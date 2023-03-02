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Украина отправляет подкрепление в Бахмут, но непонятно зачем, - The New York Times

бахмут

Украина отправляет подкрепление в разрушенный Бахмут, тем самым добавляя новые силы в кровавое горнило, уже перемоловшее большое количество военных с обеих сторон. В этом же направлении Россия постепенно усиливала свою хватку.

Об этом пишет издание The New York Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.

В среду заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что начали отправлять новое подкрепление в Бахмут. Но количество новых бойцов не сообщила.

"Что еще более критично, госпожа Маляр в эфире украинского телевидения не сказала, какой будет их роль в битве, в результате которой разрушенный Бахмут остался городом только за названием. Новые силы могут быть использованы для укрепления, чтобы попытаться удержать территорию, нанося максимальные потери России, потерявшей тысячи солдат в повторяющихся и бесплодных атаках против украинских позиций. Их могут использовать, чтобы связать российские силы, чтобы их не отправили на другие направления. Или же они могут обеспечить логистическую поддержку для украинского отступления из Бахмута, о чем давно ходят слухи", – говорится в материале.

Версия объяснения об отступлении стала более убедительной на этой неделе, когда советник президента Украины по экономическим вопросам Александр Роднянский допустил такой сценарий во время интервью для CNN.

"Наши военные, очевидно, взвешивают все варианты. До сих пор они держали город. Но в случае необходимости они могут стратегически отступить. Потому что мы не собираемся приносить в жертву всех наших людей просто так", – сказал он.

Читайте также: Решение об отводе войск от Бахмута пока не принималось, - Череватый

Автор: 

Донецкая область (9910) Бахмут (1604)


