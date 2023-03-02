Блинкен и Лавров поговорили впервые с начала вторжения, в частности, об Украине, - Sky News
Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров вкратце пообщались в кулуарах сегодняшней встречи дипломатов G20.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.
По данным издания, Блинкен и Лавров общались около 10 минут. Это был их первый разговор лицом к лицу после полномасштабного вторжения РФ.
Высокопоставленный чиновник США сообщил, что Блинкен призвал Россию отменить свое решение о приостановлении участия в главном ядерном договоре о стратегических наступательных вооружениях.
"Также он подчеркнул Лаврову, что США будут поддерживать Украину "столько, сколько потребуется" - эту линию неоднократно повторял президент Джо Байден", - говорится в сообщении.
В заключение он призвал Москву освободить задержанного американца Пола Велана, который был задержан в России в 2018 году.
Собеседник издания отметил, что у Блинкена не сложилось впечатление, что изменения в российской позиции произойдут в ближайшее время после обсуждения. Источник отказался охарактеризовать реакцию Лаврова.
Российские СМИ сообщают, что оба чиновника не встречались в кулуарах саммита, а говорили на ходу.
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