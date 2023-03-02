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Новости Война
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В РФ заявили о планах разработать "новый вид военных операций" с применением ядерного оружия для отражения "агрессии со стороны США"

рф,зброя,ядерна

В РФ заявили о планах разработать так называемый "новый вид военных операций", включающий применение ядерного оружия. Якобы он необходим россиянам для отражения возможной "агрессии со стороны США".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает журнал "Военное мнение", издаваемый российским Минобороны.

В частности, о таких намерениях следует из статей первого заместителя командующего Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-лейтенанта Игоря Фазлетдинова и полковника в отставке Владимира Лумпова.

Так, россияне нафантазировали, что США имеют якобы некую "Стратегическую многосферу операцию", конечной целью которой является "уничтожение сдерживающего ядерного потенциала России". И это якобы может произойти за счет так называемого развертывания вокруг российских границ сил ПРО или "мгновенного глобального ядерного удара, который сможет сразу уничтожить по меньшей мере 65-70% российских стратегических ядерных сил".

"Главным средством и инструментом противодействия попыткам реализации агрессивных замыслов Пентагона по уничтожению России отечественными военными специалистами рассматривается и активно разрабатывается перспективная форма стратегического применения ВС РФ: "Операция стратегических сил сдерживания" (ОССС)", - заявляют авторы статьи.

В России уверены, что якобы таким образом смогут достичь стратегических целей разгрома "американского агрессора". Такой вид операций предполагает применение современных стратегических наступательных и оборонных, ядерных и неядерных вооружений с учетом новейших военных технологий.

В частности, среди целей так называемой "новой российской операции" авторы называют:

  • отражение обычного мгновенного глобального удара США и НАТО, чтобы не допустить больших потерь стратегических наступательных сил России;
  • подавление американской глобальной системы ПРО, чтобы сделать невозможным уничтожение в воздухе российских стратегических ракет;
  • нанесение неприемлемого вреда агрессору с помощью сохранившегося ядерного потенциала.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бербок - Лаврову: "Заканчивайте эту войну"

оружие (10240) россия (96018) США (27043) ядерное оружие (1346)


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Топ комментарии
+16
Думаю что мировому сообществу уже пора принять консолидированное решение, о ликвидации террористов, которые угрожают ядерным оружием. Нет смысла ждать, пока кремлевские карлики что нибудь действительно не взорвали.
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02.03.2023 11:14
+15
Так вони війну з будь якою країною, називають війною з США.
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02.03.2023 11:00
+11
Лаптями разве что отобьются,первый залп НАТО около 11 тысяч ракет.
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02.03.2023 10:54
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Лаптями разве что отобьются,первый залп НАТО около 11 тысяч ракет.
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02.03.2023 10:54 Ответить
Так вони війну з будь якою країною, називають війною з США.
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02.03.2023 11:00 Ответить
вы серьезно верите в реальность подобного бреда который написали по причинам первое лизнуть ***** пенис..... второе прогнуться перед ********* *****м и его фантазими и третье-- скормить быдлу ското базе нариду ********** очередной говномет фэйковых фантазий-- можем и шапками закидать...
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02.03.2023 11:03 Ответить
Так я серьйозно вірю, що вони будь яку власну агресію будуть виправдовувати виключно як війну проти США та НАТО.
До чого решта "потоку сознания", я незрозумію.
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02.03.2023 11:10 Ответить
11 тисяч ядерних боєголовок не означає що всі одразу полетять. Полетить може 1000, але і цього більше ніж достатньо щоб всі великі міста росії 10 разів знищити
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02.03.2023 11:08 Ответить
у рашки самый большой ЯО арсенал. там кто б не жахнул первым, трындец придет всему миру. ядерная зима укокошит всю планету
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02.03.2023 11:09 Ответить
У США не меньше. Плюс минус 100 ракет при таком количестве роли не играют. Тем более стратегических ракет у США больше. А тактические не так страшны, хотя тоже принесут смерть и разрушение.
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02.03.2023 11:13 Ответить
опять же, сути не меняет. ядерная зима угробит весь мир.
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02.03.2023 11:26 Ответить
ядерная зима это страшилка. Как и разрушительность ЯО.
Иначе бы ядерная риторика опять не заиграла новыми красками
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02.03.2023 11:43 Ответить
еще один идиот... как же вас много...
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02.03.2023 11:50 Ответить
ядрёна мать..
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02.03.2023 10:54 Ответить
Стратегія нової виду військових операцій передбачає превентивний ядерний удар кремля по власним холопам, задля убезпечення їх від удару із Заходу
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02.03.2023 10:56 Ответить
забло спишуть а потім визвуть Гундяя освятити військові обєкти ))
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02.03.2023 10:58 Ответить
Перша спецоперація підходить до "успішного" завершення, тому друга СВО має розпочатися. Усе за планом.
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02.03.2023 10:59 Ответить
Дебилы, ***…
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02.03.2023 10:59 Ответить
Кацап, жгі єсчьо! Дебіли не розуміють, що бажання вноді збувабться. Тому мудреці радять боятися своїх бажань. А така кацапська риторика веде ло створення підгрунтя для превентивного ядерного, чи превентивного не ядерного удару США по ядерному потенцвалу кацапії просто тому, що кацапська риторика лякає потенціцних виборців США, до настроїв якох влада США змушена дослуховуватись.
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02.03.2023 11:01 Ответить
ще в грудні минулого року пуйлу була доповідь, що 87% їхніх носіїв ядерних *********** не придатні до використання. тобто НАТО і США знищили 7 з 8-ми носіїв, не поворухнувши і пальцем.
самий час робити гумові надувні носії! )))
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02.03.2023 11:03 Ответить
Після перевірки ядерних сил гондурасєї Патрушев,десь місяць назад, доповів совбезу: "85 відсотків ядерних сил неможливо буде застосувати".
Джерело,правда,так собі --- генерал СВР, але...
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02.03.2023 11:04 Ответить
придушення американської глобальної системи ПРО, щоб унеможливити знищення в повітрі російських стратегічних ракет; Джерело:

Кумедно.
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02.03.2023 11:04 Ответить
Ядерная война, это гибель миллионов в первые часы, гибель десятков миллионов от радиации в последующие дни, гибель сотен миллионов в последующие недели и месяцы от ядерной зимы и болезней связанных с употреблением заражённой воды, гибель миллиардов от голода как последствия ядерной зимы и радиоактивного заражения
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02.03.2023 11:06 Ответить
Вся надежда на Китай и Индию, которые тоже хотят жить. Я думаю, если будет реальная угроза уничтожения человечества Китай присоединится к альянсу против России, хотя сейчас они на их стороне.
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02.03.2023 11:16 Ответить
Китай ничего не решает для себя, если присоединится к западу против РФ, ни безопасность от ядерного удара по своей территории, ни экономические вопросы.

В этом альянсе он автоматически становится младшим, даже не партнёром, а вассалом, рабочими, а таковыми они уже были в истории, и добра им это не принесло. Заработать деньги, это одно, а сохранить их в виде прибыли с возможностью пустить в ход на благо и конкурентное развитие своей страны - это другое. Первое ещё может Запад позволить, но второе - никак.

Поэтому Китай союзник РФ естественный, а не из любви. А такой союз куда крепче любого другого, подписанного на бумаге.
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02.03.2023 11:26 Ответить
Решает, Китай при угрозе ядерной зимы сам сможет атаковать Россию вместе с США, и оккупировать и обезвредить ее. У Китая тоже есть ЯО и огромное количество солдат. Так часто бывает, когда под лицом смертельной опасности союзники и враги меняются местами. Пока пуйло только пугает, поэтому Китай с ним дружит, ему это выгодно экономически и политически. Но Китай однозначно против ядерной эскалации и предупредил об это Путина.
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02.03.2023 11:46 Ответить
" Китай при угрозе ядерной зимы сам сможет атаковать Россию вместе с США, и оккупировать и обезвредить ее. "

Так в том же и проблема, паритет, взаимное уничтожение, или Вы думаете, США имея второй после РФ ядерный кулак в мире, только вот союза с Китаем, не хватает для нанесения ядерного удара без ответки?

Ещё ракета не долетит, только с шахты выйдет, а уже другая сторона также начнёт выпускать. Кроме того, есть система , которая автоматически, без участия человека, запускает ракеты по противнику, если анализирует, что по территории был нанесен ядерный удар.

В этом то и вся проблема, что невозможно ударить односторонне. А может и не проблема, может это и сдерживает. Вот в 1945 году США ничего не сдерживало, и что, два города , 350 тыс человек, были стёрты с лица земли двумя ядерными ударами.
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02.03.2023 11:55 Ответить
Вы как то мыслите ,как россиянин Во-первых у США первый арсенал, это у России второй.

Во-вторых Китай нужен будет не как ядерный арсенал, а как бесконечный человеческий ресурс. Чтобы максимально быстро завоевать россию и ее ключевые военные базы. Но до этого врядли дойдет, Китай очень строго приказал россии, чтобы не было ядерной войны.
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02.03.2023 13:13 Ответить
"
Во-первых у США первый арсенал"

По количеству ядерных боеголовок гугл выдаёт:

состоянию на 1 сентября 2018 г., в составе стратегических ядерных сил России находилось 1420 ядерных боезаряда

Ядерное вооружение СШАИсторияТекущее количество боеголовок1350

Может по качеству или другим параметрам США на первом, не специалист, не знаю.

Под словом " ядерный кулак" я имел ввиду количество ядерных боеголовок общее) но не пояснил это, да...

"бесконечный человеческий ресурс"

Знаете, мегатонная бомба одинаково эффективно убивает в радиусе действия и 100 млн человек, и 10. В данном случае имеет значение обширность территории, а по этому параметру РФ впереди.

