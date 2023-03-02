РосСМИ заявили, что Путин соберет экстренное заседание Совбеза РФ в ближайшее время: Песков опроверг (обновлено)
Российский диктатор Владимир Путин проведет заседание Совбеза РФ на фоне сообщений из Брянской области о якобы прорыве "украинских диверсантов".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.
По их данным, Путин проведет экстренное заседание Совета безопасности РФ в ближайшее время.
Позже представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что заседание не планируется.
Ранее РосСМИ утверждали, что около 50 "диверсантов" взяли в заложники жителей деревни в Брянской области РФ, идет бой.
ФСБ России заявило об "украинских националистах", "нарушивших государственную границу" в Брянской области РФ.
Напомним, ранее в ОК "Північ" заявили, что россияне готовят провокацию.
"Об этом свидетельствуют данные разведки, где зафиксировано движение колонн военной техники в районе границы с Черниговской областью без знаков распознавания и живой силой, одетой в пиксель, похожий на форму Вооруженных Сил Украины", - сообщили в командовании.
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Але...з'ясувалося, що школа згоріла вже давно, тому і термінове засідання радбезу, де ***** бився б головою об стіл, прийшлося відмінювати...
Зовсім непримітно..
Це руский добровольчий корпус зайшов на територію Брянської народної республіки
Я слишу голос овощєй!" (С) БАУ
-У Брянській області «росії» виявлено групу вартових галактики, які бластером намагались пошкодити роднічок. Відомо, що вони також узяли у заручники 18 трусіків у мальчиках. путін екстрено скликає засідання дітей у бункері