ЕС планирует выделить 1 млрд евро для производства и предоставления Украине 155-мм снарядов, - The Washington Post
По данным The Washington Post, чиновники Европейского Союза и стран-членов обсуждают планы по выделению дополнительного миллиарда евро, а также создание общей схемы закупок для ускорения поставок Украине гаубичных артиллерийских снарядов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По словам чиновника ЕС, знакомого с проектом, приоритетом сейчас является гарантирование быстрой доставки украинским вооруженным силам 155-мм артиллерийских снарядов.
ЕС помогает Украине через свой Европейский фонд мира – фонд, который используется для возмещения странам-членам, оказывающим оружие, боеприпасы и военную поддержку Украине. Согласно последнему предложению, страны-члены, которые немедленно предоставят боеприпасы, получат гарантированную скорую компенсацию и высокую сумму возмещения.
Для финансирования проекта государствам-членам придется использовать дополнительный миллиард евро после того, как они уже согласились в декабре пополнить Европейский фонд мира еще на 2 миллиарда евро с возможностью дополнительных 3,5 миллиардов.
ЕС также будет поощрять третьи страны присоединиться к фонду, сказал чиновник: "Мы ведем переговоры с норвежцами, возможно, канадцы заинтересованы".
Параллельно Европейское оборонное агентство объединит запросы государств-членов на пополнение запасов и проведет ускоренную процедуру прямых переговоров с промышленными поставщиками боеприпасов в Европе. По словам чиновника, всего 12 компаний в девяти странах-членах производят 155-мм боеприпасы. Европейская комиссия будет стимулировать их наращивание производства с гарантиями долгосрочного спроса, что сделает проект интересным для них, сказал чиновник.
План обсудят министры обороны ЕС на следующей неделе, прежде чем министры иностранных дел и обороны рассмотрят его на встрече 20 марта. Затем лидеры ЕС могут утвердить его на саммите в Брюсселе 23-24 марта.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль