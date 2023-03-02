Украина отправляет подкрепление в Бахмут, но непонятно зачем, - The New York Times

Украина отправляет подкрепление в разрушенный Бахмут, тем самым добавляя новые силы в кровавое горнило, уже перемоловшее большое количество военных с обеих сторон. В этом же направлении Россия постепенно усиливала свою хватку.

Об этом пишет издание The New York Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.

В среду заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что начали отправлять новое подкрепление в Бахмут. Но количество новых бойцов не сообщила.

"Что еще более критично, госпожа Маляр в эфире украинского телевидения не сказала, какой будет их роль в битве, в результате которой разрушенный Бахмут остался городом только за названием. Новые силы могут быть использованы для укрепления, чтобы попытаться удержать территорию, нанося максимальные потери России, потерявшей тысячи солдат в повторяющихся и бесплодных атаках против украинских позиций. Их могут использовать, чтобы связать российские силы, чтобы их не отправили на другие направления. Или же они могут обеспечить логистическую поддержку для украинского отступления из Бахмута, о чем давно ходят слухи", – говорится в материале.

Версия объяснения об отступлении стала более убедительной на этой неделе, когда советник президента Украины по экономическим вопросам Александр Роднянский допустил такой сценарий во время интервью для CNN.

"Наши военные, очевидно, взвешивают все варианты. До сих пор они держали город. Но в случае необходимости они могут стратегически отступить. Потому что мы не собираемся приносить в жертву всех наших людей просто так", – сказал он.

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