Украина может вступить в НАТО в 2024 году, а в ЕС – в 2029, - евродепутат Кубилюс

Литовский европарламентарий Андрюс Кубилюс считает, что Украина может вступить в НАТО в 2024 году, а в Европейский Союз – в 2029 году.

Об этом он сказал в интервью Европейской правде, передает Цензор.НЕТ.

"...Признаю: не все так просто. Но мы все же видим перспективу полного членства Украины в ЕС в 2029 году", - заявил политик.

Он напомнил, что в резолюциях Европарламента записано, что переговоры с Украиной о вступлении в ЕС должны начаться в 2023 году. "И мы хотим, чтобы они проходили так, как с Центральной Европой. У Литвы на переговоры с ЕС ушло три года, в Польше четыре года – это страна большая, соразмерная Украине", - сказал Кубилюс.

Как он отметил, в Европарламенте есть мнение, что переговоры с Украиной могут завершиться к концу 2027 года, когда Литва будет председательствовать в Евросоюзе. "Еще год-два нужно на ратификацию договора со всеми 27 членами ЕС. Если работать в хорошем темпе, то можно надеяться, что уже в 2029 году Украина сможет участвовать в выборах Европейского парламента как полноценный член ЕС", – отметил евродепутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина уже стала членом ЕС, нужно только институционально это оформить, - Боррель

Что касается вступления Украины в НАТО, то, по мнению Кубилюса, в "лучшем случае" это было бы возможно на саммите в Вильнюсе, в июле 2023 года, но маловероятно.

"Но после Вильнюсского саммита в следующем году будет саммит в Вашингтоне. И у меня есть ощущение, что мы в Вильнюсе можем проделать хорошую подготовительную работу, а в Вашингтоне в следующем году – закончить ее", - сказал литовский политик.