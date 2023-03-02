В России заявили о подрыве на мине машины Росгвардии в Брянской области

В Брянской области РФ автомобиль Росгвардии подорвался на мине во время "зачистки территории" у села Сушаны Климовского района. Сообщается о четырех раненых.

Об этом сообщил бывший пресс-секретарь ведомства, глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.

"Среди раненых трое сотрудников брянского СОБРа - командир отделения и два бойца, а также взрывотехник ОМОН. По данным Хинштейна, у них легкие осколочные ранения, жизни и здоровью служащих ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

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По словам Хинштейна, на месте находится сводній отряд ОМОН и СОБР вместе с ВДВ и группой взрывотехников.

"В дальнейшем силами Росгвардии была произведена зачистка с. Любечане и разминирование территории с. Сушаны", - заявил Хинштейн.