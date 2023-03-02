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Суд в Тбилиси отказал Саакашвили в отсрочке приговора по состоянию здоровья

саакашвілі

Апелляционный суд в Тбилиси отклонил иск адвоката экс-президента Грузии Михеила Саакашвили об отсрочке приговора по состоянию здоровья.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Новости-Грузия.

Защита пыталась обжаловать решение Тбилисского городского суда от 6 февраля, который оставил Саакашвили в заключении, признав безосновательным иск об отсрочке приговора и освобождении по состоянию здоровья.

Апелляционный суд, в свою очередь, не нашел правовых оснований для удовлетворения жалоб адвокатов на это решение.

Таким образом, решение Тбилисского городского суда остается в силе по-прежнему.

Читайте также: Европарламент принял резолюцию с призывом к Грузии освободить Саакашвили

В свою очередь защита Саакашвили обращает внимание, что Апелляционный суд принял решение отклонить жалобу без слушаний сторон, только на основании материалов дела.

Автор: 

приговор (1232) Саакашвили Михеил (3307) суд (25135)


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Топ комментарии
+22
В Грузии один из самых лояльных нам и сочувствующих нам,народов,и одна из самых гнилых властей ,разве что Венгрия форы даст
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02.03.2023 22:58
+14
Чого українців аповинна цікавить доля кримінального злочинця що вчинив злочин у власній країні та відбуває там покарання? (Тепер хай починають верещать про "найвеличнішого реформатора всіх часів та народів")
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02.03.2023 22:58
+14
Говнорускую власть грузии выбрал народ грузии. Остальное не имеет значения.
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02.03.2023 23:03
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`А, так вы - жертва? А почему страны Балтии не стали жертвой? Может потому, что совок не смог выесть им мозги за 40 лет - просто времени не хватило.`

Кто вам сказал, что они не жертвы? Финляндия имеет свою территорию под оккупацией России. Некоторые прибалтийские страны тоже. Но они к этому привыкли. Они ВЫБИРАЮТ ничего с этим не делать. Даже не пытаються пнуть Запад под зад, чтобы мотивировать их что-то с этим делать. А что у них сегодня? Их проблемы почти забыты. И они до сих пор остаются жертвами. Вы этого же хотите и для Украины?

`Да ладно - это из той же области, что "В Украине нет системной коррупции". Нет, уважаемый, гораздо более коррумпированы, на это есть причины и тянутся они с советских времен. Потому как тогда люди пытались заводить полезный знакомства для того, чтобы что-то "доставать", что-то "решать", продвигаться по карьерной лестнице. Тогда большое значение имели связи и знакомства. С переходом к рыночным отношениям к этому добавились денежные знаки.`

Другими словами, вы не дискредитируете то, что я говорю. Вы просто расширяете временную шкалу до советских времен.

` Но все же почву на Донбассе Рашка начала подготавливать не в 2014 году и даже не в 2004, а гораздо раньше. И наши власти, наше население всячески им подыгрывало до определенного момента. `

Только потому что украина действует против них слишком слабо?
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03.03.2023 16:25 Ответить
В концепцию современного глобального мира территориальные войны уже давно не вписываются. Сейчас развитые страны воюют за умы, а не за территории. А оттуда, где идет война, умы как раз выезжают. Поэтому Финляндия выбрала абсолютно правильную позицию. Германия до сих пор переваривает ГДР, а они все же не так долго были в оккупации, и немцами быть не переставали. А в Карелии уже вряд ли живут финны - там живут "советские люди". Так зачем финнам этот груз?
"Только потому что Украина действует против них слишком слабо".
Вы не поняли суть проблемы. Не потому, что действует слабо. Там все гораздо глубже. Наши люди поставили свое благополучие выше независимости. Покупать ресурсы у паРаши было дешевле, чем их добывать. В итоге мы угробили свою добывающую промышленность. У нас было много материалоемких и энергоемких производств, которые требовали огромных вложений. Мы частично продали их нашим олигархам, а частично кацапам, которые их порезали на лом или завязали на свою территорию. В итоге чуть ли не 90% промышленности Донбасса оказалось ориентированным на кацапский рынок и завязано на кацапском капитале. Развитием региона никто не занимался - его по факту "подарили" оркам еще в 90-х. Ну они оркостан там и построили.
С Крымом все еще хуже. Я там часто отдыхал, не раз беседовал с "местными" москвичами и питерцами - они начали скупать там недвижимость уже довольно давно. В Крыму было много кацапских санаториев для военных пенсов, да и бабок рашка в Крым туда привозила скорее всего больше, чем украинцы. Я даже не говорю про Севастополь - там вообще все для нас печально.
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03.03.2023 16:49 Ответить
`В концепцию современного глобального мира территориальные войны уже давно не вписываются.`

Не похоже, чтобы Россия следовала этому ходу мысли.

