Более половины оказавшихся в Киеве переселенцев собираются остаться в столице, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Более половины опрошенных внутренних переселенцев, оказавшихся в Киеве после начала полномасштабного вторжения, в той или иной степени связывают свою будущую жизнь со столицей Украины.

Об этом свидетельствует опрос социологической группы "Рейтинг", проведенный 16-27 февраля 2023 года, сообщает Цензор.НЕТ.

Как отмечают социологи, большинство представителей обеих опрошенных групп не фиксируют сложностей в отношениях. Так, 65% опрошенных киевлян отметили отсутствие напряжения в отношениях между переселенцами и киевлянами, и только около 20% отметили, что оно существует. Среди переселенцев об отсутствии напряжения в отношениях с местными отметили почти 80%, около 20% - о его наличии.

По данным социологов, оказавшиеся в Киеве 28% ВПЛ связывают свою будущую жизнь со столицей Украины, почти столько же - 27% - "скорее связывают". Около трети ВПЛ не планируют своей будущей жизни в столице.

При этом социологи отмечают достаточно положительное отношение киевлян к приехавшим соотечественникам. 55% опрошенных киевлян положительно отнеслись бы к тому, если бы часть переселенцев остались жить в городе, работать, 35% – нейтрально, и только 8% – отрицательно.

Читайте также: Каждый шестой житель Львовщины - переселенец, - Верещук

И киевляне, и "новые киевляне" едины в оценке комфортности города: около 90% опрошенных киевлян и ВПЛ считают Киев комфортным для проживания. Противоположное мнение имеют 9% киевлян и 6% переселенцев.

Как отмечают социологи, основная причина выбора Киева как города проживания среди проживающих сейчас в Киеве переселенцев - наличие родственников и близких друзей (45%). Среди других – возможность найти работу (26%) и безопасность города в условиях войны (22%). 8-9% отметили, что им нравится Киев и здесь много возможностей, чтобы начать новую жизнь, 5% - что здесь есть свободные места для временного проживания. Для 4% было безразлично, куда уезжать, еще для 2% – это было решение организации, ответственной за переселение.

Читайте также: "Киевский музей Пушкина" отныне будет называться "Усадьба на Кудрявке", - КГВА

17% переселенцев отметили, что их жилье, где они жили до войны, разрушено и непригодно для жизни. У 24% – частично повреждено, 2% – было разрушено, но уже восстановлено, у 35% – без изменений. 21% сказали, что не располагают информацией о состоянии своего жилья. О большом количестве разрушений отметили переселенцы из Донбасса и старшие опрошенные.

85% опрошенных киевлян отметили, что они однозначно связывают свои планы на будущее с проживанием в Киеве, еще 11% – скорее связывают, около 3% – не имеют планов оставаться жить в Киеве.

По данным исследования, 44% киевлян выезжали из Киева в феврале-марте 2022 сразу после начала войны. Основная аудитория выезжающих - молодежь, женщины и более обеспеченные.

Опрос проводился среди жителей Киева и приехавших в столицу переселенцев от 18 лет и старше. Выборка (800 респондентов – жители города Киева, 800 – переселенцы) репрезентативна по возрасту и полу. Опрос проводился методом личного интервью (face-to-face). Погрешность репрезентативности не более 3,5%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выплаты для переселенцев будут автоматически продлены, - Шмыгаль