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ЕС планирует выделить 1 млрд евро для производства и предоставления Украине 155-мм снарядов, - The Washington Post

снаряди

По данным The Washington Post, чиновники Европейского Союза и стран-членов обсуждают планы по выделению дополнительного миллиарда евро, а также создание общей схемы закупок для ускорения поставок Украине гаубичных артиллерийских снарядов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По словам чиновника ЕС, знакомого с проектом, приоритетом сейчас является гарантирование быстрой доставки украинским вооруженным силам 155-мм артиллерийских снарядов.

ЕС помогает Украине через свой Европейский фонд мира – фонд, который используется для возмещения странам-членам, оказывающим оружие, боеприпасы и военную поддержку Украине. Согласно последнему предложению, страны-члены, которые немедленно предоставят боеприпасы, получат гарантированную скорую компенсацию и высокую сумму возмещения.

Для финансирования проекта государствам-членам придется использовать дополнительный миллиард евро после того, как они уже согласились в декабре пополнить Европейский фонд мира еще на 2 миллиарда евро с возможностью дополнительных 3,5 миллиардов.

ЕС также будет поощрять третьи страны присоединиться к фонду, сказал чиновник: "Мы ведем переговоры с норвежцами, возможно, канадцы заинтересованы".

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Параллельно Европейское оборонное агентство объединит запросы государств-членов на пополнение запасов и проведет ускоренную процедуру прямых переговоров с промышленными поставщиками боеприпасов в Европе. По словам чиновника, всего 12 компаний в девяти странах-членах производят 155-мм боеприпасы. Европейская комиссия будет стимулировать их наращивание производства с гарантиями долгосрочного спроса, что сделает проект интересным для них, сказал чиновник.

План обсудят министры обороны ЕС на следующей неделе, прежде чем министры иностранных дел и обороны рассмотрят его на встрече 20 марта. Затем лидеры ЕС могут утвердить его на саммите в Брюсселе 23-24 марта.

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боеприпасы (2354) Евросоюз (17252)


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Топ комментарии
+6
Планують розглянути 20 березня. Більше року війни , снаряди треба клепати десятками тисяч щомісяця і накопичувати резерв. Бо з такими темпами в найближчі роки війна може постукати і в ЄС.
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02.03.2023 23:00
+3
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02.03.2023 21:31
+3
Дякую ЄС за допомогу. Д
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02.03.2023 21:44
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02.03.2023 21:31 Ответить
Дякую ЄС за допомогу. Д
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02.03.2023 21:44 Ответить
Якщо дійсно хочуть тим, хто негайно надасть снаряди, швидко компенсувати їх ще й з високими сумами відшкодування, то, думаю, охочих не лише допомогти, а ще й заробити на цьому довго шукати не доведеться.
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02.03.2023 21:45 Ответить
Цигель цигель айлюлю
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02.03.2023 21:53 Ответить
а де наш патронний завод від пеці та зелі? позорище....
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02.03.2023 22:08 Ответить
Завидуйте молча,русня!!
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03.03.2023 10:38 Ответить
Планують розглянути 20 березня. Більше року війни , снаряди треба клепати десятками тисяч щомісяця і накопичувати резерв. Бо з такими темпами в найближчі роки війна може постукати і в ЄС.
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02.03.2023 23:00 Ответить
Це точно. ДуУже повільно вони чухмаряться.... добре що хочь так.
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03.03.2023 09:52 Ответить
Это вам не пролежавшие в раше на складе 100 лет, тут каждый снаряд взорвется. Смерть оккупантам!!!
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03.03.2023 10:41 Ответить
Ще тільки планує...
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03.03.2023 11:38 Ответить
Але краще не грошима, а обладнанням, а то знаємо ми ці "закупівлі" нашого МО - "золоті" станки у кілограмах...
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03.03.2023 14:14 Ответить
 
 