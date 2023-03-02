Оккупанты за сутки нанесли 3 ракетных и 24 авиаудара, совершили более 55 обстрелов с РСЗО, - Генштаб ВСУ

Оперативная информация Генерального штаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 02.03.2023.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в Фейсбуке.

"Продолжается 372 сутки российского широкомасштабного вторжения.

В течение суток противник нанес 24 авиационных удара по позициям наших войск и 3 ракетных удара по городам Часов Яр Донецкой области и Запорожья. В результате террористического акта повреждены жилые дома, есть жертвы среди гражданского населения. Враг совершил более 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре населенного пункта Уланово Сумской области. Угроза нанесения дальнейших ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Противник удерживает подразделения вблизи государственной границы Украины и продолжает инженерное оборудование позиций. Формирование наступательных группировок не обнаружено. Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населённых пунктов Рыжевка, Хотень, Стецьковка и Славгород Сумской области и районов 15 населённых пунктов Харьковской области. Среди них – Красное, Глубокое, Веселое, Волчанск, Огурцово и Стрелечья.

На Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия вблизи Белогоровки и Кременной Луганской области и Спорного Донецкой области. Совершил артиллерийские обстрелы районов 17 населенных пунктов. В частности, это – Двуречная, Лиман Первый, Петропавловка, Купянск Харьковской области; Макеевка, Кременная Луганской области и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник продолжает наступление. Штурмует город Бахмут. Наши защитники отразили атаки в районах населенных пунктов Бахмут, Хромово и Ивановское Донецкой области. Вражеских обстрелов подверглись Васюковка, Железнянское, Орехово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Курдюмовка, Дилиевка, Майорск и Нью-Йорк.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник продолжает атаковать позиции наших войск. Совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Северное и Марьинка Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись районы 15 населенных пунктов. Среди них - Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка и Угледар.

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В Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону, на отдельных участках продолжает попытки создать условия для перехода в наступление. Совершил артиллерийские обстрелы более 40 районов населенных пунктов. В частности это – Новоселка, Времеевка Донецкой области; Железнодорожное, Гуляйполе, Каменское Запорожской области, а также Веселое, Берислав, Чернобаевка, Антоновка и Херсон.

Во многих школах Херсонской области оккупанты ввели обязательные так называемые "кадетские классы", начиная с первого. Для этих учащихся обязательно носить униформу и дополнительные занятия по "патриотическому" воспитанию. Из-за дефицита учителей на работу принимают пророссийских местных жителей без педагогического образования. Преимущественно им больше 50 лет. Для легализации, в соответствии с российским законодательством, их автоматически зачисляют на заочную форму обучения в профильные ВУЗы РФ.

Противник ужесточил фильтрационные меры на временно захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей. В частности, в населенные пункты Песчановка и Пойма Херсонской области прибыли представители ФСБ. Проводятся массовые обыски жилых помещений, проверка телефонов. Основное внимание оккупанты уделяют людям, чьи родственники выехали на неоккупированную часть Украины.

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Наша авиация за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 склад боеприпасов противника", - говорится в информации Генштаба ВСУ.