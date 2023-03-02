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Новости Война
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РосСМИ заявили, что Путин соберет экстренное заседание Совбеза РФ в ближайшее время: Песков опроверг (обновлено)

путін

Российский диктатор Владимир Путин проведет заседание Совбеза РФ на фоне сообщений из Брянской области о якобы прорыве "украинских диверсантов".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

По их данным, Путин проведет экстренное заседание Совета безопасности РФ в ближайшее время.

Позже представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что заседание не планируется.

Ранее РосСМИ утверждали, что около 50 "диверсантов" взяли в заложники жителей деревни в Брянской области РФ, идет бой.

ФСБ России заявило об "украинских националистах", "нарушивших государственную границу" в Брянской области РФ.

Напомним, ранее в ОК "Північ" заявили, что россияне готовят провокацию.

"Об этом свидетельствуют данные разведки, где зафиксировано движение колонн военной техники в районе границы с Черниговской областью без знаков распознавания и живой силой, одетой в пиксель, похожий на форму Вооруженных Сил Украины", - сообщили в командовании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Информация о заложниках в Брянской области РФ не подтверждается, - росСМИ

Брянск (117) путин владимир (31501) россия (96018)


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Топ комментарии
+14
ху@ла треба @башить саме на цьому збіговиську
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02.03.2023 12:24
+14
50 диверсантів..., такою товпою ніхто диверсій не робить...
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02.03.2023 12:26
+13
Что то зачастил этот плешивый сморчек нв лабутенах с разными радбезами и т.д. Наверное уже Костлявуюс косой в зеркале увидел.
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02.03.2023 12:25
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ху@ла треба @башить саме на цьому збіговиську
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02.03.2023 12:24 Ответить
Начинайте подготовку своей дрг. Не забудьте взять с собой орденоносцев кнура пикалова и хряка кошевого. Потом отчитаетесь.
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02.03.2023 12:27 Ответить
Скажите, болезный, вы уже родились умственно недоразвитым или это вы делаете за деньги?
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02.03.2023 12:56 Ответить
Пикало это ты? Или это ты Кошевой?
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02.03.2023 12:58 Ответить
***** опять что то придумал.
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02.03.2023 12:24 Ответить
а то ми не знали що він вже рік шукає приводів для військового стану і закриття кордонів)) і могилазіцаї пожортскіше
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02.03.2023 12:25 Ответить
***** походу придумал всеобщую мобилизацию объявить, вот и пришлось, спустя год войны, использовать карту "украинских террористов"
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02.03.2023 12:26 Ответить
Швидше за все, мерзавчик збирався загнати мешканців до школи і там підпалити... Це було придумано навіть не для расєйського бидла, а для західних овець -- корисних ідіотів..
Але...з'ясувалося, що школа згоріла вже давно, тому і термінове засідання радбезу, де ***** бився б головою об стіл, прийшлося відмінювати...
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02.03.2023 13:05 Ответить
а вот и ответ, зачем вся єта показуха с дрг
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02.03.2023 12:24 Ответить
и шо? войну объявит? аяяяй
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02.03.2023 12:39 Ответить
Что то зачастил этот плешивый сморчек нв лабутенах с разными радбезами и т.д. Наверное уже Костлявуюс косой в зеркале увидел.
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02.03.2023 12:25 Ответить
Краще б вже з кобздоном в один мікрофон вили
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02.03.2023 12:27 Ответить
50 диверсантів..., такою товпою ніхто диверсій не робить...
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02.03.2023 12:26 Ответить
диркін в 2014ому? починав з 50 людей. але наші б не стали це робити? навіщо захоплювати село в бряньскій області? шоб шо?!
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02.03.2023 12:28 Ответить
Чому саме там? Бо там частина області це наша українська Стародубщина, анексована в 1919 році. Щоправда там партизанів бути не може бо перед "референдумом" навесні 1919 всіх українців, літературу, написи на могилах...все було зачищено. Лишились тільки храми, збудовані на кошти наших гетьманів
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02.03.2023 12:31 Ответить
у дыркина была задача захватить!
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02.03.2023 12:33 Ответить
По собі судять..два взводи практично🐿
Зовсім непримітно..
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02.03.2023 12:30 Ответить
Будет на заседании рассказывать о родителе 1, родителе 2 и что у Бога должен быть член.
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02.03.2023 12:27 Ответить
А зачем ***** кого то сибирать если он все равно придумывает и решает в одно рыло? Надеется вину за содеянное на всех повесить чтобы не сидеть в ГААГе водиночку?
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02.03.2023 12:27 Ответить
Енергетичний вампір..зараз весь негатив вихлюпне на інших й бодрячком буде
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02.03.2023 12:31 Ответить
Буде "просити дозвіл" на використання ЯЗ?
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02.03.2023 12:28 Ответить
То партизани приєднують Стародубщину назад до України)
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02.03.2023 12:29 Ответить
Нахіба? Та ще й екстрене? 🤔 Я устал, я ухажу? Дєржітє мєня сємєра? Я рєшіл ударіть ядєрной бімбой?
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02.03.2023 12:30 Ответить
Ні, буде "Я рєшіл ударіть ядєрной бімбой по Брянской області чтобі она нє досталась врагу"
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02.03.2023 12:32 Ответить
путін, чьмо йбане, іді к йбєнєй матєрі.
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02.03.2023 12:30 Ответить
сто пудово бунты начинаются!
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02.03.2023 12:31 Ответить
Думаю СВО має усі шанси стати КТО.
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02.03.2023 12:32 Ответить
а не можна чимось лютим ******* по тому Радбезу ?
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02.03.2023 12:32 Ответить
чим? Асфальтом? Сарказмом? "трєзвостью, как нормой жизні"?
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02.03.2023 12:34 Ответить
на сРасеи починається громадянська війна!
Це руский добровольчий корпус зайшов на територію Брянської народної республіки
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02.03.2023 12:32 Ответить
Обнульониш збирається дати радбезу занюхнути з секретної валізки.
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02.03.2023 12:33 Ответить
та якось пох що це уйобіще там скаже. Може об`явить що він нападе ?
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02.03.2023 12:33 Ответить
чергова москальська вистава... щоб з москальських ****@й орків спонукати могілізіроватися.
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02.03.2023 12:34 Ответить
И что они думают намутить с собственной дурной провокации? Вторжение в Украину?
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02.03.2023 12:34 Ответить
и шо ж будет решено? Объявят Украине войну?
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02.03.2023 12:35 Ответить
"мір замєр в ожиданіі жуткіх вєщєй!
Я слишу голос овощєй!" (С) БАУ
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02.03.2023 12:35 Ответить
Невже нема кому ******* це *****?
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02.03.2023 12:35 Ответить
Яке воно кончене все так зрозуміло сморчки не можуть придумати щось нове все як завжди терористи хоча ведуть проти України війну но прикриваються СВО дебіл шоу в дії
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02.03.2023 12:36 Ответить
Serhii Sternenko -

