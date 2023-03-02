ГУР о событиях в Брянской области: Не гражданская война, но начало освобождения РФ от режима

По мнению представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, события в Брянской области РФ говорят о том, что россияне начинают бороться с режимом диктатора Владимира Путина. Юсов прогнозирует, что такие "восстания" могут случиться еще.

Об этом Юсов рассказал в эфире национального телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Правда, собственно, что полномасштабное вторжение рашистов и Путина повлекло за собой углубление проблем внутри самой так называемой Российской Федерации.

Россия – это нестабильное образование, внутри которого имеется огромное количество сложных нерешенных вопросов, противоречий, конфликтов – межрегиональных, межэтнических, религиозных, социальных, политических и других.

И то, что сегодня граждане Российской Федерации на определенной территории восстали для того, чтобы свергнуть режим Путина, это, собственно, закономерное развитие после вторжения в Украину", - заявил он.

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По мнению Юсова, вся Россия – это искусственное образование, поэтому не удивительно, что подобные "восстания" случаются. Он прогнозирует, что это не первые и не последние подобные беспорядки.

"Учитывая то, что вся РФ в историческом контексте – это абсолютно искусственное образование, которое покорило много территорий и поработило много народов… Там, где тонко – там и порвется", – сказал Юсов.

Представитель разведки считает, что события в Брянской области – это начало освобождения собственной страны и искупление преступлений РФ и Путина.

Он считает, что подобные события в конечном счете станут причиной трансформации и демократизации России, уничтожения режима Путина и привлечением преступников к ответственности.

По словам представителя ГУР, россияне должны осознать, что война пришла не только в дом каждого украинца, но и каждого россиянина.

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"То, что мы сегодня могли увидеть – это реальные граждане РФ, которые решили бороться с Путиным. Это также проблема РФ и часть россиян имеют право ее решать...

Я думаю, что для тех людей, которые принимали сегодня участие в мероприятиях против режима Путина на территории РФ, это начало освобождения собственной страны и искупление преступлений собственного государства и режима Путина", - резюмировал он.

Комментируя появление в украинской Википедии страницы под названием "Брянские беспорядки" (по состоянию на 19:00 она удалена. – ред.), в которой говорилось о том, что сегодняшний инцидент "известен как начало гражданской войны" в РФ, Юсов сказал, что это не гражданская война, но для тех россиян, которые принимали участие в сегодняшних действиях, это начало освобождения собственной страны, искупление преступлений собственного государства и режима российского диктатора Владимира Путина, пишет ЛигаБизнесИнформ.

"Будет ли это гражданской войной – не знаю. В конце концов у нас нет такой задачи. У нас есть задача освободить нашу территорию. Так или иначе, это должно повлечь за собой трансформацию и демократизацию России, уничтожение режима Путина и привлечение преступников к ответственности", – сказал Юсов.

Отвечая на вопрос, что является правдой из озвученных россиянами версий, противоречивших друг другу, Юсов сказал: "Правда то, что Путин лжет, как всегда. А все остальное – это такая правда, как вош кашляет".

Он подчеркнул, что россияне, рассказывающие о боевых комарах, распятых мальчиках и другой ерунде, сегодня "не смогли собраться в кучу", поэтому говорили разные версии. Озвучивалась информация о расстрелянных автомобилях с семьями, о заложниках, детях и прочем.