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На заводе "Авиастар" в российском Ульяновске во время испытаний взорвался Ил-76, погиб 1 человек, есть раненые, - росСМИ

astra,авиастар

В ходе испытаний взорвался военно-транспортный самолет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Astra.

"В Ульяновске на заводе "Авиастар" взорвался во время испытаний военно-транспортный самолет. 1 человек погиб, 6 ранены", - говорится в сообщении.

"Интерфакс" сообщает, что на месте происшествия работают экстренные службы.

РИА Новости отмечает, что фюзеляж самолета Ил-76 разрушен во время инцидента.

Читайте также: Поврежденный самолет А-50У ВКС РФ улетел на ремонт в Россию, - "Беларускі Гаюн"

Автор: 

авиация (2839) взрыв (6791) россия (96018)


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Топ комментарии
+42
шо не день то свято, росія горить вибухає збулися надії і мрії Степана Андрійовича!
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02.03.2023 13:55
+33
яка сумна новина

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02.03.2023 13:58
+26
мало подохло, але в цілому новина гарна.
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02.03.2023 13:56
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шо не день то свято, росія горить вибухає збулися надії і мрії Степана Андрійовича!
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02.03.2023 13:55 Ответить
мало подохло, але в цілому новина гарна.
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02.03.2023 13:56 Ответить
Фулл...гуууууут
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02.03.2023 13:56 Ответить
Якась не скрєпна назва-"Авіастар".🤣Пєпєлац- краще.
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02.03.2023 13:57 Ответить
Чому?Авіа старьє.Все логічно...
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02.03.2023 14:06 Ответить
"Стара авіація" - так розшифровується...
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02.03.2023 14:39 Ответить
Тю, а шо случилася?
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02.03.2023 13:58 Ответить
эффект лупы, 100%
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02.03.2023 13:59 Ответить
скоріше ******
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02.03.2023 14:02 Ответить
Приємно такі новини читати. Здоров'я і удачі загиблому)))
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02.03.2023 13:58 Ответить
яка сумна новина

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02.03.2023 13:58 Ответить
Та не переживай ти так
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02.03.2023 14:00 Ответить
Англомовному здалося б що цей хворів 76 разів))
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02.03.2023 13:58 Ответить
Печально (нет)
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02.03.2023 13:59 Ответить
Шановна редакція, у Вас помилка - не загинула а здохла, не особа а - людиноподібна істота! Вони нелюди!🤗
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02.03.2023 14:01 Ответить
это как то удачно они испытали )))
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02.03.2023 14:03 Ответить
мабуть пердак у когось рванув, не витримав навантаження
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02.03.2023 14:03 Ответить
Це ДРГ "украінскіх националістав"
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02.03.2023 14:04 Ответить
Це ж на базі цього Іл-76 був створений А-50. Той самий А-50, який пошкодили дрони у бульбостані...
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02.03.2023 14:04 Ответить
за таку радісну новину гріх не випити
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02.03.2023 14:05 Ответить
Російське ППО добре спрацювало, натренироване Українськими безпілотниками!
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02.03.2023 14:06 Ответить
імпортозаміщення в дії.... так і продовжувати.
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02.03.2023 14:06 Ответить
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02.03.2023 14:10 Ответить
Мало
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02.03.2023 14:11 Ответить
Хоч інтернет не вимикай!Такі гарні новини.
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02.03.2023 14:11 Ответить
Місцеві кацапи бачили літаючу жовто-синю тарілку з написом "Степан Бандера". Звідтам через динамік хтось сказав: "Мокша! А шляк би вас трафив!"
І трафив...
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02.03.2023 14:23 Ответить
Мабуть вибухнув один з двигунів, демілітаризувався...
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02.03.2023 14:48 Ответить
це радує душу. но маловато будет!!!
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02.03.2023 14:51 Ответить
Цензор рус,-1 человек погиб, 6 ранены
Цензор укр,-1 особа загинула, 6 поранено
Браво Цензор! Я би ото їхнє "чєловек" ще і в лапки би взяв.
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02.03.2023 15:06 Ответить
ДРГ з брянщини вже дійшло туди)))
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02.03.2023 15:07 Ответить
У русни взорвался лайнер
Весь распался на куски...
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02.03.2023 15:09 Ответить
""
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02.03.2023 16:05 Ответить
Все ж таки є "хорошие русские". Якби ж на всіх військових заводах вони прозріли.
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02.03.2023 16:05 Ответить
Ну не за бесплатно же. Кто-то взял канистру с бензином, облил все что гореть может, устроил пожар так или иначе (кинул палку с тряпкой в бензине за 15м и побежал). При этом этот человек снял все на смартфон, потом сделал селфи на фоне пожара. Уже сейчас заезжает в Армению или Грузию, там мы ему дадим хорошую сумму денег за очень полезную работу. Еще дополнительную премию получит за дохлого русака, кто побежал тушить, если тот инженер или рабочий авиазавода, их тоже выгодно ликвидировать.
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02.03.2023 17:11 Ответить
слава богу
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02.03.2023 16:18 Ответить
 
 