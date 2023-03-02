Суд в Тбилиси отказал Саакашвили в отсрочке приговора по состоянию здоровья
Апелляционный суд в Тбилиси отклонил иск адвоката экс-президента Грузии Михеила Саакашвили об отсрочке приговора по состоянию здоровья.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Новости-Грузия.
Защита пыталась обжаловать решение Тбилисского городского суда от 6 февраля, который оставил Саакашвили в заключении, признав безосновательным иск об отсрочке приговора и освобождении по состоянию здоровья.
Апелляционный суд, в свою очередь, не нашел правовых оснований для удовлетворения жалоб адвокатов на это решение.
Таким образом, решение Тбилисского городского суда остается в силе по-прежнему.
В свою очередь защита Саакашвили обращает внимание, что Апелляционный суд принял решение отклонить жалобу без слушаний сторон, только на основании материалов дела.
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Кто вам сказал, что они не жертвы? Финляндия имеет свою территорию под оккупацией России. Некоторые прибалтийские страны тоже. Но они к этому привыкли. Они ВЫБИРАЮТ ничего с этим не делать. Даже не пытаються пнуть Запад под зад, чтобы мотивировать их что-то с этим делать. А что у них сегодня? Их проблемы почти забыты. И они до сих пор остаются жертвами. Вы этого же хотите и для Украины?
`Да ладно - это из той же области, что "В Украине нет системной коррупции". Нет, уважаемый, гораздо более коррумпированы, на это есть причины и тянутся они с советских времен. Потому как тогда люди пытались заводить полезный знакомства для того, чтобы что-то "доставать", что-то "решать", продвигаться по карьерной лестнице. Тогда большое значение имели связи и знакомства. С переходом к рыночным отношениям к этому добавились денежные знаки.`
Другими словами, вы не дискредитируете то, что я говорю. Вы просто расширяете временную шкалу до советских времен.
` Но все же почву на Донбассе Рашка начала подготавливать не в 2014 году и даже не в 2004, а гораздо раньше. И наши власти, наше население всячески им подыгрывало до определенного момента. `
Только потому что украина действует против них слишком слабо?
"Только потому что Украина действует против них слишком слабо".
Вы не поняли суть проблемы. Не потому, что действует слабо. Там все гораздо глубже. Наши люди поставили свое благополучие выше независимости. Покупать ресурсы у паРаши было дешевле, чем их добывать. В итоге мы угробили свою добывающую промышленность. У нас было много материалоемких и энергоемких производств, которые требовали огромных вложений. Мы частично продали их нашим олигархам, а частично кацапам, которые их порезали на лом или завязали на свою территорию. В итоге чуть ли не 90% промышленности Донбасса оказалось ориентированным на кацапский рынок и завязано на кацапском капитале. Развитием региона никто не занимался - его по факту "подарили" оркам еще в 90-х. Ну они оркостан там и построили.
С Крымом все еще хуже. Я там часто отдыхал, не раз беседовал с "местными" москвичами и питерцами - они начали скупать там недвижимость уже довольно давно. В Крыму было много кацапских санаториев для военных пенсов, да и бабок рашка в Крым туда привозила скорее всего больше, чем украинцы. Я даже не говорю про Севастополь - там вообще все для нас печально.
Не похоже, чтобы Россия следовала этому ходу мысли.
`Сейчас развитые страны воюют за умы, а не за территории. А оттуда, где идет война, умы как раз выезжают. Поэтому Финляндия выбрала абсолютно правильную позицию. Германия до сих пор переваривает ГДР, а они все же не так долго были в оккупации, и немцами быть не переставали. А в Карелии уже вряд ли живут финны - там живут "советские люди". Так зачем финнам этот груз?`
Преподать урок русским? Чтобы показать им, что их варварские действия влекут за собой серьезные последствия? Привлечь к ответственности людей, которые толкают на такое поведение России? Или вы считаете, что все родственники погибших при русских не заслуживают никакой справедливости?
И может наконец помочь русским избавиться от таких людей, чтобы они сами перестали быть жертвами для начала?
`Вы не поняли суть проблемы. Не потому, что действует слабо. Там все гораздо глубже. `
Я думаю, что я буду придерживаться моего первоначального заявления. Я считаю, что украина очень слабо действовала против этих людей.
