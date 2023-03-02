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Более половины оказавшихся в Киеве переселенцев собираются остаться в столице, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

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Более половины опрошенных внутренних переселенцев, оказавшихся в Киеве после начала полномасштабного вторжения, в той или иной степени связывают свою будущую жизнь со столицей Украины.

Об этом свидетельствует опрос социологической группы "Рейтинг", проведенный 16-27 февраля 2023 года, сообщает Цензор.НЕТ.

Как отмечают социологи, большинство представителей обеих опрошенных групп не фиксируют сложностей в отношениях. Так, 65% опрошенных киевлян отметили отсутствие напряжения в отношениях между переселенцами и киевлянами, и только около 20% отметили, что оно существует. Среди переселенцев об отсутствии напряжения в отношениях с местными отметили почти 80%, около 20% - о его наличии.

По данным социологов, оказавшиеся в Киеве 28% ВПЛ связывают свою будущую жизнь со столицей Украины, почти столько же - 27% - "скорее связывают". Около трети ВПЛ не планируют своей будущей жизни в столице.

Более половины оказавшихся в Киеве переселенцев собираются остаться в столице, - опрос Рейтинга 01

При этом социологи отмечают достаточно положительное отношение киевлян к приехавшим соотечественникам. 55% опрошенных киевлян положительно отнеслись бы к тому, если бы часть переселенцев остались жить в городе, работать, 35% – нейтрально, и только 8% – отрицательно.

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Более половины оказавшихся в Киеве переселенцев собираются остаться в столице, - опрос Рейтинга 02

Более половины оказавшихся в Киеве переселенцев собираются остаться в столице, - опрос Рейтинга 03

И киевляне, и "новые киевляне" едины в оценке комфортности города: около 90% опрошенных киевлян и ВПЛ считают Киев комфортным для проживания. Противоположное мнение имеют 9% киевлян и 6% переселенцев.

Как отмечают социологи, основная причина выбора Киева как города проживания среди проживающих сейчас в Киеве переселенцев - наличие родственников и близких друзей (45%). Среди других – возможность найти работу (26%) и безопасность города в условиях войны (22%). 8-9% отметили, что им нравится Киев и здесь много возможностей, чтобы начать новую жизнь, 5% - что здесь есть свободные места для временного проживания. Для 4% было безразлично, куда уезжать, еще для 2% – это было решение организации, ответственной за переселение.

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Более половины оказавшихся в Киеве переселенцев собираются остаться в столице, - опрос Рейтинга 04

17% переселенцев отметили, что их жилье, где они жили до войны, разрушено и непригодно для жизни. У 24% – частично повреждено, 2% – было разрушено, но уже восстановлено, у 35% – без изменений. 21% сказали, что не располагают информацией о состоянии своего жилья. О большом количестве разрушений отметили переселенцы из Донбасса и старшие опрошенные.

Более половины оказавшихся в Киеве переселенцев собираются остаться в столице, - опрос Рейтинга 05Более половины оказавшихся в Киеве переселенцев собираются остаться в столице, - опрос Рейтинга 06

85% опрошенных киевлян отметили, что они однозначно связывают свои планы на будущее с проживанием в Киеве, еще 11% – скорее связывают, около 3% – не имеют планов оставаться жить в Киеве.

По данным исследования, 44% киевлян выезжали из Киева в феврале-марте 2022 сразу после начала войны. Основная аудитория выезжающих - молодежь, женщины и более обеспеченные.

Опрос проводился среди жителей Киева и приехавших в столицу переселенцев от 18 лет и старше. Выборка (800 респондентов – жители города Киева, 800 – переселенцы) репрезентативна по возрасту и полу. Опрос проводился методом личного интервью (face-to-face). Погрешность репрезентативности не более 3,5%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выплаты для переселенцев будут автоматически продлены, - Шмыгаль

Автор: 

Киев (25655) опрос (2849) переселенцы (531)