`Сейчас развитые страны воюют за умы, а не за территории. А оттуда, где идет война, умы как раз выезжают. Поэтому Финляндия выбрала абсолютно правильную позицию. Германия до сих пор переваривает ГДР, а они все же не так долго были в оккупации, и немцами быть не переставали. А в Карелии уже вряд ли живут финны - там живут "советские люди". Так зачем финнам этот груз?`

Преподать урок русским? Чтобы показать им, что их варварские действия влекут за собой серьезные последствия? Привлечь к ответственности людей, которые толкают на такое поведение России? Или вы считаете, что все родственники погибших при русских не заслуживают никакой справедливости?

И может наконец помочь русским избавиться от таких людей, чтобы они сами перестали быть жертвами для начала?

`Вы не поняли суть проблемы. Не потому, что действует слабо. Там все гораздо глубже. `

Я думаю, что я буду придерживаться моего первоначального заявления. Я считаю, что украина очень слабо действовала против этих людей.

` Наши люди поставили свое благополучие выше независимости. `

И причина этого в том, что они не твои люди? Они всегда думали что их будущее с россией, а вы думали иначе? Если ты не видишь надпись на стене, кого еще винить, кроме тебя?

`Покупать ресурсы у паРаши было дешевле, чем их добывать.`

Украинцы могли бы продолжать делать то же самое. Вы не были обязаны трусить перед людьми, которые не считают себя украинцами, имея при себе украинские паспорта? Просто признайте это....ты был слишком слаб!

`Развитием региона никто не занимался - его по факту "подарили" оркам еще в 90-х. Ну они оркостан там и построили.`

Так русские ведут свой бизнес. неважно, какой у них паспорт.

Они могут называть себя мажорами, милиционерами, хоть президентами, хоть олигархами, но русский - это русский чем твой паспорт. Вы проигнорировали все эти признаки, и вот результат, который у вас есть. Вы были слишком слабы, чтобы следить за такими вещами.... и я вас не сильно виню, потому что большинство украинцев были ориентированы на зарубежные страны. Никто не придет к вам на помощь, даже если бы вы хотели. Но мы все сейчас здесь, и мое предложение, что мы не должны оставлять этим людям шанса сделать что-то подобное когда-либо снова. Мы должны взять их паспорта, депортировать их и, если возможно, принять русских, которые думают как украинцы. Обмен населением, если к тому времени в Украине хоть кто-то из русских остался.

`С Крымом все еще хуже. Я там часто отдыхал, не раз беседовал с "местными" москвичами и питерцами - они начали скупать там недвижимость уже довольно давно. В Крыму было много кацапских санаториев для военных пенсов, да и бабок рашка в Крым туда привозила скорее всего больше, чем украинцы. Я даже не говорю про Севастополь - там вообще все для нас печально. `

Что является еще одним примером крайней небрежности. Я думаю, что предоставление Крыму автономии было ошибкой после 1994 года. Я понимаю, что украинцы мирные люди. Но у Украины есть враги. И ты не можешь быть слабым перед этими людьми.

Я предлагаю отменить автономию Крыма, как только он вернется, и провести такой же обмен населением с Россией в отношении Крыма. Я бы предпочел жить с русскими, у которых мировоззрение похоже на украинцев, чем с «украинцами», которые думают, что они русские.
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03.03.2023 18:32 Ответить
`Теперь по делу. Я вижу, что вы любитель простых решений (что, кстати, тоже не является признаком ума) , поэтому рассказываете о том, что с беззаконием нужно бороться беззаконием.`

Да неужели? Вы когда-нибудь были в положении, когда ваше выживание было первостепенной задачей? Или вы думаете, что только потому, что запад снабжает Украину оружием и финансовой поддержкой, это единственный способ вести войну? Как вы думаете, как Грузия выжила перед лицом российского вторжения, которое по сравнению с ней было как минимум в 50 раз сильнее, чем сегодняшняя Украина? Вы думаете, что нет выхода из этой ситуации? Что, если нет выхода из той ситуации, то вам не нужно дать бой и сдаться русским, которые собираются убить вашу семью на ваших глазах, прежде чем они казнят вас?

