ЕС не время ослаблять санкции против РФ, нужно готовить 11-й пакет, - МИД

В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что усиление санкционного давления и обеспечение соблюдения уже действующих ограничений должны идти параллельными треками и дополнять друг друга.

Об этом в Facebook сообщил спикер МИД Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера СМИ активно цитировали специального посланника ЕС Дэвида О'Салливана о якобы изменении в акцентах дальнейшей европейской санкционной политики против России. По его словам, после принятия 10-го пакета санкций Еврокомиссия планирует сфокусироваться на обеспечении соблюдения действующих ограничений.

Санкции играют критически важную роль в противодействии агрессии РФ. Они имеют целью лишить российское государство и его военную машину ресурсов для ведения войны против Украины, подрыва мира и безопасности в Европе", - пояснил он.

По словам Николенко, Украина благодарна Европейскому Союзу за лидерство в вопросе наложения беспрецедентных санкций против России.

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"За год полномасштабного вторжения ЕС уже принял 10 санкционных пакетов. Пакет от 24 февраля 2023 г. существенно расширил список российских физических и юридических лиц, запретил новым российским СМИ вещание на территории ЕС. В то же время в 10-й санкционный пакет не вошел ряд других элементов, на которых настаивала Украина: ядерная энергетика, в том числе дальнейшее ограничение деятельности корпорации "Росатом", причастной к оккупации Запорожской атомной станции, ИТ-технологии, продажа бриллиантов, морская логистика.

Реальность такова, что Россия до сих пор имеет доступ к огромным финансовым и технологическим ресурсам. А это – сотни миллионов долларов, которые она направляет на убийство гражданского населения и уничтожение инфраструктуры в Украине. Поэтому не время ослаблять санкционное давление, пока идет война в сердце Европы", - отметил спикер МИД.

В то же время Николенко подчеркнул, что ЕС должен как можно быстрее начать подготовку к принятию следующего, 11-го пакета санкций.

"Мы также поддерживаем расширение санкционной коалиции, в том числе путем привлечения стран Азии и Латинской Америки. Ужесточение санкционного давления и обеспечение соблюдения уже действующих ограничений должны идти параллельными треками и дополнять друг друга", - подытожил он.

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