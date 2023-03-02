РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9729 посетителей онлайн
Новости Война
7 187 33

В Украине горят российские танки, предназначенные для широкомасштабного вторжения в страны НАТО, - глава МИД Эстонии Рейнсалу

рейнсалу,урмас

Эстония оказывает Украине максимальную помощь, поскольку Украина приняла на себя удар, который Россия могла нанести странам Балтии.

Об этом сказал министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу в интервью Голосу Америки, передает Цензор.НЕТ.

В Эстонии "полностью осознают, что российские танки, которые сейчас горят в Украине, были предназначены для широкомасштабного вторжения в страны НАТО, включая Эстонию", – сказал Рейнсалу.

Отвечая на вопрос о возможности передачи ВСУ современных западных истребителей, министр сказал, что он "не видит альтернативы этому, учитывая, что у России есть преимущество в воздухе".

Читайте также: У Украины заканчиваются боеприпасы, мы должны начать совместные европейские закупки, - глава МИД Эстонии Рейнсалу

"Бессмысленно получить танки и не получить для них поддержки с воздуха. Поэтому разумно не застрять в психологических колебаниях при переходе к следующим системам вооружения", - считает Рейнсалу.

Министр напомнил, что Россия использует все конвенционные виды вооружений без колебаний. "У них – полный набор. И нам также не стоит тянуть, надо изменить принцип поддержки Украины. Мы должны дать такое количество оружия, которое нужно ВСУ, чтобы победить в войне уже в этом году", – сказал он.

Автор: 

Эстония (1449) Рейнсалу Урмас (41)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+33
показать весь комментарий
02.03.2023 20:33
+14
показать весь комментарий
02.03.2023 21:09
+12
показать весь комментарий
02.03.2023 20:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Рузьге!
А сколько дівізій грозних "Армат" было брошено на хахлофф?
показать весь комментарий
02.03.2023 20:28 Ответить
Ними навіть Кремль не можна захопити, не те що Україну чи навіть Європу, бо вони глохнуть вже на Червоній площі
показать весь комментарий
02.03.2023 20:46 Ответить
Площа не Червона, а Красная. Не треба тлумачити (перекладати) кацапських назв.
показать весь комментарий
02.03.2023 20:50 Ответить
буду знати
показать весь комментарий
02.03.2023 20:52 Ответить
какая в .уя красная... плоШЧадь? Главный цвынтар страны и крапка
показать весь комментарий
03.03.2023 07:42 Ответить
Армата - психологическое оружие. Противник должен умирать со смеху. Но подлый враг почему-то со смеху выживает...
показать весь комментарий
02.03.2023 21:22 Ответить
Армата это такой Маус, вроде есть, но для показухи.
показать весь комментарий
03.03.2023 02:26 Ответить
С той только разницей, что Маус ездил сам, но его не показывали.
показать весь комментарий
03.03.2023 14:33 Ответить
Что Маус, что Армата прожекты. Причем по характеристикам Армата вполне могла пойти в производство, но ворье украло всё.
показать весь комментарий
03.03.2023 21:04 Ответить
Да і руский мир разом з углеводородами горить разом з танками.
показать весь комментарий
02.03.2023 20:28 Ответить
ру-есеский, накшталт насросейський..
показать весь комментарий
02.03.2023 21:13 Ответить
показать весь комментарий
02.03.2023 20:33 Ответить
Ех, його слова та у мізки деяким загальмованим від котрих залежать оті постачання літаків
показать весь комментарий
02.03.2023 20:41 Ответить
Вооооот! Вот поэтому, как минимум, западным странам ЕС и не выгодно что бы Украина победила блицкригом, быстро оттеснив росияк с помощью западного оружия....поэтому его так медленно и дают....Что бы рашка окончательно истощилась на территории Украины....
Хз кто этого еще не понимает....
показать весь комментарий
02.03.2023 20:42 Ответить
если бредиш!то не навязывай свой бред другим.
показать весь комментарий
02.03.2023 20:48 Ответить
Хоч розумій, хоч не розумій, а іншого вибору, ніж виснажувати ворога, знищуючи його усіма наявними засобами немає. Потрібно добити усіх рашистів, доки вони не знищила нас. Хотілося б, звичайно, зброї для бліцкрігу, але доведеться мочити їх тим що є
показать весь комментарий
02.03.2023 20:51 Ответить
Дяк так и есть, нам выбора не остается....я просто написал о том, почему нам не дают нужное оружие в нужном колличестве в нужные сроки....
показать весь комментарий
02.03.2023 20:56 Ответить
Нам не дають таку зброю тому що перелякані ЯО яке в руках терористичної держави!
показать весь комментарий
02.03.2023 21:19 Ответить
Нехай би вони ''істощали рашку'' на своїй території, а не ціною життів українців, кращих УКРАЇНЦІВ!!!
показать весь комментарий
02.03.2023 21:21 Ответить
Ви мені оцю бабусю нагадали. https://www.youtube.com/shorts/vEqiTZ74NRA https://www.youtube.com/shorts/vEqiTZ74NRA

