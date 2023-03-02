Госдеп: Россия и Китай - в изоляции среди стран G20 по вопросу войны в Украине
Россия и Китай оказались в изоляции среди других стран G20 относительно вопроса войны в Украине.
Об этом заявил на брифинге спикер Госдепа США Нед Прайс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
Ему задали вопрос о том, что на недавней встрече министров финансов G20 группа не смогла опубликовать совместное коммюнике, поскольку Россия и Китай были против использования в коммюнике слова "война".
По его словам, переговоры об итоговом коммюнике продолжаются, а вопросы безопасности имеют последствия для всех сфер, которые волнуют страны G20.
"G20 полна решимости добиться прогресса, решать и противостоять этим общим вызовам, и в той мере, в какой внутри G20 существуют разногласия, это Россия и Китай оказались в изоляции", — сказал Прайс.
Представитель Госдепа заявил, что необходимо дождаться итогов обсуждений на этой неделе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Приклад- посол і послиця України в Болгарії.
Натомість, чи мовчать, чи підігрують вбивцям, знищуючи свою карму. Де логіка?
КИТАЙ НІКОЛИ НЕ ВІВ МОРСЬКИХ ВОЄН
атака на Тайвань - це буде епічне китайське самогубство