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Новости Война
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Единственная альтернатива членству Украины в НАТО – ее ядерный статус, - глава МИД Эстонии Рейнсалу

рейнсалу

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу считает, что членство в Североатлантическом Альянсе является единственным вариантом обеспечения безопасности Украины, за исключением ядерного оружия – но этот вариант на практике невозможен.

Об этом он сказал в интервью американскому порталу Newsweek, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Если мы скажем, что не видим Украину членом НАТО после этой войны, это будет означать, что мы боимся – либо прогнозируем, что Россия снова нападет, и тогда страны НАТО будут вовлечены в мировую войну, либо, по крайней мере, в войну за европейский континент". Это уже признание того, что широкомасштабная война повторится", – объяснил свою позицию эстонский министр.

Он отверг любые альтернативы членству Украины в Альянсе – в частности, план сближения с НАТО в обмен на большую готовность Киева к переговорам с РФ, который, как сообщали СМИ, продвигают Британия, Германия и Франция.

"Какой смысл пытаться копировать НАТО, если вы четко даете понять, что это не НАТО? Это похоже на полуНАТО. Я бы отнесся к такой копии с большим подозрением. Честно говоря, единственной гарантией, кроме НАТО, было бы предоставление Украине ядерного оружия ", – сказал Рейнсалу, в то же время подчеркнув, что такой шаг невозможен и нежелателен ввиду обязательств ядерных государств Альянса по нераспространению ядерного оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине горят российские танки, предназначенные для широкомасштабного вторжения в страны НАТО, - глава МИД Эстонии Рейнсалу

По словам Рейнсалу, оставить Украину вне зонтика безопасности Запада  - оставит Киев в неопределенности и подорвет процесс восстановления страны.

"Представьте, что мы не предоставим Украине после войны гарантии, предусмотренные статьей 5. Тогда мы будем поощрять Украину строить свою самооборону по стратегии "ежа", как на Диком Западе, стоя в своем форте с винтовками и ожидая Россию. Я думаю, что это создаст серую зону посреди Европы. Это был бы большой негативный сигнал по поводу их стремлений в Европейский Союз, с точки зрения безопасности, инвестиционных гарантий и всего остального", - добавил глава МИД Эстонии.

НАТО (10042) членство в НАТО (1526) Эстония (1449) Рейнсалу Урмас (41)


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Топ комментарии
+18
Україна свій ядерний статус ******** дякуючи певним неабияки розумним українцям-комунякам тепер на черзі державність...
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02.03.2023 20:53
+16
Підтримую! Це умова виживання України і українців!
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02.03.2023 21:02
+15
Неадекватам не можна давати в руки ядерну зброю.

«Ми могли б шантажувати весь світ, і нам би давали гроші на обслуговування, як зараз це відбувається в багатьох інших країнах», - заявив Арахамія в ефірі телеканалу https://ukraina24.segodnya.ua/vlast-news/11635-arahamiya-nazval-glavnuyu-oshibku-rukovodstva-ukrainy-za-gody-nezavisimosti «Україна 24» .
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02.03.2023 20:57
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inkoly take vrajenya, sho ze-foby - klemleboty, cil' yakyh rozhytaty Ukrainu z seredyny, sho by v kinec' syl ne mila.
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02.03.2023 22:11 Ответить
По вас відразу видно що "біла кісточка, блакитна кров". Не подобається демократія? Так тоді вам до рашкостану.
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03.03.2023 08:08 Ответить
не ну отличная идея - дать Украине сначала боевые самолеты а потом и ядерное оружие.
Рашка повесится за жопку тут же )
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02.03.2023 21:46 Ответить
dilo govoryt'
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02.03.2023 22:04 Ответить
респект Эстонии. Все по делу
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02.03.2023 22:20 Ответить
100 баллов єтому господину
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02.03.2023 22:46 Ответить
обожнюю естонців

коли хтось буде далі передражнювати їх за кацапячим стереотипом та тягнути слова - за можливості буду відразу бити в пику
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02.03.2023 23:57 Ответить
Джавелини теж спочатку давати не схотіли, потім гармати не хотіли, потім танки не хотіли, літаки...чому б ні!
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03.03.2023 01:22 Ответить
В Германії немає ядерної зброї, але є гарантії від НАТО. Що втім не заважає погрожувати кремлівськими потворами повторами. Але моська ще ніразу не вкусила НАТО з моменту його створення.
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03.03.2023 02:02 Ответить
Капцем їх капцем.
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03.03.2023 08:05 Ответить
Все вірно, або повноцінне членство у НАТО, або відновлення ядерного статусу! Це програма мінімум. Повноцінне завдання: одне і друге разом.
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03.03.2023 08:54 Ответить
США і Європа дадуть згоду на ядерний статус України? Сумніваюсь.
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03.03.2023 09:31 Ответить
Коли ми матимемо свою ядерну зброю(ну, припустимо) нас візьмуть в НАТО без проблем, навіть ******** Орбан не завадить!
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03.03.2023 10:30 Ответить
Урмас не расчёсывай меморандум, будет зудеть.
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03.03.2023 10:38 Ответить
.

а якже нерозповсюдження? нi, тiльки НАТО !
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03.03.2023 10:52 Ответить
.

Україна пiдписалась пiд нерозповсюдженням, здала паРашi пiд "гарантii" гарантiв третiй ядерний арсенал у свiтi.

коммуняк, хто це зробив, зробив саме пiд такi "гарантii", пiдвiсити вниз головою.

саме коли здавали ядерний арсенал потрiбно було вимагати прийняття в НАТО та ЕС та ще й грошей...

але минулого вже не повернути. тому зараз гарантiя - це тiльки НАТО, а не ядерна зброя !
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03.03.2023 11:02 Ответить
Людина називає речі своїми іменами, нажаль, мало що вирішує. А люди які можуть змінити ситуацію жують соплі (вибачте, бавляться в дипломатію) і пропонують якісь перемовини і гарантії безпеки на папері
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03.03.2023 11:09 Ответить
Спасибо правительству Эстонии за ЧЕСТНОСТЬ. Будапештский меморандум фактически утратил силу с нападением РФ на Украину. Украина имеет полное право не нарушая никаких своих договоров восстановить ядерный статус. Но я предпочел-бы членство в НАТО. Причем членство в НАТО получить можно в разы быстрее чем членство в ЕС. Хороший пример это Турция-которая десятки лет не попадает под стандарты ЕС и ее туда не принимают,но в НАТО Турция состоит очень давно
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03.03.2023 11:19 Ответить
Найкоротший шлях завершити війну, повернути кордони зберігши тисячі життів. Навіть біснуваті Аятоли, Х-йли та різні Ири та Ини виявились розумніші за тупих хохлів.
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03.03.2023 11:39 Ответить
У совьетського мать єго так союза, теж була ядерна зброя, й він курва розвалився! Бо їм керували тупі кацапи!
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03.03.2023 12:08 Ответить
"Єдина альтернатива членству України в НАТО - її ядерний статус, - глава МЗС Естонії Рейнсалу"

А де наш глава МЗС?
Він взагаві існує, чи його повністю замінює Єрмак?
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03.03.2023 11:42 Ответить

1995. Мусора "пакують" протест проти "ядерного стриптизу"
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03.03.2023 12:19 Ответить
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