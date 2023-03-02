Кулеба о борьбе с роспропагандой: Мы говорим правду – и это срабатывает

Украина успешна в донесении своих нарративов, поскольку рассказывает о своей борьбе добра против зла и делает это правдиво.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время видеовключения на Global Soft Power Summit 2023, который проходит в четверг в Лондоне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С 24 февраля 2022 года, что на самом деле работает, так это очень простые вещи: у нас есть мощная история для рассказа – это борьба добра против зла, у нас есть сильный герой, представляющий свою нацию – Президент Зеленский, и мы достаточно искусны в использовании всех имеющихся инструментов коммуникации", - прокомментировал Кулеба украинскую стратегию по использованию так называемой "мягкой силы" в донесении информации иностранным аудиториям об агрессивной войне РФ против украинского народа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина победила "зимний террор" РФ, который стал пятым поражением Путина, - Кулеба

Министр добавил, что другим, и самым важным, компонентом является то, что Украина говорит правду: "Мы говорим правду. И это срабатывает... Когда ты стоишь за свободу, и большое количество ресурсов распространяет твой месседж, потому что ты говоришь правду, так это помогает достучаться до аудитории", – отметил он.

По словам Кулебы, сразу после полномасштабного вторжения РФ информационное реагирование с украинской стороны было более спонтанным и попыткой выжить в этой борьбе. Но со временем украинцы уже получили большую практику и стали более эффективными: "Мы становимся лучше и лучше".

Комментируя донесение нарративов в страны так называемого "Глобального Юга", глава МИД Украины заявил, что важно работать с каждой отдельной страной и объяснять ситуацию, при этом "говоря с уважением, а также ставя эти страны на место Украины и спрашивая, готовы ли они сами уступать хоть квадратным метром своей территории соседу-агрессору.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ISW уверен в победе Украины, - Кулеба

Кулеба добавил, что каждый раз, когда Украина, возможно, менее успешна на поле боя, начинается всплеск обсуждения - что, возможно, Украине нужно сесть за стол переговоров с агрессором и пойти на уступки, ведь она не сможет победить Россию.

"Должен быть фундаментальный нарратив – что Украина может победить, она победит и будем делать все, что нужно, и столько, сколько нужно, чтобы это произошло. Это – самое важное, над чем мы должны работать. Чтобы поддержка не становилась зависимой от развития событий на поле боя", - подчеркнул министр.