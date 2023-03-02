РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8601 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины
5 840 17

Поврежденный самолет А-50У ВКС РФ улетел на ремонт в Россию, - "Беларускі Гаюн"

літак,радіолокація

Разведывательный самолет А-50У ВКС РФ, который 2 марта был поднят в воздух на аэродроме "Мачулищи", покинул воздушное пространство республики Беларусь

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн"

"По предварительной информации, борт следует на 325-й Авиационный ремонтный завод, находящийся в Таганроге. Именно ОАО "325 АРЗ" является предприятием, которое занимается ремонтом агрегатов самолетов А-50", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на аэродроме "Мачулищи" в Беларуси слышали взрывы. СМИ рассказали, что были повреждены российский военно-транспортный самолет и снегоуборочная техника.

Смотрите также: На российском самолете А-50 на аэродроме "Мачулищи" повреждены по крайней мере локатор и антенна системы распознавания "свой-чужой", - ByPol

Автор: 

авиация (2839) Беларусь (7913) россия (96018) самолет (3616)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
Наступна бавовна - ТАГАНРОГ?
показать весь комментарий
02.03.2023 13:01
+7
Может ****** по таганрогу?
показать весь комментарий
02.03.2023 13:02
+6
Жаль. Рано радовались. Больше шуму было чем результата.
показать весь комментарий
02.03.2023 13:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щось маловато будя... пошкоджень, ма- ло-ва-то, - надапаффффтаріть 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
показать весь комментарий
02.03.2023 13:01 Ответить
Наступна бавовна - ТАГАНРОГ?
показать весь комментарий
02.03.2023 13:01 Ответить
Может ****** по таганрогу?
показать весь комментарий
02.03.2023 13:02 Ответить
А кда он полетит, когда разбомбят завод в Таганроге ?
показать весь комментарий
02.03.2023 13:05 Ответить
Сам полетів. Тобто авіоніка не пошкоджена.
показать весь комментарий
02.03.2023 13:05 Ответить
Видно слабо йому дісталося якщо ще сам полетів..
показать весь комментарий
02.03.2023 13:16 Ответить
Жаль. Рано радовались. Больше шуму было чем результата.
показать весь комментарий
02.03.2023 13:21 Ответить
А я й не тішився з того, бо відчував, що то все "мильна бульбашка" надута місцевими перемогунами. Нажаль. (
показать весь комментарий
02.03.2023 13:28 Ответить
если поврежденный самолет. то как он летит? значит что то не то
показать весь комментарий
02.03.2023 13:38 Ответить
Поврежден не самолет а радиолокационное оборудование. А оно дорогое и ***** сложное.
показать весь комментарий
02.03.2023 13:41 Ответить
сподіваюсь посадка буде твердою
показать весь комментарий
02.03.2023 13:40 Ответить
Таганрог - це ж недалечко... Тре *******...
показать весь комментарий
02.03.2023 14:53 Ответить
В Ульяновск его гоните, в Ульяновск!
Там его испытают - мало не покажется!
показать весь комментарий
02.03.2023 15:07 Ответить
владимир ильыч! ходоки пришли
-ханите,ханите их к .обаной матери! Они у меня уже тги фугажки с.издели!
показать весь комментарий
03.03.2023 07:49 Ответить
Этот гребаный "беларуцкий гальюн" тихо свернул свои понты. Вначале они сообщили, что в Мачулищах чуть ли не в хлам разнеслии пол-аэродрома, побили самолеты, все, конец... А самолет, СВОИМ ХОДОМ полетел на ремонт...
показать весь комментарий
02.03.2023 16:41 Ответить
чому інші аеродроми так само не захерачити
показать весь комментарий
02.03.2023 20:05 Ответить
 
 