Ситуация в Бахмуте остается очень изменчивой, - Пентагон
Министерство обороны США оценивает бои вокруг Бахмута как "интенсивные" и считает ситуацию в этом районе "изменчивой".
Об этом сказал на брифинге спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы продолжаем наблюдать интенсивные бои вблизи Бахмута. российские войска и наемники ЧВК "Вагнера" продолжают атаковать район, а украинские силы удерживают линию обороны", – отметил представитель Пентагона.
По словам Райдера, ситуация "остается очень изменчивой", и США внимательно следят за ней.
Генерал также отметил, что Соединенные Штаты поддерживают тесный контакт с украинской стороной для обеспечения ВСУ всем необходимым вооружением.
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