показать весь комментарий
03.03.2023 08:20 Ответить
Хватить бредить. Дают медленно и порционно исключительно из-за того, что бы стравливать напор в котле, что бы в кремле не ********* давление и по Украине не начали бить тяо. Там жопа чешется от того, что янки применили ради двух вещей, устрашить ссср и сэкномить жизнь своих солдат, не нужно давать повод придти к такими же выводам там.Поэтому скажите спасибо, что они делают все, что не травмировать морально психов в мск. Ибо за прилет по Украине им не чем будет ответить, поэтому стараются не допустить геноцида как только могут. Дают и уже *******. Через 10 месяцев будут первые абрамсы, кто бы мог об этом подумать 8 лет назад.
показать весь комментарий
02.03.2023 22:21 Ответить
Но не надо забывать, что прямая аналогия с применением ЯО американцами не подходит для современного мира. Тогда в начале эры ЯО можно было безопасно для нападающего применить его. Сейчас, когда ЯО полно и оно так сказать привычно, применение не безопасно, ввиду возможности различных способов ответных ударов, начиная от примитивных грязных бомб и обстрела АЭС, до предупреждения обладателями ЯО агрессора, не начинать применение ядерного оружия. То есть развязывать руки и начинать применение ядерного оружия в современных военных конфликтах приведет к катастрофе.
показать весь комментарий
03.03.2023 02:17 Ответить
Приведет к катастрофе?) Ну поставьте себя на место Адольфа в 45 году. Как вы думаете, если бы у него были такие возможности, сколько бы ему понадобилось время принять решение и каково бы оно было?
показать весь комментарий
03.03.2023 02:24 Ответить
Ответ выше, нельзя ровнять начало эры ЯО.
показать весь комментарий
03.03.2023 02:28 Ответить
Как аналогия, применение химического оружия немцами во время Второй мировой войны было сдержано неминуемым обратным ударом. Так, что гитлер, конечно маньяк конченый, но такая же бункерная сцикливая крыса, как и путлер и его розовощекие богатые генералы и олигархи, которые желают жить.
показать весь комментарий
03.03.2023 02:35 Ответить
Истощилась и перестала существовать розпавшись на более мелкие государства перестав быть угрозой не только Украине но и всем соседям. Но есть проблема. Китай захавает сибирь.
показать весь комментарий
03.03.2023 08:18 Ответить
показать весь комментарий
02.03.2023 20:49 Ответить
показать весь комментарий
02.03.2023 21:09 Ответить
почему чудовищные? экстерминация паразитов полезное дело.
показать весь комментарий
02.03.2023 22:50 Ответить
Я х.ею, цель убить миллион кровавых оккупантов и мародеров, что может быть благороднее.
показать весь комментарий
03.03.2023 02:19 Ответить
Як говорить українська приказка. А нехай не лізуть.
показать весь комментарий
03.03.2023 02:21 Ответить
Не прошло и 30 с лишним лет, как эти танки стояли в Европе.
показать весь комментарий
03.03.2023 02:23 Ответить
.

всё идет по плану...

ваша бабка путятишна. цалую.

показать весь комментарий
03.03.2023 08:09 Ответить
 
 