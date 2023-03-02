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Новости Война
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Заявление G20 против войны в Украине заблокировали Россия и Китай. РФ также отказывается продлевать зерновое соглашение, - Блинкен

блінкен

Китай принял сторону России в формате G20, заблокировав принятие совместной позиции против войны РФ в Украине и с призывом уважать Устав ООН и международные нормы.

Об этом заявил в четверг во время пресс-конференции в Нью-Дели по итогам заседания глав внешнеполитических ведомств стран G20 госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В сегодняшнем заявлении председательствующей Индии была подтверждена декларация лидеров G20, принятая во время встречи в прошлом году на Бали, в которой, я цитирую, была "решительно осуждена война в Украине и подчеркнуто, что она вызывает огромные человеческие страдания и ухудшает условия для мировой экономики" , – заметил глава Госдепа США.

Он подчеркнул, что "Россия и Китай были единственными странами, давшими понять, что не подпишут этот текст".

По его словам, 18 других членов G20 подтвердили, что "важно соблюдать международное право в многосторонней системе, и это включает в себя защиту всех целей и принципов, закрепленных в Уставе ООН и соблюдение международного гуманитарного права".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блинкен и Лавров поговорили впервые с начала вторжения, в частности, об Украине, - Sky News

В этой связи госсекретарь США подчеркнул, что каждый член G20 и практически каждая страна продолжает страдать от агрессивной войны России, "войны, которую президент Путин мог бы закончить завтра, если бы принял такое решение". Блинкен подчеркнул, что Соединенные Штаты не хотели этой войны и много работали, чтобы предотвратить ее.

"Как и большинство стран, мы хотим сосредоточиться на основных вызовах, влияющих на повседневную жизнь наших людей. Так что даже если мы поддерживаем Украину, когда она защищает себя – как это сделала бы любая нация в такой ситуации – мы также полны решимости продолжать сотрудничество с другими странами по решению общих проблем", - отметил глава американской дипломатии.

В этом контексте он обратил внимание на необходимость ответить на "беспрецедентный кризис" продовольственной безопасности по всему миру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Госдуме РФ хотят объявить Украине войну

"Сегодня Россия снова тормозит экспорт продовольствия из Украины, а действие Черноморской инициативы завершается 18 марта. Россия отказывается продлевать ее. Меседж, который страны выдвинули на сегодняшней встрече, ясен: расширить Черноморскую инициативу, укрепить ее и сделать это без промедлений", - подчеркнул государственный секретарь США.

