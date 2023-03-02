Суд в Тбилиси отказал Саакашвили в отсрочке приговора по состоянию здоровья

Апелляционный суд в Тбилиси отклонил иск адвоката экс-президента Грузии Михеила Саакашвили об отсрочке приговора по состоянию здоровья.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Новости-Грузия.

Защита пыталась обжаловать решение Тбилисского городского суда от 6 февраля, который оставил Саакашвили в заключении, признав безосновательным иск об отсрочке приговора и освобождении по состоянию здоровья.

Апелляционный суд, в свою очередь, не нашел правовых оснований для удовлетворения жалоб адвокатов на это решение.

Таким образом, решение Тбилисского городского суда остается в силе по-прежнему.

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В свою очередь защита Саакашвили обращает внимание, что Апелляционный суд принял решение отклонить жалобу без слушаний сторон, только на основании материалов дела.