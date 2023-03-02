Кулеба о борьбе с роспропагандой: Мы говорим правду – и это срабатывает
Украина успешна в донесении своих нарративов, поскольку рассказывает о своей борьбе добра против зла и делает это правдиво.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время видеовключения на Global Soft Power Summit 2023, который проходит в четверг в Лондоне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"С 24 февраля 2022 года, что на самом деле работает, так это очень простые вещи: у нас есть мощная история для рассказа – это борьба добра против зла, у нас есть сильный герой, представляющий свою нацию – Президент Зеленский, и мы достаточно искусны в использовании всех имеющихся инструментов коммуникации", - прокомментировал Кулеба украинскую стратегию по использованию так называемой "мягкой силы" в донесении информации иностранным аудиториям об агрессивной войне РФ против украинского народа.
Министр добавил, что другим, и самым важным, компонентом является то, что Украина говорит правду: "Мы говорим правду. И это срабатывает... Когда ты стоишь за свободу, и большое количество ресурсов распространяет твой месседж, потому что ты говоришь правду, так это помогает достучаться до аудитории", – отметил он.
По словам Кулебы, сразу после полномасштабного вторжения РФ информационное реагирование с украинской стороны было более спонтанным и попыткой выжить в этой борьбе. Но со временем украинцы уже получили большую практику и стали более эффективными: "Мы становимся лучше и лучше".
Комментируя донесение нарративов в страны так называемого "Глобального Юга", глава МИД Украины заявил, что важно работать с каждой отдельной страной и объяснять ситуацию, при этом "говоря с уважением, а также ставя эти страны на место Украины и спрашивая, готовы ли они сами уступать хоть квадратным метром своей территории соседу-агрессору.
Кулеба добавил, что каждый раз, когда Украина, возможно, менее успешна на поле боя, начинается всплеск обсуждения - что, возможно, Украине нужно сесть за стол переговоров с агрессором и пойти на уступки, ведь она не сможет победить Россию.
"Должен быть фундаментальный нарратив – что Украина может победить, она победит и будем делать все, что нужно, и столько, сколько нужно, чтобы это произошло. Это – самое важное, над чем мы должны работать. Чтобы поддержка не становилась зависимой от развития событий на поле боя", - подчеркнул министр.
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Брехливо це робить зе та решта опоарахамій.
Шкода, що ім'ям України користуються зепокидьки та їх холуї
А. Лінкольн
В принципі,це була його КГБшна спеціалізація.
Так а в чому конкретно Швець збрехав ?
https://apnews.com/article/russia-ukraine-biden-politics-poland-33095*************************** Support softens for providing Ukraine weaponry, funding
Це Штати. В Європі справи ще гірші. Вони більше звикли лупитись в дьосна з кацапи та приторговувати + енергетична криза. Глянь динаміку підтримки України по Німеччині чи Франції. В бік Італії взагалі страшно дивитись. І це не втома від війни. Це робота кацапської пропаганди. Європейці самі в шоці і вже намагаються якось протидіяти:
https://www.politico.eu/article/eu-to-launch-platform-to-fight-russian-chinese-disinformation/ EU to launch platform to fight Russian, Chinese disinformation
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-02-09/tiktok-reveals-russian-disinfo-network-targeting-european-users TikTok Reveals Russian Disinformation Network Targeting European Users
https://www.theguardian.com/world/2023/feb/28/china-spends-billions-on-pro-russia-disinformation-us-special-envoy-says China spends billions on pro-Russia disinformation, US special envoy says
От в мене і виникає питання до Кулеби та влади - ми щось робити будемо? Де центри контрпропаганди? Де залучення громадськості? Де ролики з "правдою" та англійською озвучкою? Чи це мають тягнути, як завжди, волонтери на своєму хребті, а Кулеба доповідатиме про успіхи в інформаційній війні?
Люди с удовольствием поглощают субъективную реальность и полностью в ней живут. И на России, и в Германии, и в США. Предпочитают тех, кто больше заплатил за рекламу и пиар и их включают по кнопке телевизора или рекомендаций ютуба или тиктока, а также харизматиков разнообразных. Так что кроме правды лучше потратить больше денег на покупку рекламы или людей, а также особенный упор сделать на харизму и ярких личностей. На них самый большой спрос у населения тех стран, которые имеют для нас значение.
Олексій Гончаренко:
Вчора на Банковій відбувся селектор, де думали-гадали, що робити з депутатами, які відвідують міжнародні зустрічі.
Вирішили ось що: заборонити народним депутатам відвідувати міжнародні зустрічі без супроводу (!) співробітника СБУ чи посольства.
Я розумію, що всі свої геніальні ідеї пан Єрмак бере в радянському союзі. Але це просто цирк.
От уявіть собі ситуацію: у мене скоро засідання комітету ПАРЄ по міграції, де я є віце-президентом. По-перше, СБУ чи дипломата туди просто не пустять. І як бути? По-друге, що вони там будуть робити? По-третє, на це дійсно потрібно витрачати гроші платників податків та час наших співробітників спецслужб та дипустанов?
З нашою дипломатією не все так добре. Ми програли Великий Південь. У нас жахливі позиції у Африці. У нас так собі позиції у Азії. Може, краще працювати на цих напрямках? Може, трохи туди додати співробітників? Призначити посла, наприклад, у Китай. Як вам ідея? Ідіотизм.
P.S. Вже є, до речі, і питання з Європейської сторони про ці майбутні нововведення. Наша влада пояснює це міркуваннями безпеки. Що от треба оберігати народних депутатів. А можна не оберігати за державний кошт? Якось без охорони від Єрмака впораємось.
Я дійсно не можу зрозуміти, чим вони займаються прямо зараз. Невже це найголовніше?