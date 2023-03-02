В РФ заявили о планах разработать "новый вид военных операций" с применением ядерного оружия для отражения "агрессии со стороны США"
В РФ заявили о планах разработать так называемый "новый вид военных операций", включающий применение ядерного оружия. Якобы он необходим россиянам для отражения возможной "агрессии со стороны США".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает журнал "Военное мнение", издаваемый российским Минобороны.
В частности, о таких намерениях следует из статей первого заместителя командующего Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-лейтенанта Игоря Фазлетдинова и полковника в отставке Владимира Лумпова.
Так, россияне нафантазировали, что США имеют якобы некую "Стратегическую многосферу операцию", конечной целью которой является "уничтожение сдерживающего ядерного потенциала России". И это якобы может произойти за счет так называемого развертывания вокруг российских границ сил ПРО или "мгновенного глобального ядерного удара, который сможет сразу уничтожить по меньшей мере 65-70% российских стратегических ядерных сил".
"Главным средством и инструментом противодействия попыткам реализации агрессивных замыслов Пентагона по уничтожению России отечественными военными специалистами рассматривается и активно разрабатывается перспективная форма стратегического применения ВС РФ: "Операция стратегических сил сдерживания" (ОССС)", - заявляют авторы статьи.
В России уверены, что якобы таким образом смогут достичь стратегических целей разгрома "американского агрессора". Такой вид операций предполагает применение современных стратегических наступательных и оборонных, ядерных и неядерных вооружений с учетом новейших военных технологий.
В частности, среди целей так называемой "новой российской операции" авторы называют:
- отражение обычного мгновенного глобального удара США и НАТО, чтобы не допустить больших потерь стратегических наступательных сил России;
- подавление американской глобальной системы ПРО, чтобы сделать невозможным уничтожение в воздухе российских стратегических ракет;
- нанесение неприемлемого вреда агрессору с помощью сохранившегося ядерного потенциала.
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До чого решта "потоку сознания", я незрозумію.
Иначе бы ядерная риторика опять не заиграла новыми красками
самий час робити гумові надувні носії! )))
Джерело,правда,так собі --- генерал СВР, але...
Кумедно.
В этом альянсе он автоматически становится младшим, даже не партнёром, а вассалом, рабочими, а таковыми они уже были в истории, и добра им это не принесло. Заработать деньги, это одно, а сохранить их в виде прибыли с возможностью пустить в ход на благо и конкурентное развитие своей страны - это другое. Первое ещё может Запад позволить, но второе - никак.
Поэтому Китай союзник РФ естественный, а не из любви. А такой союз куда крепче любого другого, подписанного на бумаге.
Так в том же и проблема, паритет, взаимное уничтожение, или Вы думаете, США имея второй после РФ ядерный кулак в мире, только вот союза с Китаем, не хватает для нанесения ядерного удара без ответки?
Ещё ракета не долетит, только с шахты выйдет, а уже другая сторона также начнёт выпускать. Кроме того, есть система , которая автоматически, без участия человека, запускает ракеты по противнику, если анализирует, что по территории был нанесен ядерный удар.
В этом то и вся проблема, что невозможно ударить односторонне. А может и не проблема, может это и сдерживает. Вот в 1945 году США ничего не сдерживало, и что, два города , 350 тыс человек, были стёрты с лица земли двумя ядерными ударами.
Во-вторых Китай нужен будет не как ядерный арсенал, а как бесконечный человеческий ресурс. Чтобы максимально быстро завоевать россию и ее ключевые военные базы. Но до этого врядли дойдет, Китай очень строго приказал россии, чтобы не было ядерной войны.
Во-первых у США первый арсенал"
По количеству ядерных боеголовок гугл выдаёт:
состоянию на 1 сентября 2018 г., в составе стратегических ядерных сил России находилось 1420 ядерных боезаряда
Ядерное вооружение СШАИсторияТекущее количество боеголовок1350
Может по качеству или другим параметрам США на первом, не специалист, не знаю.
Под словом " ядерный кулак" я имел ввиду количество ядерных боеголовок общее) но не пояснил это, да...
"бесконечный человеческий ресурс"
Знаете, мегатонная бомба одинаково эффективно убивает в радиусе действия и 100 млн человек, и 10. В данном случае имеет значение обширность территории, а по этому параметру РФ впереди.
Да и что мы обсуждаем, нет предпосылок что Китай объединится с западом против РФ.
По поводу Китая, я сказал условия, при которых высока вероятность, что он может повернуться против России. Это судный день и ядерный апокалипсис. Вы не захотите это увидеть.
Ну, больше ж, как я и говорил.
Насчёт развернутых, опять же , не спец, но почему то мне кажется, что развернуть что то куда проще и быстрее, чем произвести с нуля, тем более такие непростые штуки.
"судный день и ядерный апокалипсис" - тогда уже будет всё без разницы, куда там Китай повернёт. Может наоборот, решит что надо помочь США уничтожить, кто знает.
А до этого дня, угрозы , например, ядерного удара, ну так мы видим, неоднократно РФ угрожала, да, Китай выражал озабоченность, но ехал в Москву, но голосовал в ООН под РФ, так что никак это не отразилось.
В этом проблема.
И Китай в ней не может никак помочь, да и не захочет подставлять своих людей под ядерный удар за запад. Зачем?
Вот я о чём.
Ядерна зброя це зло в чистому вигляді.
досі марить "супєраружиєм",
якого у цього бидла не може бути за визначенням.