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Новости Война
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Украина имеет право освободить всю временно оккупированную территорию, включая Крым, - ЕС

крим

Украина имеет право освободить и восстановить полный контроль над всеми временно оккупированными территориями в пределах ее международно признанных границ, включая Крым.

Об этом говорится в заявлении ЕС, оглашенном во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На прошлой неделе международное сообщество здесь, в ОБСЕ и других международных организациях, продемонстрировало единство в непоколебимой поддержке и солидарности с Украиной. Наши правительства и наши народы четко дали понять: мы стоим на стороне Украины, которая осуществляет свое неотъемлемое право на самооборону против российской агрессии в соответствии с международным правом, в том числе статьей 51 Устава ООН, и будем продолжать делать это столько, сколько потребуется", - говорится в заявлении.

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В Евросоюзе высоко оценили мужество и решительность украинского народа, борющегося за защиту суверенитета, территориальной целостности и свободы Украины.

"Украина имеет право освободить и восстановить полный контроль над всеми оккупированными Россией территориями в пределах ее международно признанных границ, включая Крым", - говорится в заявлении.

В то же время, в Евросоюзе напомнили, что 26 февраля Украина отмечала День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь, и подчеркнули, что "Крым - это Украина".

В обращении отмечается, что Европейский Союз и его государства-члены будут продолжать поддерживать Украину в политической, экономической, гуманитарной, финансовой и военной сферах, "в том числе путем скорых скоординированных закупок в европейской промышленности".

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"Мы также будем поддерживать восстановление Украины, для чего будут использоваться замороженные и задержанные российские активы в соответствии с законодательством ЕС и международным правом. Мы продолжим усиливать коллективное давление на Россию с целью прекращения ее агрессивной войны", - говорится в заявлении.

Кроме того, Евросоюз вместе с международными партнерами намерен обеспечить, чтобы "Украина победила, чтобы международное право соблюдалось, чтобы мир и территориальная целостность Украины в пределах ее международно-признанных границ были восстановлены, чтобы Украина была восстановлена, а также справедливость установлена".

Автор: 

Крым (26419) ОБСЕ (4882) Евросоюз (17252) деоккупация (847)


