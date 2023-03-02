В течение дня войска РФ обстреляли 10 громад на Сумщине: повреждены частные дома и высоковольтная линия
В течение 2 марта россияне совершили обстрелы 10 территориальных громад области: Новослободской, Хотинской, Белопольской, Великописаревской, Середино-Будской, Эсманской, Зноб-Новгородской, Миропольской, Краснопольской, Шалыгинской.
Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, было зафиксировано 177 прилетов – из минометов, ствольной артиллерии, САУ, РСЗО.
В частности, обстрелам подверглись:
- Середино-Будская громада: в результате минометных обстрелов с 7:45 до 8:15 (9 прилетов) в с. Рожковичи повреждены 2 частных дома.
- Эсманская громада: из-за обстрела предварительно - из ствольной артиллерии - (4 прилета в 10:30) повреждены ЛЭП и частные дома в с. Студенок. Также в с.Уланово в результате обстрела РСЗО в 15.45 произошло возгорание жилого дома.
- Хотинская громада: из-за обстрела из САУ около 11.40 (4 прилета) повреждено офисное помещение агрофирмы и помещение для хранения дров в с. Кондратовка.
– Зноб-Новгородская громада: в результате обстрела из ствольной артиллерии вблизи с. Нововасиловка в 11:50 (10 прилетов) повреждена высоковольтная линия.
- Новослободская громада: из-за обстрела в 13.57 предварительно из ствольной артиллерии в с. Бояро-Лежачи (7 прилетов) повреждены 3 частных дома.
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