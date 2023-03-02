Глава МИД Нидерландов Хукстра о войне: На карту поставлено гораздо больше, чем суверенитет Украины. Это "лакмусовая бумага" для доверия к Европе.

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра назвал развязанную Россией войну против Украины "лакмусовой бумажкой" доверия к Европе и миру.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах встречи министров иностранных дел G20 в Нью-Дели, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На карту поставлено гораздо больше, чем суверенитет Украины. На кону стоят общечеловеческие ценности, европейская безопасность. В конце концов, эта война также является "лакмусовой бумажкой" для доверия к Европе, Нидерландам и всему миру", - заявил Хукстра.

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Нидерланды будут продолжать поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, заявил министр, заметив, что война может продолжаться еще очень долго.

"Помним, что россияне девять лет вели войну в Афганистане и десятилетия – в Восточной Европе", - отметил он.