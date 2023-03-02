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Новости Война
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Глава МИД Нидерландов Хукстра о войне: На карту поставлено гораздо больше, чем суверенитет Украины. Это "лакмусовая бумага" для доверия к Европе.

гукстра

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра назвал развязанную Россией войну против Украины "лакмусовой бумажкой" доверия к Европе и миру.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах встречи министров иностранных дел G20 в Нью-Дели, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На карту поставлено гораздо больше, чем суверенитет Украины. На кону стоят общечеловеческие ценности, европейская безопасность. В конце концов, эта война также является "лакмусовой бумажкой" для доверия к Европе, Нидерландам и всему миру", - заявил Хукстра.

Также читайте: Глава МИД Нидерландов Хукстра - Китаю: Военная помощь России будет иметь последствия

Нидерланды будут продолжать поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, заявил министр, заметив, что война может продолжаться еще очень долго.

"Помним, что россияне девять лет вели войну в Афганистане и десятилетия – в Восточной Европе", - отметил он.

Нидерланды (1596) Хукстра Вопке (12)


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Топ комментарии
+9
ЗОЛОТІ СЛОВА!
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02.03.2023 19:39
+4
Скажи чесно - ти читав Будапештський меморандум?
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02.03.2023 19:43
+4
США та Великобританія якраз всі гарантії виконує.
А в меморандумі була гарантія ненападу, яку порушила саме рабсія.
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02.03.2023 19:47
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ЗОЛОТІ СЛОВА!
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02.03.2023 19:39 Ответить
Ентоні Блінкен: Як неодноразово говорив [президент Байден], це більше, ніж навіть сама Україна та український народ. Це стосується самих принципів, які лежать в основі намагань підтримувати мир і безпеку в усьому світі - ідеї, що одна країна не може просто вторгнутися в іншу, що одна велика країна не може залякувати свого сусіда, що одна країна може не намагайся стерти іншого з карти.

Ці принципи були настільки важливі з часів Другої світової війни, щоб спробувати запобігти черговій великій пожежі. Якщо ми дозволимо їх безкарно порушувати, то ми відкриємо скриньку Пандори для потенційних агресорів у всьому світі.
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02.03.2023 19:55 Ответить
Пахне мудрістю .
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02.03.2023 19:41 Ответить
На кону стоять гарантії США та Великобританії, Будапештський меморандум!!!
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02.03.2023 19:42 Ответить
Скажи чесно - ти читав Будапештський меморандум?
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02.03.2023 19:43 Ответить
США та Великобританія якраз всі гарантії виконує.
А в меморандумі була гарантія ненападу, яку порушила саме рабсія.
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02.03.2023 19:47 Ответить
Цікаво почути від Глави МЗС Нідерландів Гукстра оцінку - Заяву G20 проти війни в Україні заблокували Росія і Китай. РФ також відмовляється продовжувати зернову угоду, - Блінкен. Це т саме питання тільки не тільки про росію пу?
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02.03.2023 19:49 Ответить
Ну і звичайно про квіти, Нідерланді експортують квіти на росію в 2023...На кону стоять загальнолюдські цінності, європейська безпека чи то про коня, а квіти то інше?))
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02.03.2023 19:51 Ответить
Експорт квітів перекреслює всю ту допомогу, що надали Нідерланди Україні?
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02.03.2023 19:53 Ответить
Не ракети ж. І продають, а не купують..нехай у рабзеянців хоч квіти будуть

Вважайте, що таким чином підривають економіку раїсі
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02.03.2023 20:16 Ответить
А за квіти їм віддають гроші які могли б іти на військові витрати. То правільно і роблять. І чим більше вони продадуть туди квітів тим краще для України.
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03.03.2023 09:35 Ответить
Та не тільки Європи, усього заходу
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02.03.2023 19:52 Ответить
как будто суверенитет Украины это какая то разменная монета. Прощу прощения, но суверенитет Украины это гораздо важнее какого-то доверия к Европе. Так что на кону не просто доверие к Европе, на кону суверенитет Украины.
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02.03.2023 19:53 Ответить
Без довіри до Європи не буде суверенітету України і навпаки.
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02.03.2023 19:55 Ответить
для них - наоборот
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02.03.2023 22:28 Ответить
Європі пора вже визнати, що війна іде не лише проти України, а і проти всієї Європи!

Про це неодноразово говорили всі пропагандони Кремля - всі це чули!

І те, що наразі у Європейських містах не звучать сирени, і не вибухають ракети - це лише тому, що їх захищають ЗСУ!

Відкрийте вже свої очі, і прийміть цей факт, як би Вам не хотілось сховати голову в пісок!
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02.03.2023 20:13 Ответить
Не росіяни вели війну десять років, а совок. Кацапам зараз до совка, як до неба рачки.
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02.03.2023 20:43 Ответить
варвари проти цивілізації - хто кого. Світова історія знає чимало випадків перемог варварів. ******* варварська ерефія має ядерну зброю, необмежені природні, людські і фінансові ресурси а також союзників. Чого їм бракує? Високотехнологічної зброї ото й усе. Санкції напевно діють але занадто повільно і їх недостатньо для перемоги. Очевидно Україні без рішучої військової допомоги західної антипутінської коаліції буде хана. Миротворці ООН, пряме військове втручання НАТО чи якийсь інший формат. "Буря в пустелі" проти півмільйонної армії Іраку тривала п'ять тижнів. Кувейт захистили, зможете захистити й Україну.
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02.03.2023 20:52 Ответить
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02.03.2023 21:11 Ответить
Це херня. Для нас немає і не може бути нічого важливішого за наш суверенітет, незалежність, майбутнє нашої країни, наших дітей й онуків.
Т.з. "довіра до Європи" - то не лакмусовий папірець довіри, шайспапір до сраки.
Європа, яка споглядає, як роздерають Україну і виражає "занепокоєння", "обурення"...... така Європа ні нам, нікому іншому і нах. не потрібна. Наше життя і майбтнє - важливішого нема і бути не може!
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03.03.2023 09:05 Ответить
 
 