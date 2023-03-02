В результате ракетного удара по многоэтажке в Запорожье без вести пропали 10 человек

В Запорожье в результате ракетного удара по жилому пятиэтажному дому сегодня ночью погибли 2 человека, еще 10 без вести пропали.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУНП в Запорожской области.

"В результате обстрела в Запорожье погибли два человека (1 женщина и еще один человек, пол которого устанавливается)", - сказали в полиции.

Что касается ранее обнародованной информации о четырех жертвах, то пока она не подтверждается. Во время аварийно-поисковых работ были найдены фрагменты тела, пока неизвестно, кому они принадлежат: одному человеку или нескольким.

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Также правоохранители отметили, что по состоянию на вечер без вести пропавшими считаются 10 человек (6 женщин, 3 мужчин и 1 ребенок). Травмированные – 8 человек (4 мужчин и 4 женщины), из них семеро – госпитализированы, один человек осмотрен на месте медиками и отпущен.

Как сообщалось, около 1:30 враг ударил ракетами С-300 по Запорожью. Разрушенный жилой дом.

Коммунальными службами вывезено более 64 тонн строительных обломков. На месте происшествия психологи ГСЧС оказали помощь 71 человеку.

Сотрудники ГСЧС спасли 11 человек. Всего к работам привлечены 213 человек и 56 ед. техники, из них от ГСЧС – 122 человека и 30 единиц техники, 2 кинологических расчета.

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