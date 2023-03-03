Ситуация в Бахмуте остается очень изменчивой, - Пентагон

Министерство обороны США оценивает бои вокруг Бахмута как "интенсивные" и считает ситуацию в этом районе "изменчивой".

Об этом сказал на брифинге спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы продолжаем наблюдать интенсивные бои вблизи Бахмута. российские войска и наемники ЧВК "Вагнера" продолжают атаковать район, а украинские силы удерживают линию обороны", – отметил представитель Пентагона.

По словам Райдера, ситуация "остается очень изменчивой", и США внимательно следят за ней.

Генерал также отметил, что Соединенные Штаты поддерживают тесный контакт с украинской стороной для обеспечения ВСУ всем необходимым вооружением.

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