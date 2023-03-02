РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9739 посетителей онлайн
Новости Война
1 358 37

Кулеба о борьбе с роспропагандой: Мы говорим правду – и это срабатывает

кулеба

Украина успешна в донесении своих нарративов, поскольку рассказывает о своей борьбе добра против зла и делает это правдиво.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время видеовключения на  Global Soft Power Summit 2023, который проходит в четверг в Лондоне, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С 24 февраля 2022 года, что на самом деле работает, так это очень простые вещи: у нас есть мощная история для рассказа – это борьба добра против зла, у нас есть сильный герой, представляющий свою нацию – Президент Зеленский, и мы достаточно искусны в использовании всех имеющихся инструментов коммуникации", - прокомментировал Кулеба украинскую стратегию по использованию так называемой "мягкой силы" в донесении информации иностранным аудиториям об агрессивной войне РФ против украинского народа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина победила "зимний террор" РФ, который стал пятым поражением Путина, - Кулеба

Министр добавил, что другим, и самым важным, компонентом является то, что Украина говорит правду: "Мы говорим правду. И это срабатывает... Когда ты стоишь за свободу, и большое количество ресурсов распространяет твой месседж, потому что ты говоришь правду, так это помогает достучаться до аудитории", – отметил он.

По словам Кулебы, сразу после полномасштабного вторжения РФ информационное реагирование с украинской стороны было более спонтанным и попыткой выжить в этой борьбе. Но со временем украинцы уже получили большую практику и стали более эффективными: "Мы становимся лучше и лучше".

Комментируя донесение нарративов в страны так называемого "Глобального Юга", глава МИД Украины заявил, что важно работать с каждой отдельной страной и объяснять ситуацию, при этом "говоря с уважением, а также ставя эти страны на место Украины и спрашивая, готовы ли они сами уступать хоть квадратным метром своей территории соседу-агрессору.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ISW уверен в победе Украины, - Кулеба

Кулеба добавил, что каждый раз, когда Украина, возможно, менее успешна на поле боя, начинается всплеск обсуждения - что, возможно, Украине нужно сесть за стол переговоров с агрессором и пойти на уступки, ведь она не сможет победить Россию.

"Должен быть фундаментальный нарратив – что Украина может победить, она победит и будем делать все, что нужно, и столько, сколько нужно, чтобы это произошло. Это – самое важное, над чем мы должны работать. Чтобы поддержка не становилась зависимой от развития событий на поле боя", - подчеркнул министр.

пропаганда (3691) россия (96018) Кулеба Дмитрий (2880)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
"Україна ... робить це правдиво" - Так!
Брехливо це робить зе та решта опоарахамій.
Шкода, що ім'ям України користуються зепокидьки та їх холуї
показать весь комментарий
02.03.2023 19:07
+5
Зелені і правда - несумісні.
показать весь комментарий
02.03.2023 19:11
+5
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин

Олексій Гончаренко:
Вчора на Банковій відбувся селектор, де думали-гадали, що робити з депутатами, які відвідують міжнародні зустрічі.
Вирішили ось що: заборонити народним депутатам відвідувати міжнародні зустрічі без супроводу (!) співробітника СБУ чи посольства.
Я розумію, що всі свої геніальні ідеї пан Єрмак бере в радянському союзі. Але це просто цирк.
От уявіть собі ситуацію: у мене скоро засідання комітету ПАРЄ по міграції, де я є віце-президентом. По-перше, СБУ чи дипломата туди просто не пустять. І як бути? По-друге, що вони там будуть робити? По-третє, на це дійсно потрібно витрачати гроші платників податків та час наших співробітників спецслужб та дипустанов?
З нашою дипломатією не все так добре. Ми програли Великий Південь. У нас жахливі позиції у Африці. У нас так собі позиції у Азії. Може, краще працювати на цих напрямках? Може, трохи туди додати співробітників? Призначити посла, наприклад, у Китай. Як вам ідея? Ідіотизм.
P.S. Вже є, до речі, і питання з Європейської сторони про ці майбутні нововведення. Наша влада пояснює це міркуваннями безпеки. Що от треба оберігати народних депутатів. А можна не оберігати за державний кошт? Якось без охорони від Єрмака впораємось.
Я дійсно не можу зрозуміти, чим вони займаються прямо зараз. Невже це найголовніше?
показать весь комментарий
02.03.2023 20:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
баранофон правду не росповідає
показать весь комментарий
02.03.2023 19:04 Ответить
"Україна ... робить це правдиво" - Так!
Брехливо це робить зе та решта опоарахамій.
Шкода, що ім'ям України користуються зепокидьки та їх холуї
показать весь комментарий
02.03.2023 19:07 Ответить
Правда дуже рідко перемагає брехню.
показать весь комментарий
02.03.2023 19:08 Ответить
Только в сказочках и фильмах. В жизни же справедливость редко торжествует.
показать весь комментарий
02.03.2023 19:12 Ответить
«Жодна людина не має достатньо хорошої пам'яті, щоб бути успішним брехуном.»
А. Лінкольн
показать весь комментарий
02.03.2023 19:35 Ответить
Зелені і правда - несумісні.
показать весь комментарий
02.03.2023 19:11 Ответить
Цитую генерала Киивоноса ВСЕ ЩО НЕ СКАЗАВ ТЕ Й ТІЛЬКИ НЕ ЗБРЕХАВ
показать весь комментарий
02.03.2023 19:14 Ответить
Швець дав прямо конспектування засідання комітету з озброєння та оборони Палати представників,США вже за головування та більшості ресубліканців - загалом новини позитивні . Аот як вистумив там трампіст й розповів про ОПУ ТА КОРУПЦІЮ , пане Кулебо Ви послухайте , на Єрмакомарафоні цієї правди в таких подробицях як знають українці з того ж сайту Трибушної Є ПИТАННЯ ЧИ З ЕСПРЕСО, на ТБ ЄРМАКА не скажуть , як розказав трампіст у відкритому засіданні
показать весь комментарий
02.03.2023 19:12 Ответить
Ваш швець - кацапський щур. Це вже не раз було доведено. Як заповідав Гебельс: 80% правди - 20% кацапської пропаганди. Я думав його вже ніхто не дивиться.
показать весь комментарий
02.03.2023 19:26 Ответить
Ага ага , у вас вус відклеявся
показать весь комментарий
02.03.2023 20:04 Ответить
Засідання комітету в House проводилося у відкритому режимі - його могли слкхати усі американці, це не ВР СЛУГ Єрмака
показать весь комментарий
02.03.2023 20:07 Ответить
Швець досить професійно аналізує внутрішньоштатівські пресу,події,тенденції,і .т.п.
В принципі,це була його КГБшна спеціалізація.
показать весь комментарий
02.03.2023 20:34 Ответить
Якби ви ту пресу читали особисто, то б розуміли що це не так. Що вам заважає це робити? Не володієте англійською? Тримайте https://translate.google.com/?hl=ru&sl=en&tl=uk&op=translate
показать весь комментарий
02.03.2023 20:38 Ответить
Бачу,ви грамотний чоловік,знаєте де отой гуглтранслейт знайти.
Так а в чому конкретно Швець збрехав ?
показать весь комментарий
02.03.2023 20:59 Ответить
Абсолютно середньостатистичний. То дуже довга розмова. Я погано сплю і часом його вмикаю на фоні. Тому, повірте, я знаю про що кажу. Почніть перевіряти - побачите самі.
показать весь комментарий
02.03.2023 21:10 Ответить
Х-ня це все. Брехня більше людям подобається
показать весь комментарий
02.03.2023 19:13 Ответить
Хто б міг подумати.
показать весь комментарий
02.03.2023 19:14 Ответить
Правда по-зеленські і правда - зовсім різні речі!
показать весь комментарий
02.03.2023 19:17 Ответить
А ще від замовленого Банковою опитування відкритий темник для Марафону імені СЛУГ ЄРМАКА - 63 відсотки УКРАЇНЦІ ВВАЖАЮТЬ ПЕРЕМОГУ БЛИЗЬКОЮ , ну чисто для Марафону
показать весь комментарий
02.03.2023 19:18 Ответить
Кулєба, сходи в коментарі під новинами в англомовних виданнях. Сподіваюсь, ти швидко прозрієш від кількості кацапської ботні. Нагадую, там демократії і владу вибирають звичайні люди, які ті кацапські висери читають. Я кожний місяць читаю як ви вчергове виграли інформаційну війну, тільки от відсоток підтримки України серед населення союзників дедалі падає. Треба щось з тим робити.
показать весь комментарий
02.03.2023 19:21 Ответить
Читають і чим більше читають, тим більше призирають цих високочок. Хай боти із штанів лізуть, строчачи коментарі, а підтримка населенням Заходу як була величезною, так і залишиться. У людей, які живуть на Заході є імунітет до пропаганди і вона в них визиває лише ненависть. А ось Українці ще не виробили такого імунітету, тож треба з плеча рубити ботів на українських ресурсах
показать весь комментарий
02.03.2023 19:34 Ответить
На жаль, не все так гарно, як ти кажеш
https://apnews.com/article/russia-ukraine-biden-politics-poland-33095*************************** Support softens for providing Ukraine weaponry, funding
показать весь комментарий
02.03.2023 19:39 Ответить
Ну є трохи зниження, обумовлене деяковю втомою від війни, але противників санкцій зменшилась зараз ли ше 13%, постачання зброї ліше 30%, а державних коштів лише 38%. Тобто переважаюча більшість як підтримувала та підтримає Україну і зараз, бо допомога Україні це копійки для американців. З одного боку ми вважаємо цю допомогу недостатньою, а ле при цьому є й зворотня сторона медалі, як виходить саме з цієї дедостатньості - вона майже не впливає на підтримку України населенням, тож вона буде тривати до повного знищення Росії, що актуально саме тоді, коли протистояння перейшло у затяжну фазу та іде на виснаження. І у Росії теж падає підтримка війни, яка іде ще більшими темпами, тільки ми про це не дізнаємося, бо там немає свободи слова
показать весь комментарий
02.03.2023 19:50 Ответить
Твоє "лише" не применшує наслідків, на жаль. Втрата 30% підтримки - це не "лише", а дох#я. Тепер врахуй початок виборчої гонки в Штатах, яка от-от почнеться (на весні оголосять всіх кандидатів) і позицію республіканців (в тому числі трампістів), які навідріз проти підтримки України. Зараз ця тема вже починає масово розкручуватись їх політиками. Буде дуже добре, якщо до осені ми не втратимо стільки ж саме.
Це Штати. В Європі справи ще гірші. Вони більше звикли лупитись в дьосна з кацапи та приторговувати + енергетична криза. Глянь динаміку підтримки України по Німеччині чи Франції. В бік Італії взагалі страшно дивитись. І це не втома від війни. Це робота кацапської пропаганди. Європейці самі в шоці і вже намагаються якось протидіяти:
https://www.politico.eu/article/eu-to-launch-platform-to-fight-russian-chinese-disinformation/ EU to launch platform to fight Russian, Chinese disinformation
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-02-09/tiktok-reveals-russian-disinfo-network-targeting-european-users TikTok Reveals Russian Disinformation Network Targeting European Users
https://www.theguardian.com/world/2023/feb/28/china-spends-billions-on-pro-russia-disinformation-us-special-envoy-says China spends billions on pro-Russia disinformation, US special envoy says

