме - спростять вимоги стройового статуту і будуть "парадно шкандибать"
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02.03.2023 10:53 Ответить
Я теперь понял, что Лермонтов имел в виду когда писал, "французы двигались как тучи и все на наш редут"
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02.03.2023 11:11 Ответить
А це тому,що Бахмут тримається, південь, схід міста тримається хоч і важко, північ тиснуть. Мар'їнка бої в місті, Авдіївка ок, Вугледар красава. Кремінна тиснуть, але тримаються. Ціною великою дається ТРИМАЮТЬСЯ. УКРАЇНА ПОНАД УСЕ.
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02.03.2023 09:26 Ответить
Згідно відповіді ГШ ЗС на запит Ради безпеки РФ в рамках підготовки засідання по стану матеріально-технічного забезпечення ЗС РФ, призначеного на березень 2023, втрати бронетехніки ЗС РФ за період з 01.02.2023 по 01.03.2023 визначені як 124 танки і 311 броньованих машин різних модифікацій.
за даними нашого ГШ на 1.02.23 було 3209 танків 6382 ббм
на 2.03 за даними нашого ГШ 3397 і 6658
отже рахуємо 3397-3209 = 188
6658-6382=276
ГШ ЗС РФ/ГШ ЗСУ
124/188 неспівпадіння 30% в більшу сторону
3 11/276 неспівпадіння 10% в меншу сторону
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02.03.2023 09:31 Ответить
Славненький сьогодні день.
Сонячно, радісно -150 тисч кацапської наволочі подохло!
А українським воїнам Слава і хай береже їх Всесвіт!
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02.03.2023 09:36 Ответить
По Вкраїні стоїть дзвін повних чарок. Будьмо!!!
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02.03.2023 09:50 Ответить
Якщо так піде і надалі,то на так шанований кацапами "дєнь Пабєды" ЗСУ зроблять їм подаруночок з красивими круглими цифрами-200000 200-х.
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02.03.2023 10:23 Ответить
Больовий поріг для параші настане, коли буде знищено 500 000 орків. Сподіваюся, що це не за горами.
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02.03.2023 10:29 Ответить
Нема в них больового порогу.

Вон в Золкіна один вдруге попав у полон, так мама його з надією в голосі питає "Можит ищьо раз пойдьош, деньги нужна?"!
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02.03.2023 10:49 Ответить
для пидаров на паРаше жизнь ничего не значит , они ничего не умеют , ни руками , ни головой , алкоголь , наркотики , телевизор ,зависть , злость , вот и все для чего они рождаются , возможность сдохнуть для них - окончание мучений , жизнь в постоянном стрессе отупляют их до состояния животных , заболевших бешенством , у червей больше чувства самосохронения чем у паРашников.
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02.03.2023 12:06 Ответить
я був тим хто спортив цифру 8888
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02.03.2023 15:42 Ответить
 
 