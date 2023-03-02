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Каждые четыре из пяти киевлян одобряют эвакуацию автомобилей, припаркованных в неположенных местах, - опрос

киевсовет,кмда,київрада

Большинство киевлян считают правильным, что городские службы Киева эвакуируют неправильно припаркованные автомобили.

Об этом свидетельствует исследование, проведенное группой "Рейтинг", сообщает Цензор.НЕТ.

"Почти 80% киевлян одобрительно относятся к эвакуации автомобилей, припаркованных в неположенном месте. Среди владельцев автомобилей более 70% поддерживают эвакуацию неправильно запаркованных автомобилей", - говорится в сообщении "Рейтинга".

В частности, отвечая на вопрос "Как вы относитесь к эвакуации автомобилей, припаркованных в неположенном месте", 63% респондентов ответили, что "полностью поддерживают", а еще 14% - что "скорее поддерживают".

Каждые четыре из пяти киевлян одобряют эвакуацию автомобилей, припаркованных в неположенных местах, - опрос 01

Больше всего поддерживают эвакуацию автомобилей, запаркованных в неположенных местах, молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет (80%). Среди респондентов в возрасте от 35 до 50 лет таких 79%, старше 50 - 72%.

Среди тех, кто имеет машину, идею эвакуации за неправильную парковку поддерживают 72% киевлян, у которых нет автомобиля - 80%.

Читайте также: Почти 70% киевлян и 65% переселенцев поддерживают решение городских властей Киева о сносе советских памятников, - соцопрос. ИНФОГРАФИКА

Исследование "Настроения киевлян и переселенцев" проводилось группой "Рейтинг" с 16 по 27 февраля методом face-to-face. Было опрошено 800 киевлян от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту и полу. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

Также сообщалось, что согласно опросу "Рейтинга", почти 70% киевлян удовлетворены деятельностью мэра столицы Виталия Кличко. А работу общественного транспорта одобрительно оценивают более 80% киевлян.

Автор: 

Киев (25655) опрос (2849) эвакуатор (60) эвакуация (2093)


