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Новости Война
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В результате обстрелов Полтавщины и Сумщины есть повреждения в сетях операторов системы распределения, - Укрэнерго

укренерго

Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует уже 19-й день подряд и пока не прогнозируется. Выросла доступная мощность в энергосистеме, что повышает ее операционную безопасность и уменьшает риски возникновения дефицита

Об этом сообщили в Укрэнерго , передаёт Цензор.НЕТ.

Отмечается, что из-за отсутствия дефицита мощности лимиты потребления в области не доводились.

"Сетевых ограничений в сетях "Укрэнерго", которые влекут за собой необходимость ограничения потребителей в областях пока нет. Но при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений. Вчера вечером в результате обстрела россиян есть повреждения в сетях операторов системы распределения в Полтавской и Сумской областях. Бригады облэнерго ведут восстановительные работы.

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Энергетики также продолжают ремонтные работы на всех объектах энергосистемы, которые ранее получили повреждения от ракетных и дроновых атак россиян, для увеличения доступной мощности в энергосистеме и повышения надежности передачи электроэнергии и питания отдельных регионов", - сообщили в компании.

Автор: 

Сумская область (3254) энергетика (2566) Тарифы на электроэнергию (2172) Укрэнерго (659) Полтавская область (1177)


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Коригувальники орків ***** роблять свою роботу, особливо в мамая вотчині на Полтавщин…
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02.03.2023 10:58 Ответить
пол-года обстрелов, а ты до сих пор носишься с каким то коригуванням по стационарным неподвижным огромным обьектам. Или ты зе+галущенковский
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02.03.2023 11:32 Ответить
Безбілотники і літаки розвідники літають постіно.
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02.03.2023 12:20 Ответить
 
 