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Топ комментарии
+39
Вам явно не зрозуміло. А от у Збройних Сил мета одна - не підпустити рашистів до Краматорська, Слов'янська та не дати повторитися історії з Северодонецьком
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02.03.2023 14:16
+32
ну так можна і львів віддати лішь би нє била вайни
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02.03.2023 14:22
+30
Політіко та Нью-Йорк таймс часто розміщують замовлені кацапами матеріали.історія про конфлікт Залужного та Сирського пиширюється фсб.
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02.03.2023 14:27
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Страница 3 из 3
Карта просування русні за три місяці . Червоним зафарбована захоплена ними за зимовий період територія .
.
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02.03.2023 16:04 Ответить
Moscow calling - це рашистьский телеграм канал. Видаліть це лайно
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02.03.2023 16:11 Ответить
І запам'ятайте цього кадра, який поширює російські пропагандистьські пости
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02.03.2023 16:12 Ответить
Ворога треба знати в лице ,, знати чим він думає і як думає . Цей кацап хоч і ворог , але дає більш-менш адекватну інфу , з посиланнями на джерела інформації , яку викладає .
Ця картинка не фейк . Лінія фронту з осені і дійсно - майже не зазнала змін ,, мапа відображає реальну ситуацію , і він взяв її з якогось іноземного ресурсу . За що його закидали лайном , самі ж його - хворі на голову Z підписники .
Я давно читаю десятки тг каналів русні , знаю більшість пропагандонів - як свої п'ять пальців , - хто чим дихає , і розумію як відфільтровувати фейки .
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02.03.2023 16:44 Ответить
Мені було гидко навіть потрапити на цей смердючий телеграм-канал за посиланням. Не можна споживати та поширювати ці інформаційні фекалії. Це просто себе не поважати, щоб там ритися. Є авторитетні телеграм-канали, на яких ми можемо поржати з російських пропагандистьских ресурів, і саме на ним ми і можемо посилатися, а не самим ритися. І це неписане правил інформаційної гігієни. Тому видали це і не займайся більше таким
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02.03.2023 16:52 Ответить
Давай ти мені не будеш тут читати лекції , і вказувати - що мені робити ,, ОК ?
Чому б тобі крім мене , не пред'явити претензії ще й сотням українських ютуб каналів , наприклад Денису Казанському , Олексію Петрову , Цимбалюку , Цаплієнку , Гончаренку , Герману , 5 му каналу , 24 му , Еспресо , і багатьом іншим , які моніторять , читають і дивляться передачі соловьйових - скабєєвих та аналізують все що кацапи там мелють . ?? Чи наприклад - редакції Цензора , яка іноді теж викладає тут інфу взяту з кацапських ресурсів .
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02.03.2023 17:09 Ответить
Якщо всі будемо ритися в ворожих телеграм-каналх та будемо поширювати їх зміст та підіймати до них інтерес, то скрізь будуть одні фейки ходити. Відомим блогерам можна, розвідникам, військовим але не простим людям
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02.03.2023 17:38 Ответить
Тобто - блогерам з мільйонами підписників можна , а мені без підписників не можна . ??
Я поширюю те що не вважаю фейком , а ти можеш мене легко спростувати , якщо надаси свої докази , що спростовують мої . Я не буду проти . Карта бреше бо її виклав кацап , аргумент - дуже слабий .
Я ще раз кажу - мапа не фейкова , взята самим кацапом з якогось закордонного сайту ,, лінія фронту за три місяці майже не змінилась , це чітко відображена на тій карті .
Чи ти хочеш сказати що ця мапа бреше і кацапи захопили набагато більше територій .?
То надай свої докази , які спростовують мої і розійдемось . !
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02.03.2023 17:53 Ответить
Справа зосвім не в достовірності, а у джерелі. Не можна лазити по ворожим телеграм каналам, а якщо і лазиш, то роби це мовчки і не треба шукати собів випардань. Відповідай за себе, а не звалюй все на блогерів. Я якщо вже так кортить викласти фотку з цієї помийки, то хоча б замалював логотип цього каналу, щоб туди більше ніхто окрім тебе не лазив
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02.03.2023 18:51 Ответить
Та хто сказав що - не можна , ну що за маячня . ? Ніяких виправдань я і не шукаю , бо мені немає чого виправдовуватись . Я що той тг канал рекламував тут чи що ? Ну ти що , в самім ділі ? Це ж ти причепився до мене з хз чим . На рівному місці .
Якби ти не акцентував на тій картинці , ніхто на неї не звернув би увагу й досі . Та я впевнений - навіть і зараз нікого не цікавить що таке той москов галлінг . Подивились на мапу і пішли далі .
От скажи , чим моя картинка відрізняється від цензорівської ? Ось наприклад - редакція ЦН виклала тут відеоролик зі скабєєвського пропагандон шоу , то по твоєму всі зразу кинулись слухати що там вона меле на своїй - 60 мінут .? Ну це ж дурниця .. ! Невже ти не розумієш ?
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02.03.2023 19:39 Ответить
Чушь говоришь. Если кого-то цитируешь - нужно указывать источник информации. Например борьбу с Сатаной тов. Медведева.
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05.03.2023 09:39 Ответить
Але не наворожі терелграмм-канали, щоб їх популяризувати. У такому випадку достатньо просто обмежитися фразою на "проросійських терелграм-каналах"
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05.03.2023 10:19 Ответить
И КТО их "популяризует"? Кроме тебя - никто и внимания не обратил на надпись на картинке.
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05.03.2023 13:04 Ответить
Ну за такою ж логікою ти можеш ходити українськими вулицями з російським прапором чи зі свастикою що одне й теж, а коли тобі люди зроблять зауваження - то скажи їм, що вони популяризують країну-агресора, звертаючи увагу на її прапор
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05.03.2023 13:28 Ответить
Ну да. Парку дней назад была новость, где приводили военную расийскую карту. Её нужно было сжечь и никому не показывать?
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06.03.2023 09:36 Ответить
Якщо це новина від великого авторитетного джерела, то можна. Бо у час війни така інформація скоріш за все є частиною єдиною інформаційної політики, яку можуть провдити великі СМІ, а якщо всі стануть публікувати ворожі матеріали, то це буде анархією, яка піде лише на користь ворогу
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06.03.2023 09:40 Ответить
Господи ты боже мой, речь же идёт не о тиражировании расийской пропаганды. Или ты считаешь эту карту пропагандой?
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06.03.2023 11:06 Ответить
Цей ресурс пропагандистським і це факт і логотип веде до пастки для розуму, у яку може потрапити людина, яка зацікавится цим логотипом і тому саме джерело тут відіграє найбільшу роль і є багато інших надійних джерел з картами
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06.03.2023 11:11 Ответить
Moscow Calling