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Топ комментарии
+11
Можна ще порівняти вартість неправильно припаркованих авто, Нідерланди сховаються.
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02.03.2023 18:37
+10
А в інших містах так будемо діяти що до автівок з номерами АА? Щось я таке пам'ятаю. Карта така була України. Люди ріного сорту. Шановний, ПДД для всіх однакові!
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02.03.2023 18:38
+6
нагадай будь ласка мінімальну ЗП в Нідерландах?
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02.03.2023 18:33
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Правила форума Совет форумчан
Якшо не помиляюся, то штраф за неправильну парковку в Амстердамі - 400 євро. І не треба нікого нікуди вивозити, якщо пєпєлац не заважає руху.
Зробіть такий самий штраф в Україні і зробіть покарання невідворотнім (шоб нізя було порішать). І ніхто не буде паркуватися в неправильному місці.
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02.03.2023 18:30 Ответить
нагадай будь ласка мінімальну ЗП в Нідерландах?
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02.03.2023 18:33 Ответить
Хз. Мабудь - нуль. Не працюєш - не отримуєш бабла.... менше навряд чи буває..
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02.03.2023 18:37 Ответить
Не порушуйте і сума штрафу вас не лякатиме... Чомусь я коли приїжджаю в центр, то завжди знаходжу, ду стати за правилами...
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02.03.2023 18:37 Ответить
Можна ще порівняти вартість неправильно припаркованих авто, Нідерланди сховаються.
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02.03.2023 18:37 Ответить
А чому ви питаєте? Ви вважаєте, шо якшо маленький штраф, то і фіг з ним, можна порушувати? Ну так результат цього - на вулицях Київа
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02.03.2023 18:38 Ответить
я питаю по тій простій причині, що хочу зрозуміти, скільки заробляє громаданин Х (ікс) в Нідерландах та Україні, працюючи на мінімальній ЗП. Виявиться, що такий штраф перевищує місячний дохід громадянина України, а Нідерландів - ні.
Проблема не в сумі штрафа,а в невідворотньому покаранні. Мені здається що це очевидно для будь кого. Так що в першу чергу влада Києва повинна вирішувати проблему з парковкою в місті, а поліція слідкувати за дотриманням ПДД.
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02.03.2023 18:42 Ответить
Я не знаю, скільки заробляє громадянин Х. Я з ним не знайомий. Але точно можу сказати, що після переїзду в Нідерланди я став заробляти менше. Бо тут податки майже 50% проти ~5% у ЧП у Україні. Проте є деякі інші переваги. Але тема статті не про це.
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02.03.2023 18:46 Ответить
в Нідерландах мінімальна ЗП для громадян віком від 21 року і вище ~ 1900 євро. Тобто штраф приблизно п'ята частина від ЗП. Це адекватно. А ось штраф більший, ніж місячний дохід, за таке дрібне правопорушення, як парковка, це дибілізм. Залишити людину без грошей на цілий місяць за парковку, шо правда? Нагадаю, деякі люди можуть не свідомо це зробити, наприклад просто банально тупонувши.
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02.03.2023 18:51 Ответить
Не знаю звідки в вас такі дані. Тут багато народа і тих 1900 не має. Вчителі постійно бастують, водії, в аеропортах чуваки, які чумадани в літак зашвирюють... окрім того мабудь більшість народа не працює пʼять днів на тиждень.
А стосовно розміру штрафа... паркуйся правильно і все буде в ажурі. І не треба буде платити місячний дохід. Це те, що будь який автовласник взмозі сам проконтролювати.
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02.03.2023 18:56 Ответить
я хз, я загуглив. Можливо це брутто а не нетто зарплата, дані з гугла.
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02.03.2023 18:58 Ответить
