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Новости Война
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Российская пропаганда активизировала информкампанию по Бахмуту, чтобы деморализовать украинцев, - Маляр

маляр

Российские оккупанты демонстрируют чрезмерную активность вокруг темы штурма Бахмута, тиражируя нарративы, направленные на деморализацию общества и военных.

Об этом в телеграме сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня наблюдается чрезмерная активизация российской информационной кампании, сопровождающая штурмование Бахмута.

Враг запускает несколько нарративов, направленных на деморализацию общества и военных.

В частности:
- как будто Бахмут не имеет стратегического значения и его оборона это якобы политическое решение.

Также читайте: Информационные операции врага направлены на дискредитацию мобилизации в Украине, - Минобороны

Это не так. Военные не раз объясняли значение и задачи обороны Бахмута. Решение о ведении боевых действий принимает высшее военное руководство.

- дискредитируют военное командование восточного направления. Выкладывают фейковые документы якобы из штаба на Востоке.

- с целью внушения демонстрируют "силу" оккупантов и "слабость" защитников, раскрывая якобы известные им планы по Бахмуту обеих воюющих сторон" - сообщила Маляр, 

Бахмут (1604) Маляр Анна (412)


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Топ комментарии
+15
Деморалізує українців непогано і сама Маляр.
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02.03.2023 17:12
+9
Про Бахмут говорять американські експерти, які вас ідіотів попереджали про наступ кацапів.
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02.03.2023 17:25
+8
Ой слухайте, ну це вже нагадує байки про Порошенка, якщо ми втрачаємо бахмут то хрін з ним, не треба легендерезувати кожне село. Головна задача вбити як можна більше інтервентів, і при цьому понести найменші втрати. ЦЕ війна на виснаження сил, а не за утримання окреміх сіл.
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02.03.2023 17:06
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Ой слухайте, ну це вже нагадує байки про Порошенка, якщо ми втрачаємо бахмут то хрін з ним, не треба легендерезувати кожне село. Головна задача вбити як можна більше інтервентів, і при цьому понести найменші втрати. ЦЕ війна на виснаження сил, а не за утримання окреміх сіл.
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02.03.2023 17:06 Ответить
Але саме стіни міста-фортеці допомагають вбити як можна більше інтервентів. Саме в Бахмуті ворог несе такі величезні втрати, і чим довше триває оборона міста, тим їх більше і тому-то і є сенс утримувати місто якнайдовше, звичайно, не допускаючи оточення
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02.03.2023 18:57 Ответить
ну як сказати. в місті хробаків знищувати можна тільки в стрілкових боях. а при контактних боях і у нас втрати теж є. артою вже так не накриєш, бо свої поруч. а от коли вони лізуть по полю м'ясними хвилями, от там просмажувати їх артою, мінометами набагато більше виходить. питання тільки в наявності арти і достатній кількості ***********.
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02.03.2023 21:02 Ответить
Рузьге інформкомпаніі так само майстерні, як і їхні дороги, електроніка, космос, вміння воювати...
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02.03.2023 17:06 Ответить
Інформкампанії.
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02.03.2023 17:09 Ответить
Деморалізує українців непогано і сама Маляр.
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02.03.2023 17:12 Ответить
І каZапам віри немає, і брехливій Маляр також.

29 січня 2022 рік.

Ганна Маляр:
"Зараз інтернетом шириться інформація з посиланням на анонімні джерела про те, що Росія нібито спрямувала запаси крові та інші медичні матеріали для поранених до українського кордону.

Ця інформація не відповідає дійсності. Такі "новини" є елементом інформаційно-психологічної війни. Мета такої інформації - поширити паніку і страх в нашому суспільстві, - написала представниця Міністерства оборони України."

*
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02.03.2023 17:13 Ответить
Цю заяву заступниця Резнікова робила після матеріалів в іноземних ЗМІ про підготовку рашистів до нападу на Україну.

