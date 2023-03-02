В Украине горят российские танки, предназначенные для широкомасштабного вторжения в страны НАТО, - глава МИД Эстонии Рейнсалу
Эстония оказывает Украине максимальную помощь, поскольку Украина приняла на себя удар, который Россия могла нанести странам Балтии.
Об этом сказал министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу в интервью Голосу Америки, передает Цензор.НЕТ.
В Эстонии "полностью осознают, что российские танки, которые сейчас горят в Украине, были предназначены для широкомасштабного вторжения в страны НАТО, включая Эстонию", – сказал Рейнсалу.
Отвечая на вопрос о возможности передачи ВСУ современных западных истребителей, министр сказал, что он "не видит альтернативы этому, учитывая, что у России есть преимущество в воздухе".
"Бессмысленно получить танки и не получить для них поддержки с воздуха. Поэтому разумно не застрять в психологических колебаниях при переходе к следующим системам вооружения", - считает Рейнсалу.
Министр напомнил, что Россия использует все конвенционные виды вооружений без колебаний. "У них – полный набор. И нам также не стоит тянуть, надо изменить принцип поддержки Украины. Мы должны дать такое количество оружия, которое нужно ВСУ, чтобы победить в войне уже в этом году", – сказал он.
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А сколько дівізій грозних "Армат" было брошено на хахлофф?
Хз кто этого еще не понимает....
всё идет по плану...
ваша бабка путятишна. цалую.