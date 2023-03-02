РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8610 посетителей онлайн
Новости
18 728 133

ВСУ ведут боевые действия исключительно на территории Украины, события в Брянской области РФ – дерзкая московская провокация, - Генштаб

зсу

В Генштабе заявили, что ВСУ ведут боевые действия исключительно на территории Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Бабель.

"Все происходящее на России - это сопротивление местного населения путинскому террористическому режиму, несоблюдение мер пожарной безопасности или другие причины, не зависящие от ВСУ. В частности, сообщения в интернете о событиях на Брянщине являются дерзкой московской провокацией", - рассказали в комментарии изданию.

Ранее РосСМИ утверждали, что около 50 "диверсантов" взяли в заложники жителей деревни в Брянской области РФ, идет бой.

ФСБ России заявило об "украинских националистах", "нарушивших государственную границу" в Брянской области РФ.

Напомним, ранее в ОК "Північ" заявили, что россияне готовят провокацию.

"Об этом свидетельствуют данные разведки, где зафиксировано движение колонн военной техники в районе границы с Черниговской областью без знаков распознавания и живой силы, одетой в пиксель, похожий на форму Вооруженных Сил Украины", - сообщили в командовании.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": РосСМИ заявляют об атаке "дронов ВСУ" на аэропорт "Брянск". ФОТО

Брянск (117) Генштаб ВС (6421) россия (96018)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+35
Нас там ніт!
показать весь комментарий
02.03.2023 12:33
+32
а що перед ними виправдовуватись. це країна терорист, перед терористами не виправдовуються, їх ЇБАШАТЬ
показать весь комментарий
02.03.2023 12:35
+25
Это брянская самооборона
показать весь комментарий
02.03.2023 12:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Как переодетые нквдисты зверствовали от имени бандеровцев, местному населению надо готовиться, будут палить избы.
показать весь комментарий
02.03.2023 13:09 Ответить
Більше ніж за тиждень ,чи навіть два ,попереджали,що ерефія готує оперецію під чужим флагом.
показать весь комментарий
02.03.2023 13:19 Ответить
Отже, вони можуть приїхати до нашої країни, щоб катувати, ґвалтувати, красти та вбивати, а ми не можете їх відвідати?

Комплекс опущеної малоросьні..
показать весь комментарий
02.03.2023 13:22 Ответить
сам не тупи малорос - вони зняли кіно з відкритими обличчями.

Впевнений, що це наші хлопці, від яких малоросьня зараз відхрещується і яких обпльовує
показать весь комментарий
02.03.2023 13:36 Ответить
https://twitter.com/i/status/1631243904811925505 https://twitter.com/i/status/1631243904811925505

показать весь комментарий
02.03.2023 13:43 Ответить
Народ, це знову те ботське гімно вилізло з бану, яке тут засирало теми. Жалійтеся адмінам.
показать весь комментарий
02.03.2023 13:55 Ответить
я ******** тебе читати з гугл перекладачем - коли перейдеш зі свойого телячого ызыка на загальнозрозумілу мову тоді і продовжимо.

А зараз ти вільний - бувай
показать весь комментарий
02.03.2023 13:55 Ответить
Нет, это результат 30-ти лет кэривныцтва. Нужно хорошую мину для Европы делать, а то снарядов не дадут. А своего у нас, как оказалось, нихрена нет.
показать весь комментарий
02.03.2023 13:36 Ответить


Коефіцієнт інтелекту IQ у працівників Пригожина приблизно на рівні мийника машин - «Мотороли», а словниковий запас навіть менше, ніж у Еллочки-людожерки. У їхніх коментарях легко проглядаються ознаки агресії, кремлівської істерії та безліч помилок.