якщо правила не порушуєш, то і сума штрафу не повинна цікавити, так як будуть прециденти, що люди, які добре заробляють, будуть плювати на штраф, так як простіше буде аби як запаркуватися, ніж шукати місце. Мало того я б ще б увів вилучення посвідчення після кількох штрафів на рік. Якщо що, я водій.
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02.03.2023 21:00 Ответить
я висловив свою особисту думку, а це ваша особиста думка. так що все нормально
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02.03.2023 21:04 Ответить
..у Туреччині аналогічно! Попробуй залишити авто бодай на пару хвилин у забороненому місті! Я не кажу про маленькі міста...!! Анкара..Стамбул..Ізмір.... узбережжя... Ті у кого мінімальна зарплата свої авто на Хрещатику не паркують!
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02.03.2023 18:41 Ответить
ось бачите, в Туреччині якщо ви залишите авто - то його евакуюють, а вас оштрафують.
А в Україні, якщо ви на славуті - вас оштрафують, а якщо на порш каєн, то все нормально. Суть зрозуміло шо я хотів сказати?
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02.03.2023 18:45 Ответить
З Естонії видніше, але ось пару фоток евакуйованих тачок, які дорожчі за каєн...

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02.03.2023 18:48 Ответить
МакЛарен
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02.03.2023 18:50 Ответить
Бентлі
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02.03.2023 18:51 Ответить
Ролс-Ройс
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02.03.2023 18:52 Ответить
в Туреччині навіть евакуаційних машин нема!!! Підходить поліцай... записує Ваш номер..фотографує машину... і стійте далі, якщо Вас там нема. Якщо є... підійде і скаже, що Вас оштрафовано... і Вам треба звідси прибратися. На вулицях камери ...які фіксують. Ви стали під знаком.... можете через час поцікавитися сумою штрафу за номером паспорту, на який зареєстровано машину. Наш водій, який обслуговує екіпаж на автобусі зупинився на хвилину , під знаком... чекали людину... 600 лір штрафу ..1200 грн. не вспіли доїхати до аеропорту. Скидувалися всім екіпажем..бо людина постраждала з за нас. Я це про великі міста кажу. І там клали ..чи в тебе дешевий Сітроен..чи Мустанг...)))
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02.03.2023 18:59 Ответить
вважаю що це круто, сподіваюсь і вдома так колись буде
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02.03.2023 19:01 Ответить
Регулярно вивозять мерседеси і т.д. з Великої Васильківської біля Льва Толстого. Якщо водія поруч нема. Якщо є, то не вивозять і "дешеві" авто.
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02.03.2023 20:40 Ответить
там вже нема де паркуватись - столбці скрізь і це нонсенс - нема людей на тротуарах і машини не дозволяють паркувати. всі магази з*їхали вже через це...
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02.03.2023 18:47 Ответить
.... от воно що...!!?? Всі магази на Троєщину та на Осокорки хрещатівські переїхали..?! Там то можна паркуватися на тротуарах... )))
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02.03.2023 19:06 Ответить
вертайся та побачиш
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02.03.2023 19:15 Ответить
.. я раз у три..чотири місяці бачу... Не думаю..що щось змінилося...за останні два місяці моєї відсутності...)))
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02.03.2023 20:00 Ответить
А що в Україні вартість авто розраховують відповідно до мінімальної зарплати? В Україні ціни на нові авто такі самі як в Нідерландах, може й дешевше.
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02.03.2023 20:35 Ответить
вибач, до чого тут вартість авто? якщо я десь про це писав - дай будь-ласка лінк, а якщо ні, то при чому тут я? Я писав про заробітню плату
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02.03.2023 20:39 Ответить
В Амстердамі якщо вам евакуюють машину і наприклад пошкрябають колесо або увігнуть поріг - те що в Києві роблять практично завжди коли авакуюють - то будуть за свій рахунок ремонтувати. В найгіршому випадку через суд відсудите компенсацію.

