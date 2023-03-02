Украина подаст жалобу на Иран в Международный криминальный суд из-за поставок России военных беспилотников, - Шмыгаль

Украина подаст против Ирана жалобу в Международный уголовный суд из-за предоставления России дронов-камикадзе.

Об этом в интервью для Al Arabiya заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Киев будет настаивать на рассмотрении в суде вопроса о предоставлении Ираном беспилотников России, которые Москва использовала для атак по энергетической и гражданской инфраструктуре Украины.

"Мы озабочены пособничеством Ирана России в совершении этих военных преступлений и будем добиваться признания причастности Ирана к ним", - сказал Шмыгаль.

Премьер-министр Украины подчеркнул, что необходимо давить на Тегеран, чтобы тот перестал поддерживать Москву. Он добавил, что важно предотвратить передачу Ираном в Россию ракет.

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По информации украинских военных, Россия использует в Украине как минимум три модели беспилотников: дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6.