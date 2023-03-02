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Новости Война
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Пентагон об упреках Москвы о якобы причастности США к ударам по России: "Ерунда"

пентагон

В Вашингтоне назвали ерундой упреки Москвы, будто Соединенные Штаты обеспечивают Украину разведданными для ударов по объектам на территории России.

Об этом заявил на брифинге спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Могу однозначно сказать: мысль о том, что США предоставляют разведывательные данные или информацию украинцам, чтобы они целили по объектам в России, является ерундой", - подчеркнул представитель оборонного ведомства.

Он подчеркнул, что США не воюют с россиянами и не стремятся к этой войне.

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"Мы сосредоточены исключительно на поддержке Украины, чтобы она могла защитить себя. И это то, что мы будем делать дальше", – отметил генерал.

Кроме того, Райдер подчеркнул, что американская сторона регулярно консультируется с украинцами относительно надлежащего применения вооружения, предоставляемого США.

Автор: 

Пентагон (1467) россия (96018) США (27043)


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Топ комментарии
+13
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02.03.2023 23:45
+12
"Нас там нет"(с)
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02.03.2023 23:39
+12
В цю гру можно грати і вдвох, і втрьох ))
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02.03.2023 23:46
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"Нас там нет"(с)
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02.03.2023 23:39 Ответить
В цю гру можно грати і вдвох, і втрьох ))
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02.03.2023 23:46 Ответить
Якась НіТеНісетниця... Вже аж від 2014 року в них там і негри на танках ЗСУ під банджо ( ..що є не природнє для них), вони ж разом з бєндєравцамі вісім років " дамбілі бамбас"... як вже дістала ота наволоч з їхніьою одвічною голодранською вимогою "все наше, або ******* всім".....
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03.03.2023 00:41 Ответить
типа того, что если мы по-взрослому в*бали, мало бы никому не показалось
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02.03.2023 23:44 Ответить
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02.03.2023 23:45 Ответить
США повинні розуміти,що для кацапів вони завжди і у всьому винні. Навіть тоді,коли кормили болотяних дикунів "ніжками Буша".
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02.03.2023 23:48 Ответить
Цапам так би хотілось, щоб НАТО на них хоч якось напало,,, що б тоді казати, що вони НАТО програли, а не Україні
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03.03.2023 00:31 Ответить
Ну то нехай вже нападають. Швидше б х~ли програли.
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03.03.2023 06:53 Ответить
Хай в бульбопюрера спитають, кому він карту продав.
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02.03.2023 23:53 Ответить
Кацапи, харош чіплятись до людей!
То просто оті наші "лабораторниє птіци і комари" назад з "баєвого заданія" повернулись і нам розказали де там, шо там і за якою саме купою гівна заховано...
Шо Ха-Ха?
Я серйозно!
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02.03.2023 23:58 Ответить

"Никто не запретит нам жрать говно! И не поднимет с колен!" ©
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03.03.2023 00:17 Ответить
Не розумію навіщо взагалі реагувати? це все робиться для того що б американці виправдовувалися та зменшили підтримку зброєю Україні.Крім того,оце останнє речення "про належне застосування"доводить те що США ведуться на таке і тим самим створює враження недовіри українцям.
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02.03.2023 23:58 Ответить
Тут треба було відповісти словами Коня лаврова: "Где ваши доказательства?" або, ще краще, - "Дебильі, ***!"
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03.03.2023 00:22 Ответить
Якби США давали точні координати, то дрони б били в яблучко. А так падають де попало, але терріторію мордору охоплюють. В перспективі рой дронів на кожне рашистське місто, куди збитий з боезапасом по 75-100 кг бойової ваги і буде падати. Ми не винні - це мордорське ППО, США теж не при справах, бо це не їх дрони і розвідданні не їх.
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03.03.2023 00:24 Ответить
нужно просто послать орков науй, а не оправдываться...
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03.03.2023 00:52 Ответить
А вот сказали бы: да, мы передаём данные и может впендюрить и шо? И сразу бы кацапы хвосты поджали и начали бы оправдаться. А так будут продолжать наглеть.
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03.03.2023 01:17 Ответить
США даже предупреждали Герасимова об ударе ВСУ. Что бы не спрашивать разрешения, надо все иметь свое. Раз ты дебил и у тебя к примеру, нет ни одного государственного завода по серийному производству беспилотников с 2014 года, то конечно спрашивай разрешения, как школьник.
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03.03.2023 06:27 Ответить
Это не мы и не они, не нас, не их там нет. Наверное это шахтори и трактористи в отпуске бушуют!
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03.03.2023 07:07 Ответить
Разведданые со спутников продаются в любых сельских ""культтоварах".
В отделе "Разное".
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03.03.2023 08:59 Ответить
 
 