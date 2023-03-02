Каждые четыре из пяти киевлян одобряют эвакуацию автомобилей, припаркованных в неположенных местах, - опрос
Большинство киевлян считают правильным, что городские службы Киева эвакуируют неправильно припаркованные автомобили.
Об этом свидетельствует исследование, проведенное группой "Рейтинг", сообщает Цензор.НЕТ.
"Почти 80% киевлян одобрительно относятся к эвакуации автомобилей, припаркованных в неположенном месте. Среди владельцев автомобилей более 70% поддерживают эвакуацию неправильно запаркованных автомобилей", - говорится в сообщении "Рейтинга".
В частности, отвечая на вопрос "Как вы относитесь к эвакуации автомобилей, припаркованных в неположенном месте", 63% респондентов ответили, что "полностью поддерживают", а еще 14% - что "скорее поддерживают".
Больше всего поддерживают эвакуацию автомобилей, запаркованных в неположенных местах, молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет (80%). Среди респондентов в возрасте от 35 до 50 лет таких 79%, старше 50 - 72%.
Среди тех, кто имеет машину, идею эвакуации за неправильную парковку поддерживают 72% киевлян, у которых нет автомобиля - 80%.
Исследование "Настроения киевлян и переселенцев" проводилось группой "Рейтинг" с 16 по 27 февраля методом face-to-face. Было опрошено 800 киевлян от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту и полу. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.
Также сообщалось, что согласно опросу "Рейтинга", почти 70% киевлян удовлетворены деятельностью мэра столицы Виталия Кличко. А работу общественного транспорта одобрительно оценивают более 80% киевлян.
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Зробіть такий самий штраф в Україні і зробіть покарання невідворотнім (шоб нізя було порішать). І ніхто не буде паркуватися в неправильному місці.
Проблема не в сумі штрафа,а в невідворотньому покаранні. Мені здається що це очевидно для будь кого. Так що в першу чергу влада Києва повинна вирішувати проблему з парковкою в місті, а поліція слідкувати за дотриманням ПДД.
А стосовно розміру штрафа... паркуйся правильно і все буде в ажурі. І не треба буде платити місячний дохід. Це те, що будь який автовласник взмозі сам проконтролювати.
А в Україні, якщо ви на славуті - вас оштрафують, а якщо на порш каєн, то все нормально. Суть зрозуміло шо я хотів сказати?
В Києві вам якщо евакуаторщики пошкодять то тільки палець показати можуть. Досвід з перших рук.
ато як у мене в Броварах вул. Київська забита, то там з кожних 3-х авто, 2 - з київськими номерами...
і шо вони всі в Броварах забули..?
А толку?
Не треба обговорювати те у чому не розумієте.
При черновецькому почистили Київ і всі кияни раділи цьому. І в мене теж авто евакуйовували і у моїх друзів, але це ж за діло. Бо у Києві всюди можна знайти місце для паркування, якщо ти не довбойоб. Я киянин і за кермом з 1993 року, тому знаю, що кажу.
Тобто евакуація це єдиний спосіб боротьби з істотами яки наплювали на інших, а себе поставили вище.
Щодо того, що можна всюди паркомісце знайти - згоден. Просто декому ліньки поставити машину за 300-500 м, а потім підняти дупу і пройтися...
Нет, ребята, вы обеспечьте город бесплатными паркоместами, согласно норм!
Затем стройте свои платные стоянки, а потом уже эвакуируйте машины, которые не знают куда уже припарковать киевляне.
Это коррупция. Построить стоянки согласно норм и ничего с этого не поимеешь.
А уничтожь их, появятся платные, знаки расставь грамотно и вот - стабильный прибуток на ровном месте! Хочешь в карман, хочешь в бюджет, как получится.