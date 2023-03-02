Поврежденный самолет А-50У ВКС РФ улетел на ремонт в Россию, - "Беларускі Гаюн"

Разведывательный самолет А-50У ВКС РФ, который 2 марта был поднят в воздух на аэродроме "Мачулищи", покинул воздушное пространство республики Беларусь

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн"

"По предварительной информации, борт следует на 325-й Авиационный ремонтный завод, находящийся в Таганроге. Именно ОАО "325 АРЗ" является предприятием, которое занимается ремонтом агрегатов самолетов А-50", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на аэродроме "Мачулищи" в Беларуси слышали взрывы. СМИ рассказали, что были повреждены российский военно-транспортный самолет и снегоуборочная техника.

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