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Новости Война
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Минобороны до сих пор не начало пошив летней военной формы, - волонтер Яровая о "недопоставках" и сорванных контрактах министерства

зсу

Министерство обороны не справляется с обеспечением украинских воинов и за год полномасштабного вторжения оно до сих пор не решило эту проблему.

Об этом в эфире 5 канала рассказала волонтер Дана Яровая, передает Цензор.НЕТ.

"Еще в январе я приостановила пошив зимней военной формы на своем производстве и начала производить летнюю, часть которой мы уже даже отгрузили. А что делает минобороны в этом направлении? Ничего. После скандала с яйцами 10 февраля министерство ничего не контрактовало. Чтобы обеспечить всех бойцов нужно 2 месяца активного производства. К маю министерство уже не успело, даже если контракт будет подписан сегодня-завтра", - отметила она.

Также Яровая добавила, что мы становимся на те же грабли, что в 2014 году. Ведь у Министерства феноменальная дебиторская задолженность: недопоставки и сорванные контракты.

"За год широкомасштабной войны я снова шью военную форму, а не детскую одежду. Почему бесконечны запросы военных на докомплектование? Почему ни одна волонтерская организация не свернула свою деятельность? Если не будут решены эти вопросы, придется выходить с публичным заявлением", - подытожила Яровая.

Читайте также: За более чем месяц Минобороны не изменило никакой процедуры, никакого подхода, чтобы предотвратить такие переплаты в будущем, - Шабунин о контрактах на питание

Автор: 

Минобороны (9400) волонтеры (2640) закупки (763)


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Топ комментарии
+24
Ця та іньша хрєнь продовжується тому що забагато гнид та зрадників ще залишаються на своїх посадах нажаль...
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02.03.2023 11:02
+22
Якщо трішки перефразувати відомого недодраника :"Тільки взялися за яйця, пропала літня форма", або змінити крилатий вислів відомого Того Що Не Втіка: "Якщо шити літню іорму, то ми не зможемо купляти яйця по 17". Якщо ж серйозно, то тим, хто захищає Рєзнікова, краще просто заткнутись.
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02.03.2023 11:09
+20
https://bukinfo.com.ua/index.php/interv-yu/general-sergiy-kryvonos-komus-vygidno-zaminyty-zaluzhnogo-nashe-zavdannya-ne-dopustyty-cogo Генерал Сергій Кривонос: Комусь вигідно замінити Залужного, наше завдання - не допустити цього

https://bukinfo.com.ua/index.php/interv-yu/general-sergiy-kryvonos-komus-vygidno-zaminyty-zaluzhnogo-nashe-zavdannya-ne-dopustyty-cogo

