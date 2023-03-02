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Новости Война
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В Молдове расцветают признаки гибридной войны, в то же время Украина готова к угрозе из Приднестровья, - Гуменюк

придністровя

Украинские Силы обороны полностью не исключают угрозу, ведь "имеем дело с безумным врагом, который не руководствуется нормами и правилами ведения войны, не жалеет своего личного состава".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк на брифинге в Military Media Center.

"С нашей стороны все меры предприняты, мы сознательно находимся на этом участке с учетом оборонного компонента. Отслеживая внутреннюю ситуацию в Молдове, мы понимаем, что там сейчас расцветают все признаки гибридной войны: пытаются расшатать социально-политическое устройство, продвигать пропагандистские нарративы и свозить туда команды агитаторов соответствующего направления пропаганды", - заявила спикер.

Однако, по словам Гуменюк, "все эти меры очень сознательно воспринимаются молдавским руководством, принимаются меры, чтобы локализовать такую работу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ создает напряженную ситуацию в Молдове и Приднестровье, чтобы отвлечь внимание от войны в Украине и продемонстрировать какую-то "победу" россиянам, - ГУР

"Адекватно оценивая тот персонал, который там находится, тот контингент, который составляет основу личного состава, мы понимаем, что это уже давно демотивированные по этим направлениям люди и военнослужащие, привыкшие служить в условиях заграничной командировки и этаких "лайт-условий", когда они не напряжены ничем", - отметила спикер.

Гуменюк говорит, что у противника сейчас происходит очень сильный дисбаланс морально-психологического состояния.

"Разве что несколько спецподразделений, которые готовы к тому, чтобы совершить диверсионно-разведывательные прорывы, провокации или какие-то провокативные обстрелы со стороны непризнанного Приднестровья. Это одна из более-менее реальных угроз, к которым мы тоже готовы, осознавая, где именно и как они могут применить такие виды провокаций", - добавила представительница.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вывод войск РФ из Приднестровья зависит от успехов ВСУ в войне с Россией, - посол Молдовы Киверь

Молдова (1882) Приднестровье (657) Гуменюк Наталья (577)


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Топ комментарии
+3
молдоване , готовтесь , если паРаша обьявит войну Украине , то приднестровье вступит в нее и попрет на вас , с учетом того , что в Молдове уже началась движуха , начнут с террорестических актов и одновременно прорыв вашей границы , ракетный обстрел ваших городов и сел с озвучиванием защиты рускагаварящих , ......................а что вы им сможете противопоставить ? - НИЧЕГО .
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02.03.2023 16:52
+3
"здійснити диверсійно-розвідувальні прориви" куди? На Київ? За 2 дні? Знову?
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02.03.2023 16:52
+3
Гитлеру хватило сотни автоматов, чтобы дело закончилось десятками миллионов убитыми, Сталину в Финляндии нескольких снарядов, ***** - мешок "сахара", чтобы развязать войну в Чечне. И т.д. Это серьезные вещи, не стоит их недооценивать.
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02.03.2023 16:56
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интересно чем они собрались острелять провокационно украину с пмр?рогатками?)ну реально "загроза с пмр" звучит аля петросянщина
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02.03.2023 16:45 Ответить
Гитлеру хватило сотни автоматов, чтобы дело закончилось десятками миллионов убитыми, Сталину в Финляндии нескольких снарядов, ***** - мешок "сахара", чтобы развязать войну в Чечне. И т.д. Это серьезные вещи, не стоит их недооценивать.
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02.03.2023 16:56 Ответить
отползай сразу на кладбище
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02.03.2023 16:59 Ответить
Ті автомати чи снаряди чи мішок цукру то казус Беллі. За ними напрготові стояли мільйонні армії що суттєво переважали супротивника. Хто впишеться на придністроців? Москалі зараз і так на межі своїх можливостей, більше сил не додасться
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02.03.2023 18:57 Ответить
Чудовий привід Україні цап-царапнути склади РАВ 14 армії, - що може бути краще, як обманути дурачка на чотири кулачка, - все як заповідав великий пу 😝😝😝😝😝😝😜🤪
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02.03.2023 17:01 Ответить
закидают нас контрабандой и мы умрем от ее веса, это не шуточки.
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02.03.2023 17:43 Ответить
молдоване , готовтесь , если паРаша обьявит войну Украине , то приднестровье вступит в нее и попрет на вас , с учетом того , что в Молдове уже началась движуха , начнут с террорестических актов и одновременно прорыв вашей границы , ракетный обстрел ваших городов и сел с озвучиванием защиты рускагаварящих , ......................а что вы им сможете противопоставить ? - НИЧЕГО .
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02.03.2023 16:52 Ответить
руминию
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02.03.2023 17:02 Ответить
Румуни там накрошать поців з придністров'я на мамалигу. Згадайте чаушеску. Це вам не лаптєногі з гармошкою. Довго думати не будуть, треба тільки сигнал.
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02.03.2023 17:21 Ответить
Проаналізуй історію - коли, де і скільки кого румуни "накрошили".
А, по-друге - Придністрянщина то споконвічна українська земля, споконвіків населена українцями. Молдаванів там уже майже немає. А т.з. "русскіє" - то русифіковані українці так записані за відомим "переписом населення".
Заїбуться твої мамалижники "крошити" українців на українських землях. Пригадай 1992 рік - вже "крошили"...
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02.03.2023 18:18 Ответить
Підеш захищати "пріднєстровскій народ" від молдово-нацистів, кацапчику?
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02.03.2023 19:59 Ответить
Буде треба - піду знову. І то не "пріднєстровскій народ" (такого не існує у природі) То частина УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ, що була насильницьки відірвана від своєї Батьківщини і з якого (українських земель) була зліплена т.з. ПМР, котру потім передали до складу МРСР. А після розвалу СРСР Українці Придністрянщини проголосили незалежність і не захотіли лягати під Молдавію (читай - Румунію).
Повернення Лівобережжя Дністра до складу України - то лише питання часу і вже не далекого.
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03.03.2023 18:53 Ответить
Абсолютне незнання історії. Двійка.
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03.03.2023 07:02 Ответить
"здійснити диверсійно-розвідувальні прориви" куди? На Київ? За 2 дні? Знову?
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02.03.2023 16:52 Ответить
Здається, готується якесь масове самогубство!₴
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02.03.2023 17:02 Ответить
не смійтеся - не можна недооцінювати ворога.
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02.03.2023 16:56 Ответить
ну от збоку стаття - їдуть вантажівки(Херсонський напрямок 24-го лют.) - везуть вбитих і поранених, війська відступають бо нема ППО..

