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Госдеп: Россия и Китай - в изоляции среди стран G20 по вопросу войны в Украине

прайс,нед

Россия и Китай оказались в изоляции среди других стран G20 относительно вопроса войны в Украине.

Об этом заявил на брифинге спикер Госдепа США Нед Прайс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

Ему задали вопрос о том, что на недавней встрече министров финансов G20 группа не смогла опубликовать совместное коммюнике, поскольку Россия и Китай были против использования в коммюнике слова "война".

По его словам, переговоры об итоговом коммюнике продолжаются, а вопросы безопасности имеют последствия для всех сфер, которые волнуют страны G20.

"G20 полна решимости добиться прогресса, решать и противостоять этим общим вызовам, и в той мере, в какой внутри G20 существуют разногласия, это Россия и Китай оказались в изоляции", — сказал Прайс.

Представитель Госдепа заявил, что необходимо дождаться итогов обсуждений на этой неделе.

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Автор: 

G20 (300) Госдепартамент США (1848) Китай (3023) россия (96018) Прайс Нед (109)


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Топ комментарии
+7
Если Китай присоединится ко всему цивилизованному миру и буде помогать Украине и при развале России на отдельные независимые государства, Китай бы получил исконные свои земли Сибири. Если Китай будет помогать России или будет продолжать чего-то ждать, он потеряет рынки сбыта своих товаров в Европе, Америке. Россия в этом случае все равно развалится, но на ее террарии образуются независимые государства и которые не захотят входить в состав Китая, а будут торговать с Китаем своими природными ресурсами, но не по бросовым цена, а по рыночным ценам. Если и дальше Китай будет сидеть на берегу и ждать чего-то, то он потеряет все, будет утрачена историческая возможность возвратить свои исконные земли. Судьба Китая будет печальной.
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02.03.2023 10:30
+6
Мабуть з такою політикою Китай ні фіга не висидить на березі річки,по якій має проплисти труп ворога.Коли почнуть ділити рашку йому покажуть великий болт і скажуть - сиди далі і читай Конфуція...
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02.03.2023 09:58
+4
А толку, чисто показуха.
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02.03.2023 10:30
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Правила форума Совет форумчан
Мабуть з такою політикою Китай ні фіга не висидить на березі річки,по якій має проплисти труп ворога.Коли почнуть ділити рашку йому покажуть великий болт і скажуть - сиди далі і читай Конфуція...
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02.03.2023 09:58 Ответить
Китай збільшує армію , в Сі такі ж замашки як в х@йла , це теж диктатор .
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02.03.2023 10:06 Ответить
А толку, чисто показуха.
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02.03.2023 10:30 Ответить
Если Китай присоединится ко всему цивилизованному миру и буде помогать Украине и при развале России на отдельные независимые государства, Китай бы получил исконные свои земли Сибири. Если Китай будет помогать России или будет продолжать чего-то ждать, он потеряет рынки сбыта своих товаров в Европе, Америке. Россия в этом случае все равно развалится, но на ее террарии образуются независимые государства и которые не захотят входить в состав Китая, а будут торговать с Китаем своими природными ресурсами, но не по бросовым цена, а по рыночным ценам. Если и дальше Китай будет сидеть на берегу и ждать чего-то, то он потеряет все, будет утрачена историческая возможность возвратить свои исконные земли. Судьба Китая будет печальной.
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02.03.2023 10:30 Ответить
Воистину, дипломатия это целое искусство *********. Как сказать нихуя, но красиво.
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02.03.2023 10:31 Ответить
Дипломатія, це мистецтво словом, здобути чи знищити підтримку твоєї країни.
Приклад- посол і послиця України в Болгарії.
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02.03.2023 10:44 Ответить
Одно другому не противоречить.
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02.03.2023 11:10 Ответить
Китай, при всьому своєму комунізмі, міг би отримати підтримку світу та повернути історичні території загарбані мордором, давши команду ***** забратися з України.
Натомість, чи мовчать, чи підігрують вбивцям, знищуючи свою карму. Де логіка?
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02.03.2023 10:42 Ответить
Китай ждет и выжидает. Тигр притаился в бамбуковой роще.
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02.03.2023 10:45 Ответить
Причаївся !
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02.03.2023 11:33 Ответить
и какие ж територии мордор захватил у китая? тут скорее монголия имеет право на кусок китая. у китая целая династия монгольских императоров была. пора вернуть китай монголам
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02.03.2023 10:59 Ответить
КИТАЙ НЕ ВИГРАВ ЖОДНОЇ ВІЙНИ

КИТАЙ НІКОЛИ НЕ ВІВ МОРСЬКИХ ВОЄН

атака на Тайвань - це буде епічне китайське самогубство
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02.03.2023 10:51 Ответить
Только внутренние между собой.
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02.03.2023 11:11 Ответить
 
 