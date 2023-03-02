Минобороны до сих пор не начало пошив летней военной формы, - волонтер Яровая о "недопоставках" и сорванных контрактах министерства
Министерство обороны не справляется с обеспечением украинских воинов и за год полномасштабного вторжения оно до сих пор не решило эту проблему.
Об этом в эфире 5 канала рассказала волонтер Дана Яровая, передает Цензор.НЕТ.
"Еще в январе я приостановила пошив зимней военной формы на своем производстве и начала производить летнюю, часть которой мы уже даже отгрузили. А что делает минобороны в этом направлении? Ничего. После скандала с яйцами 10 февраля министерство ничего не контрактовало. Чтобы обеспечить всех бойцов нужно 2 месяца активного производства. К маю министерство уже не успело, даже если контракт будет подписан сегодня-завтра", - отметила она.
Также Яровая добавила, что мы становимся на те же грабли, что в 2014 году. Ведь у Министерства феноменальная дебиторская задолженность: недопоставки и сорванные контракты.
"За год широкомасштабной войны я снова шью военную форму, а не детскую одежду. Почему бесконечны запросы военных на докомплектование? Почему ни одна волонтерская организация не свернула свою деятельность? Если не будут решены эти вопросы, придется выходить с публичным заявлением", - подытожила Яровая.
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Так Резников же. Он из телевизора и не вылазит. Армейский завхоз - это его должность. Искать оружие, форму, рацион.
Прізвища генералів Марченко та Кривоноса вам нічого не нагадують?
Теж на це дуже сподіваюсь. А також маю надію, що саджати за грати почнуть саме з верхівки МО, наприклад яйцекрада.
https://bukinfo.com.ua/index.php/interv-yu/general-sergiy-kryvonos-komus-vygidno-zaminyty-zaluzhnogo-nashe-zavdannya-ne-dopustyty-cogo
https://www.youtube.com/watch?v=lYrscuLbLXI
...
Банкова так активно піарить і пушить Сирського, за відсутності Залужного в інформаційному просторі, що штучність цього вже стала видною навіть не професіоналам інформаційної політики. Дедалі більше людей починає замислюватися навіщо це робиться? Але найцікавіше показують соцопитування. А показують вони те, що незважаючи на велику присутність в інформаційному просторі та регулярне підсвічування його у всіх видах ЗМІ, від тг-каналів до фільму "Рік", Сирський не зростає у рейтингу. Справа не тільки у відсутності харизми. Проблема Банкової значно глибша. І це та проблема, яку на Банковій не можуть вирішти.
...
https://www.youtube.com/watch?v=81JRNIOFSm4
"...
Внутрішня соціологія, яку провела група "Рейтинг"
Забавно, що під час війни, таке, взагалі, замовляється. Замість того, щоб на ці гроші купити, що небуть потрібне, квадракоптери, приціли чи ще щось потрібне для фронту. А ще цікаво, за які гроші це оплачується і за якою статею витрат? Роздруківка велика і інормації там достатньо. Причому соціологія там цікава. Рейтинг партій, як реальних, так і ВИГАДАНИХ.
..."
бидлунаріду з тєлємарахвона сказали, що все *******... значить *******.
Реєстрація: 02.03.2023
Якщо як і в рашке тупі барани моляться на зомбоящик, не маючи здібностей щодо аналізу інформації, то це дно.
Вже у 2019 вибрали завдяки телебаченню хрен зна що
Я маю дякувати за це все?!
"- не трогайте! это на новый год!"
Реєстрація: 14 січня 2023
І побігли боти відмазувати Рєзнікова
Реєстрація: 14 січня 2023
не дуже схоже на декілька років... якщо в нас зараз не 2025...
Тепер по суті справи. Хто повинен займатися цими питаннями? Чи не МО? Хто відповідальний за форму військових і за минулий рік вже один раз повністю все просрав?
ЗСУ отметили маленький юбилей...300-сотый сбитый самолёт Мавзолейного Вермахта путлерской помойки..типа вторая армия Третьего мира после Зимбабве...
Слава ЗСУ та генералу Залужному 💪✊🔱❤️🖤🔱
Посмотрите на президента
Он как надел спортивный костюм
Темно- защитного цвета
Так и ходит в нем, не снимая
А вам - то это подавай
То то
Берите пример с президента
Он у нас как Сталин почти
Тот тоже в чем ходил
В том и похоронили
Де брати гроші?
І не дивіться в сторону офшора Бубочки в Лондоні - то на чорний день.
С зимней прокатило...... С летней тем более.....
за рахунок інвесторів та жалюгідних поборів з населення..