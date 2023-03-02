ГУР о событиях в Брянской области: Не гражданская война, но начало освобождения РФ от режима
По мнению представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, события в Брянской области РФ говорят о том, что россияне начинают бороться с режимом диктатора Владимира Путина. Юсов прогнозирует, что такие "восстания" могут случиться еще.
Об этом Юсов рассказал в эфире национального телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Правда, собственно, что полномасштабное вторжение рашистов и Путина повлекло за собой углубление проблем внутри самой так называемой Российской Федерации.
Россия – это нестабильное образование, внутри которого имеется огромное количество сложных нерешенных вопросов, противоречий, конфликтов – межрегиональных, межэтнических, религиозных, социальных, политических и других.
И то, что сегодня граждане Российской Федерации на определенной территории восстали для того, чтобы свергнуть режим Путина, это, собственно, закономерное развитие после вторжения в Украину", - заявил он.
По мнению Юсова, вся Россия – это искусственное образование, поэтому не удивительно, что подобные "восстания" случаются. Он прогнозирует, что это не первые и не последние подобные беспорядки.
"Учитывая то, что вся РФ в историческом контексте – это абсолютно искусственное образование, которое покорило много территорий и поработило много народов… Там, где тонко – там и порвется", – сказал Юсов.
Представитель разведки считает, что события в Брянской области – это начало освобождения собственной страны и искупление преступлений РФ и Путина.
Он считает, что подобные события в конечном счете станут причиной трансформации и демократизации России, уничтожения режима Путина и привлечением преступников к ответственности.
По словам представителя ГУР, россияне должны осознать, что война пришла не только в дом каждого украинца, но и каждого россиянина.
"То, что мы сегодня могли увидеть – это реальные граждане РФ, которые решили бороться с Путиным. Это также проблема РФ и часть россиян имеют право ее решать...
Я думаю, что для тех людей, которые принимали сегодня участие в мероприятиях против режима Путина на территории РФ, это начало освобождения собственной страны и искупление преступлений собственного государства и режима Путина", - резюмировал он.
Комментируя появление в украинской Википедии страницы под названием "Брянские беспорядки" (по состоянию на 19:00 она удалена. – ред.), в которой говорилось о том, что сегодняшний инцидент "известен как начало гражданской войны" в РФ, Юсов сказал, что это не гражданская война, но для тех россиян, которые принимали участие в сегодняшних действиях, это начало освобождения собственной страны, искупление преступлений собственного государства и режима российского диктатора Владимира Путина, пишет ЛигаБизнесИнформ.
"Будет ли это гражданской войной – не знаю. В конце концов у нас нет такой задачи. У нас есть задача освободить нашу территорию. Так или иначе, это должно повлечь за собой трансформацию и демократизацию России, уничтожение режима Путина и привлечение преступников к ответственности", – сказал Юсов.
Отвечая на вопрос, что является правдой из озвученных россиянами версий, противоречивших друг другу, Юсов сказал: "Правда то, что Путин лжет, как всегда. А все остальное – это такая правда, как вош кашляет".
Он подчеркнул, что россияне, рассказывающие о боевых комарах, распятых мальчиках и другой ерунде, сегодня "не смогли собраться в кучу", поэтому говорили разные версии. Озвучивалась информация о расстрелянных автомобилях с семьями, о заложниках, детях и прочем.
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Не могли же они самовольно такое устроить
А навіщо робити так щоб було зрозуміло? Це не ми! Це народ брянщини хоче провести референдум, все можна придбати в ваєнторзі і тд.)))
Денис Rex Никитин
https://www.youtube.com/watch?v=J15I3F9s9ds
брнр,Купер...
Тихо и спокойно
Изо всех сил стараясь не быть назидательным, все-таки повторю сегодня прошлогодний вопрос: дорогие сторонники войны с Украиной, какие у вас были (или, может быть, еще остались) основания полагать, что бомбить Киев и Харьков можно, а вот Москву и Питер почему-то нельзя?
Или в развитие вопроса: вы действительно полагали, что Буча и Ирпень - это норм, а Сушаны и Любечаны будут почему-то всегда жить мирной жизнью?
Я правильно понимаю, что вы до сих пор не видите противоречия в своей логике?
Тогда - риторический вопрос: не идиоты ли вы, дорогие сторонники войны? Преступники - это уж само собой, но не идиоты ли?
"Провокація фсб" - це так собі пояснення. 90% коментаторів на цензорі тулять про "провокацію фсб", але поки що ніхто не може пояснити, нахіба вона була треба?
Щоб путєн "оголосив війну"? А що від цього зміниться на практиці?
А ось якщо це робота РОА під керівництвом ГУР МО, то це реально удар по режиму путлєра.
Уявіть собі, ще рік тому говношенков казав, що всі батальйони націоналістов оточені і знищені під Києвом і Харковим.
А тут куяк, і батальйони націоналістів уже зайшли в *********. І тут кацапчики заочковали: "а що ж це цар нам рік пиндів, що ми вже перемогли?". "А може цар в нас слабкий?".
А то цілийдень "товчете гімно в ступі" - тільки бризки летять
Головне - психологічний ефект в головах кацапів: великий путлєр, російські спецслужби і армія не можуть захистити пересічного кацапа. Російська влада слабка. "СВО" прийшла до повного фіаско, батальйони укронацистів вже заходять на скрєпную територію.
По суті - з нашої сторони це і є іпсо в її класичному розумінні.
"7 вересня, 2022 19:07
https://hromadske.ua/ru/amp/posts/zaluzhnyj-podtverdil-chto-vzryvy-na-aerodrome-saki-v-okkupirovannom-krymu-proizoshli-v-rezultate-raketnyh-udarov-vsu Прочитать материал на русском
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив, що нещодавні вибухи на аеродромах росіян в окупованому Криму є результатом успішних ракетних ударів Сил оборони."
Через місяць! Через місяць Залужний підтвердив, що у серпні ми нанесли удар по аеродрому в Саках. Ну там де "мамочка, пора ********* из твоего домика"...
То є звичайний цирк від пуйла для міжнародноі спільноти; навіть не для китаю.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F Гливицька провокація