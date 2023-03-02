Заявление G20 против войны в Украине заблокировали Россия и Китай. РФ также отказывается продлевать зерновое соглашение, - Блинкен
Китай принял сторону России в формате G20, заблокировав принятие совместной позиции против войны РФ в Украине и с призывом уважать Устав ООН и международные нормы.
Об этом заявил в четверг во время пресс-конференции в Нью-Дели по итогам заседания глав внешнеполитических ведомств стран G20 госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В сегодняшнем заявлении председательствующей Индии была подтверждена декларация лидеров G20, принятая во время встречи в прошлом году на Бали, в которой, я цитирую, была "решительно осуждена война в Украине и подчеркнуто, что она вызывает огромные человеческие страдания и ухудшает условия для мировой экономики" , – заметил глава Госдепа США.
Он подчеркнул, что "Россия и Китай были единственными странами, давшими понять, что не подпишут этот текст".
По его словам, 18 других членов G20 подтвердили, что "важно соблюдать международное право в многосторонней системе, и это включает в себя защиту всех целей и принципов, закрепленных в Уставе ООН и соблюдение международного гуманитарного права".
В этой связи госсекретарь США подчеркнул, что каждый член G20 и практически каждая страна продолжает страдать от агрессивной войны России, "войны, которую президент Путин мог бы закончить завтра, если бы принял такое решение". Блинкен подчеркнул, что Соединенные Штаты не хотели этой войны и много работали, чтобы предотвратить ее.
"Как и большинство стран, мы хотим сосредоточиться на основных вызовах, влияющих на повседневную жизнь наших людей. Так что даже если мы поддерживаем Украину, когда она защищает себя – как это сделала бы любая нация в такой ситуации – мы также полны решимости продолжать сотрудничество с другими странами по решению общих проблем", - отметил глава американской дипломатии.
В этом контексте он обратил внимание на необходимость ответить на "беспрецедентный кризис" продовольственной безопасности по всему миру.
"Сегодня Россия снова тормозит экспорт продовольствия из Украины, а действие Черноморской инициативы завершается 18 марта. Россия отказывается продлевать ее. Меседж, который страны выдвинули на сегодняшней встрече, ясен: расширить Черноморскую инициативу, укрепить ее и сделать это без промедлений", - подчеркнул государственный секретарь США.
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Они примут решение по рашке когда той уже не будет...
так шо это демокраития, сэр.
то есть, тогда - например, тот же Форд сказал бы - о - А чо нам запрещают продавать на совок технику и заводы(тракторные, ага), то есть вам будет меньше голосов в и на выборах? - фууууу(и рузвельт прогнулся)
В Индии , Индонезии, Вьетнаме , на Филиппинах и других Южно-Азиатски странах. Зарплаты там небольшие , пьют мало . С филиппинцами и индусами работал в одних экипажах. Правда и тем и тем нужен " надсмотрщик" , но работают не хуже китайцев.
Бернс приїзжав до Зелі і до Патрушева - ти шо, дурень?
всі кричали до пусіна - не нападай на Єрмака, але він напав.
так шо ти ідеш на............... та хочаби на корабель ти поняв який саме
ну х.з..
там ж було - всі дзвонили в Київ, а там - оп, абонент обісрався, зачекайте будь, папір шукаю - ласка - тримайте там калібр кукломета і опше не чіпайте нас.
якось так.
ну і коли напали вже, то всі в світі так само думали шо війська будуть так само жувати папери, але Єрмак мужній, витримав паузу, наказав висунути бойові частини...(ну так, прикол, я от прочитав тут шо відступали з херсонщини і ППО не було, так шо хз, але... ну там навіть Залужний - - а якого х, навіть по-совковому, мало бути ППО ближнього бою і його не було?)
фопзщощмоімь(хз)
"безвладдя" = Мордор звіздіти шоб мав шо.
ну чо ви в самім ділі то? вроді зрозуміло написано - "тіпа безвладдя".
Якщо перехід через міст зайняв дві години, то Україна сконцентрувала серйозні сили в Херсонській області. Але очевидно, що Київ не був готовий до такого блискавичного прориву з боку Криму. У результаті українські війська змушені були відступати з першої години вторгнення.
"Як стримувати противника, коли немає ППО? - запитує Пальченко. - Їхня авіація просто залітала і скидала купу авіаційних бомб, і всі просто розлітаються. Велика кількість живої сили та техніки була знищена таким чином". Джерело: \\\\\\\\\\\\\\\\\
Порада безкоштовна тобі - не чітай дебільні судження конспірологів!..
того, що їм вигідно. Україна не поставля газ, нафту, дерево
та інші необхідні для них товари. Ось і вся "мораль".
Я б на місці Зеленського сказав:"Ось зерно - кому треба - "забірайтє" -тілько "самовивіз"!!! Тоді б сраки заворушилися в ООН.
1. ц -Заяву G20 проти війни в Україні заблокували Росія і Китай. Питання - тобто представник путінської росії мав голосувати проти війни в Україні?!)
2. пу росія типа хоче блокувати зернову угоду? Питання - а для чого? Якщо зараз зі всіх "дірок "(портів) росія вивозить по повній нафту? Мало того, що вивозить - в тихо-азіатському регіоні ціна на нафту невідома... Може правильніше, росія займається обманом для того, щоб Захід відступив по певним питанням?
3. Шедевр, дипломатії- Блінкен зустрічається з лавровим. Питання. Для чого перед цим була заява, що не буде зустрічі?!
Ці три факти і питання наводять на думку, що на G20 відбувався лохотрон представників Заходу і зокрема Блінкена...приймаюча сторона була Індія? Теж "великий" шанувальник "миру", "зернової угоди по своїх правилах" та "за мир і жвачку аля лавров"?
Але, росія пу недоімперія з інструментом території, а китай із зонами впливу...ця різниця дає інструменти "по говорити".
Півд. Америка, Африка, Ближній Схід...Тихий океан, всяке буває, але щоб дійшло. Самий смак Тайвань - "раптом" захотілося захистити Демократію. Здається після таких "натяків" та натяків, якось по другому заговорить китай, а за ним і росія пу.
Цікаво, а Білий Дім проводить консультації зі своїми експертами перед такими подіями, щоб мати стратегію. Наприклад цікавий Jim Rickards...керований глобалізм, побудований на цінностях Заходу.
США та G7 є над чим подумати...бо наступний раз буде гірше.
когда кацапы захватили крым, як напрацювали сша щоб чомусь запобігти?? голубь мира обама даже премию получил ...