-У Брянській області «росії» виявлено групу вартових галактики, які бластером намагались пошкодити роднічок. Відомо, що вони також узяли у заручники 18 трусіків у мальчиках. путін екстрено скликає засідання дітей у бункері
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02.03.2023 12:37 Ответить
***** бреше як дише і це усім відомо... окрім падлянок від цього карлика нічого не побачимо, а ватники все ковтають на ура (добро що мозок відсутній!!!)
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02.03.2023 12:37 Ответить
Сумасшедший кровавый ублюдок может за секунду изобразить толпу укр/диверсантов хоть в Хабаровске, хоть во Владивостоке... Его бараны поверят в любую дурь... Госдура проголосует, не читая, хоть за войну с Марсом... Им плевать, не их же родня в окопах окажется... Что госдурцам, что самому ублюдку, что всей столетней кровавой ЛУБЯНСКОЙ ОПГ важнее всего ТОЛЬКО (и ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО!) одно: ВОЗМОЖНОСТЬ БЕСКОНЕЧНО и БЕЗНАКАЗАННО ПРОДОЛЖАТЬ СВОЁ РЕКОДНОЕ МНОГОМИЛЛИАРДНОЕ ВОРОВСТВО. Ради этого можно придумывать толпы врагов, начинать войны, утилизировать десятки тысяч своих, якобы, "сограждан". Толпа примитивных ненасытных воров-подельников...
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02.03.2023 12:38 Ответить
ви подаєте дуже спрощену картину світу. шоб продовжувати грабувати кацапню, ***** не треба було робити війну. Тут дещо інше...
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02.03.2023 12:56 Ответить
Привід - шоб рашка запатріотилась .
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02.03.2023 12:38 Ответить
Це не прорив диверсійної групи, це Україна "проводіт спєцапєрацию. Просім понять і нє мєшать"
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02.03.2023 12:39 Ответить
"новий Гляйвиц", х..ло заявить про "сввящщенную вайну"
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02.03.2023 12:39 Ответить
Пусть путе доложат, что ДРГ решила захватить фабрику по пошиву кальсонов для его вояк....
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02.03.2023 12:42 Ответить
нужна новая порция ванек в пакет, радинаапаснасте
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02.03.2023 12:44 Ответить
По слухам, специальная военная операция слишком длинное название и сложно для выговаривания. Просто так назвать войной нельзя ибо разрекламированы другие цели. Поэтому будут придумывать повод что бы все таки войну назвать войной для краткости.
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02.03.2023 12:50 Ответить
нова мобілізація?
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02.03.2023 13:56 Ответить
 
 