Вы когда-нибудь чувствовали отчаяние?

Бьюсь об заклад, что нет.

И ВЫ собираетесь читать мне лекции о `безнравственности` беззакония?

Вот основная логика для вас, чтобы научиться.

Когда стоит под вопросом выживание тебя, твоей семьи и твоей страны, все остальное - лишь ДЕТАЛИ.
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03.03.2023 14:59 Ответить
`Ни к чему хорошему это никогда не приводило. `

Расскажите это грузинам, пережившим вторжение России в Грузию в 2008 году. Посмотрите, согласны ли они с вами.
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03.03.2023 15:03 Ответить
`Это ведет только к становлению авторитаризма со всеми вытекающими последствиями.`

Как я уже сказал, если ваше выживание имеет первостепенное значение, остальное - просто детали. Я не забочусь о последствиях, если я больше не буду жить.
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03.03.2023 15:05 Ответить
`Нужно строить систему, а не выбирать сцарей и наделять их новыми полномочиями. `

Покажите мне пример в этом мире, где законы действовали на варваров? А затем покажите мне, как в конце концов поступали с каждым варварским народом? Если вы обнаружите, что к ним когда-либо применялись законы, тогда вы правы.
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03.03.2023 15:07 Ответить
`Так они много чего говорят. Именно Михо обеспечил ***** маленькую победоносную войну абсолютно без последствий для Рашки, что только укрепило режим! Он ему подарок сделал. Так с чего ***** его ненавидеть? Саакашвилли для паРаши являлся просто полезным идиотом - не более того. `

От этого слишком сильно пахнет пророссийским нарративом, так что я даже не буду на него отвечать.
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03.03.2023 15:09 Ответить
Да ладно. А что так? И то, что Гаага не признала Рашку агрессором в случае войны с Грузией, тоже является кацапским наративом? А может, хоть одна страна ввела какие-то санкции за агрессию? Ну хотя-бы как за Крым Нет? А что так? Так что тогда потеряла паРаша, напав на Грузию, о чем она должна сожалеть?
"Что, если нет выхода из той ситуации, то вам не нужно дать бой и сдаться русским, которые собираются убить вашу семью на ваших глазах, прежде чем они казнят вас"(с) - это ваши слова.
Только непонятно, к чему они сказаны. Нет, там ситуация развивалась совсем по другому. Там именно Михо попер танками и реактивной артиллерией не заручившись международной поддержкой. А *****, можно сказать, спровоцировал, устроил засаду и ждал этого. Так что у Рашки вполне себе получилось выставить себя в роли миротворца перед мировым сообществом.
А вообще конфликт там был еще с 90-х, поджечь его могли в любой момент, но Саакашвилли явно не справился с ситуацией. Его развели, как ребенка.
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03.03.2023 15:27 Ответить
У вас очень плохое представление о человеческой душе. Понятия импульсивность, мышление на ходу, импровизация, энтузиазм, личный пример для вас ничего не значат. Но именно эти качества приносят изменения.

Видите ли, когда вы живете жизнью, в которой ваше существование ставится под вопрос, вы также учитесь действовать, прежде чем думать.

Вы понятия не имеете, к чему может привести погружение в суть проблемы с целью внесения изменений. Возможно, Саакашвили думал, что запад слишком расслаблен и нуждается в каком-то пинка под зад.

