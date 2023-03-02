Российская пропаганда активизировала информкампанию по Бахмуту, чтобы деморализовать украинцев, - Маляр
Российские оккупанты демонстрируют чрезмерную активность вокруг темы штурма Бахмута, тиражируя нарративы, направленные на деморализацию общества и военных.
Об этом в телеграме сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня наблюдается чрезмерная активизация российской информационной кампании, сопровождающая штурмование Бахмута.
Враг запускает несколько нарративов, направленных на деморализацию общества и военных.
В частности:
- как будто Бахмут не имеет стратегического значения и его оборона это якобы политическое решение.
Это не так. Военные не раз объясняли значение и задачи обороны Бахмута. Решение о ведении боевых действий принимает высшее военное руководство.
- дискредитируют военное командование восточного направления. Выкладывают фейковые документы якобы из штаба на Востоке.
- с целью внушения демонстрируют "силу" оккупантов и "слабость" защитников, раскрывая якобы известные им планы по Бахмуту обеих воюющих сторон" - сообщила Маляр,
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
29 січня 2022 рік.
Ганна Маляр:
"Зараз інтернетом шириться інформація з посиланням на анонімні джерела про те, що Росія нібито спрямувала запаси крові та інші медичні матеріали для поранених до українського кордону.
Ця інформація не відповідає дійсності. Такі "новини" є елементом інформаційно-психологічної війни. Мета такої інформації - поширити паніку і страх в нашому суспільстві, - написала представниця Міністерства оборони України."
*
"Три анонімні джерела Reuters твердять, що накопичення запасів крові в шпиталях військ, розквартированих поблизу українських кордонів, є важливим свідченням на користь можливого вторгнення Росії до України. Ці запаси в шпиталях, вочевидь, зберігають для переливання пораненим.
У Пентагоні раніше повідомляли, що Росія накопичує медичні матеріали у військах, розміщених уздовж українських кордонів, але твердження про накопичення запасів крові є новим, - йшлося в повідомленні ЗМІ."
https://www.online.ua/
Сходи почитай коментарі.
1. Зустрічаються новини, що нашим партнерам з Європи частина їх виборців закидають що вони дуже багато дають зброї та допомоги Україні і не зможуть відновити, або поповнити свої запаси. Гарна новина. Поки воює Україна, Європа в безпеці.
Народ платить великою кровью за недбалість влади
Бахмут важен не как военная, а как ПОЛИТИЧЕСКАЯ и МОТИВАЦИОННАЯ цель, если кацапы получать по полной, то СДУЮТСЯ на всех фронтах!
А п'ять днів тому було кацапське ІПСО про п'ятсот тонн розкраденої і зогнилої гуманітарки.
А перед тим,-про мільярди,вкрадені господарем пані Маляр,Рєзніковим, на солдатському харчуванні.
Навіть штатівські ЗМІ піддалися на те ІПСО !
а використовувати десантуру, азов іноземний легіон чи погранців так як це було на початку війни, для чого їх вчили в швидких операціях в місцях де у ворога мале зосередження сил і артилерії
І без обід якщо ти виїхав то не маєш морального права вказувати що робити тим хто залишився... навіть якщо з Марика
І про напрямок на Марік хочу також тобі розповісти про те що там просрали все ППО просто не вивівши їх на позиції, по спогадам очевидців під Херсоном С300 не зробив ні одного пострілу ....
Прикинь,яка була б користь !
Наративы? На карту высот посмотри!
Между Ягодным и Хромово есть Северный ставок, так вот если верить ДипСтэйт, то уже занята территория на уровне южной части ставка, а там, чуть западнее ставка, высота 170 м н.у.м. Хромово и дорога на Часов Яр примерно метров на 50-60 ниже, притом что расстояние от высоты до них около 2-х км. Это значит, что дорога там как в тире. Город, в целом тоже можно считать что ниже.
На юге тоже самое, Опытное примерно 130 м н.у.м., а ул. Независимости - въезд в город, идущая с юга на север через город и админ.центр, вся ниже.
То есть, за городом просто в оптику можно наблюдать.
Мне несчетное количества раз встречалось выражение "господствующая высота", но совершенно не помню чтобы когда либо в своей жизни (довольно долгой) слыхал выражение "господствующая низина".
Разберешься как пользоваться?
Весь город конечно тоже не плоский как доска, есть разные высоты, но центр практически в яме относительно высот в радиусе 3-4 км.
... найвигідніша позиція для оборони - це саме мітсо Бахмут ...
Любой город, пока его не сровняют с землей и пока есть к нему пути доступа, это "наивыгоднейшая позиция для обороны".
При весенней распутице не только наступать по полям невозможно, но так же и доставлять провизию, боеприпасы и подкрепление тоже. Поэтому занятие господствующих высот и взятие под полный огневой контроль путей сообщения, это - блокада. Ну а блокада, это голод и пищевой, и снарядный.
"Згадайте з якою наполегливістю провласний єдиний телемарафон переконував усю країну, що Соледар все ще наш? У військових ці твердження викликали нервовий тик. На штабній "Дельті" Соледар на той момент уже більше тижня був позначений як загублений."
А малярші все одно, що молоти, бо у них на нулі рідних немає.