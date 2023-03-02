РФ создает напряженную ситуацию в Молдове и Приднестровье, чтобы отвлечь внимание от войны в Украине и продемонстрировать какую-то "победу" россиянам, - ГУР

РФ устраивает напряжение вокруг Молдовы и непризнанного Приднестровья, преследуя две цели. Чтобы отвлечь внимание мира от войны в Украине и продемонстрировать какую-то "победу" для российского народа.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк.

По его словам, военная разведка Украины фиксирует события, которые сейчас происходят в Молдове и так называемой непризнанной республике Приднестровья.

"В Приднестровье у россиян есть очень ограниченный контингент. Есть склады, которые они охраняют. Но не на тех складах уже почти ничего нет, а то, что осталось - старое и непригодное к использованию. А в Молдове они сейчас все же пытаются политическим путем расшатать ситуацию - под "чужим флагом", - отметил Черняк.

Он напомнил, что по такому сценарию россияне когда-то устраивали подобное в Донецке и Луганске.

"По нашему мнению, создавая напряжение в Молдове, Россия ставит для себя две цели. Первое - это попытка отвлечь европейскую общественность от происходящих в Украине событий. Они видят, что все внимание сконцентрировано на Украине, в том числе в смысле помощи. Поэтому они пытаются разжечь новый пожар в Европе", - объяснил Черняк.

Во-вторых, по его словам, это направлено на внутреннего потребителя в России.

"Ведь они не добились никакого результата в своей так называемой "специальной военной операции". Поэтому им нужно демонстрировать любые "победы" для своего населения. Сейчас они пытаются совершить какую-то революцию, чтобы создать иллюзию как "мир за них", "народ" Молдавии за нас", - заметил Черняк.