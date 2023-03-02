Общие боевые потери РФ с начала войны - около 150605 (+715 за сутки) человек, 3397 танков, 2398 артсистем, 6658 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 2 марта 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 150 605 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.03.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 150 605 (+715) человек ликвидировано,

танков - 3397 (+2) ед,

боевых бронированных машин - 6658 (+20) ед,

артиллерийских систем - 2398 (+5) ед,

РСЗО - 480 (+1) ед,

средств ПВО - 247 (+0) ед,

самолетов - 300 (+0) ед,

вертолетов - 288 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2058 (+3),

крылатых ракет – 873 (+0),

кораблей /катеров - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5264 (+7) ед,

специальной техники – 230 (+0).

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