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Новости Война
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Блинкен и Лавров поговорили впервые с начала вторжения, в частности, об Украине, - Sky News

лавров

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров вкратце пообщались в кулуарах сегодняшней встречи дипломатов G20.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

По данным издания, Блинкен и Лавров общались около 10 минут. Это был их первый разговор лицом к лицу после полномасштабного вторжения РФ.

Высокопоставленный чиновник США сообщил, что Блинкен призвал Россию отменить свое решение о приостановлении участия в главном ядерном договоре о стратегических наступательных вооружениях.

"Также он подчеркнул Лаврову, что США будут поддерживать Украину "столько, сколько потребуется" - эту линию неоднократно повторял президент Джо Байден", - говорится в сообщении.

В заключение он призвал Москву освободить задержанного американца Пола Велана, который был задержан в России в 2018 году.

Собеседник издания отметил, что у Блинкена не сложилось впечатление, что изменения в российской позиции произойдут в ближайшее время после обсуждения. Источник отказался охарактеризовать реакцию Лаврова.

Российские СМИ сообщают, что оба чиновника не встречались в кулуарах саммита, а говорили на ходу.

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G20 (300) Лавров Сергей (2318) россия (96018) США (27043) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+19
А хіба Блінкен знає конячу мову? Та й у Вірменії коней не розводять - тільки віслюків Тому Калантарян навіть іржать буде з "віслючим акцентом"
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02.03.2023 15:32
+9
А Блинкен на ипподроме сначала тренировался.
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02.03.2023 15:46
+7
Рекомендую подробнейшее изложение заседания комитета безопасности США в Палате представителей ОТ ШВЕЦА, последний выпуск - очень положительные новости
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02.03.2023 15:42
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А хіба Блінкен знає конячу мову? Та й у Вірменії коней не розводять - тільки віслюків Тому Калантарян навіть іржать буде з "віслючим акцентом"
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02.03.2023 15:32 Ответить
А Блинкен на ипподроме сначала тренировался.
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02.03.2023 15:46 Ответить
З Гуглом?
- Куме! А чому «Гугл» з «Яндексом» пишуть українською мовою з помилками?
- Тому що вони не українці , а російськомовні жиди!

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02.03.2023 15:56 Ответить
Бг-ггг... Представить тока... пегас говорит, мол, и-а.. ХЕХ...
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02.03.2023 16:18 Ответить
..так лавруха... це унікум у світі!! ...щоб коняка ржав англійською мовою?! ... диво..та й годі!!)))
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02.03.2023 17:24 Ответить
Рекомендую подробнейшее изложение заседания комитета безопасности США в Палате представителей ОТ ШВЕЦА, последний выпуск - очень положительные новости
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02.03.2023 15:42 Ответить
У Блинкена відбувся секс с разгаворами))
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02.03.2023 15:49 Ответить
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02.03.2023 15:50 Ответить
Русня хоче перемовин.
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02.03.2023 16:07 Ответить
Ну, если уже конячка начала искать контакт, значит все - пучком, пыня не сегодня-завтра гыгнэ.
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02.03.2023 16:13 Ответить
Monsieur, je ne mange pas six jours. Geben mir sie bitte etwas kopeken auf dem für Brot!

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02.03.2023 20:13 Ответить
 
 