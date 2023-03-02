Украина отправляет подкрепление в Бахмут, но непонятно зачем, - The New York Times
Украина отправляет подкрепление в разрушенный Бахмут, тем самым добавляя новые силы в кровавое горнило, уже перемоловшее большое количество военных с обеих сторон. В этом же направлении Россия постепенно усиливала свою хватку.
Об этом пишет издание The New York Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.
В среду заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что начали отправлять новое подкрепление в Бахмут. Но количество новых бойцов не сообщила.
"Что еще более критично, госпожа Маляр в эфире украинского телевидения не сказала, какой будет их роль в битве, в результате которой разрушенный Бахмут остался городом только за названием. Новые силы могут быть использованы для укрепления, чтобы попытаться удержать территорию, нанося максимальные потери России, потерявшей тысячи солдат в повторяющихся и бесплодных атаках против украинских позиций. Их могут использовать, чтобы связать российские силы, чтобы их не отправили на другие направления. Или же они могут обеспечить логистическую поддержку для украинского отступления из Бахмута, о чем давно ходят слухи", – говорится в материале.
Версия объяснения об отступлении стала более убедительной на этой неделе, когда советник президента Украины по экономическим вопросам Александр Роднянский допустил такой сценарий во время интервью для CNN.
"Наши военные, очевидно, взвешивают все варианты. До сих пор они держали город. Но в случае необходимости они могут стратегически отступить. Потому что мы не собираемся приносить в жертву всех наших людей просто так", – сказал он.
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Ця картинка не фейк . Лінія фронту з осені і дійсно - майже не зазнала змін ,, мапа відображає реальну ситуацію , і він взяв її з якогось іноземного ресурсу . За що його закидали лайном , самі ж його - хворі на голову Z підписники .
Я давно читаю десятки тг каналів русні , знаю більшість пропагандонів - як свої п'ять пальців , - хто чим дихає , і розумію як відфільтровувати фейки .
Чому б тобі крім мене , не пред'явити претензії ще й сотням українських ютуб каналів , наприклад Денису Казанському , Олексію Петрову , Цимбалюку , Цаплієнку , Гончаренку , Герману , 5 му каналу , 24 му , Еспресо , і багатьом іншим , які моніторять , читають і дивляться передачі соловьйових - скабєєвих та аналізують все що кацапи там мелють . ?? Чи наприклад - редакції Цензора , яка іноді теж викладає тут інфу взяту з кацапських ресурсів .
Я поширюю те що не вважаю фейком , а ти можеш мене легко спростувати , якщо надаси свої докази , що спростовують мої . Я не буду проти . Карта бреше бо її виклав кацап , аргумент - дуже слабий .
Я ще раз кажу - мапа не фейкова , взята самим кацапом з якогось закордонного сайту ,, лінія фронту за три місяці майже не змінилась , це чітко відображена на тій карті .
Чи ти хочеш сказати що ця мапа бреше і кацапи захопили набагато більше територій .?
То надай свої докази , які спростовують мої і розійдемось . !
Якби ти не акцентував на тій картинці , ніхто на неї не звернув би увагу й досі . Та я впевнений - навіть і зараз нікого не цікавить що таке той москов галлінг . Подивились на мапу і пішли далі .
От скажи , чим моя картинка відрізняється від цензорівської ? Ось наприклад - редакція ЦН виклала тут відеоролик зі скабєєвського пропагандон шоу , то по твоєму всі зразу кинулись слухати що там вона меле на своїй - 60 мінут .? Ну це ж дурниця .. ! Невже ти не розумієш ?
Музыкальный альбом - Парк Горького
GORKY PARK ` MOSCOW CALLING | Valmiera, Latvia, 1998
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