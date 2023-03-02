В Молдове расцветают признаки гибридной войны, в то же время Украина готова к угрозе из Приднестровья, - Гуменюк
Украинские Силы обороны полностью не исключают угрозу, ведь "имеем дело с безумным врагом, который не руководствуется нормами и правилами ведения войны, не жалеет своего личного состава".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк на брифинге в Military Media Center.
"С нашей стороны все меры предприняты, мы сознательно находимся на этом участке с учетом оборонного компонента. Отслеживая внутреннюю ситуацию в Молдове, мы понимаем, что там сейчас расцветают все признаки гибридной войны: пытаются расшатать социально-политическое устройство, продвигать пропагандистские нарративы и свозить туда команды агитаторов соответствующего направления пропаганды", - заявила спикер.
Однако, по словам Гуменюк, "все эти меры очень сознательно воспринимаются молдавским руководством, принимаются меры, чтобы локализовать такую работу".
"Адекватно оценивая тот персонал, который там находится, тот контингент, который составляет основу личного состава, мы понимаем, что это уже давно демотивированные по этим направлениям люди и военнослужащие, привыкшие служить в условиях заграничной командировки и этаких "лайт-условий", когда они не напряжены ничем", - отметила спикер.
Гуменюк говорит, что у противника сейчас происходит очень сильный дисбаланс морально-психологического состояния.
"Разве что несколько спецподразделений, которые готовы к тому, чтобы совершить диверсионно-разведывательные прорывы, провокации или какие-то провокативные обстрелы со стороны непризнанного Приднестровья. Это одна из более-менее реальных угроз, к которым мы тоже готовы, осознавая, где именно и как они могут применить такие виды провокаций", - добавила представительница.
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А, по-друге - Придністрянщина то споконвічна українська земля, споконвіків населена українцями. Молдаванів там уже майже немає. А т.з. "русскіє" - то русифіковані українці так записані за відомим "переписом населення".
Заїбуться твої мамалижники "крошити" українців на українських землях. Пригадай 1992 рік - вже "крошили"...
Повернення Лівобережжя Дністра до складу України - то лише питання часу і вже не далекого.
Щойно Пальченко повідомив командиру батальйону, що міст узятий, військові починають переправлятися на правий берег Дніпра. "Буквально дві години техніка просто йшла і йшла, - розповідає старший лейтенант Пальченко. - Ціла купа поранених була, КАМАЗи, люди зверху, знизу їхали. Багато було вбитих. Просто вивозили людей. Цивільні теж були у цій колоні".
Якщо перехід через міст зайняв дві години, то Україна сконцентрувала серйозні сили в Херсонській області. Але очевидно, що Київ не був готовий до такого блискавичного прориву з боку Криму. У результаті українські війська змушені були відступати з першої години вторгнення.
"Як стримувати противника, коли немає ППО? - запитує Пальченко. - Їхня авіація просто залітала і скидала купу авіаційних бомб, і всі просто розлітаються. Велика кількість живої сили та техніки була знищена таким чином". Джерело:
це мля... Зеля готувавсь, спав, ой, тобто спав чутливо, чутко, .... (якшо порушу закон, то ...(підар))
..ххххх
уууууу
дожніка Ця херня спершу каже шо - "ой", знали, потім - "ой, всі козли, не сказали", а Буданов каже(ну шоб багато на суді не свідчити - ой, я то знав за скільки там , десь 9 годин, а ця Зеля ..... спати пішла(тоз її слів а не за будановських)). = ....на "холці" у когось..... ну, після цього, то Зелі буду ........ сто питань, ну ок, 120.....