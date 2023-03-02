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Новости
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В результате ракетного удара по многоэтажке в Запорожье без вести пропали 10 человек

запоріжжя

В Запорожье в результате ракетного удара по жилому пятиэтажному дому сегодня ночью погибли 2 человека, еще 10 без вести пропали.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУНП в Запорожской области.

"В результате обстрела в Запорожье погибли два человека (1 женщина и еще один человек, пол которого устанавливается)", - сказали в полиции.

Что касается ранее обнародованной информации о четырех жертвах, то пока она не подтверждается. Во время аварийно-поисковых работ были найдены фрагменты тела, пока неизвестно, кому они принадлежат: одному человеку или нескольким.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Ночью оккупанты обстреляли Запорожье: двое погибших, разрушен 5-этажный дом, под завалами находятся люди. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Также правоохранители отметили, что по состоянию на вечер без вести пропавшими считаются 10 человек (6 женщин, 3 мужчин и 1 ребенок). Травмированные – 8 человек (4 мужчин и 4 женщины), из них семеро – госпитализированы, один человек осмотрен на месте медиками и отпущен.

Как сообщалось, около 1:30 враг ударил ракетами С-300 по Запорожью. Разрушенный жилой дом.

Коммунальными службами вывезено более 64 тонн строительных обломков. На месте происшествия психологи ГСЧС оказали помощь 71 человеку.

Сотрудники ГСЧС спасли 11 человек. Всего к работам привлечены 213 человек и 56 ед. техники, из них от ГСЧС – 122 человека и 30 единиц техники, 2 кинологических расчета.

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Запорожье (2674) крылатые ракеты (884) обстрел (27652)


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Все эти дикости,как раз выросли из того,что параша за свои зверства никогда не отвечала...Никогда на протяжении веков,рашку не пороли и не судили публично,из чего и сформировалась эта нация моральных и конченых уродов.Если Европа и мировое сообщество и в этот раз спустит все на тормозах,через несколько десятилетий это повторится снова,куда пожелает прийти руский мир..
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02.03.2023 18:47 Ответить
до нації лапотні смерди не мають жодного віднощення-вони бидломаса...
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02.03.2023 19:43 Ответить
А рашка в G20 себя преспокойно чувствует, все норм
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02.03.2023 18:48 Ответить
Стать встановлюється, 10 зникли..., час міняти ці формуліровки часів другої світової.
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02.03.2023 19:03 Ответить
 
 