` Наши люди поставили свое благополучие выше независимости. `
И причина этого в том, что они не твои люди? Они всегда думали что их будущее с россией, а вы думали иначе? Если ты не видишь надпись на стене, кого еще винить, кроме тебя?
`Покупать ресурсы у паРаши было дешевле, чем их добывать.`
Украинцы могли бы продолжать делать то же самое. Вы не были обязаны трусить перед людьми, которые не считают себя украинцами, имея при себе украинские паспорта? Просто признайте это....ты был слишком слаб!
`Развитием региона никто не занимался - его по факту "подарили" оркам еще в 90-х. Ну они оркостан там и построили.`
Так русские ведут свой бизнес. неважно, какой у них паспорт.
Они могут называть себя мажорами, милиционерами, хоть президентами, хоть олигархами, но русский - это русский чем твой паспорт. Вы проигнорировали все эти признаки, и вот результат, который у вас есть. Вы были слишком слабы, чтобы следить за такими вещами.... и я вас не сильно виню, потому что большинство украинцев были ориентированы на зарубежные страны. Никто не придет к вам на помощь, даже если бы вы хотели. Но мы все сейчас здесь, и мое предложение, что мы не должны оставлять этим людям шанса сделать что-то подобное когда-либо снова. Мы должны взять их паспорта, депортировать их и, если возможно, принять русских, которые думают как украинцы. Обмен населением, если к тому времени в Украине хоть кто-то из русских остался.
`С Крымом все еще хуже. Я там часто отдыхал, не раз беседовал с "местными" москвичами и питерцами - они начали скупать там недвижимость уже довольно давно. В Крыму было много кацапских санаториев для военных пенсов, да и бабок рашка в Крым туда привозила скорее всего больше, чем украинцы. Я даже не говорю про Севастополь - там вообще все для нас печально. `
Что является еще одним примером крайней небрежности. Я думаю, что предоставление Крыму автономии было ошибкой после 1994 года. Я понимаю, что украинцы мирные люди. Но у Украины есть враги. И ты не можешь быть слабым перед этими людьми.
Я предлагаю отменить автономию Крыма, как только он вернется, и провести такой же обмен населением с Россией в отношении Крыма. Я бы предпочел жить с русскими, у которых мировоззрение похоже на украинцев, чем с «украинцами», которые думают, что они русские.
Да неужели? Вы когда-нибудь были в положении, когда ваше выживание было первостепенной задачей? Или вы думаете, что только потому, что запад снабжает Украину оружием и финансовой поддержкой, это единственный способ вести войну? Как вы думаете, как Грузия выжила перед лицом российского вторжения, которое по сравнению с ней было как минимум в 50 раз сильнее, чем сегодняшняя Украина? Вы думаете, что нет выхода из этой ситуации? Что, если нет выхода из той ситуации, то вам не нужно дать бой и сдаться русским, которые собираются убить вашу семью на ваших глазах, прежде чем они казнят вас?
Вы когда-нибудь чувствовали отчаяние?
Бьюсь об заклад, что нет.
И ВЫ собираетесь читать мне лекции о `безнравственности` беззакония?
Вот основная логика для вас, чтобы научиться.
Когда стоит под вопросом выживание тебя, твоей семьи и твоей страны, все остальное - лишь ДЕТАЛИ.
Расскажите это грузинам, пережившим вторжение России в Грузию в 2008 году. Посмотрите, согласны ли они с вами.
Как я уже сказал, если ваше выживание имеет первостепенное значение, остальное - просто детали. Я не забочусь о последствиях, если я больше не буду жить.
Покажите мне пример в этом мире, где законы действовали на варваров? А затем покажите мне, как в конце концов поступали с каждым варварским народом? Если вы обнаружите, что к ним когда-либо применялись законы, тогда вы правы.
От этого слишком сильно пахнет пророссийским нарративом, так что я даже не буду на него отвечать.
"Что, если нет выхода из той ситуации, то вам не нужно дать бой и сдаться русским, которые собираются убить вашу семью на ваших глазах, прежде чем они казнят вас"(с) - это ваши слова.
