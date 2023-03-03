Новый пакет помощи от США на 400 млн долл. будет содержать боеприпасы для РСЗО HIMARS и БМП Bradley, - Reuters

По данным Reuters, очередной пакет военной помощи США в Украине оценивается в 400 млн долларов, в него войдут в основном боеприпасы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как сообщили источники в четверг, пакет, как ожидается, будет содержать больше управляемых реактивных снарядов залпового огня (GMLRS) для пусковых установок HIMARS, боеприпасы для боевых машин Bradley, а также мостоукладчики для бронированных машин.

Оборудование будет финансироваться путем президентских полномочий, в рамках которых Джо Байден может санкционировать передачу товаров и услуг из запасов США без одобрения Конгресса.

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