Я не думаю, что акция Саакашвили прошла даром. Это заложило основу для реакции на вторжение России в Крым. Зачем Западу заботиться о самой бедной восточноевропейской стране, которая, по мнению даже самого Трампа, все равно является Россией. Вот такую ​​доходность давал Саакашвили. Но такие, как ты, никогда не увидят этого. И никогда не понять, зачем он поехал в Грузию, зная, что его там могут убить.
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03.03.2023 16:08 Ответить
Импульсивность для политика - это отрицательное качество. Таким людям в политике не место И не стоит к этому приплетать импровизацию, энтузиазм и мышление на ходу. Что, кстати, тоже являются отрицательными качествами, если человек тупой, как мы могли увидеть на примере Марьяны Безумной.
"Я не думаю, что акция Саакашвили прошла даром". Так она и не прошла даром! Она укрепила веру орков в собственном превосходстве и вседозволенности, укрепила их веру в "вождя". И да, это послужило основой для дальнейшего отжатия Крыма. Но доходностью это сложно назвать.
"И никогда не понять, зачем он поехал в Грузию, зная, что его там могут убить".
Ну, зачем он поехал в Грузию, я, в отличие от вас, догадываюсь. Подобные личности любят держать возле себя контингент, который всячески их восхваляет (на данный момент у нас, кстати, подобный лидер). Ему сказали что-то типа: Михо, народ тебя ждет, приезжай и все разрулишь. С твоим приездом рейтинг твоей партии взлетит до небес, а после прихода к власти мы все с твоим приговором порешаем. Приехал, посадили. Есть огромная вероятность, что его слили свои же для достижения какой-то личной политической выгоды.
Короче, его уже в который раз, развели, как ребенка. В первый раз из-за развода он лишился части страны, второй раз его посадили. Не слишком большая плата за импульсивность? В большой политике без холодного расчета делать нечего.
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03.03.2023 16:28 Ответить
`Импульсивность для политика - это отрицательное качество. Таким людям в политике не место И не стоит к этому приплетать импровизацию, энтузиазм и мышление на ходу. Что, кстати, тоже являются отрицательными качествами, если человек тупой, как мы могли увидеть на примере Марьяны Безумной.`

А может сегодня вы живы только благодаря импульсивности Саакашвили. Если бы не бардак, который россия устроила в Грузии, то это не послужило бы примером того, что будет, если то же самое случится с Украиной. Саакашвили заставил запад показать зубы, когда к берегам Грузии подошел американский линкор, чтобы остановить русских. И по той же причине запад вооружает и обучает Украину последние 8 лет. Но я уверен, что вы этого не видите. По-вашему, все политики должны быть холодными расчетливыми интриганами, потому что с ними не возмоно можно играть, как с детьми.

Честно говоря, я предпочитаю импульсивного лидера, который ценит свободу и выбор, чем холодного расчетливого, который упускает возможности, даже не попытавшись.
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03.03.2023 16:51 Ответить
Задайте собі питання, чому "ворог №1" спокійно без охорони гуляв по Україні і Нідерландах, коли ***** знищував своїх ворогів по всьому світу? У нас в центрі Києва вбили депутата госдуми з охоронцем, вбивали нашіх розвідників і СБУшників, травили Скрипаля в ВБ.
Може відповідь дуже проста: Тому що для ***** Міхо був не ворогом, а корисним ідіотом. Саме Саакашвіллі забезпечив ***** маленьку переможну війну абсолютно без наслідків, що сприяло зміцненню режима на паРаші. Так, Грузія не мала шансів у війні проти військової машини *****. Так, паРаша спровокувала напад (чітко розуміючи, як поведе себе Міхо), але напала все ж таки Грузія. Тому ні санкцій, ні будь яких інших негативних наслідків через війну з Грузією паРаша не отримала. Так чому ***** має ненавидіти Сааку?
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03.03.2023 13:09 Ответить
А якщо б Грузія не напала, то війни не було б. Так по Вашому? Тобто Ви впевнені, що біднесеньке х*йло нападає , тільки коли його маленького, провокують?
Чесно, немає сенсу далі дискутувати.
І да, х*йло пишеться з маленької літери. Яке х*йло, така і літера
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03.03.2023 18:00 Ответить
Ні, не так. Ви дуже неуважно читали. Війна рашки з Грузією почалася ще у 90-х, коли Міхо ще і близько не було. Але саме поведінка Міхо дала москалям реалізувату те, що вони хотіли без негативних наслідків для себе. Якщо не доходить, то ключове тут "без негативних наслідків для себе". Його імпульсивність рашка використала в своїх інтересах.
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04.03.2023 00:33 Ответить
заткни пельку, тупий
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02.03.2023 23:12 Ответить
"Гостра"! Я сам вирішую що мені робить з своєю "пелькою"!
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02.03.2023 23:27 Ответить
Не очікував від вас такого коментаря. Ви підтримуєте зараз роботу фахівців з Луб'янки. Разом з зе, який на втік.
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02.03.2023 23:12 Ответить
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02.03.2023 23:22 Ответить
Дякую, ви отримали позитивний результат на тесті "вор на росії".
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03.03.2023 00:25 Ответить
І що це означає? Мені дана "кваліфікація" не знайома
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03.03.2023 00:31 Ответить
///Чого українців аповинна цікавить доля кримінального злочинця///

