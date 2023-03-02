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Новости Война
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Главы МИД стран G20 не смогли согласовать итоговое заявление из-за разногласий по войне РФ против Украины

g20

Министры иностранных дел стран (G20), не смогли согласовать совместную итоговую декларацию на встрече в Индии из-за спора о войне в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Вместо этого Индия, которая председательствовала на встрече, опубликовала собственный итог дискуссий.

Большинство государств снова решительным образом осудили российскую агрессивную войну и потребовали безусловного вывода войск с территории Украины. Министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Цинь Ган не согласились с двумя соответствующими пунктами.

Министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар заявил журналистам в конце встречи, что совместная итоговая декларация не была принята ввиду "очень поляризованных взглядов некоторых стран".

Он подчеркнул, что Индия приложила большие усилия для поиска компромисса. Джайшанкар сказал, что министры достигли согласия по многим вопросам, включая необходимость реформ, многосторонность, продовольственную безопасность, глобальное здравоохранение и изменение климата.

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G20 (300) Индия (422)


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Топ комментарии
+21
Терористи кацапи не погоджуються, що вони терористи і всі з цим змирилися? Правда ще їм чомусь підігрує Китай, але де здоровий глузд? Виносьте рішення більшості з довідкою, що не погодились самі терористи і їх сусіди, які також хочуть напасти на одну державу.
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02.03.2023 15:04
+12
Китай поволі підписує собі вирок. Там вже немалі економічні проблеми, бо деякі західні фірми покидають цю країну. Але це щойно починається.
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02.03.2023 15:06
+8
Лицемірні падлюки,які розбіжності можуть бути в 21 столітті ? так звана російська федерація порушила фундаментальні засади міжнародного права а їх ще запрошують на такі саміти,який сенс ??
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02.03.2023 15:09
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Терористи кацапи не погоджуються, що вони терористи і всі з цим змирилися? Правда ще їм чомусь підігрує Китай, але де здоровий глузд? Виносьте рішення більшості з довідкою, що не погодились самі терористи і їх сусіди, які також хочуть напасти на одну державу.
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02.03.2023 15:04 Ответить
...козли всі, хто за Парашу!!!
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02.03.2023 15:06 Ответить
Китай поволі підписує собі вирок. Там вже немалі економічні проблеми, бо деякі західні фірми покидають цю країну. Але це щойно починається.
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02.03.2023 15:06 Ответить
Це було зрозуміло ще і до зустрічі! Просто потрібна доказова база не на словах, а на ділі.
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02.03.2023 15:07 Ответить
Лицемірні падлюки,які розбіжності можуть бути в 21 столітті ? так звана російська федерація порушила фундаментальні засади міжнародного права а їх ще запрошують на такі саміти,який сенс ??
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02.03.2023 15:09 Ответить
G8 розпалася на G7 та Г1. Те ж саме потрібно зробити і з G20. І почати можна навіть з Індії, яка опублікувала власний підсумок дискусій, тож хай іде собі та забирає з собою свою компанію світових ізгоїів.
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02.03.2023 15:10 Ответить
Індію можна купити обіцянками переносу до неї виробництв з Китаю.
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02.03.2023 15:14 Ответить
Прикольно.
А давайте засудимо терориста?
всі: А давайте!
А давайте позвемо його до нас, щоб він теж себе засудив?
всі? А давайте!
Ну що, засуджуємо?
всі: Так, так...!!
терорист: А я не згоден!
всі : ну нє, так нє, шкода. Але ж добре посиділи, ге?
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02.03.2023 15:12 Ответить
"Більшість держав знову найрішучішим чином засудили російську агресивну війну і зажадали безумовного виведення військ з території України"(с) - хотілось би знати перелік цієї більшості. Тому що я нараховую лише половину таких рішучих наших сооюзників в G-20, а саме: все G-7 в складі Великобританії, Італії, Канади, Німеччини, США, Франціії та Японії. А також до цього переліку слід віднести Європейського Союзу, Австраліії і Південої Кореї. Дуже мінлива позиція саудитів та турків... Всі інші - або "нетралітет" різного забарвлення, або за касапів...
Тому хочеться знати, хто з числа "нейтральних" за нас вмикається....
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02.03.2023 15:14 Ответить
Недороблені диктатори тягнуть світ до нової світової війни. І похеру їм на людство навіть на свої народи
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02.03.2023 15:14 Ответить
Злочинець з "падельником" не погоджуються ....нормально
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02.03.2023 15:18 Ответить
Всі ці організації просто пусте місце. Як взагалі можна засудити злочинця в організації, де має місце сам злочинець і його "друзяки", типу Китаю та Індії? Чи вони думали, що паРаша проголосує сама проти себе?
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02.03.2023 15:20 Ответить
Так, в яких світових органзаціях знаходиться московія, то всі вони стали посьміховиськом. Всім свою волю диктує терорист і всі з цим погоджуються. Але чому так? Вишвирніть ту мокшу і виконуйте свої статути, робіть те, для чого створювалися ці організації, інакше толку не буде.
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02.03.2023 15:28 Ответить
Та незрозуміло. Наші б'ються, що б її викинути з ООН, але таке відчуття, що світ не хоче позбавлятися Росії. А з нею усі організації - недієздатні. Це якийсь сюр - тримати злочинця-террориста у своїх лавах.
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02.03.2023 15:30 Ответить
из джи 20 надо выгнать *********** террориста и все образуется!!!
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02.03.2023 15:23 Ответить
вони надіються взяти хоч якийсь реванш,і план у них один - розколоти світ навпіл.раздєлєй і властвуй.гандони як завжди.
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02.03.2023 15:27 Ответить
жодна міжнародна організація чи подія не може бути значущою, доки там є паРаша, окрім суду над паРашою. там безумовно, вона повинна бути присутньою.
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02.03.2023 15:39 Ответить
Китай наш ворог і треба це визнати ,а не "ховати голву в пісок" ніби нічого не сталось ,до речі чи хтось працює з Китаєм ,нагадаю що вже два роки там немає українського посла.
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02.03.2023 15:49 Ответить
ну и че собирались? на банкетах побухать? могли б и дома
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02.03.2023 16:00 Ответить
Сергій Лавров і Цінь Ган не погодилися з двома відповідними пунктами.
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Чогось може не розумію: вони що хочуть щоб Лавров засудив агресію росії проти України?
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02.03.2023 16:06 Ответить
більше турбує не відсутність спільної декларації, присутність кацарилих у G20 .
Уже як рік має бути G19, або Україна на місці 20
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02.03.2023 16:13 Ответить
 
 