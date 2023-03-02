ЦИК не признала нардепами следующих в списке ОПЗЖ после Королевской и Волошина

Центральная избирательная комиссия не признала избранными нардепами следующих в списке после Натальи Королевской и Олега Волошина представителей ОПЗЖ из-за судебного запрета деятельности этой партии.

Об этом сообщила пресс-служба ЦИК, передает Цензор.НЕТ.

Комиссия не признала избранными нардепами представителей ОПЗЖ. Также отложила рассмотрение вопроса о назначении промежуточных выборов народных депутатов в двух округах.

Комиссия получила Постановления ВР, досрочно прекращающие полномочия нардепов Александра Трухина и Юрия Солода (личные заявления о сложении депутатских полномочий), были избраны на внеочередных выборах 21 июля 2019 в ОИО #40 (Днепропетровская обл.) и #47 (Донецкая область) .

ЦИК должна назначить промежуточные выборы в этих округах, но во время военного положения в Украине запрещено проводить выборы. Поэтому Комиссия рассмотрит вопрос назначения промежуточных выборов народных депутатов в этих округах после прекращения/отмены военного положения.

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Также ЦИК получил Постановления ВР, досрочно прекращающие полномочия нардепов Наталии Королевской и Олега Волошина (личные заявления о сложении депутатских полномочий), были избраны на внеочередных выборах 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от партии ОПЖ.

По процедуре должно было бы произойти замещение, то есть признание избранными нардепами последующих по очередности кандидатов от ОПЗЖ.

Однако Комиссия признала, что запрет деятельности ОПЗЖ решением суда — обстоятельство, которое делает невозможным принятие ЦИК решения о признании избранными нардепами на внеочередных выборах 21 июля 2019 года следующих по очередности кандидатов в избирательном списке партии в соответствии с ЗУ "О выборах народных депутатов Украины", - говорится в сообщении.