То есть украинцев не должна интересовать судьба граждан Украины? Ок, понял. Вопросов больше нет.
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02.03.2023 23:37 Ответить
А він (коли злочин вчиняв) громадянином якої країни був? І на території якої країни він його вчинив? А з українським громадянством - він його від Порошенка отримав коли ще й не було відомо про слідство стосовно нього Та ще й набрехав у документах Так що цивільний правочин (отримання громадянства) визнаний неістотним А що там накрутив "квартальський ЙУРИСТ" - мені не цікаво
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02.03.2023 23:43 Ответить
В Украине против него было открыто уг. дело? Он в Украине вчиняв злочин? Может его депортировали из Украины? Может "никто не знал", что против него в Грузии открыты "уголовные дела"? Все всё давно прекрасно знали и ваш "барИга" и ваш "клован". Мм-да-а. Своих не бросаем. Своих сортируем, на политически правильных и не совсем. Good job!
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03.03.2023 00:40 Ответить
А до чого тут Україна? Він був громадянином Грузії Там був вибраний на посаду президента Перебуваючи на посаді вчинив кримінальне правопорушення Потім виїхав за межі Грузії Отримуючи українське громадянство він від грузинського встановленим порядком не відмовлявся ТОму для грузинського законодавства він - громадянин Грузії І його "українське громадянство" грузинський суд абсолютно не цікавить - воно для нього не є істотною обставиною
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03.03.2023 00:52 Ответить
...ТОму для грузинського законодавства він - громадянин Грузії...
Очень интересный у вас ход мыслей. Вы уверены, что у Миши есть грузинское гражданство?
Если да, то с какого перепугу ему, как гражданину Грузии вменяют незаконное пересечение границы? Это как? И що каже ваш юридична освіта?
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03.03.2023 02:08 Ответить
Может потому, что он пересёк границу в ящике с апельсинами?
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03.03.2023 07:47 Ответить
Конечно. У грузин такая национальная забава. Они вообще заграницу паспорт берут с собой только, чтобы в другую страну въехать, а по возвращению, они, как настоящие грузины терепеливо ждут на границе оказию в виде любого транспорта с апельсинами. Иначе, никак! Позор семье.
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03.03.2023 08:01 Ответить
Не понял к чему был этот сарказм, он пересёк границу незаконно, я не осуждаю и не поддерживаю, просто медицинский факт.
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03.03.2023 08:41 Ответить
"Очень интересный у вас ход мыслей." - а ти впевнений що Сааакашвілі позбавлений грузинського громадянства? Крім того злочин ним був вчинений на грузинській території в порушення вимог грузинського законодавства тому він був заочно засуджений судом держави Грузія А коли він потрапив у сферу правочинства грузинського суду - був притягнутий до відповідальності От і все! Звичайна юридична практика А "незаконний перетин кордону" йому "вменяют" тому що він перетнув його в незакониий спосіб (поза межами контрольно-пропускного пункту) В даному випадку для закону рівнозначно - громадянин Грузії він чи ні Норма права щього не визначає (як і в Україні)
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03.03.2023 08:00 Ответить
....ТОму для грузинського законодавства він - громадянин Грузії...
и далее:
...що Сааакашвілі позбавлений грузинського громадянства?...

