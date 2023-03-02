Оккупанты за сутки нанесли 3 ракетных и 24 авиаудара, совершили более 55 обстрелов с РСЗО, - Генштаб ВСУ
Оперативная информация Генерального штаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 02.03.2023.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в Фейсбуке.
"Продолжается 372 сутки российского широкомасштабного вторжения.
В течение суток противник нанес 24 авиационных удара по позициям наших войск и 3 ракетных удара по городам Часов Яр Донецкой области и Запорожья. В результате террористического акта повреждены жилые дома, есть жертвы среди гражданского населения. Враг совершил более 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре населенного пункта Уланово Сумской области. Угроза нанесения дальнейших ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Противник удерживает подразделения вблизи государственной границы Украины и продолжает инженерное оборудование позиций. Формирование наступательных группировок не обнаружено. Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населённых пунктов Рыжевка, Хотень, Стецьковка и Славгород Сумской области и районов 15 населённых пунктов Харьковской области. Среди них – Красное, Глубокое, Веселое, Волчанск, Огурцово и Стрелечья.
На Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия вблизи Белогоровки и Кременной Луганской области и Спорного Донецкой области. Совершил артиллерийские обстрелы районов 17 населенных пунктов. В частности, это – Двуречная, Лиман Первый, Петропавловка, Купянск Харьковской области; Макеевка, Кременная Луганской области и Раздолевка Донецкой области.
На Бахмутском направлении противник продолжает наступление. Штурмует город Бахмут. Наши защитники отразили атаки в районах населенных пунктов Бахмут, Хромово и Ивановское Донецкой области. Вражеских обстрелов подверглись Васюковка, Железнянское, Орехово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Курдюмовка, Дилиевка, Майорск и Нью-Йорк.
На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник продолжает атаковать позиции наших войск. Совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Северное и Марьинка Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись районы 15 населенных пунктов. Среди них - Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка и Угледар.
В Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону, на отдельных участках продолжает попытки создать условия для перехода в наступление. Совершил артиллерийские обстрелы более 40 районов населенных пунктов. В частности это – Новоселка, Времеевка Донецкой области; Железнодорожное, Гуляйполе, Каменское Запорожской области, а также Веселое, Берислав, Чернобаевка, Антоновка и Херсон.
Во многих школах Херсонской области оккупанты ввели обязательные так называемые "кадетские классы", начиная с первого. Для этих учащихся обязательно носить униформу и дополнительные занятия по "патриотическому" воспитанию. Из-за дефицита учителей на работу принимают пророссийских местных жителей без педагогического образования. Преимущественно им больше 50 лет. Для легализации, в соответствии с российским законодательством, их автоматически зачисляют на заочную форму обучения в профильные ВУЗы РФ.
Противник ужесточил фильтрационные меры на временно захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей. В частности, в населенные пункты Песчановка и Пойма Херсонской области прибыли представители ФСБ. Проводятся массовые обыски жилых помещений, проверка телефонов. Основное внимание оккупанты уделяют людям, чьи родственники выехали на неоккупированную часть Украины.
Наша авиация за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 склад боеприпасов противника", - говорится в информации Генштаба ВСУ.
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