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Новости Война
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Ситуация в Бахмуте остается очень изменчивой, - Пентагон

бахмут

Министерство обороны США оценивает бои вокруг Бахмута как "интенсивные" и считает ситуацию в этом районе "изменчивой".

Об этом сказал на брифинге спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы продолжаем наблюдать интенсивные бои вблизи Бахмута. российские войска и наемники ЧВК "Вагнера" продолжают атаковать район, а украинские силы удерживают линию обороны", – отметил представитель Пентагона.

По словам Райдера, ситуация "остается очень изменчивой", и США внимательно следят за ней.

Генерал также отметил, что Соединенные Штаты поддерживают тесный контакт с украинской стороной для обеспечения ВСУ всем необходимым вооружением.

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Пентагон (1467) Бахмут (1604)


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і це все щоб старий дід не поїхав в Гаагу ,хоче в своєму рідному погребі померти
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03.03.2023 00:51 Ответить
Схиляю голову перед героїзмом наших хлопців. Смерть кацапам! Путлер капут!!!
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03.03.2023 01:09 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=oJQaY61gUYk СЕРЖАНТ ВСУ показал обстановку в Бахмуте: утро начинается с Градов, россияне берегут только спецназ
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03.03.2023 01:28 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=IMLBhxhXIoE «Це найважчий місяць для нас» - на позиціях 93 бригади в Бахмуті
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03.03.2023 03:03 Ответить
Бахмут та один з його польових госпіталів. Медики розповідають, що до повномасштабного вторгнення у госпіталі було 50-60 поранених за 9 місяців чергування, а зараз інколи буває більше ніж 60 поранених за один день
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03.03.2023 05:08 Ответить
А Пригожин фоткає гори трупів за один день
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03.03.2023 07:00 Ответить
60 поранених за один день в одному з польових шпіталів Бахмуту - співвідношення кількості поранених до кількості вбитих знаєте?
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03.03.2023 08:17 Ответить
1 до 3, як правило...
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03.03.2023 08:57 Ответить
Як же мягко він висловився про те пекло, що там зараз має місце...
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03.03.2023 08:56 Ответить
 
 