Только непонятно, к чему они сказаны. Нет, там ситуация развивалась совсем по другому. Там именно Михо попер танками и реактивной артиллерией не заручившись международной поддержкой. А *****, можно сказать, спровоцировал, устроил засаду и ждал этого. Так что у Рашки вполне себе получилось выставить себя в роли миротворца перед мировым сообществом.
А вообще конфликт там был еще с 90-х, поджечь его могли в любой момент, но Саакашвилли явно не справился с ситуацией. Его развели, как ребенка.
Видите ли, когда вы живете жизнью, в которой ваше существование ставится под вопрос, вы также учитесь действовать, прежде чем думать.
Вы понятия не имеете, к чему может привести погружение в суть проблемы с целью внесения изменений. Возможно, Саакашвили думал, что запад слишком расслаблен и нуждается в каком-то пинка под зад.
Я не думаю, что акция Саакашвили прошла даром. Это заложило основу для реакции на вторжение России в Крым. Зачем Западу заботиться о самой бедной восточноевропейской стране, которая, по мнению даже самого Трампа, все равно является Россией. Вот такую доходность давал Саакашвили. Но такие, как ты, никогда не увидят этого. И никогда не понять, зачем он поехал в Грузию, зная, что его там могут убить.
"Я не думаю, что акция Саакашвили прошла даром". Так она и не прошла даром! Она укрепила веру орков в собственном превосходстве и вседозволенности, укрепила их веру в "вождя". И да, это послужило основой для дальнейшего отжатия Крыма. Но доходностью это сложно назвать.
"И никогда не понять, зачем он поехал в Грузию, зная, что его там могут убить".
Ну, зачем он поехал в Грузию, я, в отличие от вас, догадываюсь. Подобные личности любят держать возле себя контингент, который всячески их восхваляет (на данный момент у нас, кстати, подобный лидер). Ему сказали что-то типа: Михо, народ тебя ждет, приезжай и все разрулишь. С твоим приездом рейтинг твоей партии взлетит до небес, а после прихода к власти мы все с твоим приговором порешаем. Приехал, посадили. Есть огромная вероятность, что его слили свои же для достижения какой-то личной политической выгоды.
Короче, его уже в который раз, развели, как ребенка. В первый раз из-за развода он лишился части страны, второй раз его посадили. Не слишком большая плата за импульсивность? В большой политике без холодного расчета делать нечего.
А может сегодня вы живы только благодаря импульсивности Саакашвили. Если бы не бардак, который россия устроила в Грузии, то это не послужило бы примером того, что будет, если то же самое случится с Украиной. Саакашвили заставил запад показать зубы, когда к берегам Грузии подошел американский линкор, чтобы остановить русских. И по той же причине запад вооружает и обучает Украину последние 8 лет. Но я уверен, что вы этого не видите. По-вашему, все политики должны быть холодными расчетливыми интриганами, потому что с ними не возмоно можно играть, как с детьми.
Честно говоря, я предпочитаю импульсивного лидера, который ценит свободу и выбор, чем холодного расчетливого, который упускает возможности, даже не попытавшись.
Може відповідь дуже проста: Тому що для ***** Міхо був не ворогом, а корисним ідіотом. Саме Саакашвіллі забезпечив ***** маленьку переможну війну абсолютно без наслідків, що сприяло зміцненню режима на паРаші. Так, Грузія не мала шансів у війні проти військової машини *****. Так, паРаша спровокувала напад (чітко розуміючи, як поведе себе Міхо), але напала все ж таки Грузія. Тому ні санкцій, ні будь яких інших негативних наслідків через війну з Грузією паРаша не отримала. Так чому ***** має ненавидіти Сааку?
Чесно, немає сенсу далі дискутувати.
І да, х*йло пишеться з маленької літери. Яке х*йло, така і літера
То есть украинцев не должна интересовать судьба граждан Украины? Ок, понял. Вопросов больше нет.
Очень интересный у вас ход мыслей. Вы уверены, что у Миши есть грузинское гражданство?
Если да, то с какого перепугу ему, как гражданину Грузии вменяют незаконное пересечение границы? Это как? И що каже ваш юридична освіта?
и далее:
...що Сааакашвілі позбавлений грузинського громадянства?...
Это как? Может у меня трудности перевода?
