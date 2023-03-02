Данилов, комментируя события в Брянской области, напомнил Путину о "военторгах" в Крыму: Теперь они активно заработают в России
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов напомнил о словах российского диктатора Владимира Путина в начале российско-украинской войны в 2014 году, что в Крыму якобы нет российских военных, а форму и прочее "можно купить в любом военторге".
В эфире телемарафона Данилов спрогнозировал, что теперь "военторги" заработают в РФ, в частности, в ближайшее время – на Кавказе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Комментируя сегодняшние события под Брянском и возможные дальнейшие подобные инциденты, Данилов отметил, что сеть военторгов очень развита на территории РФ, поэтому "мы будем видеть в ближайшее время очень много разнообразия использования продукции военторгов".
"Увидите, это будет лавина, которую остановить будет невозможно <…> В ближайшее время военторг будет обязательно находиться на Кавказе. Филиалов военторгов там будет очень много: они будут в Чечне, Ичкерии, Дагестане, Ингушетии… И то, что Путин отменил визит где-то в те районы – это испуг от того, что там могли произойти действия, связанные с российскими военторгами", – сказал Данилов.
Он также выразил уверенность в том, что распад России неизбежен, и это произойдет "при нашей жизни".
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Це ж Московія воює з своїм народом - тупо громадянська війна. Народом який просто вирішив що годі терпіти ці золоті унітази, золоті вантузи, дачі в Геленджику, яхти по пару мільярдів доларів за штуку, та квартири єдиноросів які використовуються під склади для золота і доларів.
І навіть зброю для цих ополченців дістати простіше простого враховуючи втрати рф і те що на фронт мобілізували навіть охорону мобільних пускових РВСН. А тому нічого не очікуваного в тому що скоро народ росії почне оголошувати свою незалежність від москви та робитиме народні республіки.
Долой гніт Кремля! Свободу БНР та іншим народним республікам рф!
Чувак на встречах сидит за 15 метровым столом шо с ним будет когда узнает шо в Москве дрон атаковал какое нибцдь здание ФСБ....