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02.03.2023 11:09
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Ця та іньша хрєнь продовжується тому що забагато гнид та зрадників ще залишаються на своїх посадах нажаль...
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02.03.2023 11:02 Ответить
А на***я? Проще с протянутой рукой походить - и волки сыты, и... А с овцами - хер с ними. Сами купят. Вот если бы вы бесплатно шили и поставляли в войска форму, тогда да. А так - не мешайте эффективно руководить.
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02.03.2023 11:05 Ответить
ФАМИЛИЮ начальника тыла ВС Украины в студию ! Чем эта свиноматка занимается ? Всюду обеспечивают волонтеры ! проверить сколько у этого прохвоста домов,дач и теплоходов ? эта тушенка НИ РАЗУ не влезла в телевизор и не сказала КАК ОНО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВС ! Покажите ФОТО этого пройдохи !
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02.03.2023 15:03 Ответить
Ну так чтобы начать шить, нужен госзаказ и контракты. Ничего этого нету. Походу, всё надеются, что война кончится и не нужна летняя форма будет (как было с зимней). А то, понимаешь, деньги отдашь, формы нашьют, а куда девать её потом? А так - поднять в мае вой, може кто-то бесплатно даст (очередные немцы, датчане, канадцы).
Так Резников же. Он из телевизора и не вылазит. Армейский завхоз - это его должность. Искать оружие, форму, рацион.
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02.03.2023 15:10 Ответить
А яйця?Яйця встигли закупить?А картоплю по 22 грн?
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02.03.2023 11:07 Ответить
А саджати за грати, пробували?
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02.03.2023 11:08 Ответить
Через слідчих зЕрмака і суди портнова? Навряд чи вийде.
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02.03.2023 11:10 Ответить
Пробували. Наприклад, деяких генералів, котрі завадили виконанню оманських договорняків...
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02.03.2023 11:25 Ответить
Прізвища у студію, дуже прошу.
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02.03.2023 11:38 Ответить
Ви працюєте в ДБР? Мабуть ні...
Прізвища генералів Марченко та Кривоноса вам нічого не нагадують?
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02.03.2023 11:44 Ответить
Нагадують, успішні воїни і полководці, думаю що МО не полишить їх на одинці.
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02.03.2023 11:53 Ответить
/думаю що МО не полишить їх на одинці/
Теж на це дуже сподіваюсь. А також маю надію, що саджати за грати почнуть саме з верхівки МО, наприклад яйцекрада.
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02.03.2023 11:58 Ответить
Павука птицеєда мабуть ще не ідентіфіковано, верхівка завжди на віду, а гроші ******* тишу, тому ще й не затримані винуватці.
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02.03.2023 12:03 Ответить
Будь ласка.
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02.03.2023 13:41 Ответить
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02.03.2023 13:42 Ответить
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02.03.2023 13:58 Ответить
Та ще 9 місяців попереду. До зими впораються, можливо.
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02.03.2023 11:09 Ответить
Ще минулорічну не зносили ...
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02.03.2023 11:20 Ответить
Штабні, напевно.
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02.03.2023 11:37 Ответить
Це сарказм ...
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02.03.2023 12:54 Ответить
Якщо трішки перефразувати відомого недодраника :"Тільки взялися за яйця, пропала літня форма", або змінити крилатий вислів відомого Того Що Не Втіка: "Якщо шити літню іорму, то ми не зможемо купляти яйця по 17". Якщо ж серйозно, то тим, хто захищає Рєзнікова, краще просто заткнутись.
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02.03.2023 11:09 Ответить
https://bukinfo.com.ua/index.php/interv-yu/general-sergiy-kryvonos-komus-vygidno-zaminyty-zaluzhnogo-nashe-zavdannya-ne-dopustyty-cogo Генерал Сергій Кривонос: Комусь вигідно замінити Залужного, наше завдання - не допустити цього

https://bukinfo.com.ua/index.php/interv-yu/general-sergiy-kryvonos-komus-vygidno-zaminyty-zaluzhnogo-nashe-zavdannya-ne-dopustyty-cogo

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02.03.2023 11:09 Ответить
Піар генерала: для чого?
https://www.youtube.com/watch?v=lYrscuLbLXI
...
Банкова так активно піарить і пушить Сирського, за відсутності Залужного в інформаційному просторі, що штучність цього вже стала видною навіть не професіоналам інформаційної політики. Дедалі більше людей починає замислюватися навіщо це робиться? Але найцікавіше показують соцопитування. А показують вони те, що незважаючи на велику присутність в інформаційному просторі та регулярне підсвічування його у всіх видах ЗМІ, від тг-каналів до фільму "Рік", Сирський не зростає у рейтингу. Справа не тільки у відсутності харизми. Проблема Банкової значно глибша. І це та проблема, яку на Банковій не можуть вирішти.
...
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02.03.2023 11:14 Ответить
Теж таке замітив , особливо після оприлюднених "рейтингів" партій .
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02.03.2023 11:49 Ответить
Партія Валерія Залужного, та інші фантазії ОПУ
https://www.youtube.com/watch?v=81JRNIOFSm4
"...
Внутрішня соціологія, яку провела група "Рейтинг"
Забавно, що під час війни, таке, взагалі, замовляється. Замість того, щоб на ці гроші купити, що небуть потрібне, квадракоптери, приціли чи ще щось потрібне для фронту. А ще цікаво, за які гроші це оплачується і за якою статею витрат? Роздруківка велика і інормації там достатньо. Причому соціологія там цікава. Рейтинг партій, як реальних, так і ВИГАДАНИХ.
..."
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02.03.2023 12:44 Ответить
Може є сенс повністю перейти на мультикам і споріднені з ним малюнки (mtp, scorpion), ніж продовжувати виробляти мм14. А то у нас однострій тільки на папері. Тим паче контрактна бойова форма із США, яка поки приїжджає у вигляді західної допомоги чи волонтерки, має підвищений рівень стійкості до вогню та різних ушкоджень.
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02.03.2023 11:10 Ответить
Шкарпетки по 300 грн за Ампер кубічний.
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02.03.2023 11:10 Ответить
"Мудрому" бидлу наріду з тєлємарахвона сказали, що все *******... значить *******.
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02.03.2023 11:11 Ответить
тільки справжнє бидло, може називати когось бидлом, тому в стійло, тут не хлів!
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02.03.2023 11:13 Ответить
Тільки бидло може добровільно і з радістю споживати лайно, яким його годували роками і продовжують годувати зараз. Ти ще не прозріло? Ну то не прозрієш, бидлан, тому наминай гівенце далі: вмикай "1+1" і ремигай щелепами, доки зелені покидьки серуть тобі на голову.
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02.03.2023 11:19 Ответить


