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Новости Война
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Мобилизационные сборы в Приднестровье не имеют высокой активности среди жителей, - Одесская ОВА

братчук

Недавно в непризнанной "Приднестровской республике" начались военные "миротворческие" сборы. Но кампания не пользуется популярностью у местного населения.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Одесской ОВА Сергей Братчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Недавно там начались так называемые мобилизационные сборы под соусом миротворчества, но по моей информации, высокой активности среди жителей нет. Они понимают, чем для них может закончиться эти сборы", - рассказал Братчук.

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Представитель главы ОВА добавил, что прошлой весной в Приднестровье уже происходили подобные мобилизационные мероприятия. По итогам сборов в отставку пошли руководители соответствующих структурных силовых ведомств непризнанной "республики". Также по данным Братчука, многие из Приднестровья выезжают в Молдову.

"Никто не хочет быть пушечным мясом", - резюмировал спикер председателя Одесской ОВА.

Братчук заверил, что ВСУ готовы к любым провокациям со стороны Приднестровья и в случае необходимости украинские военные ответят конкретным и жестким действиями.

Автор: 

Молдова (1882) Приднестровье (657) мобилизация (2794) Братчук Сергей (107)


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Топ комментарии
+10
На відміну від Росії українські телеканали та українські сайти в Інтернет в Придністров"ї не заблоковані і люди тамтешні на них заглядають Навіть якщо вони не підтримують Україну - але абсолютно не бажають підставлять голову під українські кулі та снаряди
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02.03.2023 18:16
+6
Паспорти то мають, але душі закацапські. Знав одного хмиря з Керчі. Туди переїхав після придністровської війни. Після окупації кацапами Криму дуже радів і одномоментно шукав рішень як виїхати на ПМЖ до Австралії де живе його молодша сестра-придністровка.
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02.03.2023 18:20
+5
***** рвется к складам .... ню ню,... за полчаса после воплей ***** введи войска....... тапочки и кишки пропутинской ваты найдут потом на аляске и бермудах....
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02.03.2023 18:22
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Придністровцімають українські і молдавські паспорти - нА хрена їм ці збори
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02.03.2023 18:14 Ответить
Паспорти то мають, але душі закацапські. Знав одного хмиря з Керчі. Туди переїхав після придністровської війни. Після окупації кацапами Криму дуже радів і одномоментно шукав рішень як виїхати на ПМЖ до Австралії де живе його молодша сестра-придністровка.
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02.03.2023 18:20 Ответить
Но в рашу нехотять
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02.03.2023 18:26 Ответить
Так он просто хочет туда где можно спокойно сидеть и отъесть пузо, не боясь о визите бандитов - государственных и прочих. А гундеть по скрепам, сидя в западе - это скрепно.
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02.03.2023 18:54 Ответить
Воно зрозуміло. Але навіщо педалювати любов до матушки-расєї та казати про нову щасливу еру життя в уже російському Криму.
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02.03.2023 19:19 Ответить
На відміну від Росії українські телеканали та українські сайти в Інтернет в Придністров"ї не заблоковані і люди тамтешні на них заглядають Навіть якщо вони не підтримують Україну - але абсолютно не бажають підставлять голову під українські кулі та снаряди
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02.03.2023 18:16 Ответить
Я думаю людям, все благосостояние которых держалось на контрабандной прослойке между Украиной и Молдовой все эти путинские заварушки и нахрен не сдались. Они же понимают, что из за этого потеряют свой особый статус и даже так называемую независимость.
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02.03.2023 19:36 Ответить
Я більше скажу - коли влітку там почались якісь заворушення, якісь незрозумілі вибухи, і у повітрі запахло можливою мобілізацією - чоловіки з Придністров'я потягнулись у Молдову, і... Одесу(!) - під захист сильної Української армії!

Навіть ті, хто служить у російському контингенті - це переважно місцеві, які заради заробляння грошей при відсутністі роботи вимушено прийняли російське громадянство, але стопудово в них є ще й Молдовське, а може і не тільки! І вони точно не захочуть подихати за які'сь там "Сруській мир"!
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02.03.2023 19:52 Ответить
***** рвется к складам .... ню ню,... за полчаса после воплей ***** введи войска....... тапочки и кишки пропутинской ваты найдут потом на аляске и бермудах....
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02.03.2023 18:22 Ответить
Миратворцы замираточили))
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02.03.2023 18:25 Ответить
Братчук не є речником Одеської ОДА.

Перевіряйте факти, про які пишете.

Фактчекінг - це ж ази журналістики!
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02.03.2023 19:45 Ответить
Придністрянці то українці. Вони не мають ненависті до України, як на Сході. Тому вони ніколи не воюватимуть проти своєї Батьківщини. А з приходом ЗСУ - Придністрянщина повернеться до складу України. Молдавани те уже зрозуміли ще в 1992 році, тому і не рипаються...
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03.03.2023 18:39 Ответить
 
 