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Топ комментарии
+32
Главное чтобы ети переселенцы потом из Киева не сделали Донецк.
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02.03.2023 12:47
+13
Люди є різні, всюди. І поляки не всі добре ставляться до українців, і українці не всі ставляться добре до українців. Люби боже правду, я ж прекрасно пам'ятаю, які переселенці заїхали в Київ в 2014-15! А тепер вони ж виїхали у Європу, спершу папріколу зануривши країну у війну, шоп паржать. Є досить багато знайомих європйців, і вибачте коли директор національної бібліотеки в німеччині їздить на пассаті, якому 20 років, і бачить "бєжєнца" на лєксусі 2022 року, у нього одразу якось не виникає бажання якось помагати цьому "біженцю", а коли "біженець" ще й рота розкриває...
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02.03.2023 13:10
+12
Дамбасян видно за километр: уверены, что знают жизнь, что им все должны, что они продвинуты, смотрят с плохо затаённой злобой и чувством превосходства, даже если попрошайничают или торгуют ношенным шмотьём на рынке в старой Дарнице.
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02.03.2023 13:03
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Та ми помітили по заторах вранці і ввечері, а також по парковках, що з тих 10 мільйонів українців, що виїхали, десь приблизно 8 мільйонів виїхали у Київ
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02.03.2023 12:38 Ответить
Та ні, пане Станіслав. Тих 8 мільйонів, що рахують за кордоном і є 8 мільйонів, бо вони добре перераховані їхніми службами. Саме більше знаходиться в Польщі, а столиця Київ, це окрема історія. І добре, що 80% відчувають нормальне ставлення місцевих, а ті 20% можливо хочуть щоб було як в них, звідки вони приїхали? А там в них було не зовсім так, бо там відкрили двері ворогу, там була чужа культура і традиції. Це моя особиста точка зору.
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02.03.2023 12:56 Ответить
Люди є різні, всюди. І поляки не всі добре ставляться до українців, і українці не всі ставляться добре до українців. Люби боже правду, я ж прекрасно пам'ятаю, які переселенці заїхали в Київ в 2014-15! А тепер вони ж виїхали у Європу, спершу папріколу зануривши країну у війну, шоп паржать. Є досить багато знайомих європйців, і вибачте коли директор національної бібліотеки в німеччині їздить на пассаті, якому 20 років, і бачить "бєжєнца" на лєксусі 2022 року, у нього одразу якось не виникає бажання якось помагати цьому "біженцю", а коли "біженець" ще й рота розкриває...
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02.03.2023 13:10 Ответить
Ну, а чого: більш-менш спокійно, ппо надійна, світло, вода, опалення є, таку-сяку роботу знайти можна. Чому б не лишитись? От тільки за кого ці переселенці проголосують? Це питання може вирішити долю киян, чи залишатись їм киянами
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02.03.2023 12:44 Ответить
За Пальчевського) як за кого
Тепер в нього є шанси стати мером Києва)
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02.03.2023 12:57 Ответить
Главное чтобы ети переселенцы потом из Киева не сделали Донецк.
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02.03.2023 12:47 Ответить
Після 2014 Київ став значно більш русифікованим, а зараз, та й годі.
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02.03.2023 12:56 Ответить
Так и есть. У моего ребенка в классе половина детей переселенцы из донецкой-луганской областей. И почти все рузкоязычные. А некоторые ВООБЩЕ не понимают украинского языка и их родители требуют от учителей вести уроки на рузком.
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02.03.2023 16:01 Ответить
Саме чого кацаплячою дзявкаєш? Мабудь свиноморд запоребриковий?
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02.03.2023 17:33 Ответить
Это ещё смотря откуда переселенци....
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02.03.2023 12:48 Ответить
А їх видно. І чути. Українців по духу мало.
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02.03.2023 12:57 Ответить
Ну де де ще заміри владі вести?
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02.03.2023 12:49 Ответить
було 1.1 млн зебілів та ватки,тепер буде на лям чи два більше
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02.03.2023 12:58 Ответить
Дамбасян видно за километр: уверены, что знают жизнь, что им все должны, что они продвинуты, смотрят с плохо затаённой злобой и чувством превосходства, даже если попрошайничают или торгуют ношенным шмотьём на рынке в старой Дарнице.
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02.03.2023 13:03 Ответить
Я определяю по ходьбе вприсядку.
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02.03.2023 13:10 Ответить
Не знаю чи перетравить місто таку кількість переселенців.
Почалося масове переселення лугандонії ще при гавнюковичі, коли вони киян звільняли цілими відділками для працевлаштування скрізь "своїх". Це був жах. Потім біженці з 2014 р і дотепер. Якось вони не асимілюються, навіть, до ветеринарів йдуть таких же переселенців. І патріотів серед них не вдалось зустріти. Хапають житло у сумнівних забудовах, де кияни против знищення зелених зон. Київ не *******. Це лише моє ІМХО.
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02.03.2023 13:29 Ответить
https://news.day.az/world/1442218.html - вот здесь тоже лохторат Зэлэнои шмаркли - наголосувалы, а потом ******* суки ...

ненавижу ... а остатки сидят под бомбеками и кажуть: зеленский лучший ********** Украины за все время ... выродки *****
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02.03.2023 13:34 Ответить
сепарня продажная по всей Украине свои щупальца распустила
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02.03.2023 13:41 Ответить
ситуація заздалегідь очевидна - війна буде довгою, а навіть після війни там на сході будуть одні руїни
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02.03.2023 14:20 Ответить
А Крим хто звільняти буде? Чи також всі попруть у звільнений?
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02.03.2023 15:32 Ответить
У більшості , це Донєцкий мир. Це лайно треба витпушувати звідусіль. Пи2дуйте піднімайте і визволяйте свої міста.У нас теж повно цього проросійського лайна. Всі їм винні, Ніхера робити не хтять. *********** кацапські
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02.03.2023 16:01 Ответить
А хтось робив опитування, на скільки зросла кріміногенна ситуація за останній рік, і не тільки у Києві. У моєму районі, починаючи з 2014 року стало небезпечно ходити ввечері вулицями. Зараз допомагає лише те, що є комендантська година. Основний контингент - з лугандону. Асимілюватися ніхто не збирається, усі геть "руцкоговорящіє", сміття
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02.03.2023 16:38 Ответить
 
 