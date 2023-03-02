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Новости Война
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Данилов о завершении войны: Не все зависит от нас. Помощь от партнеров является ключевой

олексій,данілов

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что сроки окончания войны зависят не только от Украины, но и от западной помощи.

Об этом заявил Данилов в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

У Данилова спросили, когда может окончиться война.

"Понимаем, что происходит. Я не могу сейчас сказать, будет ли это месяц, два, полгода или чуть больше. Имеем в виду, что не все зависит от нас.

Есть понимание, что помощь от наших партнеров является ключевой. Сейчас помощь идет, и она увеличивается. Мы не можем сравнить то, что было в марте 2022 года, с мартом 2023 года – это уже совсем другое отношение и совсем другое количество партнеров.

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Ну и, конечно, будет зависеть от наших Вооруженных сил. Я точно знаю, что они нас не подведут, и все будет хорошо. Вопрос только времени", – ответил Данилов.

Автор: 

Данилов Алексей (1066)


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Топ комментарии
+13
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02.03.2023 23:20
+10
На жаль, завершення війни залежить ще і від клоунів при владі до яких відноситься і цей пан.
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02.03.2023 23:17
+7
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02.03.2023 23:38
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"nepobedimost' zaklu4ena v nas, a pobeda - v protivnike" (c) Sun'-Czy
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02.03.2023 23:11 Ответить
На жаль, завершення війни залежить ще і від клоунів при владі до яких відноситься і цей пан.
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02.03.2023 23:17 Ответить
От них зависло чтобы не было такой большой войны. Но они все просрали погнавшись за баблом в кармане.
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02.03.2023 23:44 Ответить
Питання тільки часу", - відповів Данілов Джерело:

Так, нічого вічного немає...
І війна колись закінчиться.
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02.03.2023 23:18 Ответить
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02.03.2023 23:20 Ответить
«Краще бути тихим і виглядати дурним, ніж відкривати рот і розвіяти сумніви.»
(А. Лінкольн.)
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02.03.2023 23:21 Ответить
то хай очкаста **** подає законопроєкт про надання грошей на бпла не в кінці березня а на початкучервня
бо ми ж лиш на партнерів надіємося
а за 30 чи 50 млрд краще ще кілька доріг постелимо
і саме там де орки будуть наступати
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02.03.2023 23:23 Ответить
А я зробив висновок з прессконференції,що все залежить від "Наполєона".
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02.03.2023 23:26 Ответить
Я вообще боюсь предсатавить, что бы было со страной если бы в 19 не сошлись звезды и не был выбран найвеличнейший лидер современности..
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02.03.2023 23:30 Ответить
Та да. Сколько сотен тысяч наших людей остались бы живы.
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02.03.2023 23:43 Ответить
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02.03.2023 23:38 Ответить
Логічно, лише не зрозуміло чому Данилов як і Зеленський, уникає відповідей щодо баканова та розмінування Чонгару.
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02.03.2023 23:45 Ответить
Це мабуть тільки вам не зрозуміло...
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03.03.2023 00:37 Ответить
Ключевой є довіра народу цій владі !
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03.03.2023 06:15 Ответить
 
 