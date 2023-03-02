Пентагон об упреках Москвы о якобы причастности США к ударам по России: "Ерунда"

В Вашингтоне назвали ерундой упреки Москвы, будто Соединенные Штаты обеспечивают Украину разведданными для ударов по объектам на территории России.

Об этом заявил на брифинге спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Могу однозначно сказать: мысль о том, что США предоставляют разведывательные данные или информацию украинцам, чтобы они целили по объектам в России, является ерундой", - подчеркнул представитель оборонного ведомства.

Он подчеркнул, что США не воюют с россиянами и не стремятся к этой войне.

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"Мы сосредоточены исключительно на поддержке Украины, чтобы она могла защитить себя. И это то, что мы будем делать дальше", – отметил генерал.

Кроме того, Райдер подчеркнул, что американская сторона регулярно консультируется с украинцами относительно надлежащего применения вооружения, предоставляемого США.