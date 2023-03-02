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1 год испытательного срока и 2 млн грн на ВСУ: мэр Полтавы Мамай заключил соглашение со следствием по делу о фиктивном трудоустройстве домработниц

мамай,олександр

НАБУ и САП подозревали мэра Полтавы Александра Мамая в присвоении и растрате имущества и злоупотреблении служебным положением.

Об этом пишет Transparency International Ukraine, передает Цензор.НЕТ.

"После переизбрания на должность главы города в 2020 году, Мамай трудоустроил в КО "Институт развития города" на должности специалистов-урбанистов двух женщин без высшего образования, которые на самом деле исполняли обязанности домработниц по месту жительства Мамая — в частном доме по ул. Рассветной и в квартире на Великотырновской в Полтаве.

Как впоследствии установило следствие, за январь 2021-март 2022 года фиктивные работники коммунальной организации получили из бюджета зарплату на общую сумму почти 572 тыс. грн.

Читайте также: Мэр Полтавы Мамай останется на свободе: суд не отправил его в СИЗО

16 февраля 2023 года НАБУ и САП объявили мэру подозрение. А уже 20 февраля Александр Мамай заключил соглашение о признании вины.

Соответсчтвенно соглашению с прокурором, Александру Мамаю присуждено 5 лет лишения свободы с лишением права занимать организационно-распорядительные и административные должности на 1 год, а также 1 год испытательного срока и внесение 2 миллионов гривен на ВСУ.

Свои наказания получили и другие фигурантки дела, которые также заключили соглашения со следствием. Татьяна Татарина (эксдиректор КО "Институт развития города"), Валентина Корпивная (бухгалтер КО "Институт развития города"), Ольга Кубай и Оксана Шпинева (домработницы) приговорены к 5 годам лишения свободы с лишением права занимать организационно-распорядительные и административные должности на 1 год, испытательный срок в 1 год.

Также на всех фигурантов дела были наложены обязанности не покидать территорию Украины без уведомления органа пробации, а также регулярное посещение органа пробации.

Напомним, что летом 2022 года Александр Мамай в категорической форме отрицал все упреки в трудоустройстве домработниц, назвав историю "чепухой", - говорится в сообщении.

НАБУ (4228) коррупция (8569) Тахтаулове (770) САП (2076) Мамай Александр (11)