Да и что мы обсуждаем, нет предпосылок что Китай объединится с западом против РФ.
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02.03.2023 13:44 Ответить
У меня другие данные выдает гугл. На 2020 У США 5428 боеголовок, у России 5977. Но в США развернут 1644 боеголовки, в России 1588. Еще и Россия приврать может в оценках.

По поводу Китая, я сказал условия, при которых высока вероятность, что он может повернуться против России. Это судный день и ядерный апокалипсис. Вы не захотите это увидеть.
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02.03.2023 14:06 Ответить
" США 5428 боеголовок, у России 5977. "

Ну, больше ж, как я и говорил.

Насчёт развернутых, опять же , не спец, но почему то мне кажется, что развернуть что то куда проще и быстрее, чем произвести с нуля, тем более такие непростые штуки.

"судный день и ядерный апокалипсис" - тогда уже будет всё без разницы, куда там Китай повернёт. Может наоборот, решит что надо помочь США уничтожить, кто знает.

А до этого дня, угрозы , например, ядерного удара, ну так мы видим, неоднократно РФ угрожала, да, Китай выражал озабоченность, но ехал в Москву, но голосовал в ООН под РФ, так что никак это не отразилось.
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02.03.2023 14:25 Ответить
Сколько по России попадет боеголовок, все равно, даже тысячи хватит, чтобы нейтрализовать любую страну в мире. Пока она Китая слушается, Путин не хочет потерять единственного партнера. А Китай против ядерной войны.
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02.03.2023 19:05 Ответить
Не может быть такого, чтобы по РФ тысяча, а в ответ ноль.
В этом проблема.
И Китай в ней не может никак помочь, да и не захочет подставлять своих людей под ядерный удар за запад. Зачем?
Вот я о чём.
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02.03.2023 19:25 Ответить
Затем ,что если наступит ядерная зима, то Китай тоже не выживет. Или вы считаете, что если 5000 боеголовок ударят только по территории США, то ядерной зимы и конца человечества не будет?)
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03.03.2023 02:48 Ответить
Поки друкував, Ярослав обійшов на віражі!
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02.03.2023 11:06 Ответить
длобы бл@ (С)
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02.03.2023 11:09 Ответить
эти кремлевские бл*ди уже использовали все виды шантажа.... Дальше начинаются извращения на эти темы... Эти мрази знают толк в извращениях
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02.03.2023 11:09 Ответить
Нічого нового. у Радянського союзу такі самі плани були.
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02.03.2023 11:10 Ответить
Это типа ударим ядерным оружие по Воронежу, что бы его не захватили пиндосы?
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02.03.2023 11:14 Ответить
Думаю что мировому сообществу уже пора принять консолидированное решение, о ликвидации террористов, которые угрожают ядерным оружием. Нет смысла ждать, пока кремлевские карлики что нибудь действительно не взорвали.
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02.03.2023 11:14 Ответить
Давно пишу об этом. Нужна спецоперация по ликвидации этих тварей. И война закончится быстро и угроза всему миру уйдет.
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02.03.2023 11:53 Ответить
Та хвалене НАТО, яке і створювалося протистояти Совку, обісралося і ховається за спину України, і навіть озброєння дає через пень-колоду, боячись "ескалації". Ніхто не буде проводити ніякі операції, ви що. Почнуть умиротворяти *****, воно на це і сподівається, бо побачило слабину.
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02.03.2023 12:16 Ответить
Le monde sous la menace de dingues.
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02.03.2023 11:21 Ответить
Жаль, що, наскільки-б старими, ржавими і технологічно відсталими не були б москальські ядерні бомби, навіть якщо це лайно нікуди не полетить, а десята частина рване прямо там де є - це все одно загидить всю планету на століття.

Ядерна зброя це зло в чистому вигляді.
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02.03.2023 11:24 Ответить
Обісрана кацапня із іржавою армією

досі марить "супєраружиєм",
якого у цього бидла не може бути за визначенням.
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02.03.2023 11:31 Ответить
Я знаю найшвидшу і найдосконалішу стратегію, яка 1000% знищить УВЕСЬ ядерний потенціал рашки =>

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02.03.2023 11:33 Ответить
Що більше таку маячню верзуть кацапи, то швидше нам дадуть оперативно-тактичні ракети і літаки.
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02.03.2023 11:37 Ответить
почему при грозной риторике они не провели еще на новой земле испытания? Значит нечего взрывать. А как можно быть уверенным в функциональности оружия если его не проверять более 30 лет?
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02.03.2023 11:46 Ответить
Парашна скажена собака вже не знає, як підти в разнос. Так скажених собак присипляють. У Совка потенціал був побільше, а де тепер Совок?
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02.03.2023 12:13 Ответить
Ну от це вже точно курську і воронежу буде капець.
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02.03.2023 12:34 Ответить
Хворі люди, всі хочуть на них напасти. *Умирать на войне русские научились хорошо, жаль что не научились так же хорошо жить" В. Пикуль.
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02.03.2023 15:07 Ответить
розробили б стратегію зміни президента чи царя, хз як цього карліка там вже називають
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02.03.2023 20:10 Ответить
 
 