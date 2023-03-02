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Новости Война
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Сообщено о подозрении двум предателям, работавшим в оккупационном "МВД" в Херсоне, - СБУ

сбу

По материалам СБУ подозрение в коллаборационной деятельности объявлено двум представителям так называемой "силовой структуры" во временно оккупированном Херсоне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Управления СБУ в Херсонской области.

С захватом города по приказам "военно-гражданской администрации РФ" и руководства военных подразделений РФ, было создано "главное управление министерства внутренних дел Херсонской области". Двое жителей Херсона согласились сотрудничать с оккупантами и добровольно заняли должности в незаконной структуре.

По данным следствия, новоиспеченные "оперуполномоченные отделения уголовного розыска Днепровского городского отдела полиции" и "следователь следственного отдела Днепровского городского отдела полиции главного управления министерства внутренних дел Херсонской области" выполняли решения оккупационной администрации, направленные на установление и утверждение временной оккупации государством-агрессором Херсон.

В настоящее время преступники скрываются от правосудия на левом берегу Днепра. За совершенное им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. СБУ знает об их местонахождении и принимает меры по привлечению к ответственности.

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СБУ (19983) Херсон (2868) государственная измена (1566)


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Може вже Баканову повідомлено про підозру?
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02.03.2023 20:31 Ответить
только два?
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02.03.2023 20:32 Ответить
В мережі було чимало відео з так званого "референдуму" в Херсоні, на яких "засвітилось" чимало колаборантів - їх притягнуть до відповідальності, чи тільки й можуть що розповідати про повідомлення підозр тим, хто втік і затримати їх не реально, отже, їм ці підозри до одного місця?
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02.03.2023 21:28 Ответить
 
 