"Три анонімні джерела Reuters твердять, що накопичення запасів крові в шпиталях військ, розквартированих поблизу українських кордонів, є важливим свідченням на користь можливого вторгнення Росії до України. Ці запаси в шпиталях, вочевидь, зберігають для переливання пораненим.
У Пентагоні раніше повідомляли, що Росія накопичує медичні матеріали у військах, розміщених уздовж українських кордонів, але твердження про накопичення запасів крові є новим, - йшлося в повідомленні ЗМІ."

https://www.online.ua/
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02.03.2023 17:16 Ответить
А влада б краще не замовляла відкриті темники від соцопитувань для Єрмакомараіону , типу українці 63 відсоттка ВВАЖАЮТЬ ПЕРЕМОГА НЕЗАБАРОМ … це діє гірше на психіку, ніж іпсо від рашистів . Цитата Кривоноса - « НЕ СКАЗАВ ЗНАЧИТЬ НЕ ЗБРЕХАВ» це про МО З КРАДІЖКАМИ ТЕЖ
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02.03.2023 17:13 Ответить
Про що йдеться?
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02.03.2023 17:14 Ответить
Україна відправляє підкріплення у Бахмут, але не зрозуміло навіщо, - The New York Times Джерело:

Сходи почитай коментарі.
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02.03.2023 17:37 Ответить
На фронті тривають кровопролитні бої, захисникам потрібні квадрокоптери та приціли, - волонтерка Юсупова. На цензорі нижче - Маляр про це?
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02.03.2023 17:17 Ответить
та уберите уже эту психическую - сруля, фанатку дермака, когда-то годами невылезающую с телешоу для балаболов, иногда она деморализует Украинцев не хуже журнашлюх-кацапдров
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02.03.2023 17:19 Ответить
Подивиться не телемаровонь а нормалні Україньски телеканали 5канал,Еспрессо,Прямий в ютубе де дають інтервью з Бахмута воїни які там воюють Мадьяр и т.д. це це зовсім не те що вона співае
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02.03.2023 17:20 Ответить
Роман Донік



1. Зустрічаються новини, що нашим партнерам з Європи частина їх виборців закидають що вони дуже багато дають зброї та допомоги Україні і не зможуть відновити, або поповнити свої запаси. Гарна новина. Поки воює Україна, Європа в безпеці.
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02.03.2023 17:21 Ответить
Про Бахмут говорять американські експерти, які вас ідіотів попереджали про наступ кацапів.
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02.03.2023 17:25 Ответить
Кого конкретно ви називаєте ідіотами?
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02.03.2023 17:43 Ответить
А ви на кого подумали? В люстерко може одразу глянули?
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02.03.2023 19:19 Ответить
Не ухиляйтесь від питання. Кого конкретно ви маєте на увазі?
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02.03.2023 22:16 Ответить
Ці самі американські експерти казали що ми протримаємося 1 день
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02.03.2023 19:07 Ответить
Якщо не готуватись і зустрічати ворога шашликами..
Народ платить великою кровью за недбалість влади
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02.03.2023 19:18 Ответить
У нас свій варіант "300 єврейцєв" від 95 кварталу, дуже пророцьке.
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02.03.2023 20:36 Ответить
Продавлюють на флангах . Залужнии рішить .
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02.03.2023 17:31 Ответить
Вже місяць як продавлюють. А от наскільки зараз продавили, Залужнии і вирішить .
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02.03.2023 19:00 Ответить
В Бахмуті сьогодні була бойня, наші пішли в контрнаступ і зав'язався ближній бій.
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02.03.2023 17:34 Ответить
і як? як сказали а то кажіть і б!
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02.03.2023 19:05 Ответить
Там нужно не держать оборону, а пойти в наступление, окружив (наступающую групировку русни и ужичтожить ее)!
Бахмут важен не как военная, а как ПОЛИТИЧЕСКАЯ и МОТИВАЦИОННАЯ цель, если кацапы получать по полной, то СДУЮТСЯ на всех фронтах!
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02.03.2023 17:35 Ответить
Zdaca Bchmuta,eto znacyt kacapi budet bombit drugyje goroda radiusom 30 kilometrov,potom ecio dalse i eto cytajetsia nacialo sdaci i tex gorodov .U nix mnogo jest snariadov dlia takoj arti,gradov.Zylyje doma idut v pervuju ocered u nix.Raket jesli u nix nemnogo i ix mozno sbit,tak vot arti jest mnogo i ejio nezbjios
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02.03.2023 17:52 Ответить
Аякже ж.
А п'ять днів тому було кацапське ІПСО про п'ятсот тонн розкраденої і зогнилої гуманітарки.
А перед тим,-про мільярди,вкрадені господарем пані Маляр,Рєзніковим, на солдатському харчуванні.
Навіть штатівські ЗМІ піддалися на те ІПСО !
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02.03.2023 17:55 Ответить
я , особисто, коли бачу цю амебу Маляр, то деморалізуюсь остаточно!
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02.03.2023 17:59 Ответить
А може пора завершувати бездумно використовувати професійні підрозділи не для сидіння в окопах під інтенсивними обістрілами арти і в авантюрних операціях на двох бехах проти в 3 рази переважаючих сил з танками...