Реєстрація: 02.03.2023
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02.03.2023 11:25 Ответить
Якщо бидло, то бидло. На правду не треба ображатися.
Якщо як і в рашке тупі барани моляться на зомбоящик, не маючи здібностей щодо аналізу інформації, то це дно.
Вже у 2019 вибрали завдяки телебаченню хрен зна що
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02.03.2023 11:37 Ответить
.. а на арену виходять ще Арестович з Поровознюком....))) Бидло вже захлинається від моживості вибрати.....)))
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02.03.2023 12:19 Ответить
Чому це не можна назвати бидлом істот, яки привели до влади таке лайно?
Я маю дякувати за це все?!
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02.03.2023 14:16 Ответить
Зато міністр оборони прекрасно справляється на дипломатичному фронті
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02.03.2023 11:11 Ответить
А кулеба чим зайнятий, якщо все роблять дерьмак та резнік? Ціле міністерство дармоїдів. Час розігнати.
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02.03.2023 11:27 Ответить
це не міністерство дармоїдів, але там мабуть теж є недоліки
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02.03.2023 11:51 Ответить
Та шо там якась форма і якась їжа для отих солдафонів, он подивіться який у нас гарний Рєзніков і Єрмак з Подоляком. (версія тілімарфону)
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02.03.2023 11:11 Ответить
Ім шо як поганим танцюристам яиця мішають .
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02.03.2023 11:12 Ответить
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02.03.2023 11:13 Ответить
рєзніков за літню форму:
"- не трогайте! это на новый год!"
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02.03.2023 11:15 Ответить
Оту зелену владу треба гнати поки вони не вгробили Україну!!!
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02.03.2023 11:20 Ответить
Пізно, "зелена влада" багато вже чого зробила за 4 роки, а головне південь і тисячі вбитих і також крім вини кацапів є ї її вина. Ще вині 73% "какая разница", "хужє нє будєт". Частина з них відсидиться за кордоном, а після закінчення війни приїдуть в Україну і виберуть нам нового Голобородьку. Одна надія на захід, особливо на Польщу і країни Балтії, які цього вже не додустять, бо і вони багато заплатили за наше виживання.
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02.03.2023 11:33 Ответить


Реєстрація: 14 січня 2023

І побігли боти відмазувати Рєзнікова
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02.03.2023 11:38 Ответить
Шановний, я зареєстрована на Цензорі вже кілька років. До того ж мій коментар зовсім не був спрямований на відмазування Рєзнікова
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02.03.2023 18:28 Ответить


Реєстрація: 14 січня 2023

не дуже схоже на декілька років... якщо в нас зараз не 2025...

