Российская пропаганда активизировала информкампанию по Бахмуту, чтобы деморализовать украинцев, - Маляр

Российские оккупанты демонстрируют чрезмерную активность вокруг темы штурма Бахмута, тиражируя нарративы, направленные на деморализацию общества и военных.

Об этом в телеграме сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня наблюдается чрезмерная активизация российской информационной кампании, сопровождающая штурмование Бахмута.

Враг запускает несколько нарративов, направленных на деморализацию общества и военных.

В частности:

- как будто Бахмут не имеет стратегического значения и его оборона это якобы политическое решение.

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Это не так. Военные не раз объясняли значение и задачи обороны Бахмута. Решение о ведении боевых действий принимает высшее военное руководство.

- дискредитируют военное командование восточного направления. Выкладывают фейковые документы якобы из штаба на Востоке.

- с целью внушения демонстрируют "силу" оккупантов и "слабость" защитников, раскрывая якобы известные им планы по Бахмуту обеих воюющих сторон" - сообщила Маляр,