Мобилизационные сборы в Приднестровье не имеют высокой активности среди жителей, - Одесская ОВА

Недавно в непризнанной "Приднестровской республике" начались военные "миротворческие" сборы. Но кампания не пользуется популярностью у местного населения.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Одесской ОВА Сергей Братчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Недавно там начались так называемые мобилизационные сборы под соусом миротворчества, но по моей информации, высокой активности среди жителей нет. Они понимают, чем для них может закончиться эти сборы", - рассказал Братчук.

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Представитель главы ОВА добавил, что прошлой весной в Приднестровье уже происходили подобные мобилизационные мероприятия. По итогам сборов в отставку пошли руководители соответствующих структурных силовых ведомств непризнанной "республики". Также по данным Братчука, многие из Приднестровья выезжают в Молдову.

"Никто не хочет быть пушечным мясом", - резюмировал спикер председателя Одесской ОВА.

Братчук заверил, что ВСУ готовы к любым провокациям со стороны Приднестровья и в случае необходимости украинские военные ответят конкретным и жестким действиями.