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Топ комментарии
+33
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02.03.2023 17:22
+31
А відсторонити на рік від обовязків мера слобо ? чи дермак з зеленським заборонили свого чипать
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02.03.2023 17:24
+30
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02.03.2023 17:32
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02.03.2023 17:22 Ответить
З,явився якийсь новий вид відмазки мажорів під назвою "пішов на угоду зі слідством". Ура таваріщі!
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02.03.2023 19:33 Ответить
понять и проссать?
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02.03.2023 17:23 Ответить
"Мы своих не сдаем",- портновМалюська.
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02.03.2023 17:35 Ответить
А відсторонити на рік від обовязків мера слобо ? чи дермак з зеленським заборонили свого чипать
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02.03.2023 17:24 Ответить
Так угоду ж уклали. Нє? Пацан сказав, що всьо бкде чьотко! Нє, ну справді, хто ж повірить, що лише за два мільйони гривень на ЗСУ і рік вибробовувал ного терміну можна відмазатись від 5 років шняги. А звідси і різеиця між Атрощенком, який лише службовим авто сім'ю вивіз і Мамаєм, який два роки з держб'юджету двом своїм хатнім робітницям зарплатню плптив. Зарплатня явно була не 7 тисяч гривень. А окрім того відразування на Пенсійний, Соцстрах і окрім того на стаж, що збільшить розмір пенсії. Висновок - укладена угода. Нє?
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02.03.2023 17:44 Ответить
Так відсторонили ж на рік:
Згідно з угодою із прокурором, Олександру Мамаю присуджено 5 років позбавлення волі із позбавленням права обіймати організаційно-розпорядчі та адміністративні посади на 1 рік, а також 1 рік іспитового терміну і внесення 2 мільйонів гривень на ЗСУ. Джерело:
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02.03.2023 18:16 Ответить
Так це ж не мер Чернігова, це малорос і любітєль "сруцкага міра", а такі у Володі в пошані. " Да какая разніца".
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02.03.2023 18:12 Ответить
Так він же з шобли рИгіАналів вроді був...
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02.03.2023 18:55 Ответить
Так "риги" рідні брати "слуг". Вони разом голосують в парламенті, а вся ОПа із них: єрмак, татров, смірнов та інші.
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02.03.2023 19:56 Ответить
мало того
як що сап та набу нарило на мамая лише підставних домогосподарок
то самих сап та набу треба розганяти НАКУЙ!!!!
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02.03.2023 19:57 Ответить
НАБУ і САП нарило на вирок у кримінальній справі. Всі інші нічого не нарили. Розганяйте, залишитесь з ДБР та ОАСКом.
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02.03.2023 21:03 Ответить
Мамая вже не перший раз вибрали полтавчаниі він скоріше ближче до "ЄС" Порошенка, ніж до "Слуг народу" Зеленського. У нього секретар Карпов з "ЄС", той, що вів "Вата-шоу" - https://ptv.ua/news/f4041239-f502-4231-b816-dd01ca411aa2
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02.03.2023 20:59 Ответить
так этот пид@р останется мэром?
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02.03.2023 17:24 Ответить
Типу того...буде в.о., бо треба ж вибори, а кого ж на цей час. Так що формалізм
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02.03.2023 17:27 Ответить
то есть осуждённый за коррупцию вор ...продолжит руководить городом?
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02.03.2023 17:29 Ответить
нда... угода зі слідством - визнання провини. І по хрін. Ну, не знаю, є надія, що за цей час пред"являть щось додатково і прівєт - але це з області хвантастики
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02.03.2023 17:32 Ответить
ну так вбивать лайно досить соплі жувать
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02.03.2023 17:49 Ответить
теж не варіянт - Україна ратифікувала купу паперів щодо вступу до купи міжнародних глобальних організацій і зараз вже є членом таких....так що отакий - ****-буєр
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02.03.2023 17:52 Ответить
Не треба розказувати за Європу там діє закон парламентарка там сидить в тюрмі а в нас діє кривосуддя від портнова а вр випусує собі лише премії замість того щоб зайнятись роботою
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02.03.2023 19:41 Ответить
Так вы в Европу хотите или в Бульбостан с Сомали?)
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02.03.2023 20:12 Ответить
Судячи з усього, полтавчанам "какаяразніца".
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02.03.2023 20:16 Ответить
Наскільки зрозуміло, то ні, таке рішення автоматично не дає права Мамаю далі виконувати обов'язки міського голови. Йому потрібно буде скласти повноваження, але подивимось, закони для таких панів ......скажімо так - дуже гнучкі.
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02.03.2023 17:32 Ответить
НАБУ і САП здохли не народившись.
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02.03.2023 17:38 Ответить
Наступна справа має бути
де Мамай взяв 2 мільйони.
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02.03.2023 17:51 Ответить
В тумбочці )))
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02.03.2023 20:33 Ответить
Слідчі єврею
ты где деньги брал?
-в тумбочке
а кто их туда ложил?
-жена ложила
а она где их брала?
-я ей давал
а ты их где брал?
-в тумбочке
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03.03.2023 08:21 Ответить
Ніт.В.о.буде Андрій Карпов- Полтава.З чим я його і вітаю!🥰🥰
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02.03.2023 18:34 Ответить
Так "неначасі" , щось таке .
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02.03.2023 20:39 Ответить
ЯК МАМАЙ ПРОЙШОВ - ФРАЗЕОЛОГІЯ

як (мов, наче́ і т.ін.). Мама́й пройшо́в (погуля́в і т.ін.), несхв.

Нічого не лишилося; усе знищено, зруйновано і т.ін. Приклади

Ніколи в минулому це проблеми не становило; майстровий люд сам собі наперед готував деревину і в шістнадцятому і в сімнадцятому столітті, а тут як Мамай погуляв: ні майстрів, ні матеріалів, ні традицій

https://goroh.pp.ua/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F/%D1%8F%D0%BA%20%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%88%D0%BE%D0%B2 https://goroh.pp.ua/Фразеологія/як%20Мамай%20пройшов
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02.03.2023 17:25 Ответить
Два мільйони гривень з Мамая?! Та це як дві гривні з пересічного громадянина!!! Тонкий гумор!
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02.03.2023 17:30 Ответить
Саме так. Бо два мільйони гривень це всьго-навсьго приблизно 50 тисяч доларів! Доволі цікаво як подається інформація: одна справа написати якісь нещасні 50 тис. Доларів,і зовсім інша 2000000 гривень! Відчуйте різницю.
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02.03.2023 17:38 Ответить
А в Україні зарплати і всі розрахунки також в доларах?
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02.03.2023 18:11 Ответить
Мінімальна заробітна плата в Україні 160 доларів. Відчуйте різницю.
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02.03.2023 18:15 Ответить
зелені винайшли новий доїльний апарат
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02.03.2023 17:31 Ответить
Знищили Право. Узаконили хабар для зрадників та корупціонерів.
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02.03.2023 17:37 Ответить
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02.03.2023 17:32 Ответить
https://bykvu.com/ua/mysli/shchob-pidozra-kobolievu-stala-obgruntovanoiu-nabu-treba-dovesty-ioho-zmovu-z-radnykom-baidena-shcho-ne-tak-zi-zvynuvachenniamy-u-prysvoienni-premii-za-peremohu-nad-hazpromom/ Щоб підозра Коболєву стала обґрунтованою, НАБУ треба довести його змову з радником Байдена - що не так зі звинуваченнями у присвоєнні премії за перемогу над «Газпромом»