а використовувати десантуру, азов іноземний легіон чи погранців так як це було на початку війни, для чого їх вчили в швидких операціях в місцях де у ворога мале зосередження сил і артилерії
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02.03.2023 18:13 Ответить
Стратег, однако... Просись в Генштаб ВСУ !
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02.03.2023 19:05 Ответить
Патріот який патріотить закордоном може б помовчав...
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02.03.2023 19:17 Ответить
Я, друже, з Маріуполя. Чув про таке? пр. Нахімова,196, кв.19. Мій будинок стоїть чорний... Розбрелися ми по білому світечку....А ти, патріот, з окопу пишеш?
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03.03.2023 01:23 Ответить
Не те що чув я людям допомагав на кордоні багатьом і також воєнним допомагаю, і тому багато знаю про бездумні операції де багато загинули наших бійців і ніхто навіть з посад не знятий, кругова порука... А операція під Бахмутом це сплошна така операція де специ що навчені проводити спецоперації сидять під обстрілами, бо хтось обісрався і не створив резерв ще восени а тепер закриває дири спецами... Замість того щоб піхоту туди загнати, яка вже мала бути підготовлена... а спеців кидати в контр удари

І без обід якщо ти виїхав то не маєш морального права вказувати що робити тим хто залишився... навіть якщо з Марика
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03.03.2023 09:15 Ответить
І багато чого навіть писати не буду а людей мотивованих і з таким рівнем підготовки стає дедалі менше а наступати на південь де мінні поля укріплення і т.д. з тими кого зараз виловлюють по вулицях і потім нашвидкоруч готують за місяць чи 2 не дуже то вдала ідея .... тим більше що вони і не обстріляні...

І про напрямок на Марік хочу також тобі розповісти про те що там просрали все ППО просто не вивівши їх на позиції, по спогадам очевидців під Херсоном С300 не зробив ні одного пострілу ....
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03.03.2023 09:27 Ответить
Головне завдання вбити якомога більше руцких свиней а не втримання територій . якщо вибір стоїть між вбити 1000 свинособак втратити 100 наших і Бахмут вбо ж та вбити 100 свсобак , втратити 1000 наших але втримтаи Бахмут то треба обирати перше. Це грубо але я про тактику на цей момент. Голвне завдання зараз це нищити русню і її потенціал.
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02.03.2023 18:25 Ответить
Щоб втрати ворога були більші, потрібно займати вигідну позицію для оборону і для цього Бахмут чудово підходить, бо там побудовано десятки ліній оборони і кожен будинок перетворено на фортецю і ворог як несе так і буде нести у такій мясорубці значно більші втрати. Головне не допистити оточення цієї мясорубки і тоді якщо вона ще буде працювати, то пирешинкує весь наступлаьний потенціал ворога
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02.03.2023 19:06 Ответить
Еше один стратег, как и выше- ..... Какие таланты пропадают! А я всего- навсего старлей запаса, отчисленный по возрасту....
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02.03.2023 19:10 Ответить
Я б за твою світлу голову не на десять,а на двадцять кацапських поміняв !
Прикинь,яка була б користь !
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02.03.2023 20:24 Ответить
Міноборони на чолі з Яйцерезніковим не гірше кацапні деморалізують українців
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02.03.2023 18:28 Ответить
Російські окупанти демонструють надмірну активність навколо теми штурму Бахмуту, тиражуючи наративи, спрямовані на деморалізацію нашого суспільства та військових. Джерело:

Наративы? На карту высот посмотри!
Между Ягодным и Хромово есть Северный ставок, так вот если верить ДипСтэйт, то уже занята территория на уровне южной части ставка, а там, чуть западнее ставка, высота 170 м н.у.м. Хромово и дорога на Часов Яр примерно метров на 50-60 ниже, притом что расстояние от высоты до них около 2-х км. Это значит, что дорога там как в тире. Город, в целом тоже можно считать что ниже.
На юге тоже самое, Опытное примерно 130 м н.у.м., а ул. Независимости - въезд в город, идущая с юга на север через город и админ.центр, вся ниже.
То есть, за городом просто в оптику можно наблюдать.
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02.03.2023 18:47 Ответить
Згідно цієї карти за цією дорогою знаходяться наші війська, тому і ті, хто можуть обстрілювати дорогу самі знаходяться як у тирі. А те, що противника можна наблюдати у оптику, це реалії усіх боїів у місті.
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02.03.2023 19:10 Ответить
Ты просто себе плохо представляешь чем отличается стрелять сверху вниз, от стрелять снизу вверх.
Мне несчетное количества раз встречалось выражение "господствующая высота", но совершенно не помню чтобы когда либо в своей жизни (довольно долгой) слыхал выражение "господствующая низина".
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02.03.2023 19:18 Ответить
Чудово уявляю, але не веду про це мову. Звісно є біьлш і менш вигідні позиції і вибрати менш вигідну позицію це помилка, якщо є простір для маневру. З одного боку не можна в одному місці обрати вигідну позицію, але з іншого боку є найвигідніша позиція для оборони - це саме мітсо Бахмут і його значення для оборони настільки величезне та довело свою значушість знищенням десятка тисяч рашистів, що ради нього десь можна і невигідну позицію, бо у війні часто нічого не пробиш і треба часто стрілити і знизу нагору і якщо заради лише вигідних позицій другорядного значення відступати і відстпати, залишаючи цілі міста, то так не можна виграти війну
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02.03.2023 19:26 Ответить
https://qrz.pp.ua/vysota

Разберешься как пользоваться?

Весь город конечно тоже не плоский как доска, есть разные высоты, но центр практически в яме относительно высот в радиусе 3-4 км.

... найвигідніша позиція для оборони - це саме мітсо Бахмут ...

Любой город, пока его не сровняют с землей и пока есть к нему пути доступа, это "наивыгоднейшая позиция для обороны".
При весенней распутице не только наступать по полям невозможно, но так же и доставлять провизию, боеприпасы и подкрепление тоже. Поэтому занятие господствующих высот и взятие под полный огневой контроль путей сообщения, это - блокада. Ну а блокада, это голод и пищевой, и снарядный.
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02.03.2023 20:17 Ответить
Немає ніякої блокади, бо до Бахмуту благополучно надійшло підкріплення і з того часу згідно з мапою DeepState з того часу лінія фронту не просунулася, тому таким же чином підкріплення та постачання будуть надходити і надалі.
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02.03.2023 20:29 Ответить
Тю! Так активізуйте Арестовича. Він вам розкажіть усю правду. Чи Гайдая перекиньте з під Кремінної. Він і Соледар назад відвоює.
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02.03.2023 18:52 Ответить
Російська пропаганда активізувала інформкампанію бо рашисти розуміють, що взяти Бахмут в них вже майже немає сил, вони видохлись утворюючи те горезвісне полукільце навкоолобахмуту за самовбивчими атаками самого міста і тому вони хочуть нас фейками примусити його здати нас самих. Звісно, ситуація у Бахмуті дуже складна, але ще є шанс його вистояти і назабаром погодні умови взагалі зроблять наступ ворога неможливими і розуміючи це, вони із штанів вилазять, щоб змусити нас здати Бахмут до весняних дошів, коли все перетовриться на суцільну жижу, непохідну як для їхньої піхоти та для техніки.
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02.03.2023 19:16 Ответить
Якщо нема наряду сил для знищення хоча б північного виступу. То доведеться відступати. Можливо прориватись з боєм а це погано. Я орієнтуюсь на карту Діпстейта. Тримати місто коли дороги прострілюються неможливо.
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02.03.2023 20:24 Ответить
Просто нагадаю

"Згадайте з якою наполегливістю провласний єдиний телемарафон переконував усю країну, що Соледар все ще наш? У військових ці твердження викликали нервовий тик. На штабній "Дельті" Соледар на той момент уже більше тижня був позначений як загублений."

А малярші все одно, що молоти, бо у них на нулі рідних немає.
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02.03.2023 20:42 Ответить
 
 