1 год испытательного срока и 2 млн грн на ВСУ: мэр Полтавы Мамай заключил соглашение со следствием по делу о фиктивном трудоустройстве домработниц
НАБУ и САП подозревали мэра Полтавы Александра Мамая в присвоении и растрате имущества и злоупотреблении служебным положением.
Об этом пишет Transparency International Ukraine, передает Цензор.НЕТ.
"После переизбрания на должность главы города в 2020 году, Мамай трудоустроил в КО "Институт развития города" на должности специалистов-урбанистов двух женщин без высшего образования, которые на самом деле исполняли обязанности домработниц по месту жительства Мамая — в частном доме по ул. Рассветной и в квартире на Великотырновской в Полтаве.
Как впоследствии установило следствие, за январь 2021-март 2022 года фиктивные работники коммунальной организации получили из бюджета зарплату на общую сумму почти 572 тыс. грн.
16 февраля 2023 года НАБУ и САП объявили мэру подозрение. А уже 20 февраля Александр Мамай заключил соглашение о признании вины.
Соответсчтвенно соглашению с прокурором, Александру Мамаю присуждено 5 лет лишения свободы с лишением права занимать организационно-распорядительные и административные должности на 1 год, а также 1 год испытательного срока и внесение 2 миллионов гривен на ВСУ.
Свои наказания получили и другие фигурантки дела, которые также заключили соглашения со следствием. Татьяна Татарина (эксдиректор КО "Институт развития города"), Валентина Корпивная (бухгалтер КО "Институт развития города"), Ольга Кубай и Оксана Шпинева (домработницы) приговорены к 5 годам лишения свободы с лишением права занимать организационно-распорядительные и административные должности на 1 год, испытательный срок в 1 год.
Также на всех фигурантов дела были наложены обязанности не покидать территорию Украины без уведомления органа пробации, а также регулярное посещение органа пробации.
Напомним, что летом 2022 года Александр Мамай в категорической форме отрицал все упреки в трудоустройстве домработниц, назвав историю "чепухой", - говорится в сообщении.
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Згідно з угодою із прокурором, Олександру Мамаю присуджено 5 років позбавлення волі із позбавленням права обіймати організаційно-розпорядчі та адміністративні посади на 1 рік, а також 1 рік іспитового терміну і внесення 2 мільйонів гривень на ЗСУ. Джерело:
як що сап та набу нарило на мамая лише підставних домогосподарок
то самих сап та набу треба розганяти НАКУЙ!!!!
де Мамай взяв 2 мільйони.
ты где деньги брал?
-в тумбочке
а кто их туда ложил?
-жена ложила
а она где их брала?
-я ей давал
а ты их где брал?
-в тумбочке
як (мов, наче́ і т.ін.). Мама́й пройшо́в (погуля́в і т.ін.), несхв.
Нічого не лишилося; усе знищено, зруйновано і т.ін. Приклади
Ніколи в минулому це проблеми не становило; майстровий люд сам собі наперед готував деревину і в шістнадцятому і в сімнадцятому столітті, а тут як Мамай погуляв: ні майстрів, ні матеріалів, ні традицій
https://goroh.pp.ua/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F/%D1%8F%D0%BA%20%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%88%D0%BE%D0%B2 https://goroh.pp.ua/Фразеологія/як%20Мамай%20пройшов
Справа з самого початку дірява, як уйобки з ОП, які її форсують.
Прибиральницям дали по 5 років...
Ну що мерзенні шашличні виродки , наголосували???
Поразкинь клепками.
Во вторых, перечитай ещё раз, может дойдёт о чём я писал.
Все в країні перетворюють у 95 квартал!
махлює на роботі,
зловживає посадою
і похєр далі «працює»
що він донатив на ЗСУ? Можна із таким успіхом змусити Мамая стати прихожанином ПЦУ на один
рік. Цирк? Цирк! Малось би стягнути із Мамая 2 млн. + іще кілька млн грн. на користь держави.
А у цей же час, власним життям Захисники України, захищають територію Бахмута !!
Привладних із суддями треба «поправити», бо вони втратили орієнтацію в тилу, Стефанчук-Зеленський-Шмигаль, - Україні служать чи ***** дупу вилизують, такими умовним рішеннями по мамаю!