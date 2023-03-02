На заводе "Авиастар" в российском Ульяновске во время испытаний взорвался Ил-76, погиб 1 человек, есть раненые, - росСМИ

В ходе испытаний взорвался военно-транспортный самолет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Astra.

"В Ульяновске на заводе "Авиастар" взорвался во время испытаний военно-транспортный самолет. 1 человек погиб, 6 ранены", - говорится в сообщении.

"Интерфакс" сообщает, что на месте происшествия работают экстренные службы.

РИА Новости отмечает, что фюзеляж самолета Ил-76 разрушен во время инцидента.

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