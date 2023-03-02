Блинкен и Лавров поговорили впервые с начала вторжения, в частности, об Украине, - Sky News

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров вкратце пообщались в кулуарах сегодняшней встречи дипломатов G20.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

По данным издания, Блинкен и Лавров общались около 10 минут. Это был их первый разговор лицом к лицу после полномасштабного вторжения РФ.

Высокопоставленный чиновник США сообщил, что Блинкен призвал Россию отменить свое решение о приостановлении участия в главном ядерном договоре о стратегических наступательных вооружениях.

"Также он подчеркнул Лаврову, что США будут поддерживать Украину "столько, сколько потребуется" - эту линию неоднократно повторял президент Джо Байден", - говорится в сообщении.

В заключение он призвал Москву освободить задержанного американца Пола Велана, который был задержан в России в 2018 году.

Собеседник издания отметил, что у Блинкена не сложилось впечатление, что изменения в российской позиции произойдут в ближайшее время после обсуждения. Источник отказался охарактеризовать реакцию Лаврова.

Российские СМИ сообщают, что оба чиновника не встречались в кулуарах саммита, а говорили на ходу.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Артиллеристы двумя выстрелами уничтожают штурмовую группу оккупантов вблизи Угледара. ВИДЕО