Тепер по суті справи. Хто повинен займатися цими питаннями? Чи не МО? Хто відповідальний за форму військових і за минулий рік вже один раз повністю все просрав?
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02.03.2023 18:34 Ответить
Щодо реєстрації не знаю чого так. Мене у січні чомусь були на Цензорі заблокували, потім наступного дня розблокували. Може відтоді і відлік пішов. Дуже дивно
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02.03.2023 22:00 Ответить
А хто має цим займатися ?МО має зробити заказ , чого і скільки потрібно в ЗСУ .Оксана Фесенко може буде шити ?
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02.03.2023 11:45 Ответить
https://youtu.be/2_jgJrhMhcE ..

ЗСУ отметили маленький юбилей...300-сотый сбитый самолёт Мавзолейного Вермахта путлерской помойки..типа вторая армия Третьего мира после Зимбабве...
Слава ЗСУ та генералу Залужному 💪✊🔱❤️🖤🔱
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02.03.2023 11:32 Ответить
А навіщо? З зимньою не парились. Все зробили волонтери та західні партнери. То що тепер відволікатись від схематозів, та напруженого графіку по продукуванню двох-трьох відосиків на день.
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02.03.2023 11:38 Ответить
Так і є , ці злодії і нероби чують безкарність .
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02.03.2023 11:41 Ответить
Боневтік і "слуги" і їхні ставленики ще раз доказали , що вся надія на волонтерів , країни які нам допомогають , на народ України .А шобла і дальше буде красти де тільки можна .
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02.03.2023 11:40 Ответить
якщо буде вирішено питання із 100% відкатом,як у випадку з яйцями, , то замовлення зразу і поступить,
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02.03.2023 11:41 Ответить
Им мешают яйца... по 17
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02.03.2023 11:42 Ответить
Ща рєзніков на Ярову СБУ натравить "за клєвєту".
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02.03.2023 11:59 Ответить
Тю так то форма а не золоті яйця по 17 грн навіщо спішити

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02.03.2023 12:07 Ответить
Брехня!На телемарафоні Подоляк,Резніков завжди у формі.Та й взагалі-не заважайте пи.дить.
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02.03.2023 12:20 Ответить
Какие вы требовательные
Посмотрите на президента
Он как надел спортивный костюм
Темно- защитного цвета
Так и ходит в нем, не снимая
А вам - то это подавай
То то
Берите пример с президента
Он у нас как Сталин почти
Тот тоже в чем ходил
В том и похоронили
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02.03.2023 12:23 Ответить
В черговий раз зелені нелохи підтвердили, які вони сволочі! І це по відношенню до людей, котрі день і ніч захищають їх, дають можливість ситно їсти, солодко спати і ще й красти потрохи у тих же людей! Цинічні недолюдки...
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02.03.2023 12:30 Ответить
А що Ви хочете в міністерстві оборони ефективні менеджери але тільки по розкраданню бюджету. Тільки можна здогадатися скільки вони крадуть!? І це під час ВІЙНИ! Коли одні життя віддають за країну, інші останню копійку віддають на захист держави. Весь період активної фази війни волонтери , населення України рятували ситуацію з забезпеченням ЗСУ всім необхідним. А не чинуші. А що зараз після всіх цих корупційних скандалів в міністерстві оборони та і в цілому в уряді, верховній раді...!? Спадає волонтерська підтримка народу. Причина КРАЖІ. Це навіть не зрада це глобальна диверсія проти обороноздатності Держави. ШКОДА це признати.
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02.03.2023 12:35 Ответить
За що тоді депутатам платити премії 100%?
Де брати гроші?
І не дивіться в сторону офшора Бубочки в Лондоні - то на чорний день.
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02.03.2023 12:52 Ответить
З усіх хто зривае поставку на фронт ЗНЯТИ БРОНЬ І ВІДПРАВИТИ НА НУЛЬ
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02.03.2023 13:17 Ответить
А зачем?
С зимней прокатило...... С летней тем более.....
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02.03.2023 15:40 Ответить
кожен рік з 32х- це граблі..Тому що нема там "людей на свому місці"..Там- бізнес роблять.
за рахунок інвесторів та жалюгідних поборів з населення..
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02.03.2023 16:27 Ответить
 
 