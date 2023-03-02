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Почти 70% киевлян и 65% переселенцев поддерживают решение городских властей Киева о сносе советских памятников, - соцопрос. ИНФОГРАФИКА

памятник

Решение городских властей Киева демонтировать памятники Ватутину, Чкалову и другим советским деятелям считают правильным почти 70% киевлян.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса группы Рейтинг, передает Цензор.НЕТ.

"Почти 70% опрошенных киевлян поддерживают решение городских властей Киева демонтировать советские памятники, около четверти – не поддерживают. Среди переселенцев поддерживают это решение почти 65%, против этого – около 20%", - сообщает "Рейтинг".

Отвечая на вопрос "Как вы относитесь к решению городских властей Киева демонтировать советские памятники?", 50% киевлян выбрали ответ "Полностью поддерживаю". Еще 18% сказали, что "скорее поддерживают".

Среди переселенцев, проживающих сейчас в столице, 44% полностью поддерживают решение о сносе памятников и 20% - "скорее поддерживают".

Сравнительное исследование "Настроения киевлян и переселенцев" проводилось с 16 по 27 февраля среди жителей Киева и переселенцев от 18 лет и старше. Опрошены 800 киевлян и 800 переселенцев методом интервью face-to-face. Выборка репрезентативна по возрасту и полу. Статистическая погрешность – менее 3,5%.

Ранее сообщалось, что Киевские городские власти давно обращались в Министерство культуры с просьбой предоставить разрешение на демонтаж советских и имперских памятников. Сразу после решения Минкульта о лишении памятников Ватутину и Чкалову статуса объектов культурного наследия они были демонтированы. Сейчас ожидается решение Минкульта по памятникам Щорсу и Пушкину.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Памятник советскому генералу Ватутину демонтировали в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Почти 70% киевлян и 65% переселенцев поддерживают решение городских властей Киева о сносе советских памятников, - соцопрос 01

демонтаж (202) Киев (25655) опрос (2849) памятник (2242)


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Топ комментарии
+15
Це "карєнныє кієвлянє" батьки яких із самой твері понаєхавшіє та типові наші промосковські гниди.
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02.03.2023 16:11
+9
Колоніальна культура. Хто ці 30%?!
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02.03.2023 16:06
+7
я так розумію 5% переселенців переплутали сторони світу.
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02.03.2023 16:14
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Колоніальна культура. Хто ці 30%?!
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02.03.2023 16:06 Ответить
Це "карєнныє кієвлянє" батьки яких із самой твері понаєхавшіє та типові наші промосковські гниди.
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02.03.2023 16:11 Ответить
Це ті, кому рузьге мають висертись на голову або грюкнути в дупу тричі.
Бо за перші два рази не дойде.
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02.03.2023 16:13 Ответить
колективна "аксіньйа_куріна".
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02.03.2023 16:33 Ответить
65% переселенців -а эти тут при чём?пусть у себя дома и выражают своё мнение
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02.03.2023 17:19 Ответить
я так розумію 5% переселенців переплутали сторони світу.
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02.03.2023 16:14 Ответить
35%
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02.03.2023 17:20 Ответить
Поміняйте назву краснофлотського на проспект Євросоюзу!
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02.03.2023 16:19 Ответить
"Краснофлотський" чи "Повітрофлотський"? Бо останній начебто вже перейменували
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02.03.2023 16:24 Ответить
наскільки я пам'ятаю, "краснофлотський" перейменували в "повітрянофлотський" наприкінці 90-х.
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02.03.2023 16:45 Ответить
У https://uk.wikipedia.org/wiki/1923 1923 році на відзначення розвитку і зміцнення Червоного Повітряного флоту Кадетське шосе перейменували на Повітрофлотськеhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82#cite_note-vkr-38-3 [3] . З https://uk.wikipedia.org/wiki/1934 1934 року вулиця мала назву шосе Героїв стратосфериhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82#cite_note-vkr-3635-4 [4] - на честь https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82 стратонавтів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Павла Федосеєнка , https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Андрія Васенка https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 [ru] та https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%81%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%96%D0%BD_%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Іллі Усискіна https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 [ru] , які загинули під час польоту https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82 стратостата https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC-1 «Осоавиахим-1» . Під час окупації міста у https://uk.wikipedia.org/wiki/1941 1941 -https://uk.wikipedia.org/wiki/1943 1943 роках шосе ненадовго повернули назву Кадетське, а у https://uk.wikipedia.org/wiki/1944 1944 році було підтверджено назву Повітрофлотське шосеhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82#cite_note-vkr-286b-5 [5] .

назва "Повітрофлотський проспект" з'явилася "в ознаменування розвитку та зміцнення Червоного повітряного флоту". Наразі спадкоємці червоного авіафлоту займаються обстрілом території України, вони запускають по містах ракети, скидають бомби, вбивають людей.

Натомість пропонована назва символізуватиме інтеграцію України до Європейського Союзу, стане символом того, що українцям місце - у європейській родині.
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02.03.2023 16:58 Ответить
значить, я щось переплутав. Соррі. Прошу вибачити мій склероз.
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02.03.2023 18:49 Ответить
Буває ...
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02.03.2023 18:58 Ответить
А у селі звідки родом батьки моєї дружини, саме переселенці зініціювали перехід від КДБ-шної церкви до ПЦУ. Та й взагалі вони росіян ненавидять більше ніж місцеві. У Києві якісь неправильні переселенці...
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02.03.2023 16:25 Ответить
Прозрєлі? І в НАТу вже хочуть? А як там з Європою справи в них?
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02.03.2023 16:28 Ответить
Це ще не факт, що ті хто підтримує, відповідав честно. І що це за відповідь скоріше підтримую/не підтримую. Це типу я наче підтримую, але ж ми всієї правди не знаємо? як зрозуміти позицію людини з цього питання. Чи все залежить від настрою, погоди, яка партія при владі і тд
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02.03.2023 16:28 Ответить
Припиніть вже російську окупацію прикривати ширмою "радянський"!
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02.03.2023 16:43 Ответить
По ідеї, переселенці мають випереджеати києвлян про знесення московьких істуканів і капищ. Видно в Київ заїхали не дуже правильні і не крепко постраждалі від рускага мира.
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02.03.2023 16:45 Ответить
радує, що переселенці, в своїй масі, прозріли.
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02.03.2023 16:49 Ответить
при всій повазі до переселенців, яким боком вони до перейменування вулиць та знесення пам*ятників в Києві?
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02.03.2023 17:52 Ответить
дотичне відношення до декомунізації та декасапизації в них є. Саме через комуняк та рашистів вони стали переселенцями.
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02.03.2023 18:51 Ответить
А що таке "радянські діячі"? Хто підпадає під цю категорію, якщо не секрет?
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02.03.2023 18:30 Ответить
Партийные, военные и некоторые деятели исскуств!
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02.03.2023 18:35 Ответить
 
 