G20 (300) зерно (1070) Китай (3023) россия (96018) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+42
Самі довели до появи двох світових уй@бків.
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02.03.2023 18:03
+39
***, та сверните все свои заводы в китае , не передавайте им технологии , развивайте свои страны , давайте работу своим людям , и пошли ***** те китаезы , сделайте нефть для своих стран дешовой , полностью откажитесь от паРашных ресурсов , и тд , и будет вам и всему миру счастье , вы сами вскормили этих двух ******** и теперь не знаете что с этим делать.
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02.03.2023 18:07
+33
що до зернової угоди, треба лише дати Україні зброю потрібну для очищення чорного моря від кацапні
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02.03.2023 18:04
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кацапів ще не вигнали з 20-ки? кацапську нечисть гнати звідусіль.
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02.03.2023 18:02 Ответить
Самі довели до появи двох світових уй@бків.
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02.03.2023 18:03 Ответить
що до зернової угоди, треба лише дати Україні зброю потрібну для очищення чорного моря від кацапні
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02.03.2023 18:04 Ответить
Да турецький флот може супроводжувати кораблі
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02.03.2023 18:44 Ответить
Кацапы это понятно а вот косоглазые комуняки почему стали на сторону бешеной гиены. Весь мир больше чем кацапия.
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02.03.2023 18:04 Ответить
Руцкій і кітаєц - братья навєк ))
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02.03.2023 18:21 Ответить
Китай живет в другом измерении. Для них год - не время..
Они примут решение по рашке когда той уже не будет...
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02.03.2023 18:22 Ответить
Нічого дивного. Азіат підтримав азіата.
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02.03.2023 18:52 Ответить
Думаю в их интересах не допустить плохого искхода для рф в этой войне. Ну и с другой стороны сами подумайте, как Украина поступала с Китаем. Про Моторсич напомнить? Это же был крупнейший корпоративный кидок на уровне государств в этом веке. Странно если честно ожидать, что они такое забудят и простят.
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03.03.2023 01:40 Ответить
Ось моторсіч приплітати не треба, а то це жалюгідна спроба перекласти вину в тім що китай підтримує москалів з китаю на Україну. Все набагато простішше в питанні чому Китай підтримує росію. Діло в тім що вони разом і почали цб війну, просто китай стояв за ширмою і чекав Київ за три дні для того щоб швидкими своїми діями таким же чином захопити Тайвань. І це було зрозуміло з самого початку, і лідерам західної Європи це теж зрозуміло і США також. Це насправді третя світова війна, правда всі сцять ядкрної зброї тому ось така вона сциклива, війна за уми, ресурси ітд. І якщо москалі програють розгромно то китай розуміє що візьмуться за нього. Акела промахнувся і це всі знають. Тому китай бажає заморозити конфлікт і взяти час для того щоб підготуватись економічно в першу чергу. З китаєм все ясно. І головне питання на кого буле поставлена ставка заходу в питанні заміни китаю, варіант Індія але не факт що в них є теж свої домовленості з москалями і китаєм просто вони поки що сидять за ширмою.
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03.03.2023 08:29 Ответить
После этого интервью Комсомолка меня забанила.
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02.03.2023 18:07 Ответить
***, та сверните все свои заводы в китае , не передавайте им технологии , развивайте свои страны , давайте работу своим людям , и пошли ***** те китаезы , сделайте нефть для своих стран дешовой , полностью откажитесь от паРашных ресурсов , и тд , и будет вам и всему миру счастье , вы сами вскормили этих двух ******** и теперь не знаете что с этим делать.
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02.03.2023 18:07 Ответить
а давай я скажу что такое что ... - совку давали заводы и технологии, ... а совок так и говорил - "Мы вас ""освободим"
так шо это демокраития, сэр.
то есть, тогда - например, тот же Форд сказал бы - о - А чо нам запрещают продавать на совок технику и заводы(тракторные, ага), то есть вам будет меньше голосов в и на выборах? - фууууу(и рузвельт прогнулся)
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02.03.2023 18:13 Ответить
Да, брат, ты прав
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03.03.2023 08:48 Ответить
А где взять полтора мільярди тверезих працьовитих людей, без пенсій та за копійки працюючих?(с)

В Индии , Индонезии, Вьетнаме , на Филиппинах и других Южно-Азиатски странах. Зарплаты там небольшие , пьют мало . С филиппинцами и индусами работал в одних экипажах. Правда и тем и тем нужен " надсмотрщик" , но работают не хуже китайцев.
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02.03.2023 19:07 Ответить
Металла хватает и в др. странах, а уголь в наше время, ну то таке.
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02.03.2023 20:39 Ответить
Як інвестували до Японії, потім до Китаю, так інсестують і у інші країни. Ресурси, наявні у Китаї є і в інших країна, а окрім дешевої робочої сили Китай більше нічого не зміг створити, тому півтора мільрди голодранців на заводи набереться і в інших країнах світу
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02.03.2023 21:02 Ответить
І хтось ще хоче вивчати "мирний план Китаю" це я про нинішню українську владу яка ніяк не хоче розуміти що китай ворог ,до речі два роки немає нашого посла в Китаї.
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02.03.2023 18:11 Ответить
а шо, хотіли?
Бернс приїзжав до Зелі і до Патрушева - ти шо, дурень?
всі кричали до пусіна - не нападай на Єрмака, але він напав.
так шо ти ідеш на............... та хочаби на корабель ти поняв який саме
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02.03.2023 18:17 Ответить
було типу "безвладдя", ну шо Турчинов - завжди можна було сказати в ООН - ой, типу повалілі власть, а ми , ой, люді на Криму взялі взад.

