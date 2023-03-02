Данилов, комментируя события в Брянской области, напомнил Путину о "военторгах" в Крыму: Теперь они активно заработают в России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов напомнил о словах российского диктатора Владимира Путина в начале российско-украинской войны в 2014 году, что в Крыму якобы нет российских военных, а форму и прочее "можно купить в любом военторге".

В эфире телемарафона Данилов спрогнозировал, что теперь "военторги" заработают в РФ, в частности, в ближайшее время – на Кавказе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Комментируя сегодняшние события под Брянском и возможные дальнейшие подобные инциденты, Данилов отметил, что сеть военторгов очень развита на территории РФ, поэтому "мы будем видеть в ближайшее время очень много разнообразия использования продукции военторгов".

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"Увидите, это будет лавина, которую остановить будет невозможно <…> В ближайшее время военторг будет обязательно находиться на Кавказе. Филиалов военторгов там будет очень много: они будут в Чечне, Ичкерии, Дагестане, Ингушетии… И то, что Путин отменил визит где-то в те районы – это испуг от того, что там могли произойти действия, связанные с российскими военторгами", – сказал Данилов.

Он также выразил уверенность в том, что распад России неизбежен, и это произойдет "при нашей жизни".