1 год испытательного срока и 2 млн грн на ВСУ: мэр Полтавы Мамай заключил соглашение со следствием по делу о фиктивном трудоустройстве домработниц

НАБУ и САП подозревали мэра Полтавы Александра Мамая в присвоении и растрате имущества и злоупотреблении служебным положением.

Об этом пишет Transparency International Ukraine, передает Цензор.НЕТ.

"После переизбрания на должность главы города в 2020 году, Мамай трудоустроил в КО "Институт развития города" на должности специалистов-урбанистов двух женщин без высшего образования, которые на самом деле исполняли обязанности домработниц по месту жительства Мамая — в частном доме по ул. Рассветной и в квартире на Великотырновской в Полтаве.

Как впоследствии установило следствие, за январь 2021-март 2022 года фиктивные работники коммунальной организации получили из бюджета зарплату на общую сумму почти 572 тыс. грн.

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16 февраля 2023 года НАБУ и САП объявили мэру подозрение. А уже 20 февраля Александр Мамай заключил соглашение о признании вины.

Соответсчтвенно соглашению с прокурором, Александру Мамаю присуждено 5 лет лишения свободы с лишением права занимать организационно-распорядительные и административные должности на 1 год, а также 1 год испытательного срока и внесение 2 миллионов гривен на ВСУ.

Свои наказания получили и другие фигурантки дела, которые также заключили соглашения со следствием. Татьяна Татарина (эксдиректор КО "Институт развития города"), Валентина Корпивная (бухгалтер КО "Институт развития города"), Ольга Кубай и Оксана Шпинева (домработницы) приговорены к 5 годам лишения свободы с лишением права занимать организационно-распорядительные и административные должности на 1 год, испытательный срок в 1 год.

Также на всех фигурантов дела были наложены обязанности не покидать территорию Украины без уведомления органа пробации, а также регулярное посещение органа пробации.

Напомним, что летом 2022 года Александр Мамай в категорической форме отрицал все упреки в трудоустройстве домработниц, назвав историю "чепухой", - говорится в сообщении.