ну х.з..
там ж було - всі дзвонили в Київ, а там - оп, абонент обісрався, зачекайте будь, папір шукаю - ласка - тримайте там калібр кукломета і опше не чіпайте нас.
якось так.
ну і коли напали вже, то всі в світі так само думали шо війська будуть так само жувати папери, але Єрмак мужній, витримав паузу, наказав висунути бойові частини...(ну так, прикол, я от прочитав тут шо відступали з херсонщини і ППО не було, так шо хз, але... ну там навіть Залужний - - а якого х, навіть по-совковому, мало бути ППО ближнього бою і його не було?)
фопзщощмоімь(хз)
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02.03.2023 18:57 Ответить
еееее, я ж в лапки взяв!!!
"безвладдя" = Мордор звіздіти шоб мав шо.
ну чо ви в самім ділі то? вроді зрозуміло написано - "тіпа безвладдя".
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02.03.2023 19:22 Ответить
Нагадаю, що це лише законоавча гілка влади, а влада не обмежується лише цією гілкою. А Президент Украни і Верховних головнокомандувач, Прем'єр-міністр, Міністр внутрішніх справ здійснивши державну зраду і злочини проти українського народу ганебно втекли на сторону агресора, який потім напав на Україну
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02.03.2023 21:07 Ответить
Щойно Пальченко повідомив командиру батальйону, що міст узятий, військові починають переправлятися на правий берег Дніпра. "Буквально дві години техніка просто йшла і йшла, - розповідає старший лейтенант Пальченко. - Ціла купа поранених була, КАМАЗи, люди зверху, знизу їхали. Багато було вбитих. Просто вивозили людей. Цивільні теж були у цій колоні".

Якщо перехід через міст зайняв дві години, то Україна сконцентрувала серйозні сили в Херсонській області. Але очевидно, що Київ не був готовий до такого блискавичного прориву з боку Криму. У результаті українські війська змушені були відступати з першої години вторгнення.

