Данилов о завершении войны: Не все зависит от нас. Помощь от партнеров является ключевой

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что сроки окончания войны зависят не только от Украины, но и от западной помощи.

Об этом заявил Данилов в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

У Данилова спросили, когда может окончиться война.

"Понимаем, что происходит. Я не могу сейчас сказать, будет ли это месяц, два, полгода или чуть больше. Имеем в виду, что не все зависит от нас.

Есть понимание, что помощь от наших партнеров является ключевой. Сейчас помощь идет, и она увеличивается. Мы не можем сравнить то, что было в марте 2022 года, с мартом 2023 года – это уже совсем другое отношение и совсем другое количество партнеров.

Читайте также: Стратегия деоккупации Крыма нуждается в новой редакции, - Данилов

Ну и, конечно, будет зависеть от наших Вооруженных сил. Я точно знаю, что они нас не подведут, и все будет хорошо. Вопрос только времени", – ответил Данилов.