Глава МИД Нидерландов Хукстра о войне: На карту поставлено гораздо больше, чем суверенитет Украины. Это "лакмусовая бумага" для доверия к Европе.
Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра назвал развязанную Россией войну против Украины "лакмусовой бумажкой" доверия к Европе и миру.
Об этом он сказал журналистам в кулуарах встречи министров иностранных дел G20 в Нью-Дели, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"На карту поставлено гораздо больше, чем суверенитет Украины. На кону стоят общечеловеческие ценности, европейская безопасность. В конце концов, эта война также является "лакмусовой бумажкой" для доверия к Европе, Нидерландам и всему миру", - заявил Хукстра.
Нидерланды будут продолжать поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, заявил министр, заметив, что война может продолжаться еще очень долго.
"Помним, что россияне девять лет вели войну в Афганистане и десятилетия – в Восточной Европе", - отметил он.
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Ці принципи були настільки важливі з часів Другої світової війни, щоб спробувати запобігти черговій великій пожежі. Якщо ми дозволимо їх безкарно порушувати, то ми відкриємо скриньку Пандори для потенційних агресорів у всьому світі.
А в меморандумі була гарантія ненападу, яку порушила саме рабсія.
Вважайте, що таким чином підривають економіку раїсі
Про це неодноразово говорили всі пропагандони Кремля - всі це чули!
І те, що наразі у Європейських містах не звучать сирени, і не вибухають ракети - це лише тому, що їх захищають ЗСУ!
Відкрийте вже свої очі, і прийміть цей факт, як би Вам не хотілось сховати голову в пісок!
Т.з. "довіра до Європи" - то не лакмусовий папірець довіри, шайспапір до сраки.
Європа, яка споглядає, як роздерають Україну і виражає "занепокоєння", "обурення"...... така Європа ні нам, нікому іншому і нах. не потрібна. Наше життя і майбтнє - важливішого нема і бути не може!