"Як стримувати противника, коли немає ППО? - запитує Пальченко. - Їхня авіація просто залітала і скидала купу авіаційних бомб, і всі просто розлітаються. Велика кількість живої сили та техніки була знищена таким чином". Джерело: \\\\\\\\\\\\\\\\\
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02.03.2023 18:59 Ответить
іноземці?..Керують усім??? Таблетки загубив? Оце,значіть,ці "довбні"дозволили на свої інвестиції напасти та знищити???
Порада безкоштовна тобі - не чітай дебільні судження конспірологів!..
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02.03.2023 19:52 Ответить
Читай закони скільки хочеш, але ти пишеш, що іноземці керували усім і це брехня
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02.03.2023 21:10 Ответить
Арсеній Яценюк - ось тобі приклад №1, брехло, а далі не має сенсу подовжувати
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02.03.2023 21:21 Ответить
Брехло, 27 лютого 2014 року Верховна Рада проголосувала 371 голосом «за» призначення Арсенія Яценюка прем'єр-міністром України. Я довів тобі, що за законом не іноземці західні керували всім, як ти кажеш і досить розводити далі демагогії з брехлом про його прм'єрство не має сенсу
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02.03.2023 21:35 Ответить
"Іноземці керують" - ти кажеш. Хто по-твоєму іноземці? Зеленський, Шмигаль? Рєзніков? Досить вже нагло брехати
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02.03.2023 21:38 Ответить
Просто буває людина, якій надали методичку з Кремля, де Україною керують іноземці, і до речі стару методичку і одним із пунктом якої є всім незгодним приписувати обмеження інтелекту. Ну куди нам до інтелекту вашого многоходовщика
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02.03.2023 21:52 Ответить
Шифрувався і вирівши внаглу процитувати кремлівську методичку?
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02.03.2023 21:13 Ответить
По-перше, нам взагалі нічого не зобов'язані надавати і за те. А гинуть не від західної зброї, скільки б її не було, а від п0кидьків, які прийшли на нашу землю нас вбивати і за те, що нам надали зброю, якою ми перетворили на добрива сотні тисяч покидьків, які вже більше не вб'ють мільйони мирнишх мешканців, не згвалтують українських дітей ми повинні бути вдячними. А зброї в жодній війні не було в достатній кількості. Навіть американці в Афганістані чи в Іраку дуже часто гинули через нестачу зброї, бо на кожного терориста одразу не прилітав літак, гелікоптер чи томагавк, а доводилося вести криваві бої такою ж зброєю, як і зараз на Україні
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02.03.2023 21:29 Ответить
Якби в них було достатньо зброї, то не було б такого затяжного та кривавого штурму Мосулу в Іраці. Такі ж страшні і жорсткокі бої там точилися як і зараз у Бахмуті і ніякий технологічний прорив чи ядерна зброя їм не допомогли. І втрати у 4500 соддат це досить такі великі втрати. Якби в них було вдосталь Хаймрсів, артилерії, то вони б змели іракців, але прийлося кожного дня платитит життям їх солдат. Звісно було більше чим на Україні, втрати були менші, але зброї ніколи не буде достатньо ні для якої армії і спекулювати на цьому можна вічно
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02.03.2023 21:48 Ответить
Не рівняй, бо захоплення уського Іраку виявлиосья легшим, ніж Битва за Мосул 774 вбитих, 4600 поранених менше ніж за рік. Ось там, де ворог чинив потужний опір, там і втрати великі і ніяка ******* зброя не допомогла їх зменшити
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02.03.2023 22:06 Ответить
Американці теж брали участь у штурмі Мосулу. Американський уряд направив до району Мосула елітні підрозділи - частини 101-ї повітряно-десантної та 1-ї піхотної дивізій.
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02.03.2023 22:45 Ответить
У битів за Мосул США окрім солдат задіяли ******* американську зброю, проя яку іде мова і це не допомогло уникнути великих втрат. І не веду мову про втрати саме американських військових, а про достатню кількість західної збої і у тих випадках, де задіяні американські військові. І у вторгненні до Іраку брали участь не тільки США, а антиіракська коаліція
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02.03.2023 23:00 Ответить
Китай не товариш Україні. Вони все розглядають крізь призму
того, що їм вигідно. Україна не поставля газ, нафту, дерево
та інші необхідні для них товари. Ось і вся "мораль".
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02.03.2023 18:13 Ответить
Кілька років назад кітайози на колінах благали збільшити їм продаж кукурудзи та сої...
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02.03.2023 19:47 Ответить
Сотні країн світу теж багато чого не поставляють Китаю, а багато і взагалі нічого не поставляють ну то що їм вигідно, щоб іх знищували? І Китайці прям готові втрачати мільярди від зменшення свівпраці зі світовими лідерами заради знищення якогось Гондурасу
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02.03.2023 21:17 Ответить
Дайте ракети і після массового залпу по черноморьскому флоту Україна сама продовжить зернову угоду без згоди рф
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02.03.2023 18:17 Ответить
А без зернової угоди ніяк? Послати нах росіян з їх "досмотром", ввести в Чорне море кораблі "міжнародних сил" з засобами ППО і супроводжувати зерновози від пункту завантаження до виходу в Середземне море.
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02.03.2023 18:17 Ответить
У Чорне море будь-які кораблі заходять через турецькі протоки, які регулюються міжнародним законодавством. Туреччина має право пропускати військові кораблі інших країн, проте вони мусять залишити ЧМ через певний термін - тижнів зо два. Це зроблено для запобігання силової переваги сторін, які можуть узяти участь у конфлікті. Наприклад, Туреччина не пропускає військові кораблі рашки, з інших флотів, уже рік. А американські і європейські - пропускає, але вони мають повернутися вчасно.
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02.03.2023 18:43 Ответить
Треба хоч трохи цікавитися і розбиратися у міжнародних проблемах, спершу ніж щось постити серед розумніших людей.
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02.03.2023 18:44 Ответить
Так сітуація екстраордінарна. Нехай ООН проработає спеціальний механізм, проведе його через Генасамбею і годує світ українським зерном. Росія тут зайва. Чи всю дорогу танцювати під "дудку" того кремлівського ідіота???
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02.03.2023 19:21 Ответить
Так треба ж щоб до цієї слушної думки доросли "сильні світу цього"!..А вони не такі й ж вумні,як зв'ясувалось...
Я б на місці Зеленського сказав:"Ось зерно - кому треба - "забірайтє" -тілько "самовивіз"!!! Тоді б сраки заворушилися в ООН.
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02.03.2023 20:01 Ответить
Все решения, заявления и другие действия против агрессора и их посипак не пройдут пока во всех международных организациях действует принцип единогласия. Все эти организации уже превратились в бесполезные сборища поговорить. Нет смысла вообще в их существовании пока любая страна может заблокировать работу этих организаций. Если сами организации не изменят свои уставы на разумные принципы принятия своих решений толку от них ноль, одним словом дармоеды.
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02.03.2023 18:19 Ответить
Навіщо ця підлота ще в цивілізованій організації. Слід також ввести санкції і проти вузькосраких. Нехай свою муйню в недорозвинуту корею, парашу та до племені чумбо юмбо возять.
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02.03.2023 18:24 Ответить
та ні, просто США не учасник цієї зернової угоди, вони лише здаля спостерігають і коментують (так само, як і ми з тобою).
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02.03.2023 18:43 Ответить
Я в шоке с этого ********* мира,присутствие расеи в g20,равносильно ,если бы Чикатило был в составе коллегии присяжных на суде по его же делу.понимаю теперь как Гитлер захватил пол мира,пока эти ******** петухи в пиджаках раскачаются,мир разрушится
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02.03.2023 18:39 Ответить
Я так бачу, що не тільки ми "********", Захід теж "*******" нового фюрера і нову вісь зла (паРаша, Китай, КНДР, Іран)
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02.03.2023 18:56 Ответить
Хай виходить з зернової угоди, потопити пару кораблики, оце турки здивуються
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02.03.2023 18:42 Ответить
Ну как бизнес с людоедами норм ?
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02.03.2023 19:04 Ответить
Тут, або текст про події по "дебільному написаний", або сьогодні дуже не вдалий день для Заходу, а не тільки для Блінкена...

