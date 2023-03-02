Почти 70% киевлян и 65% переселенцев поддерживают решение городских властей Киева о сносе советских памятников, - соцопрос. ИНФОГРАФИКА
Решение городских властей Киева демонтировать памятники Ватутину, Чкалову и другим советским деятелям считают правильным почти 70% киевлян.
Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса группы Рейтинг, передает Цензор.НЕТ.
"Почти 70% опрошенных киевлян поддерживают решение городских властей Киева демонтировать советские памятники, около четверти – не поддерживают. Среди переселенцев поддерживают это решение почти 65%, против этого – около 20%", - сообщает "Рейтинг".
Отвечая на вопрос "Как вы относитесь к решению городских властей Киева демонтировать советские памятники?", 50% киевлян выбрали ответ "Полностью поддерживаю". Еще 18% сказали, что "скорее поддерживают".
Среди переселенцев, проживающих сейчас в столице, 44% полностью поддерживают решение о сносе памятников и 20% - "скорее поддерживают".
Сравнительное исследование "Настроения киевлян и переселенцев" проводилось с 16 по 27 февраля среди жителей Киева и переселенцев от 18 лет и старше. Опрошены 800 киевлян и 800 переселенцев методом интервью face-to-face. Выборка репрезентативна по возрасту и полу. Статистическая погрешность – менее 3,5%.
Ранее сообщалось, что Киевские городские власти давно обращались в Министерство культуры с просьбой предоставить разрешение на демонтаж советских и имперских памятников. Сразу после решения Минкульта о лишении памятников Ватутину и Чкалову статуса объектов культурного наследия они были демонтированы. Сейчас ожидается решение Минкульта по памятникам Щорсу и Пушкину.
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Бо за перші два рази не дойде.
назва "Повітрофлотський проспект" з'явилася "в ознаменування розвитку та зміцнення Червоного повітряного флоту". Наразі спадкоємці червоного авіафлоту займаються обстрілом території України, вони запускають по містах ракети, скидають бомби, вбивають людей.
Натомість пропонована назва символізуватиме інтеграцію України до Європейського Союзу, стане символом того, що українцям місце - у європейській родині.