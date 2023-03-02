Главы МИД стран G20 не смогли согласовать итоговое заявление из-за разногласий по войне РФ против Украины
Министры иностранных дел стран (G20), не смогли согласовать совместную итоговую декларацию на встрече в Индии из-за спора о войне в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Вместо этого Индия, которая председательствовала на встрече, опубликовала собственный итог дискуссий.
Большинство государств снова решительным образом осудили российскую агрессивную войну и потребовали безусловного вывода войск с территории Украины. Министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Цинь Ган не согласились с двумя соответствующими пунктами.
Министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар заявил журналистам в конце встречи, что совместная итоговая декларация не была принята ввиду "очень поляризованных взглядов некоторых стран".
Он подчеркнул, что Индия приложила большие усилия для поиска компромисса. Джайшанкар сказал, что министры достигли согласия по многим вопросам, включая необходимость реформ, многосторонность, продовольственную безопасность, глобальное здравоохранение и изменение климата.
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А давайте засудимо терориста?
всі: А давайте!
А давайте позвемо його до нас, щоб він теж себе засудив?
всі? А давайте!
Ну що, засуджуємо?
всі: Так, так...!!
терорист: А я не згоден!
всі : ну нє, так нє, шкода. Але ж добре посиділи, ге?
Тому хочеться знати, хто з числа "нейтральних" за нас вмикається....
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Чогось може не розумію: вони що хочуть щоб Лавров засудив агресію росії проти України?
Уже як рік має бути G19, або Україна на місці 20