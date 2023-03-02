Китай попадет не только под санкции США, если будет поставлять оружие России, - Блинкен

Соединенные Штаты имеют широкий круг возможностей для введения ограничений против Китая в случае оказания им военной помощи России, однако Пекин также рискует получить санкции от других стран, прямо об этом заявляющих.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в четверг по итогам министерской встречи G20 в Нью-Дели, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Участие (Китая. – Ред.) в таких действиях будет иметь последствия. Я не буду подробно описывать, какими они будут, но, конечно, мы имеем разные полномочия для введения санкций", - отметил госсекретарь США в контексте возможных поставок Китаем летальной помощи в РФ.

Блинкен подчеркнул, что на этом акцентируют внимание не только в Соединенных Штатах, но и в других странах.

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"Я говорю "другие", потому что эта обеспокоенность, что Китай рассматривает возможность предоставления России летальной военной помощи - общая, поэтому многие другие партнеры поднимали этот вопрос, и не только с нами. Но, насколько я понимаю, они поднимали этот вопрос непосредственно с Китаем, в том числе сегодня здесь, в Нью-Дели", – отметил госсекретарь США.