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02.03.2023 17:37 Ответить
Там все не так. Бо Коболєв не сам собі цю премію назначив.
Справа з самого початку дірява, як уйобки з ОП, які її форсують.
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02.03.2023 19:07 Ответить
На нього до речі відкрито ще одне діло - розголошення даних про розміщення підрозділів ЗСУ. Начебто днями справа надійде в суд. Так що вірніше всього скоро Мамай запишеться в батальйон "Монако", "Відень", або "Оман". Благо фінансово для нього це не проблема. А потім його звісно оголосять в розшук. І старанно шукатимуть по всих підворотнях Полтави.
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02.03.2023 17:38 Ответить
Ольга Кубай та Оксана Шпіньова (хатні робітниці) засуджені до 5 років позбавлення волі із позбавленням права обіймати організаційно-розпорядчі та адміністративні посади на 1 рік, іспитовий термін в 1 рік
Прибиральницям дали по 5 років...
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02.03.2023 17:40 Ответить
Прибиральниц най теж вiддасть на потреби ЗСУ !
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02.03.2023 17:47 Ответить
Что отдать? невинность?
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02.03.2023 18:11 Ответить
звiдки у мера 2 мiльйони???
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02.03.2023 17:46 Ответить
Бабуся подарувала, зі своєї пенсії.
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02.03.2023 18:14 Ответить
чому такі різні стандарти? мера Чернігова, ні за що позбавили мерства, мера Полтави, за конкретні злочини, залишили на посаді... придумали якийсь випробувальний термін. Зелені шмарклі напевне думають, що люди цього не бачать.
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02.03.2023 18:06 Ответить
У кожного мера кожного міста рильце в пушку. А на чернігівському і клейма нема де ставити.
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02.03.2023 20:04 Ответить
Бабусю, давай докази. Чи нікчема чорнорота?
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02.03.2023 20:29 Ответить
Гнида вбила місто ,все вкрала все зруйнувала і ця паскуда на волі,
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02.03.2023 18:08 Ответить
Тепер можна офіційно відкупитись від покарання за будь-які злочини( включаючи вбивства і гвалтування) прикваючись допомогою ЗСУ.

Ну що мерзенні шашличні виродки , наголосували???
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02.03.2023 18:08 Ответить
Трындец, тёток взяли на работу, сказали иди убирай туда, они пошли убирать - 5 лет...... А в чём состав их преступления?
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02.03.2023 18:10 Ответить
В тому, що чувак свої особисті потреби оплачував з бюджету.
Поразкинь клепками.
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02.03.2023 19:09 Ответить
Во первых, я с тобой свиней не пас.

