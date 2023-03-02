Заявление G20 против войны в Украине заблокировали Россия и Китай. РФ также отказывается продлевать зерновое соглашение, - Блинкен

Китай принял сторону России в формате G20, заблокировав принятие совместной позиции против войны РФ в Украине и с призывом уважать Устав ООН и международные нормы.

Об этом заявил в четверг во время пресс-конференции в Нью-Дели по итогам заседания глав внешнеполитических ведомств стран G20 госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В сегодняшнем заявлении председательствующей Индии была подтверждена декларация лидеров G20, принятая во время встречи в прошлом году на Бали, в которой, я цитирую, была "решительно осуждена война в Украине и подчеркнуто, что она вызывает огромные человеческие страдания и ухудшает условия для мировой экономики" , – заметил глава Госдепа США.

Он подчеркнул, что "Россия и Китай были единственными странами, давшими понять, что не подпишут этот текст".

По его словам, 18 других членов G20 подтвердили, что "важно соблюдать международное право в многосторонней системе, и это включает в себя защиту всех целей и принципов, закрепленных в Уставе ООН и соблюдение международного гуманитарного права".

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В этой связи госсекретарь США подчеркнул, что каждый член G20 и практически каждая страна продолжает страдать от агрессивной войны России, "войны, которую президент Путин мог бы закончить завтра, если бы принял такое решение". Блинкен подчеркнул, что Соединенные Штаты не хотели этой войны и много работали, чтобы предотвратить ее.

"Как и большинство стран, мы хотим сосредоточиться на основных вызовах, влияющих на повседневную жизнь наших людей. Так что даже если мы поддерживаем Украину, когда она защищает себя – как это сделала бы любая нация в такой ситуации – мы также полны решимости продолжать сотрудничество с другими странами по решению общих проблем", - отметил глава американской дипломатии.

В этом контексте он обратил внимание на необходимость ответить на "беспрецедентный кризис" продовольственной безопасности по всему миру.

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"Сегодня Россия снова тормозит экспорт продовольствия из Украины, а действие Черноморской инициативы завершается 18 марта. Россия отказывается продлевать ее. Меседж, который страны выдвинули на сегодняшней встрече, ясен: расширить Черноморскую инициативу, укрепить ее и сделать это без промедлений", - подчеркнул государственный секретарь США.