В Києві вам якщо евакуаторщики пошкодять то тільки палець показати можуть. Досвід з перших рук.
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02.03.2023 18:43 Ответить
Саме тому я і проти евакуації, якщо цього не вимагає ситуація. І да, моє авто ніколи не евакуювали. Просто вважаю, що це не правильно.
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02.03.2023 18:47 Ответить
Саме так, евакуація має бути там, де тачка дійсно заважає. У решті випадків - штраф. Можна ще градацію штрафів зробити, в залежності від того, де тачка стоїть...
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02.03.2023 18:54 Ответить
Але при цьому треба визначати спеціально паркомісця, а не як зараз, дороги що проектувалися в 70х роках, з тих пір тільки асфальт перекладали, при цьому не дай боже бордюр на 2см посунути. І знак десь в листі дерева схований. Можна подивитися в гуглі як це наприклад в центрі Варшави виглядає.
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02.03.2023 19:01 Ответить
Тут ще такий нюанс, що у нас всюди знаки "Зупинка заборонена", а на Заході більше "Стоянка заборонена", тобто зупинитися висадити пасажирів можна...
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02.03.2023 19:05 Ответить
пропоную евакуйовувати авто з некиЇвськими номерами в першу чергу бо за такої кількості гостей столиці киянам банально нема місця де паркуватись. а педалику вже час побудувати європейські паркувальні майданчики біля кінцевих станцій метро для тих ж таки гостей столиці тепер готовий почути хай все ж тих гостей столиці
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02.03.2023 18:33 Ответить
А в інших містах так будемо діяти що до автівок з номерами АА? Щось я таке пам'ятаю. Карта така була України. Люди ріного сорту. Шановний, ПДД для всіх однакові!
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02.03.2023 18:38 Ответить
згоден, але кількість машин з некиївською реєєстрацією просто зашкалює.а дороги будувались виходячи з кількості транспорту в 70-ті.з двору нема можливості виїхати....
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02.03.2023 18:42 Ответить
Я вас здивую, але у мене в Запоріжжі 4 з 10 авто з номерами АА.
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02.03.2023 18:45 Ответить
дивно.... дуже дивно... а у нас ваші номера
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02.03.2023 18:49 Ответить
І що з того?
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02.03.2023 19:13 Ответить
переселенці повинні вертатися додому
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02.03.2023 19:16 Ответить
Переселенці біжуть від війни. Ви, шановний, живете далеко від лінії фронту та не чуєте канонаду кожен день. Вас не обстрілюють щоночі з С-300. Розповісти вам про минулу ніч?? Куди повертатися переселенцям? А якщо територія окупована? Куди?? Розумник ви наш. Не бачили ви смаженого вовка, ось що я вам відповім. Деякі люди втратили хату. Та шо там хату, рідних втратили. А ви сидячи в теплі та попиваючи кавку розмірковуєте над тим, що повинні робити переселенці? Вступайте до ЗСУ! Допоможіть жінкам та дітям переселенцям повернутися додому.
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02.03.2023 19:27 Ответить
Емм, дороги будувалися із розрахунку, що буде 58 машин на 1000 осіб (як це було при совку), а зараз в Києві понад 300 машин на 1000 осіб... Це 300 саме наших, зареєстрованих тут і на номерах АА. Тут і без некиївських вистачає машин!
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02.03.2023 18:56 Ответить
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02.03.2023 18:44 Ответить
Для початку водії з київськими номерами мали б вивчити ПДР.
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02.03.2023 18:42 Ответить
там живуть в основному "шумахери". їм завжди потрібно дуже швидко їхати... навіть по селу...
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02.03.2023 18:48 Ответить
вже не так - багато відеофіксаторів. і всі вже працюють
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02.03.2023 18:50 Ответить
невже в когось ще нема якоїсь приблуди в телефоні, котра про них попереджає?
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03.03.2023 08:04 Ответить
а можна авто з київськими номерами з Києва не випускати?
ато як у мене в Броварах вул. Київська забита, то там з кожних 3-х авто, 2 - з київськими номерами...
і шо вони всі в Броварах забули..?
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02.03.2023 18:45 Ответить
згоден не пускайте їх
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02.03.2023 18:51 Ответить
А, забув дописати. Якщо б хтось спитав мене, то я не схвалюю евакуацію авто, якщо воно не заважає дорожньому руху. Порушив - отримуєш штраф. А чіпати чуже майно всяким мутним особистостям не варто. Дотого ж це - корупційна годівниця.
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02.03.2023 18:43 Ответить
Не нужно никакой эвакуации,штраф на лобовое стекло,как в развитых странах и приличный штраф...и этого вполне достаточно,чем с неадекватами воевать работникам эвакуатора.Те кто паркуется где придется,как правило быкуют не по детски..Штраф 100 баксов + пеня через несколько дней неуплаты конская отобьют все желание бросать машины где прийдется
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02.03.2023 18:43 Ответить
Ну там ще блокіратор взувають
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02.03.2023 19:06 Ответить
«Кожні чотири з п'яти киян схвалюють евакуацію автомобілів, які припарковані у неналежних місцях»
А толку?
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02.03.2023 18:50 Ответить
Я не водій, та ніколи не мав авто. Але ж розумію водіїв. Бо знаки ставлять усюди де не попадь. А потім штрафи збирають. Мешкаю біля пологового будинку та усюди знаки. Бачу кожного дня, як штрафи виписують. Та де ж йому стати , коли за дитиною приїхав? Це як приклад.
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02.03.2023 19:02 Ответить
Так бабло косять ще з совєтів. Знаків наліплять а потім з розумним обличчям обілечують лохів.
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02.03.2023 20:12 Ответить
