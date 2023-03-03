ВСУ за прошлые сутки отбили более 85 атак врага на 5 направлениях, - Генштаб

На Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях за прошедшие сутки наши военные отразили более 85 атак противника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. За прошедшие сутки враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Тимоновичи, Заречье, Гремяч, Хреновка Черниговской области; Бояро-Лежачи, Атинское, Искрисковщина, Кондратовка, Миропольское, Поповка Сумской области и районы 18 населенных пунктов Харьковской области. Среди них Красное, Глубокое, Веселое, Волчанск, Огурцово, Стрелечье.

На Купянском и Лиманском направлениях противник вел наступательные действия в районах Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области, успеха не имел. Совершил артиллерийские обстрелы около 20 населенных пунктов. Это, в частности, Двуречная, Лиман Первый, Петропавловка, Купянск Харьковской области; Макеевка и Кременная Луганской области и Раздолевка – Донецкой.

На Бахмутском направлении противник не перестает штурмовать город Бахмут. Наши защитники отразили атаки в районах Орехово-Василевки, Дубово-Василевки, Григоровки, Богдановки и Бахмута Донецкой области. Вражеских обстрелов подверглись Васюковка, Железнянское, Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Клещеевка, Курдюмовка, Озаряновка, Дилиевка, Майорск и Нью-Йорк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общие боевые потери РФ с начала войны – около 151 370 человек (+765 в сутки), 301 самолет, 289 вертолетов, 3405 танков, 2402 артсистемы, 6673 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник продолжает безуспешно атаковать позиции наших войск. Совершил артиллерийские и минометные обстрелы в районах 18 населенных пунктов. Среди них – Бердичи, Авдеевка, Водяное, Веселое, Богоявленко, Большая Новоселка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях огневого влияния оккупантов подверглись более 45 населенных пунктов. В частности, Новоселка и Времеевка Донецкой области; Железнодорожное, Гуляйполе, Каменское Запорожской области, а также Веселое, Берислав, Чернобаевка, Антоновка и Херсон.

Враг продолжает нарушать нормы Международного гуманитарного права. Так, оккупанты нанесли 31 авиационный и 3 ракетных удара, в частности, по гражданской инфраструктуре в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. Есть раненые среди мирного населения, повреждены жилые многоэтажки и частные дома. Кроме того, зафиксировано 88 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ ведут боевые действия исключительно на территории Украины, события в Брянской области РФ – дерзкая московская провокация, - Генштаб