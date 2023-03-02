Сообщено о подозрении двум предателям, работавшим в оккупационном "МВД" в Херсоне, - СБУ
По материалам СБУ подозрение в коллаборационной деятельности объявлено двум представителям так называемой "силовой структуры" во временно оккупированном Херсоне.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Управления СБУ в Херсонской области.
С захватом города по приказам "военно-гражданской администрации РФ" и руководства военных подразделений РФ, было создано "главное управление министерства внутренних дел Херсонской области". Двое жителей Херсона согласились сотрудничать с оккупантами и добровольно заняли должности в незаконной структуре.
По данным следствия, новоиспеченные "оперуполномоченные отделения уголовного розыска Днепровского городского отдела полиции" и "следователь следственного отдела Днепровского городского отдела полиции главного управления министерства внутренних дел Херсонской области" выполняли решения оккупационной администрации, направленные на установление и утверждение временной оккупации государством-агрессором Херсон.
В настоящее время преступники скрываются от правосудия на левом берегу Днепра. За совершенное им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. СБУ знает об их местонахождении и принимает меры по привлечению к ответственности.
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