Во вторых, перечитай ещё раз, может дойдёт о чём я писал.
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02.03.2023 19:51 Ответить
По друге, ніхто з тобою свиней не пас, свинособака.
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02.03.2023 21:25 Ответить
Тебе виднее, я свиней не пасу
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02.03.2023 21:48 Ответить
лапоть а йди но нахер в спам. бот ермака
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02.03.2023 22:01 Ответить
Ты о чём вообще, и из за какого угла вылез, я к тебе не обращался.
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02.03.2023 22:48 Ответить
нехер тут лапотним соваться..незнаеш мови вали в скотобазу. репоед
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03.03.2023 13:11 Ответить
Ты попробуй галоперидолу принять, может попустит ))))
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03.03.2023 18:18 Ответить
лапоть тобі ніщо не поможе. хоть гімна наіжся.
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03.03.2023 19:09 Ответить
Ты, как вижу, уже попробовал ))))
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03.03.2023 22:32 Ответить
Хлопе, а в тебе кома не працює? Чи ти свідомо паплюжиш українську мову?
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03.03.2023 22:35 Ответить
Ооо.Андрій Анатолійович Карпов - Полтава - мер Полтави.Вітаю!Ну,зелені,начувайтесь!
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02.03.2023 18:18 Ответить
Я Вам не скажу за этого Мамая, может он и негодяй, нет желания разбираться. Но как то подбешивает такое избирательное правосудие, в моём Запорожье разворовали какое то невероятное количество "гуманитарки" в ЭШЕЛОНАХ исчисление и что, да ничего никто не присел, тут мер платил личным работникам из бюджета, осудили даже бедных тёток уборщиц.....
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02.03.2023 18:19 Ответить
Дайош мамая в президенти!
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02.03.2023 18:24 Ответить
А цей виродок чесно заробив ці гроші, щоб їх зараховувати як угоду зі слідством? Вони мали бути просто конфісковані, а далі вже передані на потреби ЗСУ. І ще цікаво, а кого зі своїх подільників здав слідству мамай, щоб це вважалось сприянням слідству - часом не фіктивних робітниць?
Все в країні перетворюють у 95 квартал!
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02.03.2023 18:38 Ответить
І шо ніяких питань щодо походдення 2 млн на заставу?
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02.03.2023 19:05 Ответить
А шо так можно було
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02.03.2023 19:42 Ответить
здавав позиції військових,
махлює на роботі,
зловживає посадою
і похєр далі «працює»
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02.03.2023 19:42 Ответить
На ВИЛА підора.
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02.03.2023 19:45 Ответить
"Вкрав, заніс трішки мені і роби що хочеш". (с) ЗеЛупан
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02.03.2023 19:55 Ответить
Ну нарешті хоча б щось робиться, бо ті мери за 30 років вже накрали на сім поколінь вперід
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02.03.2023 20:03 Ответить
"...внесення 2 мільйонів гривень на ЗСУ" - це покарання чи можливість для негідника говорити,
що він донатив на ЗСУ? Можна із таким успіхом змусити Мамая стати прихожанином ПЦУ на один
рік. Цирк? Цирк! Малось би стягнути із Мамая 2 млн. + іще кілька млн грн. на користь держави.
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02.03.2023 20:05 Ответить
тепер в Полтаві судимий мер. Щойно його рейтинг зріс до 70%.
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02.03.2023 20:36 Ответить
Тепер в Полтаві ручний мер, який по першому поклику буде бігти лизати шашличні сраки.
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02.03.2023 21:04 Ответить
ви мабуть не в курсі, але Мамай і так є представником партії Зеленського "за майбутнє"
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02.03.2023 23:25 Ответить
Можна сказати , відбувся легким переляком .Знає мамай таблицю ділення .
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02.03.2023 20:41 Ответить
В чем прелесть краж из бюджета? Всегда можно откупиться...
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02.03.2023 21:10 Ответить
це вже яка угода по рахунку судді хватить на котедж і мерседес
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02.03.2023 21:21 Ответить
Всі зроблять вигляд, що нічого не було!?((((((«Видатний громадянин»?
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02.03.2023 21:21 Ответить
Теперь любое прокацапское зелёное ***** сможет безнаказанно воровать и сдавать позиции ВСУ! После чего отдаст 1% от наворованного "на ЗСУ" - и сможет дальше свободно заниматься воровством и подрывной деятельностью!
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02.03.2023 21:28 Ответить
Ну навіщо такий хитромудрий вирок? Оштрафувати за перехід вулиці в недозволему місці і нехай гуляє.
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02.03.2023 21:38 Ответить
Паралізована опозажопниками з ВРУ влада, мотивує Українців до винесення кари агентам окупантів - мамаям, самостійно!!!
А у цей же час, власним життям Захисники України, захищають територію Бахмута !!

Привладних із суддями треба «поправити», бо вони втратили орієнтацію в тилу, Стефанчук-Зеленський-Шмигаль, - Україні служать чи ***** дупу вилизують, такими умовним рішеннями по мамаю!
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02.03.2023 21:46 Ответить
Термін випробувальний, а не іспитовий.
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02.03.2023 22:00 Ответить
в даному випадку це суттєво, авжеж!
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02.03.2023 22:05 Ответить
По мер)))
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02.03.2023 22:13 Ответить
Треба було все забрати на ЗСУ, а потім хай іде куди хоче. Толку від такої мерзоти ніякої, хіба що в топку реактора.
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02.03.2023 23:33 Ответить
Этот как же теперь ему нужно красть чтобы вернуть потерянные денежку.
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02.03.2023 23:39 Ответить
угода? кажете.. Ой брешете. Вигода це називається
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03.03.2023 02:40 Ответить
это тот самый мамай что перед войной рассказывал аналу ,,наш,, что в даунбасе ,,гражданский конфликт,, и на нашей земле воюет америка и россия --- эта тварь визжала что нельзя валять памятник ленину --- этот ***** закидывал на выборах всю полтаву гречкой и сахаром , брал откаты за жирные участки под застройку высоток не только боблом но и кв. метрами , а разве те две суки год работали ,,под прикрытием,, да они 15 лет работали у мамая и за все этот ************ получил год условно --- да так мы з лайна не вылезем никогда
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03.03.2023 06:36 Ответить
 
 