Щойно Пальченко повідомив командиру батальйону, що міст узятий, військові починають переправлятися на правий берег Дніпра. "Буквально дві години техніка просто йшла і йшла, - розповідає старший лейтенант Пальченко. - Ціла купа поранених була, КАМАЗи, люди зверху, знизу їхали. Багато було вбитих. Просто вивозили людей. Цивільні теж були у цій колоні".

Якщо перехід через міст зайняв дві години, то Україна сконцентрувала серйозні сили в Херсонській області. Але очевидно, що Київ не був готовий до такого блискавичного прориву з боку Криму. У результаті українські війська змушені були відступати з першої години вторгнення.

"Як стримувати противника, коли немає ППО? - запитує Пальченко. - Їхня авіація просто залітала і скидала купу авіаційних бомб, і всі просто розлітаються. Велика кількість живої сили та техніки була знищена таким чином". Джерело:

це мля... Зеля готувавсь, спав, ой, тобто спав чутливо, чутко, .... (якшо порушу закон, то ...(підар))
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02.03.2023 16:56 Ответить
І тепер - Я.К.О.Г.,О.
..ххххх
уууууу
дожніка Ця херня спершу каже шо - "ой", знали, потім - "ой, всі козли, не сказали", а Буданов каже(ну шоб багато на суді не свідчити - ой, я то знав за скільки там , десь 9 годин, а ця Зеля ..... спати пішла(тоз її слів а не за будановських)). = ....на "холці" у когось..... ну, після цього, то Зелі буду ........ сто питань, ну ок, 120.....
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02.03.2023 17:04 Ответить
Щось ніде не чув, чи збільшила Молдова свої силові структури, може хтось чув? Бо та кількість і якість яка у них була в ******** реаліях курам насміх.
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02.03.2023 17:04 Ответить
6к молдавского космодесанта против 2к такого же по качеству а то и хуже
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02.03.2023 17:23 Ответить
По цих даний приблизно рівнозначно, але ХЗ, побачимо. Вважаю могли би і провести якусь мобілізацію з навчаннями.
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02.03.2023 17:40 Ответить
Dogovoritsja s mnogouvozhajemoi Sandu- dai znat i pijeedem! Dogovor o vojennoi podterzki so storony Ukrainy. Vsjo! Duh voinov Ukrainy primerno 1: 30-i na polzu Ukrainy. Opyt voiny navernoje 1 k 50-i teh kto sideli na teh okkup. territorijah. Lutshe moskoljam tam sobratsja v kutshku i postaratsja potopat do Ural....
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02.03.2023 18:57 Ответить
Нам вигідно, щоб те Придністров"я довийожувалося, їх там 2000 і вони в оточенні.
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02.03.2023 20:00 Ответить
 
 