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Новости Агрессия России против Украины Война
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РФ создает напряженную ситуацию в Молдове и Приднестровье, чтобы отвлечь внимание от войны в Украине и продемонстрировать какую-то "победу" россиянам, - ГУР

придністровя

РФ устраивает напряжение вокруг Молдовы и непризнанного Приднестровья, преследуя две цели. Чтобы отвлечь внимание мира от войны в Украине и продемонстрировать какую-то "победу" для российского народа.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк.

По его словам, военная разведка Украины фиксирует события, которые сейчас происходят в Молдове и так называемой непризнанной республике Приднестровья.

"В Приднестровье у россиян есть очень ограниченный контингент. Есть склады, которые они охраняют. Но не на тех складах уже почти ничего нет, а то, что осталось - старое и непригодное к использованию. А в Молдове они сейчас все же пытаются политическим путем расшатать ситуацию - под "чужим флагом", - отметил Черняк.

Он напомнил, что по такому сценарию россияне когда-то устраивали подобное в Донецке и Луганске.

"По нашему мнению, создавая напряжение в Молдове, Россия ставит для себя две цели. Первое - это попытка отвлечь европейскую общественность от происходящих в Украине событий. Они видят, что все внимание сконцентрировано на Украине, в том числе в смысле помощи. Поэтому они пытаются разжечь новый пожар в Европе", - объяснил Черняк.

Во-вторых, по его словам, это направлено на внутреннего потребителя в России.

"Ведь они не добились никакого результата в своей так называемой "специальной военной операции". Поэтому им нужно демонстрировать любые "победы" для своего населения. Сейчас они пытаются совершить какую-то революцию, чтобы создать иллюзию как "мир за них", "народ" Молдавии за нас", - заметил Черняк.

Автор: 

Молдова (1882) Приднестровье (657) провокация (1464) разведка (4190) россия (96018) Андрей Черняк (5)


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Так может молдова даст им п**** а мы поможем им, и так % дохлого кацапа будет в 2 раза больше
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02.03.2023 11:51 Ответить
Чого хочуть ці мітингуючі в Молдові!? Зближення з Росією!? Вони божевільні!? І звідки стільки ватної мерзоти в Молдові!?
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02.03.2023 12:14 Ответить
Поцікавтеся, чого вони хочуть. Молдавани при Санду стали жити значно гірше, ніж при Додоні (ціни на продукти, газ, електроенергію виросли значно). Газ, електроенергію велику частину промслової продукції Молдавія отримує з Лівобережжя (Української Придністрянщини). Про росію там ніхто і не пікає...
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02.03.2023 13:44 Ответить
Якби Молдові потрібно було придністров'я,то офіційно б попросили Україну "посприяти поверненню".А так ,запхали язика і спостерігають( Типу,а може само втрісеться((Підставляють і нас іграють на руку москальській пропаганді(
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02.03.2023 13:20 Ответить
Вони добре розуміють, що Придністрянщина то не Молдавія, нею не була і не буде. Придністрянщина то споконвічні українські землі споконвіків заселені українцями Тому молдавани і не рипаються, один раз в 1 992 році спробували, отримали і сидять.
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02.03.2023 13:41 Ответить
Так,але офіційно и була модавською.
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02.03.2023 13:49 Ответить
 
 