Китай попадет не только под санкции США, если будет поставлять оружие России, - Блинкен
Соединенные Штаты имеют широкий круг возможностей для введения ограничений против Китая в случае оказания им военной помощи России, однако Пекин также рискует получить санкции от других стран, прямо об этом заявляющих.
Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в четверг по итогам министерской встречи G20 в Нью-Дели, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Участие (Китая. – Ред.) в таких действиях будет иметь последствия. Я не буду подробно описывать, какими они будут, но, конечно, мы имеем разные полномочия для введения санкций", - отметил госсекретарь США в контексте возможных поставок Китаем летальной помощи в РФ.
Блинкен подчеркнул, что на этом акцентируют внимание не только в Соединенных Штатах, но и в других странах.
"Я говорю "другие", потому что эта обеспокоенность, что Китай рассматривает возможность предоставления России летальной военной помощи - общая, поэтому многие другие партнеры поднимали этот вопрос, и не только с нами. Но, насколько я понимаю, они поднимали этот вопрос непосредственно с Китаем, в том числе сегодня здесь, в Нью-Дели", – отметил госсекретарь США.
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В это самое время Франция почему-то покидает Африку (легко отдавая вагнеру и другим наемникам возможность захватить власть и устроить диктатуру), Китай постоянно строит логистику и свои предприятия в Африке и Азии, Европа же нихрена не делает, Великобритания и США тоже. Пора уже просыпаться и понять, что сейчас под автократиями куда больше всего, чем есть у демократического света. А что до технологий, ну так профессор технических наук в Париже или Берлине зарабатывает в 4-6 раз меньше, чем в Китае. 300-350 тысяч в год против 50-60, максимум до 100. Более того, в Германии и уж тем более в Швеции зарплата профессора и доктора наук всего лишь в 3-4 раза выше, чем у уборщицы без всякого образования. Это и есть причина краха старого Света. Убогий левацкий недосоциализм, который хуже китайского коммунизма. Убивает желание у людей заниматься наукой и трудиться десятки лет каждый день, когда можно заработать не намного меньше, развлекаясь в телефоне и компьютере. 30 лет назад всю мобильную связь держали на себе, а Фины и Шведы там были на вершине. Теперь Китай 95% связи контролирует, Европа около 0%. Социализм в деле. В Китае уборщица 300 долларов зарплата (чуть выше у тех, кто с 9 до 22 6 дней в неделю работает), профессор 300 тысяч. Притом не только зарплата, но и огромное уважение, перед ученым все головы склоняют и уважают, даже перед иностранцем. А во Франции или Германии тебя мигрант избивает или твоего сына или дочь покалечит в школе и ему за это ничего не будет. Поэтому Китаю на все эти санкции может быть даже плевать будет, пока лучшие умы едут в него, где они получают деньги, уважение и перспективы, а также безопасность в конце концов. В Китае мигранта просто пристреляет, если он как-то помешает ученому, кто будет создавать новые ядерные боеголовки для Китая.
В иранских дронах тоже западного полно
Тут фішка в іншому. Якщо Китай зараз змушений так ризикуючи впрягатись за кацапів, в останніх справи геть ху#ові.