На заводе "Авиастар" в российском Ульяновске во время испытаний взорвался Ил-76, погиб 1 человек, есть раненые, - росСМИ
В ходе испытаний взорвался военно-транспортный самолет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Astra.
"В Ульяновске на заводе "Авиастар" взорвался во время испытаний военно-транспортный самолет. 1 человек погиб, 6 ранены", - говорится в сообщении.
"Интерфакс" сообщает, что на месте происшествия работают экстренные службы.
РИА Новости отмечает, что фюзеляж самолета Ил-76 разрушен во время инцидента.
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І трафив...
Цензор укр,-1 особа загинула, 6 поранено
Браво Цензор! Я би ото їхнє "чєловек" ще і в лапки би взяв.
Весь распался на куски...