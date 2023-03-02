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Новости Война
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Украина подаст жалобу на Иран в Международный криминальный суд из-за поставок России военных беспилотников, - Шмыгаль

shahed,шахед

Украина подаст против Ирана жалобу в Международный уголовный суд из-за предоставления России дронов-камикадзе.

Об этом в интервью для Al Arabiya заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Киев будет настаивать на рассмотрении в суде вопроса о предоставлении Ираном беспилотников России, которые Москва использовала для атак по энергетической и гражданской инфраструктуре Украины.

"Мы озабочены пособничеством Ирана России в совершении этих военных преступлений и будем добиваться признания причастности Ирана к ним", - сказал Шмыгаль.

Премьер-министр Украины подчеркнул, что необходимо давить на Тегеран, чтобы тот перестал поддерживать Москву. Он добавил, что важно предотвратить передачу Ираном в Россию ракет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иранские дроны не используются в Украине, мы выступаем против войны, - глава МИД Абдоллахиан

По информации украинских военных, Россия использует в Украине как минимум три модели беспилотников: дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6.

беспилотник (3723) Иран (1823) Международный уголовный суд (236) Шмыгаль Денис (2721)


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Топ комментарии
+8
А шо з літаком України , котрий збив Іран під час ОМАНливої тусовки ЄРМАКА та ЗЕ З ПАТРУШЕВИМ ?
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02.03.2023 20:01
+3
А чего зелень так долго телилась с этим вопросом?
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02.03.2023 19:56
+3
А не проще разорвать дипотношения с вонючим Ираном? Национализировать все иранские компании в Украине и изгнать тысячи иранцев из Украины !
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02.03.2023 20:45
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А чего зелень так долго телилась с этим вопросом?
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02.03.2023 19:56 Ответить
Це у Вас риторичне питання)
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02.03.2023 20:10 Ответить
Та да.
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02.03.2023 20:59 Ответить
Так на Иран наложены санкции, которые запрещают поставлять им оружие и покупать то, которое сделали они. Наложены ООН даже вместе с кацапами. Они нарушили резолюцию ООН, те же США запросто могут в любой день в году заявить об этом, привести доказательства поставок вооружений и затем объявить о создании международной коалиции против Ирана с целью свержения режима КСИР и их шестерок-аяотол. Они уже имеют для этого все юридические полномочия и хорошую доказательную базу. Но они не сделали это за полгода. Потому что им не надо это и вообще им нужен Иран как рычаг давления на Саудовскую Аравию, иначе она мгновенно перейдет в блок к Китаю, ее соседи-арабы тоже самое. Мы с этого можем лишь получить ту полезную информацию, что мопеды делать легко, просто, дешево и они хорошо проходят ПВО из-за низкой высоты полета, не сильно зависят от глушилок, а их точность поражения и разрушительный эффект весьма неплохие. Мы можем просто делать больше дронов, чем Иран, вот и все.
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02.03.2023 20:00 Ответить
Зелень межувалась, а іранським пі..рам по..й на усі санкції. Народу 80 млн, злидні, та військовий тиск, мілітаризація, підкормлено кремлерейхом, пох..йнанарод, голод, санкції.....
Це саме і є, території Світового тероризму і його приспішників.
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02.03.2023 20:01 Ответить
А шо з літаком України , котрий збив Іран під час ОМАНливої тусовки ЄРМАКА та ЗЕ З ПАТРУШЕВИМ ?
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02.03.2023 20:01 Ответить
Шо? Шо? Подадуть заявку. Чекайте.
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02.03.2023 20:41 Ответить
черные ящики утилизированы, дело закрыто......
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02.03.2023 21:28 Ответить
Треба ж було щось сказати в інтерв'ю - ось і сказав! А що ж заважало зробити це раніше?
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02.03.2023 20:01 Ответить
Навіщо такі складнощі? Скільки у нас тільки в столиці фірм баклажанів? Чи то 600, чи то 800+ і що?
Торгують й надалі своїми зовсім не фініками і ніхто не чіпає. Але після знищеного нашого літака повного пілотів якось і не дивно.
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02.03.2023 20:24 Ответить
Лайкнул, только отмечу что против обесценивающей лексики по отношении к разным людям.
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02.03.2023 20:35 Ответить
Ну вже ті обіцянки хроном в дупі стирчать. Спочатку зробіть, а потім кажіть, що ви це зробили. "Подасть". Коли, через 100 років?
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02.03.2023 20:39 Ответить
А не проще разорвать дипотношения с вонючим Ираном? Национализировать все иранские компании в Украине и изгнать тысячи иранцев из Украины !
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02.03.2023 20:45 Ответить
...изгнать тысячи иранцев из Украины, которые изучают наших вузах физику, математику, авиа и ракето строение!
Давно пора.
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02.03.2023 22:51 Ответить
Не пройшло й півроку...
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02.03.2023 22:08 Ответить
 
 