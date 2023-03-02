РосСМИ заявили, что Путин соберет экстренное заседание Совбеза РФ в ближайшее время: Песков опроверг (обновлено)

Российский диктатор Владимир Путин проведет заседание Совбеза РФ на фоне сообщений из Брянской области о якобы прорыве "украинских диверсантов".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

По их данным, Путин проведет экстренное заседание Совета безопасности РФ в ближайшее время.

Позже представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что заседание не планируется.

Ранее РосСМИ утверждали, что около 50 "диверсантов" взяли в заложники жителей деревни в Брянской области РФ, идет бой.

ФСБ России заявило об "украинских националистах", "нарушивших государственную границу" в Брянской области РФ.

Напомним, ранее в ОК "Північ" заявили, что россияне готовят провокацию.

"Об этом свидетельствуют данные разведки, где зафиксировано движение колонн военной техники в районе границы с Черниговской областью без знаков распознавания и живой силой, одетой в пиксель, похожий на форму Вооруженных Сил Украины", - сообщили в командовании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Информация о заложниках в Брянской области РФ не подтверждается, - росСМИ