Музыкальный альбом - Парк Горького

GORKY PARK ` MOSCOW CALLING | Valmiera, Latvia, 1998

YouTube · Алексей Белов
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06.03.2023 14:59 Ответить
Цей кривавий ворожий телеграм канал ганебно вкравши обкладинку альбому лише ставить пляму на творчість цієї рок-групи
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06.03.2023 15:12 Ответить
Ей-Богу, тебе удалось меня заинтриговать этим кровавым каналом! Жаль я телеграмом не пользуюсь, а то-бы посмотрел!
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06.03.2023 17:19 Ответить
От і чудово, що тільки тебе. А якщо ця людина продовжить постити лайно з ворожих телеграм-каналів, то може отруїти розум багатьох людей. Сподіваюсь вона зробить належні висновки
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06.03.2023 17:23 Ответить
Эта газетенка как и бильд занимается говновбросами в интересах мордора.
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02.03.2023 16:09 Ответить
Друзі,ви звернули увагу скільки за останні дні на Цензорі з"явилося "експертів",які на харошем русском язике вболівають про втрати ЗСУ і рекомендують залишити Бахмут негайно? цікаво,що Цензор цього не замічає.....
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02.03.2023 16:09 Ответить
Што?
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02.03.2023 19:28 Ответить
що?
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02.03.2023 21:20 Ответить
Што што??
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03.03.2023 20:12 Ответить
"... говоримо українською грамотно, а ..."
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04.03.2023 06:45 Ответить
Я пішу, а нє гаварю...
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04.03.2023 17:10 Ответить
То ти хоч розмовляй, хоч співай, але грамотно. Не ганьби мову.
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04.03.2023 19:47 Ответить
Ничево не понял, но очень интиресно.
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05.03.2023 09:28 Ответить
нью-йорк таймс сильно засрана росією і вона вже не раз видавала не просто суперечливі, а прямо проросійські наративи. Думаю, що Залужному видніше.
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02.03.2023 16:14 Ответить
Генштаб нічого просто так не робить.Ми не бачимо ситуацію і картину цілком.Це бачать тільки самі воєнні.І їм приймати рішення від ситуації.
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02.03.2023 17:00 Ответить
Текст ни о чем. Послали, а зачем послали. А может не послали.
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02.03.2023 17:42 Ответить
Не просто ни о чем, а часть ни о чем, а другая часть про то, что журналисты признаются в бессмысленности публикации.
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02.03.2023 17:45 Ответить
Надо же чем то полосы газет заполнять.
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02.03.2023 17:49 Ответить
Год прошел после знаменитого Арахмии "западные СМИ хуже Скобеевой". Читаю комментарии на цензоре к этой теме.
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02.03.2023 18:05 Ответить
Ой, справді, і нафіга відправляти підкріплення на перодову? Для чого це? Не зрозуміло.
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02.03.2023 18:13 Ответить
Война это искусство вероятности. Направлять силы надо там где вероятность успеха выше, а риски ниже. Собственно об этом писал Сунь Цзи более 2000 лет назад. Ничего не изменилось. Отправлять же туда где успеха не будет, а риски высоки это просто помогать врагу.
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02.03.2023 18:15 Ответить
Не розумію псячу недомову.
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02.03.2023 18:26 Ответить
Вопрос в том - это следствие военной целесообразности или желания Зели всем рассказывать про Бахмутскую Крепость.
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05.03.2023 09:40 Ответить
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