Это как? Может у меня трудности перевода?
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03.03.2023 08:17 Ответить
Що саме тобі не зрозуміло? На відміну вд тебе українська мова для мене - рідна а російською я володію так що 90% росіян до мене ще "рости й рости"
Так що визначся з "предметом спору" сформулюй питання - а я спробую тобі відповісти (Хоч я сумніваюся що зможу - бо ми говоритимемо все одно "різними мовами": я - мовою законодавства а ти - "па панятиям")
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03.03.2023 08:51 Ответить
Спишем на трудности перевода. Я только учусь До речi, росiйска мова для мене також не рiдна.
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03.03.2023 23:35 Ответить
Твої проблеми
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04.03.2023 06:54 Ответить
для тупих воно не громадянин,бо брехливе чмо намахало і за що було посаджене на пляшку(позбавлене громадянства) ти краще поясни за що ти так його лижешь,за те що воно обісралось на Одеській митниці?
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03.03.2023 04:54 Ответить
Кто ты такой, чтобы я тебе что-то пояснял?! Мне нравится то, что Миша сделал в Грузии. Ты в Грузии до его правления был? А после? Так что сиди тихо, так как, судя по реформам в Украине за эти времена, твоим правителям до Миши, как до луны раком.
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03.03.2023 07:02 Ответить
Я не уверен, что вы украинец.
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03.03.2023 01:59 Ответить
Вынесенные ему приговоры являются "заказом Путина" их не признает ни одна страна, кроме самой РФ. И свидетелей «Святого » символически однако….
Отношение Кремля и свидетелей «Святого » к фигуре Саакашвили свидетельствует об их безусловном идеологическом родстве.
Саакашвили Предотвратил дефолт в Грузии, отказался от МВФ утроил ВВП За 5 лет,Сааашвили в маленькой Грузии построил 210 новых больниц,



и там и здесь была война с мордором.
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03.03.2023 06:16 Ответить
Міхо отримує те на що заслуговує. Більш того, йому вдавалося досить довго уникати покарання і тільки власна дурість і манія величі притягла його на нари. Багато людей нічяк не можуть зрозуміти що Міхо це дурень, а співчуття дурості - прямий шлях до власного ідіотизму.
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02.03.2023 23:03 Ответить
То, что Украина достаточно большая страна, которая получает поддержку всего мира, чтобы не быть загнанным в угол достаточно сильно, чтобы действовать от отчаяния, это не значит, что люди, которые действуют от отчаяния, глупы и им негде существовать. Это только показывает ваше невежество. Больше ничего.
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03.03.2023 01:22 Ответить
здравый смысл еще не победили почитатели карлсона...
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02.03.2023 23:09 Ответить
Чей здравый смысл? Твой? Что вы знаете о Грузии 90-х, чтобы проповедовать здравый смысл?
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03.03.2023 01:24 Ответить
а що ти дурнику знаєш крім вітрини Грузії Батумі,ти хоч поглянь як там ******* подалі від берега правдоруб )))
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03.03.2023 04:56 Ответить
Вы заметили, что я говорил о Грузии 90-х годов? Это должно дать вам некоторое представление. Оно, вероятно, должно дать вам намек на то, что это означает нечто большее, чем за пределами берегов Грузии и 30 лет назад.
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03.03.2023 11:21 Ответить
Чого ще було чекати від запроданця воняшвілі та його ручних песиків при владі. Грузія скочується до рівня )(уйлостану.
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02.03.2023 23:11 Ответить
А від того "куди скочується Грузія" перевищення посадових повноважень вчинене Саакашвілі "декриміналізується"? Людина вчинила злочин Була засуджена Вирок набув законної сили Про що мова тоді?
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02.03.2023 23:25 Ответить
Вы не про Грузию. Вы говорите об Украине. В Украине у вас есть варианты. В Грузии нет. И вы используете то, что у вас осталось.

