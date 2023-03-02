ВСУ ведут боевые действия исключительно на территории Украины, события в Брянской области РФ – дерзкая московская провокация, - Генштаб
В Генштабе заявили, что ВСУ ведут боевые действия исключительно на территории Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Бабель.
"Все происходящее на России - это сопротивление местного населения путинскому террористическому режиму, несоблюдение мер пожарной безопасности или другие причины, не зависящие от ВСУ. В частности, сообщения в интернете о событиях на Брянщине являются дерзкой московской провокацией", - рассказали в комментарии изданию.
Ранее РосСМИ утверждали, что около 50 "диверсантов" взяли в заложники жителей деревни в Брянской области РФ, идет бой.
ФСБ России заявило об "украинских националистах", "нарушивших государственную границу" в Брянской области РФ.
Напомним, ранее в ОК "Північ" заявили, что россияне готовят провокацию.
"Об этом свидетельствуют данные разведки, где зафиксировано движение колонн военной техники в районе границы с Черниговской областью без знаков распознавания и живой силы, одетой в пиксель, похожий на форму Вооруженных Сил Украины", - сообщили в командовании.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Комплекс опущеної малоросьні..
Впевнений, що це наші хлопці, від яких малоросьня зараз відхрещується і яких обпльовує
А зараз ти вільний - бувай
Коефіцієнт інтелекту IQ у працівників Пригожина приблизно на рівні мийника машин - «Мотороли», а словниковий запас навіть менше, ніж у Еллочки-людожерки. У їхніх коментарях легко проглядаються ознаки агресії, кремлівської істерії та безліч помилок.
Якщо Ви не заблокуєте троля, то «лайнометатель» Пригожина, знайде на Фейсбуці Ваш торішній коментар, поскаржиться Модератору і Вас забанять на місяць.
По факту Февральские Буржуазная ривалюция победила...династию Немецких сЦарей Готторп-Гольштейнов,под кодовым названием Романовы...🦍
Свобода пришла к дебилам моцкальским...а вот что с ней делать... той Свободой Моцкали не знают по сей день😁😁
РЕ-ФЕ-РЕ-НД-УМ РЕ-ФЕ-РЕ-НД-УМ РЕ-ФЕ-РЕ-НД-УМ
БНР на калени не поставить!!!
Тут немає, що коментувати.