Якщо Ви не заблокуєте троля, то «лайнометатель» Пригожина, знайде на Фейсбуці Ваш торішній коментар, поскаржиться Модератору і Вас забанять на місяць.
показать весь комментарий
02.03.2023 15:38 Ответить
ну а шо)), "имеют право на самоопрєдєлєніе" ))).
показать весь комментарий
02.03.2023 13:29 Ответить
і до речі, чого ви скаржитесь, кацапи? Замочіть тих "диверсантів-націоналістів" )), вони ж перетнули ваш кордон )))
показать весь комментарий
02.03.2023 13:32 Ответить
козломордые ***** провокаторские подохните в страшных мучениях! а Украина всё равно вас победит!
показать весь комментарий
02.03.2023 14:33 Ответить
Путін розгойдує російське суспільство на "Вітчизняну війну". Йому ще мільйон мобілізовувати, тому все це щоби на забій за його палац у Геленжику легше помиралось.
показать весь комментарий
02.03.2023 14:34 Ответить
Кстати 2 марта 1917 года рабZeя сдохла медным тазом 💀👽 сЦарь Николашка отказался от этого дерьма и подал в отставку...
По факту Февральские Буржуазная ривалюция победила...династию Немецких сЦарей Готторп-Гольштейнов,под кодовым названием Романовы...🦍
Свобода пришла к дебилам моцкальским...а вот что с ней делать... той Свободой Моцкали не знают по сей день😁😁
показать весь комментарий
02.03.2023 15:58 Ответить
Московская Народная Республика напала на Брянскую Народную Республику. И не стыдно Москвичам? И куда смотрит ООН ,общество охраны животных ,общество любителей пива и другие бесполезные организации?
показать весь комментарий
02.03.2023 16:48 Ответить
Старая история типа рязанский сахар...
показать весь комментарий
02.03.2023 17:09 Ответить
Дайош Брянскую народную республику! Сколько можно кормить московитов! НЕТ богомерзким путинским генералам - содомитам!

РЕ-ФЕ-РЕ-НД-УМ РЕ-ФЕ-РЕ-НД-УМ РЕ-ФЕ-РЕ-НД-УМ
показать весь комментарий
02.03.2023 17:50 Ответить
Свободу Брянскай Народнай Республике от Московской Хунтьі !!!
БНР на калени не поставить!!!
показать весь комментарий
02.03.2023 18:18 Ответить
Зеленский , введи вайска !
показать весь комментарий
02.03.2023 21:17 Ответить
Что Подоляк, что Генштаб, почему-то настаивают на том, что украинцы не имеют права воевать на территории врага. Это какой ******** стыд!
показать весь комментарий
02.03.2023 19:41 Ответить
То ми воюючи на своїй території хочемо перемогти кацапію?!!! Їдійотизм! Такого не станеться!
показать весь комментарий
02.03.2023 20:45 Ответить
Зеля попросив дипломатів вибачитись перед Московією !
показать весь комментарий
03.03.2023 06:10 Ответить
До чого оці віднєкування. Наш генштаб боїться провокацій? Забудьте це слово і передайте туди патронів з гранатами. Можете навіть підписати типу подарунок від генштабу, якщо правильно і швидко, використаєте пришлемо ще.
показать весь комментарий
02.03.2023 22:45 Ответить
Мда. 128 коментарів про...фейк. Генштаб - це хто? Прізвище та посада? Бабель чи Бамбетль? Це що за ЗМІ? Сама подія в описі з не посиланням на факти...

Тут немає, що коментувати.
показать весь комментарий
02.03.2023 22:48 Ответить
Якби це москалі приготували, було б усе як по нотах - у медіа принаймні. А то губернатор області каже одне, зам - протилежне. Тоді вилазить новина про РДК там же. По регіональних кцпних медіа весь цей срач розповзається. Так гебня не працює. Це більше схоже на зеко-манду - до чого не доторкнуться, усе перетворюється на лайно. Якійсь жополіз спланував і в кущі сховався. Це з серії призначень генералів. Кто пахваліт мєня лучше всєх, таму дам бальшую сладкую канфету. А штота пашло нє так. Іноді краще жувати, ніж говорити. Іспанський сором триває...
показать весь комментарий
03.03.2023 01:27 Ответить
Нечего перед ними оправдываься! Пусть боятся !
показать весь комментарий
03.03.2023 06:04 Ответить
Страница 2 из 2
 
 