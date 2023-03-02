ВСУ ведут боевые действия исключительно на территории Украины, события в Брянской области РФ – дерзкая московская провокация, - Генштаб

В Генштабе заявили, что ВСУ ведут боевые действия исключительно на территории Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Бабель.

"Все происходящее на России - это сопротивление местного населения путинскому террористическому режиму, несоблюдение мер пожарной безопасности или другие причины, не зависящие от ВСУ. В частности, сообщения в интернете о событиях на Брянщине являются дерзкой московской провокацией", - рассказали в комментарии изданию.

Ранее РосСМИ утверждали, что около 50 "диверсантов" взяли в заложники жителей деревни в Брянской области РФ, идет бой.

ФСБ России заявило об "украинских националистах", "нарушивших государственную границу" в Брянской области РФ.

Напомним, ранее в ОК "Північ" заявили, что россияне готовят провокацию.

"Об этом свидетельствуют данные разведки, где зафиксировано движение колонн военной техники в районе границы с Черниговской областью без знаков распознавания и живой силы, одетой в пиксель, похожий на форму Вооруженных Сил Украины", - сообщили в командовании.

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