Когда Украина научится делать то, что сделала Грузия, тогда у вас будет моральное право судить Саакашвили. Без этого, что вы просто проповедуете Путинскому хору.
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03.03.2023 01:31 Ответить
А з яких це пір між Грузією та Саакашвілі стоїть знак рівності? Саме цей принцип Саакашвілі й пробував втілить в Грузії: "Держава - це Я!"Ну і отримав
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03.03.2023 08:35 Ответить
Так ты не только не украинец, ты даже не грузин. Я понял.
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03.03.2023 11:24 Ответить
Ласкаво просимо до
!
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02.03.2023 23:11 Ответить
👍
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02.03.2023 23:15 Ответить
А нехай Карлсон расскажет кто в ОПе ему рассказал, шо в Грузии его встретят толпы почитателей, и снесут власть? Кто помог ему незаконно пересечь две границы?
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02.03.2023 23:13 Ответить
Саака получил то что делал со своими противниками.
Спросите грузина о Сталине и поймёте что там даже не совок в голове, а ГУЛАГ.
А как они после 2008 принимали и продолжают принимать Руссо туристо....
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02.03.2023 23:25 Ответить
Ну блин, нашел о чем спросить Сааку) Скорее все большинство населения Грузии скажут, что величайшим грузином был именно Сталин и не важно кто у власти в этой стране, а кто в оппозиции.
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03.03.2023 01:05 Ответить
Очевидно, что Саакашвили сделал очень мало того, что должен был сделать со своими соперниками.
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03.03.2023 01:34 Ответить
мішу довела до цугундера його пиха і ніхто йому в цьому не винуватий

здуру поїхав в країну де його чекає вирок який вступив в силу

а за те що він Україні творив майдан під час війни - то хай і посидить
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03.03.2023 00:17 Ответить
Такие слабые и глупые люди, как вы, никогда не ощущавшие хрупкости собственной жизни, так и не научившиеся принимать решения на ходу, наверняка обладают большим мужеством, чтобы говорить о вещах, о которых понятия не имеют. Наслаждайся своим невежеством. Всем всеравно.
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03.03.2023 01:54 Ответить
попустись дірка нікому не цікаві твої висери "служивий")))
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03.03.2023 04:57 Ответить
"міша-бох" ?
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03.03.2023 14:05 Ответить
Кремль хорошо заплатил грузинам за уничтожения Саакашвили, и никакой суд неможит изменить приговора , ибо придется вернуть владельцу из кремля денюжки.
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03.03.2023 00:30 Ответить
і що ж такого вони йому роблять? може хай почне ЖЕРТИ і перестане постити слізні відосики,а ****** до суду,якщо йому є з чим туди йти.
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03.03.2023 04:58 Ответить
Саакашвілі сам себе "уничтожил"! І як політика, і як людину....
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03.03.2023 11:21 Ответить
Садюги.
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03.03.2023 01:30 Ответить
угу але голодом себе морить він сам,то що виходить що від садо-мазохіст?)))
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03.03.2023 05:02 Ответить
Прочитавши коментарі в цій темі, зрозумів одне, українці приречені бути в постійному роздорі....
Підари з українськими прапорцями, ви довіряєте рішенням грузинської влади, яка відмовила на у допомозі під час війни ?
Боже збережи Україну, від таких щирих українців.....
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03.03.2023 06:43 Ответить
Саакашвили предоставили двухкомнатную палату люкс, еду ему приносит его мать.
Прокуратура заявляла, что он в один день выпивал до 1 бутылки коньяка.
Неплохие условия для заключенного - особенно если сравнивать показания людей, которых скотчем привязывали к мертвым в морге в его времена правления.
Кстати несколько недель назад Страсбургский суд вынес заключение, что во времена Саакашвили в Грузии издевательства и пытки заключенных носили "системный" (!) характер.

Просто он - как Юля Тимошенко - спекулирует своим здоровьем, чтобы выйти из тюрьмы досточно: ему свои врачи-советники рекомендуют, что кушать, для того, чтобы терять вес и требовать "лечения за границей".
Больше всех в его здоровье заинтересована власть - чтобы он спокойно отсидел и не мутил воду. Но так как Миша человек слабохарактерный, выносить свое заключение спокойно он не может.
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03.03.2023 07:13 Ответить
Цікаво хто його напоумив їхати?, хто організував вікно на кордоні?, хто переконав що його там чекають?, найвеличніший Єрмак, чи його зелені холуї. Отримав те що заслужив.
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03.03.2023 07:51 Ответить
ЗЕлёная, ЗЕлёная трава.
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03.03.2023 08:41 Ответить
Скорее всего, его заставили ехать американцы. Дело было к октябрю 2021, американцы надеялись, что миша вернется, его партия победит на выборах и он будет намного более сговорчив во время предстоящей войны (о чем американцы знали довольно давно).

