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Новый пакет помощи от США на 400 млн долл. будет содержать боеприпасы для РСЗО HIMARS и БМП Bradley, - Reuters
По данным Reuters, очередной пакет военной помощи США в Украине оценивается в 400 млн долларов, в него войдут в основном боеприпасы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Как сообщили источники в четверг, пакет, как ожидается, будет содержать больше управляемых реактивных снарядов залпового огня (GMLRS) для пусковых установок HIMARS, боеприпасы для боевых машин Bradley, а также мостоукладчики для бронированных машин.
Оборудование будет финансироваться путем президентских полномочий, в рамках которых Джо Байден может санкционировать передачу товаров и услуг из запасов США без одобрения Конгресса.
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Обама https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 20 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/2009 2009 - https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 20 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/2017 2017
Трамп https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 20 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/2017 2017 - https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 20 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/2021 2021
дебиламиЗе-билами это... просто слов нет, трэш какой-то. Да и кто в это поверит? дебиламиЗе-билами"
Хе-хе, а как вы думаете какой процент умных людей в социуме? Ну явно не 73%, а гораздо, гораздо меньше!
В том что люди так проголосовали есть более глубокий смысл, в котором надо разобраться.
Поверхностный смысл в том, что власть против которой проголосовали все таки делала много не так как надо. А что конкретно не так, то надо разобраться, чтобы заставлять политиков делать действия более правильными.
Надо устроить крупную публичную дискуссию между проигравшими и несколькими группами тех патриотичных кто проголосовал против них, чтобы все разобрались. Это пршло бы на пользу.
Надо по аналогии с поляками. У них вообще нет избирательного денежного залога на выборах президента. У них в бюллетень попадают люди которые получили поддержку избирателей через умеренное количество их подписей - 100 тыс. У нас когда то были подписи, но дикие 1 млн (при кучме). А такое собрать без админ ресурса почти нереально. Это притом, что тогда одновременно еще был и залог дикого размера.
Наша техническая, научная, гумманитарная элита на 2 головы выше политической. Тех надо запустить в политику. Но не под управлением и выбором этих, а самоорганизованную.
Некто может сказать, что нужны профессиональные политики. Мы все много навиделись и наслушались и среди нас как минимум пол миллиона людей на две головы выше наших политиков во всех отношениях. Конечно менять не сейчас. Но к окончанию войны реформы по законам должны быть давно готовыми. И следующие выборы должны пройти правильно.
последний, не спрятался тот и виноват.
Так же, как и ваш Трамп. Только у вас % ********* меньше 50, а у нас пока больше.
Ці принципи були настільки важливі з часів Другої світової війни, щоб спробувати запобігти черговій великій пожежі. Якщо ми дозволимо їх безкарно порушувати, то ми відкриємо скриньку Пандори для потенційних агресорів у всьому світі.
Та-та- танки!
200-300 Абрамсів із 8000, які є в Америки вирішили б цього літа все!
Але вже може бути запізно для їх освоєння....