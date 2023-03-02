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Китай попадет не только под санкции США, если будет поставлять оружие России, - Блинкен

блінкен

Соединенные Штаты имеют широкий круг возможностей для введения ограничений против Китая в случае оказания им военной помощи России, однако Пекин также рискует получить санкции от других стран, прямо об этом заявляющих.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в четверг по итогам министерской встречи G20 в Нью-Дели, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Участие (Китая. – Ред.) в таких действиях будет иметь последствия. Я не буду подробно описывать, какими они будут, но, конечно, мы имеем разные полномочия для введения санкций", - отметил госсекретарь США в контексте возможных поставок Китаем летальной помощи в РФ.

Блинкен подчеркнул, что на этом акцентируют внимание не только в Соединенных Штатах, но и в других странах.

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"Я говорю "другие", потому что эта обеспокоенность, что Китай рассматривает возможность предоставления России летальной военной помощи - общая, поэтому многие другие партнеры поднимали этот вопрос, и не только с нами. Но, насколько я понимаю, они поднимали этот вопрос непосредственно с Китаем, в том числе сегодня здесь, в Нью-Дели", – отметил госсекретарь США.

Автор: 

Китай (3023) оружие (10242) россия (96018) санкции (11422) США (27043) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+5
Русскоглазиє також.
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02.03.2023 20:05
+5
Ага, саме тому Китай технологічно залежний від «заходу». І т.д. і т.п. Щ
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02.03.2023 20:18
+4
Узкоглазые, явно, хотят вернуться в эпоху культурной революции - гоняться за воробьями !
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02.03.2023 20:04
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Сайгон: Война в Украине не закончится в 2023 году

https://youtu.be/jzn_ns9SEN4
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02.03.2023 20:02 Ответить
очевидно. узкие на параше хотят нас уничтожить . если они отступят лишаться власти(жизни) по этому будут идти до конца
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02.03.2023 20:21 Ответить
Узкоглазые, явно, хотят вернуться в эпоху культурной революции - гоняться за воробьями !
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02.03.2023 20:04 Ответить
Русскоглазиє також.
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02.03.2023 20:05 Ответить
Все остальные-типа слепые...
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02.03.2023 20:12 Ответить
На 2023-ий год у Китая, кацапов, Ирана, еще десятка тотальный диктатур и сомнительных демократий под 90% всех ресурсов планеты и очень большой процент населения.

В это самое время Франция почему-то покидает Африку (легко отдавая вагнеру и другим наемникам возможность захватить власть и устроить диктатуру), Китай постоянно строит логистику и свои предприятия в Африке и Азии, Европа же нихрена не делает, Великобритания и США тоже. Пора уже просыпаться и понять, что сейчас под автократиями куда больше всего, чем есть у демократического света. А что до технологий, ну так профессор технических наук в Париже или Берлине зарабатывает в 4-6 раз меньше, чем в Китае. 300-350 тысяч в год против 50-60, максимум до 100. Более того, в Германии и уж тем более в Швеции зарплата профессора и доктора наук всего лишь в 3-4 раза выше, чем у уборщицы без всякого образования. Это и есть причина краха старого Света. Убогий левацкий недосоциализм, который хуже китайского коммунизма. Убивает желание у людей заниматься наукой и трудиться десятки лет каждый день, когда можно заработать не намного меньше, развлекаясь в телефоне и компьютере. 30 лет назад всю мобильную связь держали на себе, а Фины и Шведы там были на вершине. Теперь Китай 95% связи контролирует, Европа около 0%. Социализм в деле. В Китае уборщица 300 долларов зарплата (чуть выше у тех, кто с 9 до 22 6 дней в неделю работает), профессор 300 тысяч. Притом не только зарплата, но и огромное уважение, перед ученым все головы склоняют и уважают, даже перед иностранцем. А во Франции или Германии тебя мигрант избивает или твоего сына или дочь покалечит в школе и ему за это ничего не будет. Поэтому Китаю на все эти санкции может быть даже плевать будет, пока лучшие умы едут в него, где они получают деньги, уважение и перспективы, а также безопасность в конце концов. В Китае мигранта просто пристреляет, если он как-то помешает ученому, кто будет создавать новые ядерные боеголовки для Китая.
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02.03.2023 20:10 Ответить
Ага, саме тому Китай технологічно залежний від «заходу». І т.д. і т.п. Щ
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02.03.2023 20:18 Ответить
Давно нет.
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02.03.2023 20:44 Ответить
Ну давайте тоді, розповідайте )))
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02.03.2023 20:52 Ответить
концентрат ватной ху..ни))) дерьмище просто по пунктам)))
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02.03.2023 20:35 Ответить
В голове у тебя дерьмо.
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02.03.2023 20:48 Ответить
Китайський дракон збирається лише грізно драконити про людське око, аби йому з-за океану щедріше підсипали до корита.
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02.03.2023 20:31 Ответить
🤣🤣🤣 ага , вже бачили "вялікіх" з "втарой армієй в мірє"...
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02.03.2023 20:32 Ответить
А санкции против западных стран чью продукцию находят в дронах и ракетах рф будут?
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02.03.2023 20:49 Ответить
Сами себе что-ли?
В иранских дронах тоже западного полно
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02.03.2023 21:00 Ответить
Думаю, засцять. Пелосі над Тайванем засцяли збити і тут засцять. На відміну від кацапстану, там трохи клепка в голові є.
Тут фішка в іншому. Якщо Китай зараз змушений так ризикуючи впрягатись за кацапів, в останніх справи геть ху#ові.
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02.03.2023 20:57 Ответить
Китай грозно хмурит брови и себе цену набивает.
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02.03.2023 21:35 Ответить
Вільний світ радісно інвестував в "китайське економічне диво" - інвестори експлуатували масу рабів які працювали за копійки. Тепер за власну жадібність доведеться розплачуватись колосальними втратами у власних економіках і загрозою третьої світової.
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02.03.2023 22:49 Ответить
 
 