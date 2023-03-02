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Украина может вступить в НАТО в 2024 году, а в ЕС – в 2029, - евродепутат Кубилюс

єс,євросоюз

Литовский европарламентарий Андрюс Кубилюс считает, что Украина может вступить в НАТО в 2024 году, а в Европейский Союз – в 2029 году.

Об этом он сказал в интервью Европейской правде, передает Цензор.НЕТ.

"...Признаю: не все так просто. Но мы все же видим перспективу полного членства Украины в ЕС в 2029 году", - заявил политик.

Он напомнил, что в резолюциях Европарламента записано, что переговоры с Украиной о вступлении в ЕС должны начаться в 2023 году. "И мы хотим, чтобы они проходили так, как с Центральной Европой. У Литвы на переговоры с ЕС ушло три года, в Польше четыре года – это страна большая, соразмерная Украине", - сказал Кубилюс.

Как он отметил, в Европарламенте есть мнение, что переговоры с Украиной могут завершиться к концу 2027 года, когда Литва будет председательствовать в Евросоюзе. "Еще год-два нужно на ратификацию договора со всеми 27 членами ЕС. Если работать в хорошем темпе, то можно надеяться, что уже в 2029 году Украина сможет участвовать в выборах Европейского парламента как полноценный член ЕС", – отметил евродепутат.

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Что касается вступления Украины в НАТО, то, по мнению Кубилюса, в "лучшем случае" это было бы возможно на саммите в Вильнюсе, в июле 2023 года, но маловероятно.

"Но после Вильнюсского саммита в следующем году будет саммит в Вашингтоне. И у меня есть ощущение, что мы в Вильнюсе можем проделать хорошую подготовительную работу, а в Вашингтоне в следующем году – закончить ее", - сказал литовский политик.

Европарламент (1808) членство в НАТО (1526) членство в ЕС (1048) Кубилюс Андрюс (52)


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Топ комментарии
+10
Головне НАТО,тут згоден.А про ЄС з цією командою професіАналів вряд чи вийде взагалі.
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02.03.2023 17:45
+8
Якщо підготовка до переговорів, зміни законодавства і.т.п. ітиме такими же "турбо" темпами, як і зараз, то боюсь, це ще оптимістичні строки.
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02.03.2023 17:46
+8
я, думаю, нато всим скопом не потягне таке навантаження, як яйця по 17.
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02.03.2023 17:50
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02.03.2023 17:42 Ответить
ти *************? завтра і ввід військ і ядеркою кремлядь!
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02.03.2023 17:43 Ответить
Головне НАТО,тут згоден.А про ЄС з цією командою професіАналів вряд чи вийде взагалі.
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02.03.2023 17:45 Ответить
НАТО!!!
Це умова нашого виживання.
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02.03.2023 17:50 Ответить
НАТО вони теж не потрібні, бо на наступний день зіллють всю натовську документацію кремлю
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02.03.2023 17:51 Ответить
А хто їм довірить документації?
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02.03.2023 21:26 Ответить
Якщо підготовка до переговорів, зміни законодавства і.т.п. ітиме такими же "турбо" темпами, як і зараз, то боюсь, це ще оптимістичні строки.
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02.03.2023 17:46 Ответить
ЕС не критично вообще, а НАТО дайте два!
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02.03.2023 17:48 Ответить
я, думаю, нато всим скопом не потягне таке навантаження, як яйця по 17.
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02.03.2023 17:50 Ответить
"Неужели вы думаете, что они действительно тратят 20 тысяч долларов на молоток и 30 на сиденье для унитаза?
(фильм "День независимости")
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02.03.2023 17:53 Ответить
Прогнозы хорошие. По НАТО думал дольше, радует что быстрее. По ЕС, ну где-то так и было со сроками. Будем надеятся, что тоже будет быстрее.
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02.03.2023 17:50 Ответить
тобто це буде вже після виборів нової влади..
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02.03.2023 17:51 Ответить
У-тю-тю - але ж вибори в військовий час заборонені. І коли вони будуть взагалі невідомо... Звідси війна консервує владу Зє і єрмака до безкінечності. Хіба що "случайная пуля", енурез, отруєння не свіжою ікрою...
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02.03.2023 18:18 Ответить
До ЕС потрібно вступити теж у 2024 ‼️‼️‼️
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02.03.2023 18:11 Ответить
Це він нам заявив що НАТО вступає в війну з *********** в 2024? Не буде такого.
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02.03.2023 18:13 Ответить
ЗеРмак прикладуть максимум зусиль, щоб цього не сталось.
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02.03.2023 18:15 Ответить
Було б просто ЧУДОВО!!!
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02.03.2023 18:22 Ответить
Якщо так буде, пристойне майбутнє наступного покоління українців стане реальністю
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02.03.2023 18:24 Ответить
***, це ще дуже оптимістичні прогнози якщо честно, бо з нашою владою зрадників, я би навіть на поріг НАТО і ЄС не пустив, не те що у хату
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02.03.2023 18:32 Ответить
NATO eto horosho! V hozjaistve prigoditsja! No tut NATO dolzhen byt gotovym utshitsja ot Azova, Kraken, TRO i voobshe ot Ukrainy. A to oni seitshas bez sablja no s nozdnjem k nemu.... A tut tematika dlja Ukrainy- kak gonjat lapshu, shto vsjo v stroju, i klassno. (smotrite novosti pro Bundeshwer!). Verju v Ukrainu!
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02.03.2023 18:37 Ответить
І хто ж візьме до цих організацій країну, влада якої складається з корупціонерів різного гатунку під прикриттям найвеличнішого піаніста в історії людства?
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02.03.2023 18:47 Ответить
для того,щоб Україна вступила в НАТО і в ЄС із них варто прибрати рашистських агентів,котрі будуть проти вступу України і в ЄС І В НАТО за гроші куйла
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02.03.2023 18:49 Ответить
маячня
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02.03.2023 18:54 Ответить
Цілими днями казки розповсюджують.
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02.03.2023 18:55 Ответить
Це вони Зелю заспокоївають ! Вони знають що народ розуміє !
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02.03.2023 19:05 Ответить
Задача №1 для України - позбутися ЗЄ та його банди.

Бажано без крові. Але, якщо ЗЄ буде опиратися...
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02.03.2023 19:12 Ответить
дай Боже нашому теляті та вовка зїсти!!!!!
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02.03.2023 19:51 Ответить
Кого ****, что там считает Кубилюс. Буквально на днях Райз дала интевью и там исчерпывающий ответ. Пока идет война и споры за территорию, Нато в это не впишется. В то же время Украина не будет считать, что получила победу, если не получит контроль за Донбасом и Крымом, а значит никакого Нато. Скорее всего все идет к тому, что в Украине будут проводить народный референдум. Отказ от Крыма и вступеление в НАТО, либо не отказ от Крыма и продолжение боевых действий любой интенсивности и соответственно без Нато. Еще беда в том, что русаки сейчас в штатах пытаются подрывать поставки вам оружия разыгрывая карту мол посмотрите, они не хотят переговоров.
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02.03.2023 20:31 Ответить
Может-неможет....морковка перед ишаком должна висеть всегда....
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02.03.2023 20:45 Ответить
 
 