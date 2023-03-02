Минобороны до сих пор не начало пошив летней военной формы, - волонтер Яровая о "недопоставках" и сорванных контрактах министерства

Министерство обороны не справляется с обеспечением украинских воинов и за год полномасштабного вторжения оно до сих пор не решило эту проблему.

Об этом в эфире 5 канала рассказала волонтер Дана Яровая, передает Цензор.НЕТ.

"Еще в январе я приостановила пошив зимней военной формы на своем производстве и начала производить летнюю, часть которой мы уже даже отгрузили. А что делает минобороны в этом направлении? Ничего. После скандала с яйцами 10 февраля министерство ничего не контрактовало. Чтобы обеспечить всех бойцов нужно 2 месяца активного производства. К маю министерство уже не успело, даже если контракт будет подписан сегодня-завтра", - отметила она.

Также Яровая добавила, что мы становимся на те же грабли, что в 2014 году. Ведь у Министерства феноменальная дебиторская задолженность: недопоставки и сорванные контракты.

"За год широкомасштабной войны я снова шью военную форму, а не детскую одежду. Почему бесконечны запросы военных на докомплектование? Почему ни одна волонтерская организация не свернула свою деятельность? Если не будут решены эти вопросы, придется выходить с публичным заявлением", - подытожила Яровая.

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