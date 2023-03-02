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Новости Война
15 303 20

Данилов, комментируя события в Брянской области, напомнил Путину о "военторгах" в Крыму: Теперь они активно заработают в России

данілов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов напомнил о словах российского диктатора Владимира Путина в начале российско-украинской войны в 2014 году, что в Крыму якобы нет российских военных, а форму и прочее "можно купить в любом военторге".

В эфире телемарафона Данилов спрогнозировал, что теперь "военторги" заработают в РФ, в частности, в ближайшее время – на Кавказе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Комментируя сегодняшние события под Брянском и возможные дальнейшие подобные инциденты, Данилов отметил, что сеть военторгов очень развита на территории РФ, поэтому "мы будем видеть в ближайшее время очень много разнообразия использования продукции военторгов".

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"Увидите, это будет лавина, которую остановить будет невозможно <…> В ближайшее время военторг будет обязательно находиться на Кавказе. Филиалов военторгов там будет очень много: они будут в Чечне, Ичкерии, Дагестане, Ингушетии… И то, что Путин отменил визит где-то в те районы – это испуг от того, что там могли произойти действия, связанные с российскими военторгами", – сказал Данилов.

Он также выразил уверенность в том, что распад России неизбежен, и это произойдет "при нашей жизни".

Автор: 

Брянск (117) Данилов Алексей (1066) путин владимир (31501) россия (96018)


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Топ комментарии
+38
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02.03.2023 23:21
+27
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03.03.2023 00:07
+18
Я взагалі не розумію які претензії можуть бути до України.

Це ж Московія воює з своїм народом - тупо громадянська війна. Народом який просто вирішив що годі терпіти ці золоті унітази, золоті вантузи, дачі в Геленджику, яхти по пару мільярдів доларів за штуку, та квартири єдиноросів які використовуються під склади для золота і доларів.

І навіть зброю для цих ополченців дістати простіше простого враховуючи втрати рф і те що на фронт мобілізували навіть охорону мобільних пускових РВСН. А тому нічого не очікуваного в тому що скоро народ росії почне оголошувати свою незалежність від москви та робитиме народні республіки.

Долой гніт Кремля! Свободу БНР та іншим народним республікам рф!
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02.03.2023 23:42
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02.03.2023 23:20 Ответить
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02.03.2023 23:21 Ответить
А щто случілося "А нас то за щто?!"©
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03.03.2023 00:09 Ответить
https://www.facebook.com/reel/1794269444290203/?s=single_unit&__cft__[0]=AZVRcJRmnZX4XYNlR5jo-fxpaPZ931_URbDPOXfhKS6h7Ai_38tt-V_afG7u5kox_9E26wJKblsm7qZPoAILaX10-ajesRQFOyeYejeLo2Ln7D97-I3VnPSK5ArvfZpUPGsf0aGWOGWmQVahZm6RMam89N7wIav5YKBJh8hxg4PBd3AkMrWOqY4VCoDjP2hd-C8p8dZX-vm8meGNQ8f9aSUc4RquAZwjxw-jzZANNbDDfA&__tn__=H-R Отакі прильоти повинні бути на брянщині!
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02.03.2023 23:32 Ответить
Я взагалі не розумію які претензії можуть бути до України.

Це ж Московія воює з своїм народом - тупо громадянська війна. Народом який просто вирішив що годі терпіти ці золоті унітази, золоті вантузи, дачі в Геленджику, яхти по пару мільярдів доларів за штуку, та квартири єдиноросів які використовуються під склади для золота і доларів.

І навіть зброю для цих ополченців дістати простіше простого враховуючи втрати рф і те що на фронт мобілізували навіть охорону мобільних пускових РВСН. А тому нічого не очікуваного в тому що скоро народ росії почне оголошувати свою незалежність від москви та робитиме народні республіки.

Долой гніт Кремля! Свободу БНР та іншим народним республікам рф!
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02.03.2023 23:42 Ответить
Є ще один неврахований фактор в армії **********. Це прапорщики. Вони здатні розпродати все що завгодно з військових складів аби сидіти біля своєї баби, а не гинути мясом в Україні...
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02.03.2023 23:44 Ответить
..бо в армії рашестану все належить саме прапорщикам
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03.03.2023 12:36 Ответить
У рашистів однак закінчується все - продукти, медикаменти. ПММ, бюджет, значить треба наситити зброєю систему военторгів по всьому мордору і хай добувають необхідне у боях. Там захоплять аптеку, там АЗС, а десь овочевий магазин чи склад з зброею. Це вже як складеться військова удача.
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02.03.2023 23:47 Ответить
А ви думали нахуа, газмяс и т.д. зробили собі ПВК, щоб майно захистити а по можливості і чиєсь віджати, коли почнеться.
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02.03.2023 23:59 Ответить
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03.03.2023 00:07 Ответить
Кривавий пастор в'їзжає у Брянську народну республіку ? Роки ідуть але звички ті самі.
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03.03.2023 00:26 Ответить
Для Путина помешанного на безопасности это страшный сон....каждый долетевший дрон,каждый такой случай у него микроинсульт....
Чувак на встречах сидит за 15 метровым столом шо с ним будет когда узнает шо в Москве дрон атаковал какое нибцдь здание ФСБ....
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03.03.2023 00:20 Ответить
Четвертий чемодан придбає
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03.03.2023 00:57 Ответить
Добра відповідь путлеру. Не додати не відняти.
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03.03.2023 01:14 Ответить
всё идет по плану... а военную форму можно купить в любом военторге....

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03.03.2023 04:52 Ответить
А обов'язково було так товсто? Чи зайвий піар - наше все?
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03.03.2023 05:37 Ответить
Пане Данілов, Чечня та Ічкерія - це одне й те ж!
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03.03.2023 07:44 Ответить
ну, я б сказав, що це типу "малоросія" і "україна" - для когось одне і те ж, а для когось принципово різні поняття.
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03.03.2023 08:04 Ответить
Не уместное сравнение, так как военторги в Крыму - рука Кремля направленная против Украины, а произошедшее в Брянской области это фейк сделаный Кремлём для поднятия боевого духа , мобилизации , выставить Украину в негативном свете, оправдания войны.
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03.03.2023 09:11 Ответить
 
 