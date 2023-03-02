Почти 70% киевлян и 65% переселенцев поддерживают решение городских властей Киева о сносе советских памятников, - соцопрос. ИНФОГРАФИКА

Решение городских властей Киева демонтировать памятники Ватутину, Чкалову и другим советским деятелям считают правильным почти 70% киевлян.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса группы Рейтинг, передает Цензор.НЕТ.

"Почти 70% опрошенных киевлян поддерживают решение городских властей Киева демонтировать советские памятники, около четверти – не поддерживают. Среди переселенцев поддерживают это решение почти 65%, против этого – около 20%", - сообщает "Рейтинг".

Отвечая на вопрос "Как вы относитесь к решению городских властей Киева демонтировать советские памятники?", 50% киевлян выбрали ответ "Полностью поддерживаю". Еще 18% сказали, что "скорее поддерживают".

Среди переселенцев, проживающих сейчас в столице, 44% полностью поддерживают решение о сносе памятников и 20% - "скорее поддерживают".

Сравнительное исследование "Настроения киевлян и переселенцев" проводилось с 16 по 27 февраля среди жителей Киева и переселенцев от 18 лет и старше. Опрошены 800 киевлян и 800 переселенцев методом интервью face-to-face. Выборка репрезентативна по возрасту и полу. Статистическая погрешность – менее 3,5%.

Ранее сообщалось, что Киевские городские власти давно обращались в Министерство культуры с просьбой предоставить разрешение на демонтаж советских и имперских памятников. Сразу после решения Минкульта о лишении памятников Ватутину и Чкалову статуса объектов культурного наследия они были демонтированы. Сейчас ожидается решение Минкульта по памятникам Щорсу и Пушкину.

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