Так що визначся з "предметом спору" сформулюй питання - а я спробую тобі відповісти (Хоч я сумніваюся що зможу - бо ми говоритимемо все одно "різними мовами": я - мовою законодавства а ти - "па панятиям")
Отношение Кремля и свидетелей «Святого » к фигуре Саакашвили свидетельствует об их безусловном идеологическом родстве.
Саакашвили Предотвратил дефолт в Грузии, отказался от МВФ утроил ВВП За 5 лет,Сааашвили в маленькой Грузии построил 210 новых больниц,
и там и здесь была война с мордором.
Когда Украина научится делать то, что сделала Грузия, тогда у вас будет моральное право судить Саакашвили. Без этого, что вы просто проповедуете Путинскому хору.
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Спросите грузина о Сталине и поймёте что там даже не совок в голове, а ГУЛАГ.
А как они после 2008 принимали и продолжают принимать Руссо туристо....
здуру поїхав в країну де його чекає вирок який вступив в силу
а за те що він Україні творив майдан під час війни - то хай і посидить
Підари з українськими прапорцями, ви довіряєте рішенням грузинської влади, яка відмовила на у допомозі під час війни ?
Боже збережи Україну, від таких щирих українців.....
Прокуратура заявляла, что он в один день выпивал до 1 бутылки коньяка.
Неплохие условия для заключенного - особенно если сравнивать показания людей, которых скотчем привязывали к мертвым в морге в его времена правления.
Кстати несколько недель назад Страсбургский суд вынес заключение, что во времена Саакашвили в Грузии издевательства и пытки заключенных носили "системный" (!) характер.
Просто он - как Юля Тимошенко - спекулирует своим здоровьем, чтобы выйти из тюрьмы досточно: ему свои врачи-советники рекомендуют, что кушать, для того, чтобы терять вес и требовать "лечения за границей".
Больше всех в его здоровье заинтересована власть - чтобы он спокойно отсидел и не мутил воду. Но так как Миша человек слабохарактерный, выносить свое заключение спокойно он не может.
Слухи у нас, что его уговорили однопартийцы, что Миша такой наивный/храбрый и верил в победу, кажутся довольно примитивным объяснением... Лишь американцы могли его принудить возвратиться туда, где ему уже было присуждено 6 лет. Возможно, пообещали, что помогут выйти... (?).
Грузия все время голосует за все резолюции ООН, осуждающие Россию, никаких фактов о нарушении санкций установлено не было и поддержка Украины в Грузии самая высокая из всех пост-советских республик (думаю, даже выше, чем в Молдове).
А осторожность правительства Грузии обусловлена многими причинами. У нас давно отобрали территории (еще в 1993 г.), у нас было беженцев около 10% населения с 90-х, а в конфликте в Абхазии погибло больше людей, чем на сегодняшний день в Украине (в пропорции к населению). Тогда молодой сотрудник МЧС Шойгу привозил "гум. помощь" в Абхазию, а о нас вообще никто не помнил.
В начале войны в 2022 г. русские послали сигнал о присоединении Ю. Осетии путем референдума. А если храбрые осетины решат прихватить заодно и другие территории - в 2008 г. они предъявляли претензии аж к Боржомскому району - кто-нибудь в мире нам чем-либо поможет? В 2008 г. к России вообще претензий не было, даже одну символическую санкцию не ввели. Русские могут расчленить Грузию за одну неделю и от нас ничего не останется. И никто о нас и не вспомнит.
Поэтому ваши заявления о продажности правительства и т.д. далеки от реальности. И это подтверждает посол США, которая постоянно об этом заявляла.
А в целом, медийный шум со всех сторон создается американцами, так как им надо вызволять "своего сукина сына" Саакашвили из тюрьмы.
А на стосунок «Грузію купили» - це не пояснення, це факт. І сидіти на двох стільцях не вийде. Перевірено.
Стосовно Саакашвілі - у мене у товариша дружина грузинка, вони до війни там кожен рік. Я запитав - немає в їхньому оточенні чи колі спілкування негативного ставлення до Саакашвілі (звісно може бути інше «коло спілкування»). Пасивне спостереження. В них родич у поліції - сказав будуть протести - звільниться, захворіє, але брати участь у розгонах не буде. Якось так..
Цікаво, яка ваша суб'єктивна думка про Саакашвілі - таки сукин син, чи є різні сторони питання