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Топ комментарии
+13
Фу-у-у-х... А ми не знали - можна чи не можна? Тепер настала повна ясність,..
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02.03.2023 22:57
+9
Дякую капітан очевидність! Забули вас спитать
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02.03.2023 22:54
+9
Думаю для тех, кто хочет жить "как в россии" или вообще под российским флагом, решение одно - валить в рашkу. Это должно касаться всех, кто живет сейчас на временно оккупированных территориях, включая конечно Крым. Если хочешь что-то изменить в Украине - берешь украинский флаг и борешься за что считаешь нужным в правовых рамках.
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03.03.2023 06:56
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Дякую капітан очевидність! Забули вас спитать
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02.03.2023 22:54 Ответить
Фу-у-у-х... А ми не знали - можна чи не можна? Тепер настала повна ясність,..
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02.03.2023 22:57 Ответить
Визволити то визволимо ,а що робити із прихильниками росії?Прочитав ось цю статтю "Радіо Свобода" і зрозумів скільки там ще багато тих ждунів,сумно це все..https://www.radiosvoboda.org/a/yak-zhive-prifrontoviy-kupiansk/32290323.html Прифронтовий Куп'янськ
"Ми роздавали гуманітарку, людина її бере, відходить і каже: якби не ви, у нас би все було гаразд."
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02.03.2023 23:02 Ответить
соцзахист тут ні при чому і де ще можна було відчути себе більш вільно ніж в Україні ..
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02.03.2023 23:46 Ответить
Думаю для тех, кто хочет жить "как в россии" или вообще под российским флагом, решение одно - валить в рашkу. Это должно касаться всех, кто живет сейчас на временно оккупированных территориях, включая конечно Крым. Если хочешь что-то изменить в Украине - берешь украинский флаг и борешься за что считаешь нужным в правовых рамках.
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03.03.2023 06:56 Ответить
Теж прочитав. Таких тварин потрібно здавати СБУ або одразу брати за шкірки та викідати за поребрік.
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03.03.2023 09:28 Ответить
Все просто. Пропаганда работает в обе стороны. Промытые головой аквафреши, при наступлении ЗСУ обосрутся и сами побегут через мост. Останутся проукраинские жители и аморфная масса, которой без разницы и которая никогда и ничего не решает. Затаившихся "ждунов" со временем уже или соседи сольют, или соответствующие службы отловят.
Главное только одно. Никаких больше автономий и тем более отдельных парламентов Крыма. Статус обычной области Украины. Как Запорожская, Днепропетровская и т.д.
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03.03.2023 09:40 Ответить
нац.-культ. автономія буде, це мінімум, бо Європа затурбує ...
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03.03.2023 10:49 Ответить
Дело тут не в статусе, вон Донецку и Луганску ничего не помешало референдумы проводить.
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03.03.2023 12:51 Ответить
Перестали путькіна боятись і тепер нам все дозволяють... Дякуємо ,аж підскакуємо!
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02.03.2023 23:03 Ответить
А ще маємо право забрати газові та нафтові родовища для компесації заподіяної шкоди і ядернуу зброю, яку передали гаранту, бо гарант сам виявився агресором. Що не так? Здається все по фен шую.
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02.03.2023 23:03 Ответить
Навіщо? Там мають карячитися за копійки і сплачувати репарації Україні оті "два раба"...
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03.03.2023 00:22 Ответить
Ок, а окуповану в 1918 українську Стародубщину?
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02.03.2023 23:18 Ответить
вони розглядають кордон на 1991 рік,але Україні завдано настільки великої шкоди, що я сумніваюся, що це взагалі можна рахувати грошима, тому репарації та компенсації мають включати також і землі які колись були українськими та окуповані за часів російської імперії та більшовицької росії.
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02.03.2023 23:51 Ответить
Тобі землі мало? А для чого тобі земля? Щоб жиди продавали більше зерна по 69 доларів в Африку і по 114 в Єгипет при середньосвітовій ціні 362 долари?
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03.03.2023 00:26 Ответить
та яке зерно,після війни багато земель будуть непридатні і на розмінування підуть десятиліття,якщо рф з єдиним центром не стане хто компенсує втрати,що з них взяти крім ресурсів..
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03.03.2023 01:57 Ответить
Ресурси кацапів змусять продавати дешево і саме тому виплата репарацій розтягнеться на декілька десятиліть. Якщо хтось думає що ми отримаємо "все і відразу, бо ми того варті" то помиляється. Навпаки! Ми зацікавлені в зубожінні ********** і його занепаді до повного розвалу. На це потрібен час. Цьому також сприятиме відмова від двигунів внутрішнього згорання і альтернативна енергетика. А "нам своє робить".
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03.03.2023 02:11 Ответить
Поки маємо Зелю про репарації рано говорити. Він ще помилково капітуляцію може підписати.
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03.03.2023 11:46 Ответить
Справа не вземлі чи зерні, а в справедливості, цапи мають повернути те що вкрали, звичайно поки що це лише мрії тут би хоча б повернути, що вкрадено з 2014 року.
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03.03.2023 09:05 Ответить
хоспаді ... знайшов крайніх ... Придивись до наши фермерів, пошкреби пальцем, там суцільна корупція і договорняки.
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03.03.2023 10:52 Ответить
Тут примітивна схема. У фермерів скуповують трейдери за безцінь і з метою уникнення податку перепродують самі собі - своїм же офшорним компаніям. При цьому податки і зарплати платяться з заниженої до 69 доларів суми. А потім трейдер вже продає через власні дві-три прокладки по світовій ціні в 362. Схему знають всі! Кабмін не тільки не реагує на недоотриманий бюджет, а й отримує відкати з агротрейдерів та агрофірм. А те що селяни хрін без солі доїдають т це ж гої "каториє нє умєют жіть!" А от спробуйте продати квартиру або землю без оцінки її ринкової вартості? Не вийде...
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03.03.2023 19:45 Ответить
ну так ... ассоціації фермерів для захисту інтересів фермери не додумались створити, чи звертатися "кудись" ??

Чому вони за безцінь продають ??
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04.03.2023 04:24 Ответить
Трейдери так само як і кацапи на окупованій території встановлюють свою ціну. Вибору у малих ферм, а їх більшість, немає зовсім - здавай продукцію по їх цінам, плати за збереження в надії що ціни виростуть раніше ніж продукція зіпсується, або відразу вивозь на звалище.
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04.03.2023 06:35 Ответить
Такі проблєми у бізнесі скрізь. Питання чи можуть фермери об*єднуватись задля захисту своїх інтересів.

Опосередковано знаю фермера. Про такі критичні проблєми не каже.
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04.03.2023 11:21 Ответить
Якщо в нього є наймані робітники то цю тему він завжди буде замовчувати.
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04.03.2023 18:17 Ответить
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02.03.2023 23:40 Ответить
Право маємо, можливість поки обмежена.
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02.03.2023 23:57 Ответить
Чому заглавне фото України без Криму?
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03.03.2023 10:22 Ответить
ЄС підбадьорює Зелю ! Але він вірний Оманським домовленостям !
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03.03.2023 11:40 Ответить
Дякуємо за дозвіл.
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03.03.2023 13:59 Ответить
 
 