От в мене і виникає питання до Кулеби та влади - ми щось робити будемо? Де центри контрпропаганди? Де залучення громадськості? Де ролики з "правдою" та англійською озвучкою? Чи це мають тягнути, як завжди, волонтери на своєму хребті, а Кулеба доповідатиме про успіхи в інформаційній війні?
показать весь комментарий
02.03.2023 20:17 Ответить
Треба врахувати що передвиборчу гонку почнуть і демократи напротивагу республіканцям і їх передвибоча кампанія буде чинити ще більший вплив на американське суспільство і серед республіканців теж багато яструбів холодної війни, які будуть виїджати саме на темі підтримки України. А ось з трампістами все зрозуміло - в жодній країні не ******* зрадників і їх вже розкусило американське суспільство і вони втрачають його остаточну підтримку, а незначна кількість маргіналів, які стали кістяком трампістів після захоплення Капітолію як була так і залишиться незмінною. І в Євопі такі ж тенденціх як і у США, хоча і співвідношення близько 50 на 50 з вагомою перевагою на користь України, але здоровий глузд і там і там завжди переможе, тому і Захід живе краще всіх у світі, бо не розмінює прагнення до свободи на тимчасову вигоду. Підтримка України це питання гідності та західних цінностей для кожного американця і європейця і саме вони, а не політика та популізм завжди відіграватимуть вирішальну роль. А ось Вашу претензію до Кулеби то я підтримую на всі сто.
показать весь комментарий
02.03.2023 20:44 Ответить
Поміняти Кулебу на Пороха , шмигаля на Южаніну,
показать весь комментарий
02.03.2023 20:10 Ответить
Вам дай тільки когось поміняти. Це пострадянське мислення про вождів і героїв, які прийдуть і змінять все. Закони потрібно нормальні приймати і впроваджувати дієві механізми!
показать весь комментарий
02.03.2023 20:27 Ответить
Соромився говорити яку ви доносити правду це "єдиний марафон" "фрі дом" ?які фінансуются з державного бюджету і жодної користі ,жодних аналітичних програм ,створення документальних і художніх фільмів про цю жахливу війну ,про те що таке нациська росія ,до того нема телеканалу іномовлення на англійській ,німецькій ,іспанській та інших мовах ,зате є нікому непотрібний фрі дом.
показать весь комментарий
02.03.2023 19:39 Ответить
якщо в державі є правда,котру влада закопує від народу,котрий її обрав,лопатою брехні,то все решту , що вони будуть прикривати вивіскою "правди" ,буде сприйматися, як не правда.
показать весь комментарий
02.03.2023 19:40 Ответить
Головне, говорячи правду, не забрехатися вкінець.
показать весь комментарий
02.03.2023 19:47 Ответить
'' У нас є сильний герой, який представляє свою націю - Президент Зеленський''-це отой що закатав у асфальт ракети, відводив війська, забороняв стріляти у відповідь , хотів кудись *уйлу заглянути, розмінував Чонгар.. Це він що по геройськи відкосив від служби чотири рази? Якщо він герой то я хан турецький! Краще б він втік!
показать весь комментарий
02.03.2023 19:50 Ответить
Правды не существует, любое наше восприятие реальности всегда субъективное.