миші плакали колось але далі жерли кактус
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02.03.2023 19:07 Ответить
Якщо б евакуатори забирали ще авто з газонів, з клумб, з вільного ґрунту - то тоб бульб ще б більше користі для міста і киян
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02.03.2023 19:09 Ответить
В Днепровском районе Киева появился некий "дедушка", который обливал по ночам кислотой автомобили припаркованные на газонах. "Дедушку" до сих пор так и не поймали, но машин, припаркованных на газонах, значительно поубавилось (с точностью до вообще...)
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02.03.2023 19:09 Ответить
Гарною роботою зайнятий дідусь. А як ще навчити бидло за кермом.
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02.03.2023 19:12 Ответить
Дати тому дідусеві автомат.
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02.03.2023 19:20 Ответить
Та може й мав, але вже нікому про дідуся розповісти
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02.03.2023 19:44 Ответить
Люди неправі. Не можна на газон. А що до кислоти, так "дєдушка" пиз...лей давно не отримував? Якби сплатив за збиток та ще й сів за грати. Не можна беззаконням боротися з беззаконням. Це "мужньо" виглядає, але ж ми маємо бажання щоб відносно самих нас всі закони виконувалися, та чому ж самі ставимо себе над законом?
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02.03.2023 20:42 Ответить
А мог бы и в ведро со своей кислотой случайно упасть и утонуть...
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02.03.2023 21:07 Ответить
кличко дебильный опросец вкинул
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02.03.2023 19:38 Ответить
Карати! Якщо провести опитування, чи хотіли б холопи подивитись, як на Хрещатику вішають корупціонерів, то 90 % також були б тільки "за"!) Ну подобається плебсу, коли когось карають) вони впевнені, що це їх самих не торкнеться
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02.03.2023 19:50 Ответить
.. кто-то решил капитально обосновать свой стартапчик.. Нафига эвакуировать машину, когда она стоит в неположеном месте,если можно просто выписать штраф.. Эвакуация=узаконеное воровство - номальная, традиционная ментовская кормушка.. Нельзя верить этим опросам, тем более - пол страны воюют..
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02.03.2023 19:53 Ответить
зачем спрашивать, нарушил получи
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02.03.2023 20:16 Ответить
Заскиглили машинщики...
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02.03.2023 20:36 Ответить
Взагалі, ця евакуація - не дуже вигідна місцевому бюджету, бо порушник платить і за перевезення, і штраф. На мій погляд краще було б аби поліцейські виписували штраф умовні 3000, які будуть повністю іти в бюджет (без евакуації). А якщо порушник не згоден зі штрафом, хай іде в суд. У разі програшу - заплатить штраф у три рази більший.
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02.03.2023 20:47 Ответить
Все бы хорошо, но по факту как всегда у нас - профанация и разводняк. Центр Киева забит люксовыми тачками так, что с коляской пройти негде и пешеходам приходится обходить по проезжей части. А вот в спальниках, где забиты все паркинги и стоянки, стоит поставить машину не полметра ближе к перекрестку, и ее тутже похищает эвакуатор. Причем похищает за 3 минуты так, чтобы не дай бог владелец не прибежал и не успел убрать машину. А знаете, почему в центре - полный бардак, а в спальниках такое дотошное соблюдение законности? Потому что тащить из центра эвакуированное авто на штрафплощадку на окраине или на левый берег - затратное дело и по времени и по бензину. Вот и выбирают жертву полегче.
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02.03.2023 21:06 Ответить
Забыл добавить, что похищаемые в спальниках авто как правило принадлежат местным жителям, которые прекоасно понимают - где и кому машина будет мешать и ставят как правило так, чтоб не ругаться с соседями и не создавать проблем у своего дома. Но сервисы авакуации, с которых кормятся мусора и местная власть, воруют авто поближе к штрафплощадкам, им плевать на реальную проблему, главное - бабло.
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02.03.2023 21:13 Ответить
Вітаю вас, гості столиці!
Не треба обговорювати те у чому не розумієте.
При черновецькому почистили Київ і всі кияни раділи цьому. І в мене теж авто евакуйовували і у моїх друзів, але це ж за діло. Бо у Києві всюди можна знайти місце для паркування, якщо ти не довбойоб. Я киянин і за кермом з 1993 року, тому знаю, що кажу.
Тобто евакуація це єдиний спосіб боротьби з істотами яки наплювали на інших, а себе поставили вище.
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03.03.2023 08:44 Ответить
Емм, закон є закон - у законі ЧІТКО прописано, евакуйовувати можна не всіх підряд порушників парковки, а лише тих, хто СТВОРЮЄ ПЕРЕШКОДИ іншим учасникам дорожнього руху. Решту треба просто штрафувати. Просто треба виконувати закон і все ОК буде!
Щодо того, що можна всюди паркомісце знайти - згоден. Просто декому ліньки поставити машину за 300-500 м, а потім підняти дупу і пройтися...
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03.03.2023 08:55 Ответить
Есть нормы строительства! Есть обязательное количество бесплатных паркомест для жильцов и для гостей! Что сделала столичная власть за 30 лет? Убрала эти паркоместа, создала платные паркоместа и наживается на них. К тому же растыкала везде запрещающие знаки, и получила дополнительный бизнес в виде эвакуаторов, якобы на законных основаниях.
Нет, ребята, вы обеспечьте город бесплатными паркоместами, согласно норм!
Затем стройте свои платные стоянки, а потом уже эвакуируйте машины, которые не знают куда уже припарковать киевляне.
Это коррупция. Построить стоянки согласно норм и ничего с этого не поимеешь.
А уничтожь их, появятся платные, знаки расставь грамотно и вот - стабильный прибуток на ровном месте! Хочешь в карман, хочешь в бюджет, как получится.
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03.03.2023 13:12 Ответить
 
 