1. ц -Заяву G20 проти війни в Україні заблокували Росія і Китай. Питання - тобто представник путінської росії мав голосувати проти війни в Україні?!)

2. пу росія типа хоче блокувати зернову угоду? Питання - а для чого? Якщо зараз зі всіх "дірок "(портів) росія вивозить по повній нафту? Мало того, що вивозить - в тихо-азіатському регіоні ціна на нафту невідома... Може правильніше, росія займається обманом для того, щоб Захід відступив по певним питанням?

3. Шедевр, дипломатії- Блінкен зустрічається з лавровим. Питання. Для чого перед цим була заява, що не буде зустрічі?!

Ці три факти і питання наводять на думку, що на G20 відбувався лохотрон представників Заходу і зокрема Блінкена...приймаюча сторона була Індія? Теж "великий" шанувальник "миру", "зернової угоди по своїх правилах" та "за мир і жвачку аля лавров"?
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02.03.2023 19:10 Ответить
Те що описує Блінкен, дуже нагадує політичний тролінг. А політичний тролінг треба було очікувати...після "китайських пісень про головне" - 24.02.23. Ні? Логіка нічого не підказує...

Але, росія пу недоімперія з інструментом території, а китай із зонами впливу...ця різниця дає інструменти "по говорити".

Півд. Америка, Африка, Ближній Схід...Тихий океан, всяке буває, але щоб дійшло. Самий смак Тайвань - "раптом" захотілося захистити Демократію. Здається після таких "натяків" та натяків, якось по другому заговорить китай, а за ним і росія пу.

Цікаво, а Білий Дім проводить консультації зі своїми експертами перед такими подіями, щоб мати стратегію. Наприклад цікавий Jim Rickards...керований глобалізм, побудований на цінностях Заходу.

США та G7 є над чим подумати...бо наступний раз буде гірше.
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02.03.2023 19:32 Ответить
якщо не хочуть продовжувати зернову угоду, то може настав час згадати про морські дрони, якими ми непогано так ганяли москалів по Чорному Морю?
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02.03.2023 19:14 Ответить
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02.03.2023 19:18 Ответить
Китайози це тіж самі уйобки.
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02.03.2023 19:42 Ответить
Какой вообще смысл сущестования этой двацатки?
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02.03.2023 20:06 Ответить
це просто огидно що досі московська орда нелюдів робить у 20ці. жах і сором.
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02.03.2023 22:16 Ответить
Блінкен підкреслив, що Сполучені Штати не хотіли цієї війни та багато працювали, щоби запобігти їй.

когда кацапы захватили крым, як напрацювали сша щоб чомусь запобігти?? голубь мира обама даже премию получил ...
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02.03.2023 22:36 Ответить
 
 