Люди с удовольствием поглощают субъективную реальность и полностью в ней живут. И на России, и в Германии, и в США. Предпочитают тех, кто больше заплатил за рекламу и пиар и их включают по кнопке телевизора или рекомендаций ютуба или тиктока, а также харизматиков разнообразных. Так что кроме правды лучше потратить больше денег на покупку рекламы или людей, а также особенный упор сделать на харизму и ярких личностей. На них самый большой спрос у населения тех стран, которые имеют для нас значение.
показать весь комментарий
02.03.2023 19:55 Ответить
Не можу читати коменти до цього ресурсу, хоча й намагаюсь вкотре. Тут переважно сборисько чи то кремлеботів, чи то потрохосрані , що рухають ворожі наративи ... так і не зрозумів. Хоча сам ресурс доволі інформативний, з невеликим лагом затримання реакції на події. Але ж коменти... мамадарагая... Більше не читаю вас, чорнороті панове і кремлядські таваріщі- лайномети
показать весь комментарий
02.03.2023 20:02 Ответить
На упячку чеши,тут таких справді лайном годують.
показать весь комментарий
02.03.2023 20:29 Ответить
Довіра до влади лорівнює нулю що воно меле
показать весь комментарий
02.03.2023 20:14 Ответить
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин

Олексій Гончаренко:
Вчора на Банковій відбувся селектор, де думали-гадали, що робити з депутатами, які відвідують міжнародні зустрічі.
Вирішили ось що: заборонити народним депутатам відвідувати міжнародні зустрічі без супроводу (!) співробітника СБУ чи посольства.
Я розумію, що всі свої геніальні ідеї пан Єрмак бере в радянському союзі. Але це просто цирк.
От уявіть собі ситуацію: у мене скоро засідання комітету ПАРЄ по міграції, де я є віце-президентом. По-перше, СБУ чи дипломата туди просто не пустять. І як бути? По-друге, що вони там будуть робити? По-третє, на це дійсно потрібно витрачати гроші платників податків та час наших співробітників спецслужб та дипустанов?
З нашою дипломатією не все так добре. Ми програли Великий Південь. У нас жахливі позиції у Африці. У нас так собі позиції у Азії. Може, краще працювати на цих напрямках? Може, трохи туди додати співробітників? Призначити посла, наприклад, у Китай. Як вам ідея? Ідіотизм.
P.S. Вже є, до речі, і питання з Європейської сторони про ці майбутні нововведення. Наша влада пояснює це міркуваннями безпеки. Що от треба оберігати народних депутатів. А можна не оберігати за державний кошт? Якось без охорони від Єрмака впораємось.
Я дійсно не можу зрозуміти, чим вони займаються прямо зараз. Невже це найголовніше?
показать весь комментарий
02.03.2023 20:18 Ответить
 
 