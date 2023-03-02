Украина имеет право освободить всю временно оккупированную территорию, включая Крым, - ЕС
Украина имеет право освободить и восстановить полный контроль над всеми временно оккупированными территориями в пределах ее международно признанных границ, включая Крым.
Об этом говорится в заявлении ЕС, оглашенном во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"На прошлой неделе международное сообщество здесь, в ОБСЕ и других международных организациях, продемонстрировало единство в непоколебимой поддержке и солидарности с Украиной. Наши правительства и наши народы четко дали понять: мы стоим на стороне Украины, которая осуществляет свое неотъемлемое право на самооборону против российской агрессии в соответствии с международным правом, в том числе статьей 51 Устава ООН, и будем продолжать делать это столько, сколько потребуется", - говорится в заявлении.
В Евросоюзе высоко оценили мужество и решительность украинского народа, борющегося за защиту суверенитета, территориальной целостности и свободы Украины.
"Украина имеет право освободить и восстановить полный контроль над всеми оккупированными Россией территориями в пределах ее международно признанных границ, включая Крым", - говорится в заявлении.
В то же время, в Евросоюзе напомнили, что 26 февраля Украина отмечала День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь, и подчеркнули, что "Крым - это Украина".
В обращении отмечается, что Европейский Союз и его государства-члены будут продолжать поддерживать Украину в политической, экономической, гуманитарной, финансовой и военной сферах, "в том числе путем скорых скоординированных закупок в европейской промышленности".
"Мы также будем поддерживать восстановление Украины, для чего будут использоваться замороженные и задержанные российские активы в соответствии с законодательством ЕС и международным правом. Мы продолжим усиливать коллективное давление на Россию с целью прекращения ее агрессивной войны", - говорится в заявлении.
Кроме того, Евросоюз вместе с международными партнерами намерен обеспечить, чтобы "Украина победила, чтобы международное право соблюдалось, чтобы мир и территориальная целостность Украины в пределах ее международно-признанных границ были восстановлены, чтобы Украина была восстановлена, а также справедливость установлена".
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"Ми роздавали гуманітарку, людина її бере, відходить і каже: якби не ви, у нас би все було гаразд."
Главное только одно. Никаких больше автономий и тем более отдельных парламентов Крыма. Статус обычной области Украины. Как Запорожская, Днепропетровская и т.д.
Чому вони за безцінь продають ??
Опосередковано знаю фермера. Про такі критичні проблєми не каже.