Слухи у нас, что его уговорили однопартийцы, что Миша такой наивный/храбрый и верил в победу, кажутся довольно примитивным объяснением... Лишь американцы могли его принудить возвратиться туда, где ему уже было присуждено 6 лет. Возможно, пообещали, что помогут выйти... (?).
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03.03.2023 11:25 Ответить
КАЖДОМУ ВОЗДАЁТСЯ ПО ДЕЛАМ ЕГО!
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03.03.2023 08:39 Ответить
Хай користується тим, що сам ніби створив. Вийди Міхо, як ти робив в нас, в Україні, коли тебе приютив Порошенко, дав тобі паспорт, посаду в Одеській області, представляючи тебе, як реформатора і закричи, що вони всі "бариги". Точно, як ти робив це в нас. НЄ? Жалко тебе, але ти сам це зробив. А ще сколоти стадо баранів і прорви їм кордон, побий прикордонників, розг7орни навпроти Ради палатки, щоб весь світ і особливо кацапи ржали, побігай по дахах Києва.... Міхо, виявився не реформатором, а споживачем того, що зробили реальні реформатори Грузії. Бумеранг ніхто ніколи не відміняв. Послужив "слугам"? Так вони тебе використали по повній і забулися. Де там та депутатка від "слуг", що їздила за тобою, забулася?
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03.03.2023 08:50 Ответить
Верхівка Грузії куплена, все прокацаплене, громадяни мовчки, пасивно спостерігають. .. нічого не нагадує? У Грузії ще попереду події які зроблять її вільною від московії (газаромівських грошей у Іванішвілі буде дедалі менше ,- наш внесок у тому значний).
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03.03.2023 11:16 Ответить
Это слишком простое объяснение ситуации - грузию/иванишвили купили. Поэтому она не понеслась на скаку на русских возвращать Абхазию/ЮО.

Грузия все время голосует за все резолюции ООН, осуждающие Россию, никаких фактов о нарушении санкций установлено не было и поддержка Украины в Грузии самая высокая из всех пост-советских республик (думаю, даже выше, чем в Молдове).

А осторожность правительства Грузии обусловлена многими причинами. У нас давно отобрали территории (еще в 1993 г.), у нас было беженцев около 10% населения с 90-х, а в конфликте в Абхазии погибло больше людей, чем на сегодняшний день в Украине (в пропорции к населению). Тогда молодой сотрудник МЧС Шойгу привозил "гум. помощь" в Абхазию, а о нас вообще никто не помнил.

В начале войны в 2022 г. русские послали сигнал о присоединении Ю. Осетии путем референдума. А если храбрые осетины решат прихватить заодно и другие территории - в 2008 г. они предъявляли претензии аж к Боржомскому району - кто-нибудь в мире нам чем-либо поможет? В 2008 г. к России вообще претензий не было, даже одну символическую санкцию не ввели. Русские могут расчленить Грузию за одну неделю и от нас ничего не останется. И никто о нас и не вспомнит.

Поэтому ваши заявления о продажности правительства и т.д. далеки от реальности. И это подтверждает посол США, которая постоянно об этом заявляла.

А в целом, медийный шум со всех сторон создается американцами, так как им надо вызволять "своего сукина сына" Саакашвили из тюрьмы.
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03.03.2023 11:43 Ответить
Стосовно 2008р там багато дров наламати західні партнери. Але Україна Грузії допомогла. Зброєю. Яка позиція зараз Грузії? Так, звісно, все ж складно.
А на стосунок «Грузію купили» - це не пояснення, це факт. І сидіти на двох стільцях не вийде. Перевірено.
Стосовно Саакашвілі - у мене у товариша дружина грузинка, вони до війни там кожен рік. Я запитав - немає в їхньому оточенні чи колі спілкування негативного ставлення до Саакашвілі (звісно може бути інше «коло спілкування»). Пасивне спостереження. В них родич у поліції - сказав будуть протести - звільниться, захворіє, але брати участь у розгонах не буде. Якось так..
Цікаво, яка ваша суб'єктивна думка про Саакашвілі - таки сукин син, чи є різні сторони питання
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03.03.2023 13:58 Ответить
СВОБОДУ МИКАИЛУ -ГОРДОСТИ КАВКАЗА! ИСТИННОМУ КАВКАЗЦУ.
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03.03.2023 15:28 Ответить
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