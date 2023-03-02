В Молдове расцветают признаки гибридной войны, в то же время Украина готова к угрозе из Приднестровья, - Гуменюк

Украинские Силы обороны полностью не исключают угрозу, ведь "имеем дело с безумным врагом, который не руководствуется нормами и правилами ведения войны, не жалеет своего личного состава".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк на брифинге в Military Media Center.

"С нашей стороны все меры предприняты, мы сознательно находимся на этом участке с учетом оборонного компонента. Отслеживая внутреннюю ситуацию в Молдове, мы понимаем, что там сейчас расцветают все признаки гибридной войны: пытаются расшатать социально-политическое устройство, продвигать пропагандистские нарративы и свозить туда команды агитаторов соответствующего направления пропаганды", - заявила спикер.

Однако, по словам Гуменюк, "все эти меры очень сознательно воспринимаются молдавским руководством, принимаются меры, чтобы локализовать такую работу".

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"Адекватно оценивая тот персонал, который там находится, тот контингент, который составляет основу личного состава, мы понимаем, что это уже давно демотивированные по этим направлениям люди и военнослужащие, привыкшие служить в условиях заграничной командировки и этаких "лайт-условий", когда они не напряжены ничем", - отметила спикер.

Гуменюк говорит, что у противника сейчас происходит очень сильный дисбаланс морально-психологического состояния.

"Разве что несколько спецподразделений, которые готовы к тому, чтобы совершить диверсионно-разведывательные прорывы, провокации или какие-то провокативные обстрелы со стороны непризнанного Приднестровья. Это одна из более-менее реальных угроз, к которым мы тоже готовы, осознавая, где именно и как они могут применить такие виды провокаций", - добавила представительница.

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