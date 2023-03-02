Госдеп: Россия и Китай - в изоляции среди стран G20 по вопросу войны в Украине

Россия и Китай оказались в изоляции среди других стран G20 относительно вопроса войны в Украине.

Об этом заявил на брифинге спикер Госдепа США Нед Прайс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

Ему задали вопрос о том, что на недавней встрече министров финансов G20 группа не смогла опубликовать совместное коммюнике, поскольку Россия и Китай были против использования в коммюнике слова "война".

По его словам, переговоры об итоговом коммюнике продолжаются, а вопросы безопасности имеют последствия для всех сфер, которые волнуют страны G20.

"G20 полна решимости добиться прогресса, решать и противостоять этим общим вызовам, и в той мере, в какой внутри G20 существуют разногласия, это Россия и Китай оказались в изоляции", — сказал Прайс.

Представитель Госдепа заявил, что необходимо дождаться итогов обсуждений на этой неделе.

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